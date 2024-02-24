트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 319 1...312313314315316317318319320321322323324325326...3399 새 코멘트 Mihail Marchukajtes 2017.05.04 09:16 #3181 박사 상인 : 그래프는 "패턴 모델 대 신경망"이라는 주제에 도달했습니다. 두 모델 모두 2016년 10월에 유로화를 긍정적으로 거래하도록 훈련되었습니다. 스톱 앤 테이크가 없는 일정한 로트; 항상 장단기 거래; H1에서 시가로 거래합니다. 차트에서 거래 - 한 달의 훈련 데이터를 포함하여 지난 5년. 교차 검증 없이 모델을 훈련시키면서 그들은 가격에서 최대한의 이익을 짜냈습니다. 차트에서 서버가 정상적인 틱을주지 않은 곳이 있고 일종의 드레인이 있으며 그 곳을 무시합니다. 여기 뉴런이 있습니다. 그녀가 공부한 시간 간격을 명확하게 볼 수 있습니다. 안정적인 수익이있는 유일한 곳입니다. 그리고 여기 패턴 인식 기능이 있는 모델이 있습니다. 결과는 빨간색이지만 여전히 뉴런보다 낫습니다. 그리고 몇 주 동안 이익을 가져온 기간이 많이 있습니다. 그러나 그녀는 누출되었습니다. 멋지긴 한데 어떻게 해야 할지 아직 명확하지 않습니다. 나는 답을 알아. 나는 집에 있지 않아. 조금 후에 저는 컴퓨터 앞에 서서 이 문제에 대한 제 생각을 여러분과 공유할 것입니다. Dr. Trader 2017.05.04 09:53 #3182 여기에 몇 가지 차트가 더 있습니다. 1) 교차 검증 없이 뉴런을 훈련시키는 것은 불가능하며, 100% 보장으로 재훈련됩니다. 나는 동일한 데이터를 훈련과 교차 검증을 위해 두 부분으로 나눴습니다. 그래프는 훈련 데이터에 대해 교차 검증 결과가 악화되기 시작하자마자 모델 훈련이 중단되었기 때문에 이제 이익이 그렇게 급격하게 증가하지 않는다는 것을 보여줍니다. 그녀는 모든 훈련 사례를 기억할 시간이 없었고 이론상 이제는 기억이 아닌 논리로 거래해야 합니다. 그러나 이것은 전체 결과에 실제로 영향을 미치지 않았으며 5년 동안의 총 손실은 80유로(총 손실의 ~ 10%)에 불과합니다. 2) 패턴이 있는 모델. 1개월의 데이터로 모델을 훈련할 때 약 2개월(정확하지는 않음)의 매우 고르지 않은 정현파가 얻어지기 때문에 1개월 대신 2개월 동안 모델을 훈련하는 것이 좋습니다. 그 후에 성배가 되었으면 합니다. 그러나 그것은 일반적으로 비논리적이고 이해할 수 없는 것으로 판명되었습니다. 이익과 손실의 간격은 몇 년이고 때로는 서로 급격하게 전환됩니다. 2013년 초에 누군가 스위치를 켰고 모델에 사용된 특정 패턴이 켜져 있었지만 모델이 생성된 2016년 8월 이전에는 가격에 전혀 액세스할 수 없었고 2017년에 누군가 스위치를 다시 껐습니다. 이러한 패턴은 갑자기 병합되기 시작했습니다. 다른 달, 다른 길이의 간격으로 모델을 훈련하면 매번 놀랍고 독특한 결과를 얻을 수 있습니다. 때로는 플러스 요인이 되기도 하지만 특정 패턴이 얼마나 오래 지속되는지, 예금이 언젠가는 빠르게 소진될지 여부는 결코 명확하지 않습니다. Forex는 일정한 무작위가 아니며 더 많은 사람들을 병합하기 위해 때때로 확립된 규칙에 반하여 행동하는 공격적인 환경입니다. 예, 예, 내 차량에만 오르막 구간이 있습니다. 일반적으로 그녀는 배수하지만, 그녀가 그것을 복용하고 그것에 대한 생각이 있습니다 ...... 나중에 조금 ... Neuronka를 미러링하십시오. 무슨 일이 일어날 것? 픽업할 수 있나요? Dr. Trader 2017.05.04 10:33 #3184 마이클 마르쿠카이테스 : Neuronka를 미러링하십시오. 무슨 일이 일어날 것? 픽업할 수 있나요? 아니, 더 나빠. 파일: model_nnet_cross_inv.png 35 kb Mihail Marchukajtes 2017.05.04 14:28 #3185 나는 형평성에 대한 긴 포스트를 작성하고 Reshetov의 NS가 나에게 어떻게 누출되는지 보여주고 싶었지만 그녀는 그것을 누출하지 않았으므로 실례합니다. 선은 최적화 영역을 나타내며 1월 1일부터 오늘까지 작업합니다. 나는 오랫동안 TS가 균형에서 형평성을 얻고 있다고 판단하기에 충분하며 착륙시 바람직하게 입장 할 수 있다는 점에 대해 관심을 기울였습니다. 다시 말해서 10대의 차량이 작동한다고 가정해 보겠습니다. 하지만 우리는 막 쏟아지기 시작한 차량을 정확히 선택합니다. 일반적으로 지지선과 저항선을 사용하여 이 작업을 수행합니다. 예, 그렇습니다. 균형 곡선에서 실수를 하지 않았습니다. 하지만 여기에 문제가 있습니다. 흠 어떻게 넣어야할지 모르겠네요. 사실은 균형을 높이기 위해 원칙적으로 최적화한다는 것입니다. 하지만 이런 식으로 저울의 성장 시작점을 찾도록 옵티마이저를 설정한다면 어떨까요? 결국, 최적화의 좋은 결과는 바로 그러한 형태이며, 그 후에 자본의 성장이 시작됩니다. 사실 시퀀스에는 두 가지 설정이 있습니다. 첫 번째 설정은 4에서 10으로 변경되고 두 번째 설정은 거의 동일합니다. 결과적으로 약 36개의 조합 또는 옵션이 있으며 두 번째 매개변수가 첫 번째 매개변수보다 작을 수 없다고 생각하면 훨씬 더 적습니다. [삭제] 2017.05.04 15:01 #3188 Dr. Trader 2017.05.04 15:06 #3189 마이클 마르쿠카이테스 : 자산이 어떻게 생겼는지에 대한 매개변수 이것은 작동할 수도 있는 모든 규칙과 논리에 위배됩니다. 어드바이저에 매개변수를 하나 더 추가해야 합니다. 즉, 휴식 날짜입니다. 예를 들어 어드바이저가 1월에서 3월 말까지 최적화된 경우 전환점 날짜를 3월 초와 같이 설정할 수 있습니다. 코드에서 테스트하는 동안 거래 결정을 내릴 때 아직 중단 날짜에 도달하지 않은 경우 반대 방향으로 거래하십시오. 그 결과 최적화 이후의 형평성 그래프는 꾸준히 올라갈 것이지만, 우리는 첫 번째 부분이 실제로 병합된다는 것을 알고 있습니다. 중단 날짜의 이동을 의미하는 int 유형 을 사용하여 두 번째 추가 매개변수를 만들 수도 있습니다. 결국 모든 것이 시작되어야 하는 날짜는 미리 알 수 없습니다. 그리고 나머지 EA 매개변수와 함께 유전학으로 최적화하십시오. MQL4 및 MQL5에 대한 코딩하는 방법? 그래프는 "패턴 모델 대 신경망"이라는 주제에 도달했습니다.
두 모델 모두 2016년 10월에 유로화를 긍정적으로 거래하도록 훈련되었습니다. 스톱 앤 테이크가 없는 일정한 로트; 항상 장단기 거래; H1에서 시가로 거래합니다. 차트에서 거래 - 한 달의 훈련 데이터를 포함하여 지난 5년.
교차 검증 없이 모델을 훈련시키면서 그들은 가격에서 최대한의 이익을 짜냈습니다.
차트에서 서버가 정상적인 틱을주지 않은 곳이 있고 일종의 드레인이 있으며 그 곳을 무시합니다.
여기 뉴런이 있습니다. 그녀가 공부한 시간 간격을 명확하게 볼 수 있습니다. 안정적인 수익이있는 유일한 곳입니다.
그리고 여기 패턴 인식 기능이 있는 모델이 있습니다. 결과는 빨간색이지만 여전히 뉴런보다 낫습니다. 그리고 몇 주 동안 이익을 가져온 기간이 많이 있습니다. 그러나 그녀는 누출되었습니다.
멋지긴 한데 어떻게 해야 할지 아직 명확하지 않습니다.
나는 답을 알아. 나는 집에 있지 않아. 조금 후에 저는 컴퓨터 앞에 서서 이 문제에 대한 제 생각을 여러분과 공유할 것입니다.
여기에 몇 가지 차트가 더 있습니다.
1) 교차 검증 없이 뉴런을 훈련시키는 것은 불가능하며, 100% 보장으로 재훈련됩니다.
나는 동일한 데이터를 훈련과 교차 검증을 위해 두 부분으로 나눴습니다. 그래프는 훈련 데이터에 대해 교차 검증 결과가 악화되기 시작하자마자 모델 훈련이 중단되었기 때문에 이제 이익이 그렇게 급격하게 증가하지 않는다는 것을 보여줍니다. 그녀는 모든 훈련 사례를 기억할 시간이 없었고 이론상 이제는 기억이 아닌 논리로 거래해야 합니다.
그러나 이것은 전체 결과에 실제로 영향을 미치지 않았으며 5년 동안의 총 손실은 80유로(총 손실의 ~ 10%)에 불과합니다.
2) 패턴이 있는 모델. 1개월의 데이터로 모델을 훈련할 때 약 2개월(정확하지는 않음)의 매우 고르지 않은 정현파가 얻어지기 때문에 1개월 대신 2개월 동안 모델을 훈련하는 것이 좋습니다.
그 후에 성배가 되었으면 합니다. 그러나 그것은 일반적으로 비논리적이고 이해할 수 없는 것으로 판명되었습니다. 이익과 손실의 간격은 몇 년이고 때로는 서로 급격하게 전환됩니다. 2013년 초에 누군가 스위치를 켰고 모델에 사용된 특정 패턴이 켜져 있었지만 모델이 생성된 2016년 8월 이전에는 가격에 전혀 액세스할 수 없었고 2017년에 누군가 스위치를 다시 껐습니다. 이러한 패턴은 갑자기 병합되기 시작했습니다.
다른 달, 다른 길이의 간격으로 모델을 훈련하면 매번 놀랍고 독특한 결과를 얻을 수 있습니다. 때로는 플러스 요인이 되기도 하지만 특정 패턴이 얼마나 오래 지속되는지, 예금이 언젠가는 빠르게 소진될지 여부는 결코 명확하지 않습니다. Forex는 일정한 무작위가 아니며 더 많은 사람들을 병합하기 위해 때때로 확립된 규칙에 반하여 행동하는 공격적인 환경입니다.
예, 예, 내 차량에만 오르막 구간이 있습니다. 일반적으로 그녀는 배수하지만, 그녀가 그것을 복용하고 그것에 대한 생각이 있습니다 ...... 나중에 조금 ...
Neuronka를 미러링하십시오. 무슨 일이 일어날 것? 픽업할 수 있나요?
아니, 더 나빠.
나는 형평성에 대한 긴 포스트를 작성하고 Reshetov의 NS가 나에게 어떻게 누출되는지 보여주고 싶었지만 그녀는 그것을 누출하지 않았으므로 실례합니다. 선은 최적화 영역을 나타내며 1월 1일부터 오늘까지 작업합니다.
나는 오랫동안 TS가 균형에서 형평성을 얻고 있다고 판단하기에 충분하며 착륙시 바람직하게 입장 할 수 있다는 점에 대해 관심을 기울였습니다. 다시 말해서 10대의 차량이 작동한다고 가정해 보겠습니다. 하지만 우리는 막 쏟아지기 시작한 차량을 정확히 선택합니다. 일반적으로 지지선과 저항선을 사용하여 이 작업을 수행합니다. 예, 그렇습니다. 균형 곡선에서 실수를 하지 않았습니다.
하지만 여기에 문제가 있습니다. 흠 어떻게 넣어야할지 모르겠네요. 사실은 균형을 높이기 위해 원칙적으로 최적화한다는 것입니다.
하지만 이런 식으로 저울의 성장 시작점을 찾도록 옵티마이저를 설정한다면 어떨까요?
결국, 최적화의 좋은 결과는 바로 그러한 형태이며, 그 후에 자본의 성장이 시작됩니다.
그래서 여기있다!!! 동생들이 도와줘요, 함께 행복할 거예요. 사실 시퀀스에는 두 가지 설정이 있습니다. 첫 번째 설정은 4에서 10으로 변경되고 두 번째 설정은 거의 동일합니다. 결과적으로 약 36개의 조합 또는 옵션이 있으며 두 번째 매개변수가 첫 번째 매개변수보다 작을 수 없다고 생각하면 훨씬 더 적습니다. 그래서 여기있다!!!! 누가 옵티마이저(MT4가 바람직함)가 에퀴티가 다음과 같은 매개변수를 찾을 수 있도록 만들 수 있습니까?
그것이 세트의 시작입니다. 이러한 설정의 최적화 영역 중 가장 잘 작동하는 영역이 몇 개 남아 있을 수 있습니다. 이 같은!!!!! 누가 이것에 대해 생각합니까?
자산이 어떻게 생겼는지에 대한 매개변수
이것은 작동할 수도 있는 모든 규칙과 논리에 위배됩니다.
어드바이저에 매개변수를 하나 더 추가해야 합니다. 즉, 휴식 날짜입니다.
예를 들어 어드바이저가 1월에서 3월 말까지 최적화된 경우 전환점 날짜를 3월 초와 같이 설정할 수 있습니다. 코드에서 테스트하는 동안 거래 결정을 내릴 때 아직 중단 날짜에 도달하지 않은 경우 반대 방향으로 거래하십시오. 그 결과 최적화 이후의 형평성 그래프는 꾸준히 올라갈 것이지만, 우리는 첫 번째 부분이 실제로 병합된다는 것을 알고 있습니다.
중단 날짜의 이동을 의미하는 int 유형 을 사용하여 두 번째 추가 매개변수를 만들 수도 있습니다. 결국 모든 것이 시작되어야 하는 날짜는 미리 알 수 없습니다. 그리고 나머지 EA 매개변수와 함께 유전학으로 최적화하십시오.
문제는 지금 우리가 NS에 대해 이야기하는 것이 아니라 Sequence에 대해 이야기하고 있다는 것입니다. 동일한 작업 기간에 다른 입력 값으로 어떤 형평성을 가지고 있는지 살펴보십시오. 최적화는 안하고 그냥 손으로 정리했습니다.
5-5
6-6
7-7
그러나이 경우는 매개 변수 4-8에서 훨씬 더 흥미 롭습니다. 기간은 동일합니다. 그리고 300핍의 손절매로 작업하십시오.
1월 1일부터 오늘까지입니다. 나는 마지막 화면이 옵티마이저에 의해 선택되었음을 고백합니다. 글쎄, 옵티마이저에는 49개의 패스만 있습니다. 즉, 실제로 무차원 집합이 아니라 유한 집합에서 필요한 매개변수를 올바르게 선택하는 방법을 배워야 하며 이러한 소수의 옵션을 사용하더라도 마찬가지입니다. 하도록 하다..........