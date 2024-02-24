트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 761

마법사_ :

EQ를 사용하여 분해해 보겠습니다.

마지막에 웃는 사람이 웃는다....너는 네거 깔아라, 웃길거 같은데...

 
결합기 :
Michael, 너도밤나무에서 계정을 모니터링하십시오. 신호는 분석 측면에서 매우 결함이 있습니다.

나는 가까운 장래에 pamm 계정을 개설하고 그것을 모니터링 할 것이라고 생각합니다 ... 모든 것이 거기에서 볼 수 있습니다 ...

 
마이클 마르쿠카이테스 :

마스터, 당신은 나의 유일한 희망입니다. 보여줘.

 
마법사_ :

Q.E.D. 아주 마이너스지만 전문적으로 똥을 던지는 방법을 알고 있습니다 ... 행운을 빕니다 !!!!

 
마이클 마르쿠카이테스 :

미샨 벌써 웃기 지겹다 이퀄 와라 울자))))
만지면 입력 중 하나를 교체하는 방법을 알려 드리겠습니다 ...

 
마법사_ :

오늘, 거래가 마감됩니다, 나는 그것을 게시 할 것입니다 .... 특히 설명을 읽을 때 만질 것 같습니다 ...

 
마법사_ :

사진을 가지고 오세요. 예를 들어. z 대신 데이터를 슬립하십시오.

----------------------------------

라이브러리(정표)

# 데이터 생성

데이터 <- seq(0, 2*pi, 0.1)
x1 <- 5*cos(데이터)
x2 <- 2*sin(데이터)
대상 <- ifelse(x1 + x2 > 0, 1, 0)

# 데이터 프레임으로 어셈블

z <- data.frame(데이터, 대상, x1, x2)

head(z) # 무슨 일이 있었는지 확인
str(z) # + 구조

# 범위 다이어그램("수염이 있는 상자")을 살펴보겠습니다.

상자 그림(z[,-1])

# 그리고 상관 행렬

corm <- cor(z[,-1])
corrplot(corm, method = "color", addCoef.col = "darkgreen",
addgrid.col="회색33", tl.col="검정")

어떤 예시인지, 어떤 용도인지 조금 불명확하지만 아직 모델을 다시 수정하지 않았기 때문에 트레이닝 파일도 만들지 않았습니다. 오버트레이닝을 해서 기차샘플을 만들게 되니 꼭 확인하시길....

 
마이클 마르쿠카이테스 :

보여주다 -

# 범위 다이어그램("수염이 있는 상자")을 살펴보겠습니다.
# 그리고 상관 행렬

당신의 데이터에...

 
마법사_ :

예, 지금은 없습니다. 현재 모델에서 교육 파일을 지웠습니다. 재훈련 하면 니 계산해서 다 보여주겠다. 이제 110개의 예측 변수를 모두 밀어넣지는 않지만 현재 관련성이 있는 예측 변수를 선택합니다. 이번주말쯤에 할거 같은데..

 

다음은 2주 동안의 잔액입니다. 이번이 세 번째입니다. 동일한 모델이 작동합니다. 지난주에 선물에 변동이 있어서 거래가 거의 없었고, 선물을 바꾸자마자 일을 시작했습니다. 어제 나는 두 마리의 큰사슴을 잡아 급히 거래를 중단했습니다. 좋은 신호 하나를 놓쳤지만 오늘 저녁에 다시 시작했습니다. 그러나 지금까지는 전반적으로 너무 좋습니다. 무엇을 바라는가...


