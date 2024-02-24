트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 684 1...677678679680681682683684685686687688689690691...3399 새 코멘트 Alexander_K2 2018.02.16 17:19 #6831 레나트 아크티아모프 : 따라서 가격은 랜덤 변수가 아닙니다. 시간은 어떻습니까? 이 말을 반복하는 것도 지겹다. Renat Akhtyamov 2018.02.16 17:21 #6832 알렉산더_K2 : 시간은 어떻습니까? 이 말을 반복하는 것도 지겹다. 질문을 이해하지 못했습니다 시간은 흐르고 넌 멈출 수 없어 Alexander_K2 2018.02.16 17:22 #6833 마이클 마르쿠카이테스 : 그래서 타임 스케일은 그다지 흥미롭지 않습니다 .... 나는 내 의견으로 남을 것입니다 - 그것은 매우 중요합니다. Sergey Chalyshev 2018.02.16 17:22 #6834 박사 상인 : 이 모델은 아직 구현되지 않았습니다. 현재 테스터의 상태는 다음과 같습니다. 10000바 유로화 m5에 대한 교육, 예측 수심 = 1바 전방. 각각의 새로운 막대에서 예측 후 이전 위치가 유지되거나 반대 방향으로 열립니다. 모두 정지 및 테이크 없이 열립니다. 슬프게도 거래당 평균 손실은 -0.02달러입니다. 그러나 테스터에서 무작위 거래로 거래당 약 -0.04로 밝혀졌습니다. 이것은 스프레드와 커미션이 없으면 이 Expert Advisor와 거래당 0.02달러를 받게 된다는 것을 의미합니다. 그리고 앞으로는 이것이 유지됩니다. 어떤 이유로 든 그것이 잘못되어 백 테스트보다 더 나은 것으로 나타났습니다. 그리고 거래에서 이기는 비율도 >55%입니다. 이 모든 것이 꽤 유혹적이지만 지금까지 나는 이 한계에 부딪쳤습니다. 나는 뉴런이 언젠가 이 구멍에서 기어나오기를 바랍니다. 뉴런은 가격 인상(open[0]-open[1], open[1]-open[2] 등)과 과거 예측(총 6개의 입력)을 수용 하며 은닉층에는 100개의 뉴런이 있습니다 . 새 막대에 대한 가격 증가 예측을 반환합니다. MAE 추정치 = 0.00019(예측치는 평균 19핍이 틀립니다). 예상 R2 = 0.001124151. gbm을 사용하면 재귀 없이도 비슷한 결과를 얻을 수 있다는 것이 재미있습니다. 어떤 종류의 네트워크가 그러한 곡선을 가지고 있습니까? 100개의 뉴런이 있는 일반 네트워크는 모든 것을 마음으로 기억하지만 입력 내용은 중요하지 않습니다. 그리고 훈련을 전혀 받지 않습니다. 먼저 신경망을 다룬 다음 무언가를 가르치십시오. Vitaly Muzichenko 2018.02.16 17:23 #6835 Alexander_K2 : 시간은 어떻습니까? 이 말을 반복하는 것도 지겹다. 거래 시간은 어떤 역할도 하지 않으며, 그것에 집착할 필요가 전혀 없습니다. Renat Akhtyamov 2018.02.16 17:27 #6836 거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼 거래에서의 기계 학습: 이론 및 실습(거래 등) 레나트 아크티아모프 , 2018.02.16 17:21 질문을 이해하지 못했습니다 시간은 흐르고 넌 멈출 수 없어 이 분포가 도입된 Siméon Denis Poisson 의 형사 및 민사 소송에서의 선고 확률 연구 는 1837년에 출판되었습니다.... 흥미롭고 유머러스한 거래 환경에서 작업할 때 오류, 버그, 질문 Alexander_K2 2018.02.16 17:31 #6837 마법사_ : Doc은 당신을 일종의 변환기로 만들었습니다. 그리고 그는 그것을 사용하지 않습니다! 나는 놀랐다... Vladimir Perervenko 2018.02.16 17:31 #6838 Alexander_K2 : 이것을 증명할 필요가 없는 진리라고 생각하십시오. 아무도 고려하지 않는 이 순간, 지치고 궁핍한 모든 사람들은 피로에 뒤로 넘어진다. 불쌍해! 많은 똑똑한 사람들이 단순히 데이터를 준비하는 방법을 모르기 때문에 교회 쥐만큼 가난합니다. 아카이브에서 무엇을 찾고 싶습니까? 진드기 사이의 시간을 보셨습니까? 거래의 강도에? 아니라고 확신합니다. 과장된 자기 자만 외에는 아무 것도 전달하지 않는 과장된 과학적 단어로 머리를 속이지 마십시오. 당신 자신이나 다른 사람의 권위 있는 기사로 당신의 진술에 대한 확인을 보여주십시오. 그렇지 않으면 벨소리만 울리고 매우 불쾌합니다. 더 겸손하게... Mykola Demko 2018.02.16 17:32 #6839 마이클 마르쿠카이테스 : 불행히도 시장은 시간 규모에 따라 수익을 내지 못합니다. 따라서 시간 자체는 시장에서 어떤 역할도 하지 않습니다. 중요한 것은 손익으로 이어지는 가격 규모의 변화입니다. 한 위치는 하루에 무게를 측정하고 페니를 벌 수 있고, 또 다른 분은 더 많이 벌 수 있습니다. 따라서 시장에서 시간이라는 사실은 아예 생략하는 것이 좋다. TS는 입력에서 볼륨 및 델타 레벨 프로파일을 제공하기 시작하면 다르게 동작하기 시작합니다. 그래서 TC는 시장을 반대편에서 보기 시작합니다. 그리고 시간이 지나면서 아주 재미있는 일화가 하나 있습니다. 에스토니아 상인들은 돈을 던지고 시장을 옆으로 밀기 시작했습니다 :-) 우리는 에스토니아 상인이 아니므로 시장을 옆으로 밀고 나가는 것은 흥미롭지 않습니다. 그래서 타임 스케일은 그다지 흥미롭지 않습니다 .... 거의 동의합니다. 그러나 여전히 시간에 대한 의존도가 있습니다. Forex, 주식 시장, 선물 및 옵션은 소위 무위험 금리에 의해 압박을 받습니다. 위험/보상 비율이 무위험 비율보다 나빠지면 돈은 시장을 떠납니다. 그리고 무위험율은 시간으로부터 계산됩니다. 결과적으로 따옴표가 이동할 수 없는 것보다 느린 완전히 계산된 숫자를 얻습니다. 그래서 시간에 대한 의존성을 완전히 없앨 수는 없다. [삭제] 2018.02.16 17:33 #6840 마법사_ : 한편, 파는 과수원에서 지쳐서 무릎을 꿇고 땅을 기어서 과일을 따기 시작하는데... 땅에는 독이 있는 리피신과 좋은 사과가 있었습니다. 법은 사과를 먹으면 그것을 즐겼다. 리피신 - 구토 ...)))) https://cs.stanford.edu/people/karpathy/convnetjs/demo/rldemo.html 여기에 함수에 대한 코드의 또 다른 예가 있고 이를 ns로 연결)) 직접 작성하기가 꺼려집니다. 1...677678679680681682683684685686687688689690691...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
따라서 가격은 랜덤 변수가 아닙니다.
질문을 이해하지 못했습니다
시간은 흐르고 넌 멈출 수 없어
그래서 타임 스케일은 그다지 흥미롭지 않습니다 ....
나는 내 의견으로 남을 것입니다 - 그것은 매우 중요합니다.
이 모델은 아직 구현되지 않았습니다. 현재 테스터의 상태는 다음과 같습니다.
10000바 유로화 m5에 대한 교육, 예측 수심 = 1바 전방. 각각의 새로운 막대에서 예측 후 이전 위치가 유지되거나 반대 방향으로 열립니다. 모두 정지 및 테이크 없이 열립니다.
슬프게도 거래당 평균 손실은 -0.02달러입니다. 그러나 테스터에서 무작위 거래로 거래당 약 -0.04로 밝혀졌습니다. 이것은 스프레드와 커미션이 없으면 이 Expert Advisor와 거래당 0.02달러를 받게 된다는 것을 의미합니다. 그리고 앞으로는 이것이 유지됩니다. 어떤 이유로 든 그것이 잘못되어 백 테스트보다 더 나은 것으로 나타났습니다. 그리고 거래에서 이기는 비율도 >55%입니다. 이 모든 것이 꽤 유혹적이지만 지금까지 나는 이 한계에 부딪쳤습니다. 나는 뉴런이 언젠가 이 구멍에서 기어나오기를 바랍니다.
뉴런은 가격 인상(open[0]-open[1], open[1]-open[2] 등)과 과거 예측(총 6개의 입력)을 수용 하며 은닉층에는 100개의 뉴런이 있습니다 . 새 막대에 대한 가격 증가 예측을 반환합니다.
MAE 추정치 = 0.00019(예측치는 평균 19핍이 틀립니다). 예상 R2 = 0.001124151.
gbm을 사용하면 재귀 없이도 비슷한 결과를 얻을 수 있다는 것이 재미있습니다.
어떤 종류의 네트워크가 그러한 곡선을 가지고 있습니까? 100개의 뉴런이 있는 일반 네트워크는 모든 것을 마음으로 기억하지만 입력 내용은 중요하지 않습니다. 그리고 훈련을 전혀 받지 않습니다.
먼저 신경망을 다룬 다음 무언가를 가르치십시오.
거래 시간은 어떤 역할도 하지 않으며, 그것에 집착할 필요가 전혀 없습니다.
거래에서의 기계 학습: 이론 및 실습(거래 등)
레나트 아크티아모프 , 2018.02.16 17:21
이 분포가 도입된 Siméon Denis Poisson 의 형사 및 민사 소송에서의 선고 확률 연구 는 1837년에 출판되었습니다....
Doc은 당신을 일종의 변환기로 만들었습니다.
그리고 그는 그것을 사용하지 않습니다! 나는 놀랐다...
이것을 증명할 필요가 없는 진리라고 생각하십시오.
아무도 고려하지 않는 이 순간, 지치고 궁핍한 모든 사람들은 피로에 뒤로 넘어진다. 불쌍해! 많은 똑똑한 사람들이 단순히 데이터를 준비하는 방법을 모르기 때문에 교회 쥐만큼 가난합니다. 아카이브에서 무엇을 찾고 싶습니까? 진드기 사이의 시간을 보셨습니까? 거래의 강도에? 아니라고 확신합니다.
과장된 자기 자만 외에는 아무 것도 전달하지 않는 과장된 과학적 단어로 머리를 속이지 마십시오. 당신 자신이나 다른 사람의 권위 있는 기사로 당신의 진술에 대한 확인을 보여주십시오. 그렇지 않으면 벨소리만 울리고 매우 불쾌합니다.
더 겸손하게...
불행히도 시장은 시간 규모에 따라 수익을 내지 못합니다. 따라서 시간 자체는 시장에서 어떤 역할도 하지 않습니다. 중요한 것은 손익으로 이어지는 가격 규모의 변화입니다. 한 위치는 하루에 무게를 측정하고 페니를 벌 수 있고, 또 다른 분은 더 많이 벌 수 있습니다. 따라서 시장에서 시간이라는 사실은 아예 생략하는 것이 좋다. TS는 입력에서 볼륨 및 델타 레벨 프로파일을 제공하기 시작하면 다르게 동작하기 시작합니다. 그래서 TC는 시장을 반대편에서 보기 시작합니다. 그리고 시간이 지나면서 아주 재미있는 일화가 하나 있습니다.
에스토니아 상인들은 돈을 던지고 시장을 옆으로 밀기 시작했습니다 :-)
우리는 에스토니아 상인이 아니므로 시장을 옆으로 밀고 나가는 것은 흥미롭지 않습니다. 그래서 타임 스케일은 그다지 흥미롭지 않습니다 ....
거의 동의합니다. 그러나 여전히 시간에 대한 의존도가 있습니다.
Forex, 주식 시장, 선물 및 옵션은 소위 무위험 금리에 의해 압박을 받습니다.
위험/보상 비율이 무위험 비율보다 나빠지면 돈은 시장을 떠납니다.
그리고 무위험율은 시간으로부터 계산됩니다. 결과적으로 따옴표가 이동할 수 없는 것보다 느린 완전히 계산된 숫자를 얻습니다.
그래서 시간에 대한 의존성을 완전히 없앨 수는 없다.
https://cs.stanford.edu/people/karpathy/convnetjs/demo/rldemo.html
여기에 함수에 대한 코드의 또 다른 예가 있고 이를 ns로 연결)) 직접 작성하기가 꺼려집니다.