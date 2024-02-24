트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 3387 1...338033813382338333843385338633873388338933903391339233933394...3399 새 코멘트 mytarmailS 2024.01.23 08:28 #33861 Aleksey Vyazmikin #:이 선형 관계는 어떻게 정의되나요? 자세히 설명해 주시겠어요? 매우 유사한 규칙을 제거하고 활성화 지점을 기준으로 유사성을 결정합니다. 코드를 게시했습니다.자세한 내용은 다음과 같습니다.https://rdrr.io/cran/caret/man/findLinearCombos.html다른 활성화 포인트는 무엇인가요? Aleksey Vyazmikin 2024.01.23 08:46 #33862 mytarmailS #: 코드를 게시했습니다. 자세한 내용은 다음과 같습니다. h ttps:// rdrr.io/cran/caret/man/findLinearCombos.html 그 과정을 직접 설명해 주셨으면 합니다. 자, 여기 번역기가 있습니다: " 세부 사항 QR 분해는 행렬의 전체 순위를 결정한 다음 종속성에 관련된 열 집합을 식별하는 데 사용됩니다. 이를 '해결'하기 위해 열을 반복적으로 제거하고 행렬의 순위를 다시 확인합니다. 하위 선택 패키지의 trim.matrix 함수도 같은 목적을 달성하는 데 사용할 수 있습니다. " 설명에서 많은 것이 명확하지 않습니다. 우선 우리가 말하는 행렬은 무엇이며 어떻게 얻을 수 있습니까? 내 메일 #: 다른 활성화 포인트는 무엇인가요? 리프의 규칙이 실행 된 경우 이것이 리프 활성화이며, 이는 리프가 모델의 최종 답변을 형성하는 데 사용됨을 의미합니다. 테이블은 잎의 수에 따라 구성되며 각 행은 활성화된 경우 "1", 활성화되지 않은 경우 "0"으로 레이블이 지정됩니다. TakeMySpred - 모든 스프레드, MQL4 및 MQL5에 대한 너무 많은 MT4 플랫폼 [삭제] 2024.01.23 09:29 #33863 영어로 된 책을 읽기 어려운 분들을 위해 코줄에 대한 몇 가지 기본 논문을 스케치해 보았습니다. 그리고 제가 만든 버전에 따라 가장 잘 작동하는 파이썬의 예제도 소개합니다. 기사를 원하시나요? mytarmailS 2024.01.23 09:32 #33864 Aleksey Vyazmikin #:1. Google QR 매트릭스 분해, 한마디로 말할 수있는 것은 아닙니다.2. 이 방법을 사용하면 불필요한 기능의 최대 1/3을 제거 할 수 있습니다. mytarmailS 2024.01.23 09:33 #33865 Maxim Dmitrievsky #:영어로 된 책을 읽기 어려운 분들을 위해 코줄에 대한 몇 가지 기본 논문을 스케치해 보았습니다. 그리고 제가 만든 버전에 따라 가장 잘 작동하는 파이썬의 예제도 소개합니다. 글을 원하시나요? 그러세요. [삭제] 2024.01.23 09:50 #33866 mytarmailS #: 어서요. 이론에 추가할 다른 책을 막 끝냈어요. 좋은 이론보다 더 실용적인 것은 없다고 하거든요. Aleksey Vyazmikin 2024.01.23 10:13 #33867 mytarmailS #: 1. Google QR 매트릭스 분해, 한마디로 말할 수 있는 것이 아닙니다. 2. 이 방법을 사용하면 불필요한 기능의 최대 1/3을 제거 할 수 있습니다. 1. 분해에 대해 묻는 것이 아니라 매트릭스가 어디에서 왔는지 묻는 것입니다. 2. 이것은 근거없는 주장처럼 보입니다. 제 생각에는 제 방법으로 필요한 것보다 더 많이 제거할 수 있습니다. mytarmailS 2024.01.23 10:16 #33868 Aleksey Vyazmikin #:1. 분해에 대해 묻는 것이 아니라 매트릭스의 출처를 묻는 것입니다. 2. 근거 없는 주장처럼 보입니다. 제 생각에는 제 방법은 필요한 것보다 더 많은 것을 제거 할 수 있습니다. 1 기능이있는 매트릭스2 선형적으로 의존하는 기능 또는 모든 것에 대해 이야기하고 있습니까? Aleksey Vyazmikin 2024.01.23 10:24 #33869 mytarmailS #: 기능 매트릭스 1개 2 선형적으로 의존하는 기능 또는 모든 기능에 대해 이야기하고 있나요? 1. 이 행렬은 어떻게 얻나요? 저 안에 있는 숫자는 무엇인가요? 2. 규칙에 대해 이야기하고 있습니다. 제 접근 방식에서는 규칙이 어떻게 그리고 무엇으로부터 도출되었는지는 중요하지 않지만, 응답이 훈련 샘플의 다른 응답과 유사하면 추가 정보를 전달하지 않습니다. [삭제] 2024.01.23 10:25 #33870 왜 많은 수의 징후가 악한가요? 코줄에 관한 책에서 흥미로운 그래프입니다. 특징의 수에 따라 훈련 샘플에서 동일한 예를 찾을 확률입니다. 특징이 14개(또는 10개) 이상이면 손실 없이 줄일 수 없는 규칙이 많이 생깁니다. 1...338033813382338333843385338633873388338933903391339233933394...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
이 선형 관계는 어떻게 정의되나요? 자세히 설명해 주시겠어요?
매우 유사한 규칙을 제거하고 활성화 지점을 기준으로 유사성을 결정합니다.
코드를 게시했습니다.
그 과정을 직접 설명해 주셨으면 합니다.
자, 여기 번역기가 있습니다:
"
세부 사항
QR 분해는 행렬의 전체 순위를 결정한 다음 종속성에 관련된 열 집합을 식별하는 데 사용됩니다.
이를 '해결'하기 위해 열을 반복적으로 제거하고 행렬의 순위를 다시 확인합니다.
하위 선택 패키지의 trim.matrix 함수도 같은 목적을 달성하는 데 사용할 수 있습니다.
"
설명에서 많은 것이 명확하지 않습니다. 우선 우리가 말하는 행렬은 무엇이며 어떻게 얻을 수 있습니까?
리프의 규칙이 실행 된 경우 이것이 리프 활성화이며, 이는 리프가 모델의 최종 답변을 형성하는 데 사용됨을 의미합니다. 테이블은 잎의 수에 따라 구성되며 각 행은 활성화된 경우 "1", 활성화되지 않은 경우 "0"으로 레이블이 지정됩니다.
영어로 된 책을 읽기 어려운 분들을 위해 코줄에 대한 몇 가지 기본 논문을 스케치해 보았습니다. 그리고 제가 만든 버전에 따라 가장 잘 작동하는 파이썬의 예제도 소개합니다. 기사를 원하시나요?
어서요.
이론에 추가할 다른 책을 막 끝냈어요.
좋은 이론보다 더 실용적인 것은 없다고 하거든요.
1. 분해에 대해 묻는 것이 아니라 매트릭스가 어디에서 왔는지 묻는 것입니다.
2. 이것은 근거없는 주장처럼 보입니다. 제 생각에는 제 방법으로 필요한 것보다 더 많이 제거할 수 있습니다.
기능 매트릭스 1개
1. 이 행렬은 어떻게 얻나요? 저 안에 있는 숫자는 무엇인가요?
2. 규칙에 대해 이야기하고 있습니다. 제 접근 방식에서는 규칙이 어떻게 그리고 무엇으로부터 도출되었는지는 중요하지 않지만, 응답이 훈련 샘플의 다른 응답과 유사하면 추가 정보를 전달하지 않습니다.
왜 많은 수의 징후가 악한가요? 코줄에 관한 책에서 흥미로운 그래프입니다.
특징의 수에 따라 훈련 샘플에서 동일한 예를 찾을 확률입니다.
특징이 14개(또는 10개) 이상이면 손실 없이 줄일 수 없는 규칙이 많이 생깁니다.