트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 326

[삭제] 2017.05.08 09:49 #3251

레나트 아크티아모프 :

[삭제] 2017.05.08 10:03 #3252

막심 드미트리예프스키 :

Renat Akhtyamov 2017.05.08 10:09 #3253

막심 드미트리예프스키 :

Renat Akhtyamov 2017.05.08 10:32 #3254

막심 드미트리예프스키 :

[삭제] 2017.05.08 10:35 #3255

레나트 아크티아모프 :

Dr. Trader 2017.05.08 13:35 #3256

레나트 아크티아모프 :

오류, 버그, 질문 논의 포럼을 어지럽히 지 않도록

Renat Akhtyamov 2017.05.08 13:44 #3257

박사 상인 :

[삭제] 2017.05.08 13:47 #3258

박사 상인 :

Yuriy Asaulenko 2017.05.08 14:23 #3259

막심 드미트리예프스키 :

[삭제] 2017.05.08 14:26 #3260

유리 아사울렌코 :
스레드가 거대합니다.
조언해줄사람...
여러 통화 쌍의 움직임 차트가 있습니다. 결과가 가능한 한 자주 검은색이 되도록 기계 학습을 사용하여 주문 시작/마감에 대한 매개변수(로트, 방향)를 선택하는 방법은 무엇입니까?
즉, 수행해야 할 작업, 프로그램 교육 방법은 무엇입니까?
검색에서 "신경망"을 입력하고 기사를 선택하면 유용한 정보가 많이 있습니다
우리의 경우 옵티마이저를 통해 뉴런의 가중치를 선택하면 됩니다.
2달동안 1000%가 나쁜건가요? :) 논리가 약간 향상되었습니다.
그러나 여기에서 4 월의 주요 잭팟이 나타났습니다. 5월 중순 이후 꾸준한 추세에도
3개월 만에 2000%, 그러나 64%의 감소도 이러한 수익성에 논리적입니다.
그러나 일반적으로 놀라운 실행, 3개월 만에 3000%, 55% 감소, 거의 완벽
이것은 스팸이 아닙니다.
나는 오랫동안 결과를 기다려왔다.
그렇지 않으면 읽는 것조차 의미가 없습니다.
확인. 그리고 그는 데모에서 무엇을 합니까?
아직 설정하지 않았으므로 동일합니다. 시작 가격 으로 테스트, 결과는 매우 신뢰할 수 있습니다.
나는 아직 내 모든 아이디어를 완전히 구현하지 않았습니다. 이것은 너무 중간 옵션입니다 .. 여기에서 왜건을 재미있게 만들 수 있습니다
급한 경우 - MT5에서 막대의 이력을 가져와 csv로 내보내고 각 막대를 플러스로 교환하도록 뉴런을 훈련할 수 있습니다. 훈련 중 로트는 일정하므로 현재 잔액에 따라 거래 중 고문이 나중에 결정하는 것이 좋습니다.
테스터에서는 이 기간에 완벽한 거래를 얻을 수 있습니다. 그러나 새로운 막대 는 고갈될 것입니다. 이것은 거래 전략이 아니지만 역사에 적합하지 않습니다.
그리고 이것은 M30, 아마도 M15와 같은 대규모 기간에만 적합합니다. 더 작은 스프레드에서는 모든 이익을 먹어치울 것입니다.
필요한? :) 그렇다면 나중에 수행 방법에 대한 샘플 코드를 여기에 추가하지만 신경 훈련을 실행하려면 R(https://cran.r-project.org/bin/windows/base/)을 설치해야 합니다. .
여전히 흥미롭다. 나는 약간 다른 입력 데이터를 가질 것입니다.
필요한
R에 대한 매뉴얼과 예제와 함께 간단한 신경망을 훈련하는 방법이 있습니까? 만약 거기에
R 자체에 예가 있습니다. 사실, 우리 주제는 아니지만 많은 것을 설명합니다.
그러나 일반적으로 나는 SciLab(MatLab의 유사체)을 더 좋아합니다. 신경망 측면에서 볼 때 더 승리할 것입니다. 단 3개의 패키지(R-11 패키지)만 도움이 되지만 R은 방향이 다르며 SciLab은 과학 및 기술 계산 및 실시간 모델링에 중점을 둡니다. .
나는 둘 다 사용하지만 SciLab이 더 많습니다. 가입하다.
나중에 SciLab을 mt-shechka와 연결할 수 있습니까? 훈련된 메쉬 를 연결하자