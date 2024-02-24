트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 3394 1...3387338833893390339133923393339433953396339733983399 새 코멘트 mytarmailS 2024.01.24 15:45 #33931 СанСаныч Фоменко #:제 코드를 살펴보고 있습니다. 여러 모델이 모든 R 코드의 중간(?)에 자리 잡고 있습니다. R 코드에서 모델을 꺼내서 다른 곳에 배치하면 완전히 다른 코드가 되어 다시 디버깅해야 합니다! 왜 그럴까요? TC의 기능적 분리가 분명한 µl과 R이 있기 때문입니다. mcl과 R 번들은 안정적으로 작동합니다 ..... 그리고 여기서 ONNX는 어디에 속할까요? 마켓플레이스에서 스크립트 판매 시도 [삭제] 2024.01.29 09:24 #33932 RL을 위한 레퀴엠과 인과적 트랜스포머에 대한 찬가 *모든 RL 알고리즘은 모든 글로벌 옵티마이저로 생각할 수 있습니다. https://ai.plainenglish.io/reinforcement-learning-is-dead-long-live-the-transformer-228835689841 [삭제] 2024.01.29 10:07 #33933 Maxim Dmitrievsky #:RL을 위한 레퀴엠과 인과적 변압기에 대한 찬가 *모든 RL 알고리즘은 모든 글로벌 옵티마이저로 인식될 수 있습니다. https://ai.plainenglish.io/reinforcement-learning-is-dead-long-live-the-transformer-228835689841 불행히도... 슈무즈도 없습니다 https://www.mql5.com/ru/articles/13712 Нейросети — это просто (Часть 63): Предварительное обучение Трансформера решений без учителя (PDT) www.mql5.com Продолжаем рассмотрение семейства методов Трансформера решений. Из предыдущих работ мы уже заметили, что обучение трансформера, лежащего в основе архитектуры данных методов, довольно сложная задача и требует большого количества размеченных обучающих данных. В данной статье мы рассмотрим алгоритм использования не размеченных траекторий для предварительного обучения моделей. [삭제] 2024.01.29 12:26 #33934 LLM은 현재 언어학자들이 가장 좋아하는 장난감일 것입니다 :) Renat Akhtyamov 2024.01.29 15:10 #33935 Maxim Dmitrievsky #: 네가 나보다 더 멋지다는 거야? 친구가 성배라고 했으니까 객관적인 평가 부탁드립니다. 트레일러 정보에서 와 링크 깃허브 - 알피얀디르/nn_ga_benchmark: NN+GA: 신경망과 유전 알고리즘을 사용한 대리자 기반 최적화 프레임워크 GitHub - alfiyandyhr/nn_ga_benchmark: NN+GA: A Surrogate-Based Optimization Framework Using Neural Network and Genetic Algorithm alfiyandyhrgithub.com NN+GA: A Surrogate-Based Optimization Framework Using Neural Network and Genetic Algorithm - GitHub - alfiyandyhr/nn_ga_benchmark: NN+GA: A Surrogate-Based Optimization Framework Using Neural Netwo... 파일: ForestTypeClassificationAHybridNN-GAbasedapproach.zip 203 kb [삭제] 2024.01.29 15:16 #33936 Renat Akhtyamov #: 동료가 성배라고 했거든요, 객관적인 평가를 부탁드립니다. 트레일러 정보에서 와 링크에 객관적인 평가를 남겨주세요: 깃허브 - 알피얀디르/nn_ga_benchmark: NN+GA: 신경망과 유전 알고리즘을 사용한 대리자 기반 최적화 프레임워크 무엇이 최적화되고 있는지, 왜 최적화되고 있는지 모른다면 아무 말도 할 수 없습니다. 방법 자체는 괜찮지만 확률적 하강 방법처럼 속도가 느릴 수 있습니다. 즉, 수렴하는 데 시간이 오래 걸릴 수 있습니다. Renat Akhtyamov 2024.01.29 15:30 #33937 Maxim Dmitrievsky #:무엇이 최적화되고 있는지, 왜 최적화되고 있는지 모를 때는 아무 말도 할 수 없습니다. 방법 자체는 괜찮지만 확률적 하강 방법처럼 느릴 수 있습니다. 즉, 수렴하는 데 시간이 오래 걸릴 수 있습니다. 유전 알고리즘 + 신경망 = 두 가지의 장점(skine.ru) Генетические алгоритмы + нейронные сети = лучшее из обоих миров skine.ru Узнайте, как можно ускорить обучение нейронной сети с помощью генетических алгоритмов! [삭제] 2024.01.29 15:32 #33938 Renat Akhtyamov #: 유전 알고리즘 + 신경망 = 두 가지 장점의 결합 (skine.ru ) 예 모자 Renat Akhtyamov 2024.01.29 15:37 #33939 Maxim Dmitrievsky #:예 모자 대부분 짝이 자연스럽게 리반토스로 가는 신호를 보냈을 가능성이 높습니다. [삭제] 2024.01.29 15:39 #33940 Renat Akhtyamov #:대부분 짝이 리반토스에게 신호를 보내 자연스럽게 성공했을 가능성이 높습니다. 처음에는 학습 곡선 속도가 빨라진다고 합니다. 그런 다음 많은 공제 가능한 리소스가 필요하다고 말합니다. 그게 바로 여러분의 정보 스타일입니다. 일반적으로 그리드를 통한 하이퍼파라미터 최적화가 사용되며, NN+GA는 다르며, 가중치는 아담과 같은 표준 솔버가 아닌 GA를 통해 선택해야 합니다. 링크의 기사가 혼란스럽습니다. 1...3387338833893390339133923393339433953396339733983399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
제 코드를 살펴보고 있습니다.
여러 모델이 모든 R 코드의 중간(?)에 자리 잡고 있습니다. R 코드에서 모델을 꺼내서 다른 곳에 배치하면 완전히 다른 코드가 되어 다시 디버깅해야 합니다!
왜 그럴까요?
TC의 기능적 분리가 분명한 µl과 R이 있기 때문입니다. mcl과 R 번들은 안정적으로 작동합니다 ..... 그리고 여기서 ONNX는 어디에 속할까요?
RL을 위한 레퀴엠과 인과적 트랜스포머에 대한 찬가
*모든 RL 알고리즘은 모든 글로벌 옵티마이저로 생각할 수 있습니다.
https://ai.plainenglish.io/reinforcement-learning-is-dead-long-live-the-transformer-228835689841
RL을 위한 레퀴엠과 인과적 변압기에 대한 찬가
*모든 RL 알고리즘은 모든 글로벌 옵티마이저로 인식될 수 있습니다.
https://ai.plainenglish.io/reinforcement-learning-is-dead-long-live-the-transformer-228835689841
불행히도... 슈무즈도 없습니다
https://www.mql5.com/ru/articles/13712
LLM은 현재 언어학자들이 가장 좋아하는 장난감일 것입니다 :)
네가 나보다 더 멋지다는 거야?
친구가 성배라고 했으니까
객관적인 평가 부탁드립니다.
트레일러 정보에서
와 링크
깃허브 - 알피얀디르/nn_ga_benchmark: NN+GA: 신경망과 유전 알고리즘을 사용한 대리자 기반 최적화 프레임워크
동료가 성배라고 했거든요,
객관적인 평가를 부탁드립니다.
트레일러 정보에서
와 링크에 객관적인 평가를 남겨주세요:
깃허브 - 알피얀디르/nn_ga_benchmark: NN+GA: 신경망과 유전 알고리즘을 사용한 대리자 기반 최적화 프레임워크
무엇이 최적화되고 있는지, 왜 최적화되고 있는지 모른다면 아무 말도 할 수 없습니다. 방법 자체는 괜찮지만 확률적 하강 방법처럼 속도가 느릴 수 있습니다. 즉, 수렴하는 데 시간이 오래 걸릴 수 있습니다.
무엇이 최적화되고 있는지, 왜 최적화되고 있는지 모를 때는 아무 말도 할 수 없습니다. 방법 자체는 괜찮지만 확률적 하강 방법처럼 느릴 수 있습니다. 즉, 수렴하는 데 시간이 오래 걸릴 수 있습니다.
유전 알고리즘 + 신경망 = 두 가지 장점의 결합 (skine.ru )
예 모자
예 모자
대부분
짝이 자연스럽게 리반토스로 가는 신호를 보냈을 가능성이 높습니다.
대부분
짝이 리반토스에게 신호를 보내 자연스럽게 성공했을 가능성이 높습니다.
일반적으로 그리드를 통한 하이퍼파라미터 최적화가 사용되며, NN+GA는 다르며, 가중치는 아담과 같은 표준 솔버가 아닌 GA를 통해 선택해야 합니다.
링크의 기사가 혼란스럽습니다.