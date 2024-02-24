트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 687 1...680681682683684685686687688689690691692693694...3399 새 코멘트 Renat Akhtyamov 2018.02.16 19:16 #6861 알렉산더_K2 : 시간 은 어떻습니까? 이 말을 반복 하는 것도 지겹다 . 시간에 의존하지 않는다 물론, 자연스럽게 관련이 없는 종속성이 있으며 다음과 같습니다. 사람들 은 표준 방식으로 거래합니다 - 추세에 반하여 - 네트워크로, 추세와 함께 - 하나의 주문으로 (당신이 흑자일 때) Chicago Currency Exchange에서 외환 거래량을 관찰한 후 발견 가격은 볼륨을 엄격하게 균등화하므로 파동이 발생합니다. Evgeny Belyaev 2018.02.16 19:30 #6862 레나트 아크티아모프 : Chicago Currency Exchange에서 외환 거래량을 관찰한 후 발견 Forex가 시카고로 이전되었습니까? 시원한! Renat Akhtyamov 2018.02.16 19:31 #6863 예브게니 벨랴예프 : Forex가 시카고로 이전되었습니까? 시원한! 일어났다 중소기업이라고 들어보셨나요? СанСаныч Фоменко 2018.02.16 19:36 #6864 비탈리 무지첸코 : 주기가 있지만 제 시간에 예측하는 것은 불가능합니다. 가격은 한 시간이 될 수도 있고 하루가 될 수도 있고 한 달이 될 수도 있습니다. 가격의 흐름은 예측할 수 있지만 시간이 없습니다 여하튼 나는 당신의 말을 확인하는 차트를 여기에 배치했습니다. 나는 33개의 반전 사이의 거리를 막대 단위로 취하고 15개에서 50개 막대까지 반전에 대해 대략 균일한 분포를 얻었습니다. 하지만. 또 다른 주기성이 있습니다. 이것은 하루 중 특정 시간과 특정 요일 에 거래되는 활동입니다. 가격은 한 방향 또는 다른 방향으로 더 강하게 움직이기 시작합니다. 이게 뭔가요? [삭제] 2018.02.16 20:05 #6865 더 침략, 신사, 그리고 더 자신에 대한 불만 .. 떨고 있는 생물 상태 또는 다음 상태를 확인하는 데 2주가 남았습니다. [삭제] 2018.02.16 20:13 #6866 산산이치 포멘코 : 이게 뭔가요? 점심시간이 있는 런던-뉴욕-시드니-도쿄 Renat Akhtyamov 2018.02.16 20:15 #6867 산산이치 포멘코 : 여하튼 나는 당신의 말을 확인하는 차트를 여기에 배치했습니다. 나는 33개의 반전 사이의 거리를 막대 단위로 취하고 15개에서 50개 막대까지 반전에 대해 대략 균일한 분포를 얻었습니다. 하지만. 또 다른 주기성이 있습니다. 이것은 하루 중 특정 시간과 특정 요일 에 거래되는 활동입니다 . 가격은 한 방향 또는 다른 방향으로 더 강하게 움직이기 시작합니다. 이게 뭔가요? + Mihail Marchukajtes 2018.02.16 20:22 #6868 마법사_ : 오 선생님! Pryuvet))) 다시 ramsy가 속았습니까? 당신은 우리와 함께하는 마술사이며 주요 마술사입니다!))) 2위 - Yusuf, 3위 - Renat Akhtyamov, 4위 - Fa....... 이야기 해 봅시다. R은 어떻습니까? "성배"리벳이 박힌?))) 그런데 여기 좋은 친구가 물었다. 바다에 똑같은 질문을 할 가치가 있습니다 :-( Rstudio를 설치하고 테이블 파일을 가져올 수 있었지만 다음에 무엇을 해야 할지 모르겠습니다. 1. 열로 명명된 테이블의 열에서 벡터를 만드는 방법은 무엇입니까? 즉, 모든 열에 대한 벡터를 만들어야 합니다. 나는 무엇을, 어떻게 ..... 이해할 수 없습니다. 이론을 테스트하고 싶습니다. 일반적으로 의미는 테이블에서 마지막 열이 대상이라는 것입니다. 다중 정보를 위해서는 각 컬럼을 타겟과 비교할 필요가 있다. 내 입력에 출력에 대한 정보가 얼마나 있는지 확인하고 싶습니다. 일반적으로 전체 테이블을 계산하고 그 안에 데이터를 저장하여 나중에 Excel에서 데이터를 비틀 수 있도록 스크립트를 작성할 생각입니다. 열에서 벡터를 만드는 방법과 전체 테이블에 대한 벡터를 만드는 방법에 대한 예를 제공하십시오. 감사해요!!!! 여기 예제 테이블이 있습니다 파일: Qwe.txt 27 kb Aleksei Kuznetsov 2018.02.16 20:40 #6869 마이클 마르쿠카이테스 : 그런데 여기 좋은 친구가 물었다. 바다에 똑같은 질문을 할 가치가 있습니다 :-( Rstudio를 설치하고 테이블 파일을 가져올 수 있었지만 다음에 무엇을 해야 할지 모르겠습니다. 1. 열로 명명된 테이블의 열에서 벡터를 만드는 방법은 무엇입니까? 즉, 모든 열에 대한 벡터를 만들어야 합니다. 무엇을, 어떻게 하는 것인지 알 수 없습니다. 이론을 테스트하고 싶습니다. 일반적으로 의미는 테이블에서 마지막 열이 대상이라는 것입니다. 다중 정보의 대상과 각 열을 비교할 필요가 있습니다. 내 입력에 출력에 대한 정보가 얼마나 있는지 확인하고 싶습니다. 일반적으로 전체 테이블을 계산하고 그 안에 데이터를 저장하여 나중에 Excel에서 데이터를 비틀 수 있도록 스크립트를 작성할 생각입니다. 열에서 벡터를 만드는 방법과 전체 테이블에 대한 벡터를 만드는 방법에 대한 예를 제공하십시오. 감사해요!!!! 여기 예제 테이블이 있습니다 열은 다음과 같이 가져옵니다. 학습Y<-MatrixLearnY[,i] 여기서 i는 열 번호입니다. 저것들. 모든 행과 i번째 열. 그렇다면 MatrixLearnY[j,] - j 번째 행과 그 안의 모든 열이 사용됩니다. Mihail Marchukajtes 2018.02.16 20:50 #6870 도서관 : 열은 다음과 같이 가져옵니다. 학습Y<-MatrixLearnY[,i] 여기서 i는 열 번호입니다. 저것들. 모든 행과 i번째 열. 그렇다면 MatrixLearnY[j,] - j 번째 행과 그 안의 모든 열이 사용됩니다. 감사해요!!!! 나는 지금 시도할 것이다, 그렇지 않으면 나는 이미 내 머리 전체를 망가뜨렸다 :-) 1...680681682683684685686687688689690691692693694...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
시간 은 어떻습니까? 이 말을 반복 하는 것도 지겹다 .
시간에 의존하지 않는다
물론, 자연스럽게 관련이 없는 종속성이 있으며 다음과 같습니다.
사람들 은 표준 방식으로 거래합니다 - 추세에 반하여 - 네트워크로, 추세와 함께 - 하나의 주문으로 (당신이 흑자일 때)
Chicago Currency Exchange에서 외환 거래량을 관찰한 후 발견
가격은 볼륨을 엄격하게 균등화하므로 파동이 발생합니다.
일어났다
중소기업이라고 들어보셨나요?
주기가 있지만 제 시간에 예측하는 것은 불가능합니다. 가격은 한 시간이 될 수도 있고 하루가 될 수도 있고 한 달이 될 수도 있습니다. 가격의 흐름은 예측할 수 있지만 시간이 없습니다
여하튼 나는 당신의 말을 확인하는 차트를 여기에 배치했습니다. 나는 33개의 반전 사이의 거리를 막대 단위로 취하고 15개에서 50개 막대까지 반전에 대해 대략 균일한 분포를 얻었습니다.
또 다른 주기성이 있습니다. 이것은 하루 중 특정 시간과 특정 요일 에 거래되는 활동입니다. 가격은 한 방향 또는 다른 방향으로 더 강하게 움직이기 시작합니다.
이게 뭔가요?
더 침략, 신사, 그리고 더 자신에 대한 불만 ..
떨고 있는 생물 상태 또는 다음 상태를 확인하는 데 2주가 남았습니다.
점심시간이 있는 런던-뉴욕-시드니-도쿄
오 선생님! Pryuvet))) 다시 ramsy가 속았습니까? 당신은 우리와 함께하는 마술사이며 주요 마술사입니다!)))
2위 - Yusuf, 3위 - Renat Akhtyamov, 4위 - Fa.......
이야기 해 봅시다. R은 어떻습니까? "성배"리벳이 박힌?)))
그런데 여기 좋은 친구가 물었다. 바다에 똑같은 질문을 할 가치가 있습니다 :-(
Rstudio를 설치하고 테이블 파일을 가져올 수 있었지만 다음에 무엇을 해야 할지 모르겠습니다.
1. 열로 명명된 테이블의 열에서 벡터를 만드는 방법은 무엇입니까? 즉, 모든 열에 대한 벡터를 만들어야 합니다.
나는 무엇을, 어떻게 ..... 이해할 수 없습니다. 이론을 테스트하고 싶습니다.
일반적으로 의미는 테이블에서 마지막 열이 대상이라는 것입니다. 다중 정보를 위해서는 각 컬럼을 타겟과 비교할 필요가 있다. 내 입력에 출력에 대한 정보가 얼마나 있는지 확인하고 싶습니다.
일반적으로 전체 테이블을 계산하고 그 안에 데이터를 저장하여 나중에 Excel에서 데이터를 비틀 수 있도록 스크립트를 작성할 생각입니다.
열에서 벡터를 만드는 방법과 전체 테이블에 대한 벡터를 만드는 방법에 대한 예를 제공하십시오. 감사해요!!!!
여기 예제 테이블이 있습니다
열은 다음과 같이 가져옵니다.
학습Y<-MatrixLearnY[,i]
여기서 i는 열 번호입니다. 저것들. 모든 행과 i번째 열. 그렇다면 MatrixLearnY[j,] - j 번째 행과 그 안의 모든 열이 사용됩니다.
감사해요!!!! 나는 지금 시도할 것이다, 그렇지 않으면 나는 이미 내 머리 전체를 망가뜨렸다 :-)