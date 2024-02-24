트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 761 1...754755756757758759760761762763764765766767768...3399 새 코멘트 Mihail Marchukajtes 2018.03.20 14:11 #7601 마법사_ : EQ를 사용하여 분해해 보겠습니다. 마지막에 웃는 사람이 웃는다....너는 네거 깔아라, 웃길거 같은데... Mihail Marchukajtes 2018.03.20 14:12 #7602 결합기 : Michael, 너도밤나무에서 계정을 모니터링하십시오. 신호는 분석 측면에서 매우 결함이 있습니다. 나는 가까운 장래에 pamm 계정을 개설하고 그것을 모니터링 할 것이라고 생각합니다 ... 모든 것이 거기에서 볼 수 있습니다 ... Vizard_ 2018.03.20 14:17 #7603 마이클 마르쿠카이테스 : 마지막에 웃는 사람이 웃는다....너는 네거 깔아라, 웃길거 같은데... 마스터, 당신은 나의 유일한 희망입니다. 보여줘. Mihail Marchukajtes 2018.03.20 14:26 #7604 마법사_ : 마스터, 당신은 나의 유일한 희망입니다. 보여줘. Q.E.D. 아주 마이너스지만 전문적으로 똥을 던지는 방법을 알고 있습니다 ... 행운을 빕니다 !!!! Vizard_ 2018.03.20 14:52 #7605 마이클 마르쿠카이테스 : Q.E.D. 아주 마이너스지만 전문적으로 똥을 던지는 방법을 알고 있습니다 ... 행운을 빕니다 !!!! 미샨 벌써 웃기 지겹다 이퀄 와라 울자)))) 만지면 입력 중 하나를 교체하는 방법을 알려 드리겠습니다 ... Mihail Marchukajtes 2018.03.20 15:20 #7606 마법사_ : 미샨 벌써 웃기 지겹다 이퀄 와라 울자)))) 만지면 입력 중 하나를 교체하는 방법을 알려 드리겠습니다 ... 오늘, 거래가 마감됩니다, 나는 그것을 게시 할 것입니다 .... 특히 설명을 읽을 때 만질 것 같습니다 ... Mihail Marchukajtes 2018.03.20 16:49 #7607 마법사_ : 사진을 가지고 오세요. 예를 들어. z 대신 데이터를 슬립하십시오. ---------------------------------- 라이브러리(정표) # 데이터 생성 데이터 <- seq(0, 2*pi, 0.1) x1 <- 5*cos(데이터) x2 <- 2*sin(데이터) 대상 <- ifelse(x1 + x2 > 0, 1, 0) # 데이터 프레임으로 어셈블 z <- data.frame(데이터, 대상, x1, x2) head(z) # 무슨 일이 있었는지 확인 str(z) # + 구조 # 범위 다이어그램("수염이 있는 상자")을 살펴보겠습니다. 상자 그림(z[,-1]) # 그리고 상관 행렬 corm <- cor(z[,-1]) corrplot(corm, method = "color", addCoef.col = "darkgreen", addgrid.col="회색33", tl.col="검정") 어떤 예시인지, 어떤 용도인지 조금 불명확하지만 아직 모델을 다시 수정하지 않았기 때문에 트레이닝 파일도 만들지 않았습니다. 오버트레이닝을 해서 기차샘플을 만들게 되니 꼭 확인하시길.... Vizard_ 2018.03.20 16:58 #7608 마이클 마르쿠카이테스 : 어떤 예시인지, 어떤 용도인지 조금 불명확하지만 아직 모델을 다시 수정하지 않았기 때문에 트레이닝 파일도 만들지 않았습니다. 오버트레이닝을 해서 기차샘플을 만들게 되니 꼭 확인하시길.... Misha, 씨발, 난 이미 돌로 된 Maksimka로 당신을 비웃는 것에 지쳤습니다)))) 보여주다 - # 범위 다이어그램("수염이 있는 상자")을 살펴보겠습니다. # 그리고 상관 행렬 당신의 데이터에... Mihail Marchukajtes 2018.03.20 17:08 #7609 마법사_ : Misha, 씨발, 난 이미 돌로 된 Maksimka로 당신을 비웃는 것에 지쳤습니다)))) 보여주다 - # 범위 다이어그램("수염이 있는 상자")을 살펴보겠습니다. # 그리고 상관 행렬 당신의 데이터에... 예, 지금은 없습니다. 현재 모델에서 교육 파일을 지웠습니다. 재훈련 하면 니 계산해서 다 보여주겠다. 이제 110개의 예측 변수를 모두 밀어넣지는 않지만 현재 관련성이 있는 예측 변수를 선택합니다. 이번주말쯤에 할거 같은데.. Mihail Marchukajtes 2018.03.20 17:12 #7610 다음은 2주 동안의 잔액입니다. 이번이 세 번째입니다. 동일한 모델이 작동합니다. 지난주에 선물에 변동이 있어서 거래가 거의 없었고, 선물을 바꾸자마자 일을 시작했습니다. 어제 나는 두 마리의 큰사슴을 잡아 급히 거래를 중단했습니다. 좋은 신호 하나를 놓쳤지만 오늘 저녁에 다시 시작했습니다. 그러나 지금까지는 전반적으로 너무 좋습니다. 무엇을 바라는가... 1...754755756757758759760761762763764765766767768...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
EQ를 사용하여 분해해 보겠습니다.
마지막에 웃는 사람이 웃는다....너는 네거 깔아라, 웃길거 같은데...
Michael, 너도밤나무에서 계정을 모니터링하십시오. 신호는 분석 측면에서 매우 결함이 있습니다.
나는 가까운 장래에 pamm 계정을 개설하고 그것을 모니터링 할 것이라고 생각합니다 ... 모든 것이 거기에서 볼 수 있습니다 ...
마스터, 당신은 나의 유일한 희망입니다. 보여줘.
Q.E.D. 아주 마이너스지만 전문적으로 똥을 던지는 방법을 알고 있습니다 ... 행운을 빕니다 !!!!
미샨 벌써 웃기 지겹다 이퀄 와라 울자))))
만지면 입력 중 하나를 교체하는 방법을 알려 드리겠습니다 ...
오늘, 거래가 마감됩니다, 나는 그것을 게시 할 것입니다 .... 특히 설명을 읽을 때 만질 것 같습니다 ...
사진을 가지고 오세요. 예를 들어. z 대신 데이터를 슬립하십시오.
라이브러리(정표)
# 데이터 생성
데이터 <- seq(0, 2*pi, 0.1)
x1 <- 5*cos(데이터)
x2 <- 2*sin(데이터)
대상 <- ifelse(x1 + x2 > 0, 1, 0)
# 데이터 프레임으로 어셈블
z <- data.frame(데이터, 대상, x1, x2)
head(z) # 무슨 일이 있었는지 확인
str(z) # + 구조
# 범위 다이어그램("수염이 있는 상자")을 살펴보겠습니다.
상자 그림(z[,-1])
# 그리고 상관 행렬
corm <- cor(z[,-1])
corrplot(corm, method = "color", addCoef.col = "darkgreen",
addgrid.col="회색33", tl.col="검정")
어떤 예시인지, 어떤 용도인지 조금 불명확하지만 아직 모델을 다시 수정하지 않았기 때문에 트레이닝 파일도 만들지 않았습니다. 오버트레이닝을 해서 기차샘플을 만들게 되니 꼭 확인하시길....
예, 지금은 없습니다. 현재 모델에서 교육 파일을 지웠습니다. 재훈련 하면 니 계산해서 다 보여주겠다. 이제 110개의 예측 변수를 모두 밀어넣지는 않지만 현재 관련성이 있는 예측 변수를 선택합니다. 이번주말쯤에 할거 같은데..
다음은 2주 동안의 잔액입니다. 이번이 세 번째입니다. 동일한 모델이 작동합니다. 지난주에 선물에 변동이 있어서 거래가 거의 없었고, 선물을 바꾸자마자 일을 시작했습니다. 어제 나는 두 마리의 큰사슴을 잡아 급히 거래를 중단했습니다. 좋은 신호 하나를 놓쳤지만 오늘 저녁에 다시 시작했습니다. 그러나 지금까지는 전반적으로 너무 좋습니다. 무엇을 바라는가...