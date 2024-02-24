트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 690 1...683684685686687688689690691692693694695696697...3399 새 코멘트 pantural 2018.02.17 17:39 #6891 막심 드미트리예프스키 : 더 침략, 신사, 그리고 더 자신에 대한 불만 .. 떨고 있는 생물 상태 또는 다음 상태를 확인하는 데 2주가 남았습니다. 이것은 우리에게 있는 것이 아니라 당신과 함께 당신 자신을 위한 그러한 마감일을 결정했습니다 :) Grigoriy Chaunin 2018.02.18 03:38 #6892 마이클 마르쿠카이테스 : Piz..펠트 부츠를 훔치는 것이 아닙니다. 변환 후 예는 어디에 있습니까? 적어도 당신이 거기에 무엇을 얻었는지에 대한 사진. 그리고 그림에 자금 잔액이 표시되는 것이 바람직합니다. 이것이 시장에 있는 모든 작업의 궁극적인 목표이기 때문에 그것이 얼마나 크든 비밀스럽든 상관없이 .... Piz..dite 여기 있습니다. 가능한 검색 방향이 지정되었습니다. 확인하거나 무시할 비즈니스입니다. 내가 보기엔 다 헛소리라고 주장하는 그런 '현자'들 때문인데 헛소리를 확인하고 싶진 않은데, 화제는 바자회가 된다. 시장에 참여하고 싶지 않습니다. 따라서 나는 더 이상 포럼에 글을 쓰지 않으며 여기에 내 발전 사항을 게시하지 않습니다. 파이썬 언어를 연결하는 라이브러리를 게시한 것을 벌써부터 후회하기 시작합니다. 일반적으로 이것은 중재 문제이며 사이트의 중재가 마음에 들지 않습니다. 말다툼이 멈추지 않기 때문이다. 그런 댓글을 읽고 답글을 달고 싶지 않습니다. 그들은 주간 수익성 차트를 게시했는데 이것이 지표라고 생각합니까? 퍼프입니다. 그리고 한계를 넘어선 야망. 모두가 머물게되어 기쁩니다. Mihail Marchukajtes 2018.02.18 06:27 #6893 그리고리 쇼닌 : Piz..dite 여기 있습니다. 가능한 검색 방향이 지정되었습니다. 확인하거나 무시할 비즈니스입니다. 내가 보기엔 다 헛소리라고 주장하는 그런 '현자'들 때문인데 헛소리를 확인하고 싶진 않은데, 화제는 바자회가 된다. 시장에 참여하고 싶지 않습니다. 따라서 나는 더 이상 포럼에 글을 쓰지 않으며 여기에 내 발전 사항을 게시하지 않습니다. 파이썬 언어를 연결하기 위한 라이브러리를 게시한 것을 벌써부터 후회하기 시작합니다. 일반적으로 이것은 중재 문제이며 사이트의 중재가 마음에 들지 않습니다. 말다툼이 멈추지 않기 때문입니다. 그런 댓글을 읽고 답글을 달고 싶지 않습니다. 그들은 주간 수익성 차트를 게시했는데 이것이 지표라고 생각합니까? 퍼프입니다. 그리고 한계를 넘어선 야망. 모두가 머물게되어 기쁩니다. 친애하는 그레고리! 나는 당신을 인용합니다. " 게다가, 그러한 강도 변환 후에, 증분 자체의 히스토그램은 엄격한 형태를 취하며 더 이상 로그 등을 취할 필요가 없습니다. " 나도 압니다. 하지만 나는 당신에게 말하지 않을 것입니다. 독특한 모습을 하고 있기 때문에 사진과 함께 하는 것도 죄는 아닐 것입니다..... [삭제] 2018.02.18 07:31 #6894 모든 것이 뒤섞여 있습니다: cetes, 사람, 말 [삭제] 2018.02.18 07:38 #6895 팬츄럴 : 이것은 우리에게 있는 것이 아니라 당신과 함께 당신 자신을 위한 그러한 마감일을 결정했습니다 :) (전도서, 3): “범사에 때가 있고 천하 만사가 다 때가 있나니 날 때가 있고 죽을 때가 있느니라. 심을 때가 있고 심은 것을 뽑을 때가 있습니다. 죽일 때가 있고 고칠 때가 있습니다. 파괴할 때가 있고 건설할 때가 있다. 울 때가 있고 웃을 때가 있다. 슬퍼할 때가 있고 춤출 때가 있다. 돌을 던질 때가 있고 돌을 모을 때가 있고 포옹할 때와 포옹을 피해야 할 때; 찾을 시간과 잃을 시간; 저축할 때와 던질 때; 찢을 때가 있고 꿰맬 때가 있습니다. 침묵할 때와 말할 때; 사랑할 때와 미워할 때; 전쟁의 때가 있고 평화의 때가 있습니다." (C) 마이클 선생님 간, 천문학자. 예측, 토론 FOREX - 동향, 예측 반짝임과 불행 OOP Mihail Marchukajtes 2018.02.18 08:29 #6896 막심 드미트리예프스키 : (전도서, 3): “범사에 때가 있고 천하 만사가 다 때가 있나니 날 때가 있고 죽을 때가 있느니라. 심을 때가 있고 심은 것을 뽑을 때가 있습니다. 죽일 때가 있고 고칠 때가 있습니다. 파괴할 때가 있고 건설할 때가 있다. 울 때가 있고 웃을 때가 있다. 슬퍼할 때가 있고 춤출 때가 있습니다. 돌을 던질 때가 있고 돌을 모을 때가 있고 포옹할 때와 포옹을 피해야 할 때; 찾을 시간과 잃을 시간; 저축할 때와 던질 때; 찢을 때가 있고 꿰맬 때가 있습니다. 침묵할 때와 말할 때; 사랑할 때와 미워할 때; 전쟁의 때가 있고 평화의 때가 있습니다." (C) 마이클 선생님 진심이 말했다!!!! 주제 계속 .... 알다시피, 나는 R을 비틀기 시작했고 각 입력과 출력 사이의 VI를 계산하는 것이 최대값을 감쌀 수 있었지만 이것은 입력 데이터의 수를 줄이기에 충분했습니다. 110 ~ 20-30, 입력된 데이터는 최대 출력 정보를 가진 데이터로 유지됩니다. 결과적으로 모델은 점점 더 자주 내 테스트를 통과하기 시작했습니다. OOS에서는 어떻게 되는지 봅시다. 주가 표시됩니다. 그러나 하나의 VI 메트릭으로는 충분하지 않을 것이라고 생각합니다. 중복성을 계산하고 열 수를 더 줄이려고 노력해야 합니다. 상호 정보 외에 출력에 대한 입력 데이터를 평가할 수 있는 기성 기능이 있을지도 모릅니다???? 나는 협력에 상인-프로그래머를 초대합니다 QUALITY와 QUANTITY 사이의 균형 시장 상황 - 평평하거나 [삭제] 2018.02.18 08:41 #6897 마이클 마르쿠카이테스 : 진심이 말했다!!!! 주제 계속 .... 알다시피, 나는 R을 비틀기 시작했고 각 입력과 출력 사이의 VI를 계산하는 것이 최대값을 감쌀 수 있었지만 이것은 입력 데이터의 수를 줄이기에 충분했습니다. 110 ~ 20-30, 입력된 데이터는 최대 출력 정보를 가진 데이터로 유지됩니다. 결과적으로 모델은 점점 더 자주 내 테스트를 통과하기 시작했습니다. OOS에서는 어떻게 되는지 봅시다. 주 표시됩니다. 그러나 하나의 VI 메트릭으로는 충분하지 않을 것이라고 생각합니다. 중복성을 계산하고 열 수를 더 줄이려고 노력해야 합니다. 상호 정보 외에 출력에 대한 입력 데이터를 평가할 수 있는 기성 기능이 있을지도 모릅니다???? 그것들은 모델에 바로 구축되어야 합니다. 즉, 모델 자체가 아니라 모델과 관련하여 평가되어야 합니다. R에서 이를 수행하는 가장 쉬운 방법은 랜덤 포레스트를 사용하는 것입니다. Gini MDI 방법(추정의 품질 측면에서 엔트로피 방법과 유사)과 평균 정확도 감소의 MDA 방법이 있습니다. 하지만 나는 erovod가 아니며 기성품 코드가 없습니다 .. 예를 들어 포리스트를 통한 기능 선택에 대한 Sanych의 기사를 읽을 수 있습니다. 또는: https://medium.com/@ceshine/feature-importance-measures-for-tree-models-part-i-47f187c1a2c3 http://blog.datadive.net/selecting-good-features-part-iii-random-forests/ Feature Importance Measures for Tree Models — Part I 2017.10.28CeShine Leemedium.com An Incomplete Review Machine learning in trading: T.A가 필요한가요? 머신 러닝 및 신경망 [삭제] 2018.02.18 08:50 #6898 증거 https://habrahabr.ru/company/ods/blog/322534/ Mihail Marchukajtes 2018.02.18 08:58 #6899 막심 드미트리예프스키 : 증거 https://habrahabr.ru/company/ods/blog/322534/ 정신적으로 영혼에 숨을 들이쉬고 ... 무엇을 어떻게 볼 것인가 ... [삭제] 2018.02.18 09:19 #6900 마이클 마르쿠카이테스 : 정신적으로 영혼에 숨을 들이쉬고 ... 무엇을 어떻게 볼 것인가 ... 그러나 이러한 모든 통계적 접근 방식은 Forex와 관련이 없습니다. :) 그래서, 당신의 두뇌를 잃게 1...683684685686687688689690691692693694695696697...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
더 침략, 신사, 그리고 더 자신에 대한 불만 ..
떨고 있는 생물 상태 또는 다음 상태를 확인하는 데 2주가 남았습니다.
이것은 우리에게 있는 것이 아니라 당신과 함께 당신 자신을 위한 그러한 마감일을 결정했습니다 :)
Piz..펠트 부츠를 훔치는 것이 아닙니다. 변환 후 예는 어디에 있습니까? 적어도 당신이 거기에 무엇을 얻었는지에 대한 사진. 그리고 그림에 자금 잔액이 표시되는 것이 바람직합니다. 이것이 시장에 있는 모든 작업의 궁극적인 목표이기 때문에 그것이 얼마나 크든 비밀스럽든 상관없이 ....
Piz..dite 여기 있습니다. 가능한 검색 방향이 지정되었습니다. 확인하거나 무시할 비즈니스입니다. 내가 보기엔 다 헛소리라고 주장하는 그런 '현자'들 때문인데 헛소리를 확인하고 싶진 않은데, 화제는 바자회가 된다. 시장에 참여하고 싶지 않습니다. 따라서 나는 더 이상 포럼에 글을 쓰지 않으며 여기에 내 발전 사항을 게시하지 않습니다. 파이썬 언어를 연결하기 위한 라이브러리를 게시한 것을 벌써부터 후회하기 시작합니다. 일반적으로 이것은 중재 문제이며 사이트의 중재가 마음에 들지 않습니다. 말다툼이 멈추지 않기 때문입니다. 그런 댓글을 읽고 답글을 달고 싶지 않습니다. 그들은 주간 수익성 차트를 게시했는데 이것이 지표라고 생각합니까? 퍼프입니다. 그리고 한계를 넘어선 야망. 모두가 머물게되어 기쁩니다.
친애하는 그레고리! 나는 당신을 인용합니다. " 게다가, 그러한 강도 변환 후에, 증분 자체의 히스토그램은 엄격한 형태를 취하며 더 이상 로그 등을 취할 필요가 없습니다. " 나도 압니다. 하지만 나는 당신에게 말하지 않을 것입니다. 독특한 모습을 하고 있기 때문에 사진과 함께 하는 것도 죄는 아닐 것입니다.....
이것은 우리에게 있는 것이 아니라 당신과 함께 당신 자신을 위한 그러한 마감일을 결정했습니다 :)
(전도서, 3): “범사에 때가 있고 천하 만사가 다 때가 있나니 날 때가 있고 죽을 때가 있느니라. 심을 때가 있고 심은 것을 뽑을 때가 있습니다. 죽일 때가 있고 고칠 때가 있습니다. 파괴할 때가 있고 건설할 때가 있다. 울 때가 있고 웃을 때가 있다. 슬퍼할 때가 있고 춤출 때가 있다. 돌을 던질 때가 있고 돌을 모을 때가 있고 포옹할 때와 포옹을 피해야 할 때; 찾을 시간과 잃을 시간; 저축할 때와 던질 때; 찢을 때가 있고 꿰맬 때가 있습니다. 침묵할 때와 말할 때; 사랑할 때와 미워할 때; 전쟁의 때가 있고 평화의 때가 있습니다."
(C) 마이클 선생님
(전도서, 3): “범사에 때가 있고 천하 만사가 다 때가 있나니 날 때가 있고 죽을 때가 있느니라. 심을 때가 있고 심은 것을 뽑을 때가 있습니다. 죽일 때가 있고 고칠 때가 있습니다. 파괴할 때가 있고 건설할 때가 있다. 울 때가 있고 웃을 때가 있다. 슬퍼할 때가 있고 춤출 때가 있습니다. 돌을 던질 때가 있고 돌을 모을 때가 있고 포옹할 때와 포옹을 피해야 할 때; 찾을 시간과 잃을 시간; 저축할 때와 던질 때; 찢을 때가 있고 꿰맬 때가 있습니다. 침묵할 때와 말할 때; 사랑할 때와 미워할 때; 전쟁의 때가 있고 평화의 때가 있습니다."
(C) 마이클 선생님
진심이 말했다!!!! 주제 계속 .... 알다시피, 나는 R을 비틀기 시작했고 각 입력과 출력 사이의 VI를 계산하는 것이 최대값을 감쌀 수 있었지만 이것은 입력 데이터의 수를 줄이기에 충분했습니다. 110 ~ 20-30, 입력된 데이터는 최대 출력 정보를 가진 데이터로 유지됩니다. 결과적으로 모델은 점점 더 자주 내 테스트를 통과하기 시작했습니다. OOS에서는 어떻게 되는지 봅시다. 주가 표시됩니다.
그러나 하나의 VI 메트릭으로는 충분하지 않을 것이라고 생각합니다. 중복성을 계산하고 열 수를 더 줄이려고 노력해야 합니다.
상호 정보 외에 출력에 대한 입력 데이터를 평가할 수 있는 기성 기능이 있을지도 모릅니다????
진심이 말했다!!!! 주제 계속 .... 알다시피, 나는 R을 비틀기 시작했고 각 입력과 출력 사이의 VI를 계산하는 것이 최대값을 감쌀 수 있었지만 이것은 입력 데이터의 수를 줄이기에 충분했습니다. 110 ~ 20-30, 입력된 데이터는 최대 출력 정보를 가진 데이터로 유지됩니다. 결과적으로 모델은 점점 더 자주 내 테스트를 통과하기 시작했습니다. OOS에서는 어떻게 되는지 봅시다. 주 표시됩니다.
그러나 하나의 VI 메트릭으로는 충분하지 않을 것이라고 생각합니다. 중복성을 계산하고 열 수를 더 줄이려고 노력해야 합니다.
상호 정보 외에 출력에 대한 입력 데이터를 평가할 수 있는 기성 기능이 있을지도 모릅니다????
그것들은 모델에 바로 구축되어야 합니다. 즉, 모델 자체가 아니라 모델과 관련하여 평가되어야 합니다.
R에서 이를 수행하는 가장 쉬운 방법은 랜덤 포레스트를 사용하는 것입니다. Gini MDI 방법(추정의 품질 측면에서 엔트로피 방법과 유사)과 평균 정확도 감소의 MDA 방법이 있습니다.
하지만 나는 erovod가 아니며 기성품 코드가 없습니다 .. 예를 들어 포리스트를 통한 기능 선택에 대한 Sanych의 기사를 읽을 수 있습니다.
또는:
https://medium.com/@ceshine/feature-importance-measures-for-tree-models-part-i-47f187c1a2c3
http://blog.datadive.net/selecting-good-features-part-iii-random-forests/
증거 https://habrahabr.ru/company/ods/blog/322534/
증거 https://habrahabr.ru/company/ods/blog/322534/
정신적으로 영혼에 숨을 들이쉬고 ... 무엇을 어떻게 볼 것인가 ...
정신적으로 영혼에 숨을 들이쉬고 ... 무엇을 어떻게 볼 것인가 ...
그러나 이러한 모든 통계적 접근 방식은 Forex와 관련이 없습니다. :)그래서, 당신의 두뇌를 잃게