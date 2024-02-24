트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 687

새 코멘트
 
알렉산더_K2 :

시간 은 어떻습니까? 이 말을 반복 하는 것도 지겹다 .

시간에 의존하지 않는다

물론, 자연스럽게 관련이 없는 종속성이 있으며 다음과 같습니다.

사람들 은 표준 방식으로 거래합니다 - 추세에 반하여 - 네트워크로, 추세와 함께 - 하나의 주문으로 (당신이 흑자일 때)

Chicago Currency Exchange에서 외환 거래량을 관찰한 후 발견

가격은 볼륨을 엄격하게 균등화하므로 파동이 발생합니다.

 
레나트 아크티아모프 :

Chicago Currency Exchange에서 외환 거래량을 관찰한 후 발견

Forex가 시카고로 이전되었습니까? 시원한!

 
예브게니 벨랴예프 :

Forex가 시카고로 이전되었습니까? 시원한!

일어났다

중소기업이라고 들어보셨나요?

 
비탈리 무지첸코 :

주기가 있지만 제 시간에 예측하는 것은 불가능합니다. 가격은 한 시간이 될 수도 있고 하루가 될 수도 있고 한 달이 될 수도 있습니다. 가격의 흐름은 예측할 수 있지만 시간이 없습니다

여하튼 나는 당신의 말을 확인하는 차트를 여기에 배치했습니다. 나는 33개의 반전 사이의 거리를 막대 단위로 취하고 15개에서 50개 막대까지 반전에 대해 대략 균일한 분포를 얻었습니다.

하지만.

또 다른 주기성이 있습니다. 이것은 하루 중 특정 시간과 특정 요일 에 거래되는 활동입니다. 가격은 한 방향 또는 다른 방향으로 더 강하게 움직이기 시작합니다.

이게 뭔가요?

[삭제]  

더 침략, 신사, 그리고 더 자신에 대한 불만 ..

떨고 있는 생물 상태 또는 다음 상태를 확인하는 데 2주가 남았습니다.

[삭제]  
산산이치 포멘코 :

이게 뭔가요?

점심시간이 있는 런던-뉴욕-시드니-도쿄

 
산산이치 포멘코 :

여하튼 나는 당신의 말을 확인하는 차트를 여기에 배치했습니다. 나는 33개의 반전 사이의 거리를 막대 단위로 취하고 15개에서 50개 막대까지 반전에 대해 대략 균일한 분포를 얻었습니다.

하지만.

또 다른 주기성이 있습니다. 이것은 하루 중 특정 시간과 특정 요일 에 거래되는 활동입니다 . 가격은 한 방향 또는 다른 방향으로 더 강하게 움직이기 시작합니다.

이게 뭔가요?

+

 
마법사_ :

오 선생님! Pryuvet))) 다시 ramsy가 속았습니까? 당신은 우리와 함께하는 마술사이며 주요 마술사입니다!)))

2위 - Yusuf, 3위 - Renat Akhtyamov, 4위 - Fa.......


이야기 해 봅시다. R은 어떻습니까? "성배"리벳이 박힌?)))

그런데 여기 좋은 친구가 물었다. 바다에 똑같은 질문을 할 가치가 있습니다 :-(

Rstudio를 설치하고 테이블 파일을 가져올 수 있었지만 다음에 무엇을 해야 할지 모르겠습니다.

1. 열로 명명된 테이블의 열에서 벡터를 만드는 방법은 무엇입니까? 즉, 모든 열에 대한 벡터를 만들어야 합니다.

나는 무엇을, 어떻게 ..... 이해할 수 없습니다. 이론을 테스트하고 싶습니다.

일반적으로 의미는 테이블에서 마지막 열이 대상이라는 것입니다. 다중 정보를 위해서는 각 컬럼을 타겟과 비교할 필요가 있다. 내 입력에 출력에 대한 정보가 얼마나 있는지 확인하고 싶습니다.

일반적으로 전체 테이블을 계산하고 그 안에 데이터를 저장하여 나중에 Excel에서 데이터를 비틀 수 있도록 스크립트를 작성할 생각입니다.

열에서 벡터를 만드는 방법과 전체 테이블에 대한 벡터를 만드는 방법에 대한 예를 제공하십시오. 감사해요!!!!

여기 예제 테이블이 있습니다

파일:
Qwe.txt  27 kb
 
마이클 마르쿠카이테스 :

그런데 여기 좋은 친구가 물었다. 바다에 똑같은 질문을 할 가치가 있습니다 :-(

Rstudio를 설치하고 테이블 파일을 가져올 수 있었지만 다음에 무엇을 해야 할지 모르겠습니다.

1. 열로 명명된 테이블의 열에서 벡터를 만드는 방법은 무엇입니까? 즉, 모든 열에 대한 벡터를 만들어야 합니다.

무엇을, 어떻게 하는 것인지 알 수 없습니다. 이론을 테스트하고 싶습니다.

일반적으로 의미는 테이블에서 마지막 열이 대상이라는 것입니다. 다중 정보의 대상과 각 열을 비교할 필요가 있습니다. 내 입력에 출력에 대한 정보가 얼마나 있는지 확인하고 싶습니다.

일반적으로 전체 테이블을 계산하고 그 안에 데이터를 저장하여 나중에 Excel에서 데이터를 비틀 수 있도록 스크립트를 작성할 생각입니다.

열에서 벡터를 만드는 방법과 전체 테이블에 대한 벡터를 만드는 방법에 대한 예를 제공하십시오. 감사해요!!!!

여기 예제 테이블이 있습니다

열은 다음과 같이 가져옵니다.

학습Y<-MatrixLearnY[,i]

여기서 i는 열 번호입니다. 저것들. 모든 행과 i번째 열. 그렇다면 MatrixLearnY[j,] - j 번째 행과 그 안의 모든 열이 사용됩니다.

 
도서관 :

열은 다음과 같이 가져옵니다.

학습Y<-MatrixLearnY[,i]

여기서 i는 열 번호입니다. 저것들. 모든 행과 i번째 열. 그렇다면 MatrixLearnY[j,] - j 번째 행과 그 안의 모든 열이 사용됩니다.

감사해요!!!! 나는 지금 시도할 것이다, 그렇지 않으면 나는 이미 내 머리 전체를 망가뜨렸다 :-)

1...680681682683684685686687688689690691692693694...3399
새 코멘트