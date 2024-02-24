트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 430 1...423424425426427428429430431432433434435436437...3399 새 코멘트 toxic 2017.06.28 12:07 #4291 막심 드미트리예프스키 : RF는 항상 거의 모든 단순 MO 모델보다 오류가 적은 반면 MLP는 원칙적으로 가장 큰 오류를 제공합니다. 어쩌면 요리하는 방법을 모를 수도 있지만 실제로는 더 나쁘고 느린 것처럼 보입니다. 확인을 찾았습니다. 여기 San Sanych에서 즉, 단순 분류기 중에서 선택하면 고유하게 RF [삭제] 2017.06.28 13:05 #4292 독성 : 아마도 포레스터는 이미 경험이 있고 나는 아직 부스팅을 마스터하지 못했습니다) toxic 2017.06.28 13:47 #4293 막심 드미트리예프스키 : 아마도 포레스터는 이미 경험이 있고 나는 아직 부스팅을 마스터하지 못했습니다) 물론 정확도와 로고에 대해 아첨하지 마십시오 (Alyosha 스타일로 대상을 잡는 경우) XGB와 그냥 숲 사이에는 큰 차이가 없지만 속도는 매우 만족스럽습니다. 예를 들어 150-200k 포인트와 30 기능 및 5개 대상, ~ 3분 만에 학습, 속도 학습은 행에서 기능을 구문 분석하고 추출하는 속도와 비슷합니다. [삭제] 2017.06.28 13:52 #4294 독성 : 물론 정확도와 로고에 대해 아첨하지 마십시오 (Alyosha 스타일로 대상을 잡는 경우) XGB와 그냥 숲 사이에는 큰 차이가 없지만 속도는 매우 만족스럽습니다. 예를 들어 150-200k 포인트와 30 기능 및 5개 대상, ~ 3분 만에 학습, 속도 학습은 행에서 기능을 구문 분석하고 추출하는 속도와 비슷합니다. 이것은 매우 멋진 속도입니다, 나는 이미 원합니다) Женя 2017.06.28 18:03 #4295 동지 여러분, 메이저, 주요 금속, 오일 지수가 있도록 1년에 초, 매수, 매도가 있으면 정상적인 FX 데이터, 분, 어디에서 다운로드할 수 있습니까? Женя 2017.06.28 18:19 #4296 블라디미르 페레르벤코 : 악마는 그가 그린 것만큼 무섭지 않습니다 .. 별로 어렵지 않습니다. 이 몇 가지 기사( 1 , 2 , 3 , 4 )부터 시작하세요. 모든 것이 즉시 작동하는 것은 아니며 분명할 것이지만 이점이 있을 것입니다. 행운을 빕니다 감사해요! 기사를 지웁니다. Кеша Рутов 2017.06.29 00:52 #4297 제냐 : 동지 여러분, 메이저, 주요 금속, 오일 지수가 있도록 1년에 초, 매수, 매도가 있으면 정상적인 FX 데이터, 분, 어디에서 다운로드할 수 있습니까? 질문이 적절하지 않습니다. 귀하의 중개인이 인용문을 제공하고, 각 중개인이 고유한 인용문을 가지고 있으며, 다른 중개인의 인용문에서 이점을 얻지 못할 것입니다. 이는 포커를 할 때 다른 테이블의 카드를 보는 것과 같습니다. 딜러가 귀하가 다른 출처의 인용문을 사용하여 부정 행위를 의심하는 경우 이에 대한 처벌을 받게 됩니다. 추신: 분석을 통한 다양한 비전통적 사기, 기계 학습, HFT 등의 고의적 사용에도 거의 동일하게 적용됩니다. 이를 "독성"이라고 하며, 평균적으로 클라이언트는 무작위로 플레이해야 하며, 꾸준히 플러스로 거래하면, 이것은 지극히 정상이 아닙니다. 내부자, 사기입니다. Vasily Perepelkin 2017.06.30 00:04 #4298 무고한 루토프 : 질문이 적절하지 않습니다 주제가 적절하지 않으며 결과적으로 질문이 있습니다. 거래는 주로 심리학, 사람 이해, 정치인 및 대기업의 행동 예측에 관한 것이며 최소 자승법이 아닙니다. Mihail Marchukajtes 2017.06.30 00:24 #4299 바실리 페레펠킨 : 주제가 적절하지 않으며 결과적으로 질문이 있습니다. 거래는 주로 심리학, 사람 이해, 정치인 및 대기업의 행동 예측에 관한 것이며 최소 자승법이 아닙니다. 좋아 바실리. 어떻게 거래를 여나요???? 무엇을 기준으로??? 오늘이 거래일이고 TF를 선택했으며 싸움에 뛰어들 준비가 되었다고 가정해 보겠습니다. 그래서 문제는 어떤 상황에서 거래를 여는 것입니까??? Vladislav Soliev 2017.06.30 00:40 #4300 내가 주문한 주문을 자신의 것으로 간주하도록 고문에게 마법 번호에 넣을 것. 현재 비용은 777입니다. 플랫폼 MT4. 1...423424425426427428429430431432433434435436437...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
RF는 항상 거의 모든 단순 MO 모델보다 오류가 적은 반면 MLP는 원칙적으로 가장 큰 오류를 제공합니다. 어쩌면 요리하는 방법을 모를 수도 있지만 실제로는 더 나쁘고 느린 것처럼 보입니다. 확인을 찾았습니다. 여기 San Sanych에서
즉, 단순 분류기 중에서 선택하면 고유하게 RF
아마도 포레스터는 이미 경험이 있고 나는 아직 부스팅을 마스터하지 못했습니다)
물론 정확도와 로고에 대해 아첨하지 마십시오 (Alyosha 스타일로 대상을 잡는 경우) XGB와 그냥 숲 사이에는 큰 차이가 없지만 속도는 매우 만족스럽습니다. 예를 들어 150-200k 포인트와 30 기능 및 5개 대상, ~ 3분 만에 학습, 속도 학습은 행에서 기능을 구문 분석하고 추출하는 속도와 비슷합니다.
동지 여러분, 메이저, 주요 금속, 오일 지수가 있도록 1년에 초, 매수, 매도가 있으면 정상적인 FX 데이터, 분, 어디에서 다운로드할 수 있습니까?
악마는 그가 그린 것만큼 무섭지 않습니다 ..
별로 어렵지 않습니다. 이 몇 가지 기사( 1 , 2 , 3 , 4 )부터 시작하세요. 모든 것이 즉시 작동하는 것은 아니며 분명할 것이지만 이점이 있을 것입니다.
행운을 빕니다
감사해요! 기사를 지웁니다.
질문이 적절하지 않습니다. 귀하의 중개인이 인용문을 제공하고, 각 중개인이 고유한 인용문을 가지고 있으며, 다른 중개인의 인용문에서 이점을 얻지 못할 것입니다. 이는 포커를 할 때 다른 테이블의 카드를 보는 것과 같습니다. 딜러가 귀하가 다른 출처의 인용문을 사용하여 부정 행위를 의심하는 경우 이에 대한 처벌을 받게 됩니다.
추신: 분석을 통한 다양한 비전통적 사기, 기계 학습, HFT 등의 고의적 사용에도 거의 동일하게 적용됩니다. 이를 "독성"이라고 하며, 평균적으로 클라이언트는 무작위로 플레이해야 하며, 꾸준히 플러스로 거래하면, 이것은 지극히 정상이 아닙니다. 내부자, 사기입니다.
주제가 적절하지 않으며 결과적으로 질문이 있습니다. 거래는 주로 심리학, 사람 이해, 정치인 및 대기업의 행동 예측에 관한 것이며 최소 자승법이 아닙니다.
좋아 바실리. 어떻게 거래를 여나요???? 무엇을 기준으로??? 오늘이 거래일이고 TF를 선택했으며 싸움에 뛰어들 준비가 되었다고 가정해 보겠습니다. 그래서 문제는 어떤 상황에서 거래를 여는 것입니까???