트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 324

Yuriy Asaulenko 2017.05.07 22:06 #3231
막심 드미트리예프스키 :
유전자 최적화 과정에서 결과가 난기류에 빠지기 시작한다는 것은 무엇을 의미합니까? :) 일정은 시간이 지남에 따라 개선되어야 합니다.

아마도 단계를 줄여야 하거나 그 반대로 단계를 높여야 합니다. 즉, 구덩이를 놓치거나 빠져나갈 수 없습니다. MT에서 어떻게 구성되어 있는지 잘 알지 못하는 수정안으로.

[삭제] 2017.05.07 22:15 #3232
유리 아사울렌코 :
아마도 단계를 줄이거 나 그 반대로 늘려야 할 수도 있습니다. 즉, 구덩이를 놓치거나 빠져나갈 수 없습니다. MT에서 어떻게 구성되어 있는지 잘 알지 못하는 수정안으로.

또한 실행하는 동안 다른 TF에서 나타나기 시작했습니다 .. 음, 이상합니다 .. 그럼에도 불구하고 5 분 동안 매월 100 % :) 및 트랜잭션 수는 거의 200을 제공합니다. 글쎄, 즉, 그렇지 않았습니다. 꽤 동전. MB 때문에 반전 마팅게일을 추가하는 것이 합리적입니다. 자기 자본이 큰 것으로 판명

나는 또한 포워드 1/4가 1/2보다 항상 더 나쁘다는 이상한 점을 발견했습니다. 이것은 백 테스트에 대한 기록의 양이 줄어들고 너무 많이 재 훈련하지 않기 때문인 것 같습니다. ..하지만 이것은 너무, 추측

다중 기간 표시기 백테스팅/최적화 "STI" 스레드는 어디로 이동했습니까?

Renat Akhtyamov 2017.05.07 22:21 #3233
막심 드미트리예프스키 :
또한 실행하는 동안 다른 TF에서 나타나기 시작했습니다 .. 음, 이상합니다 .. 그럼에도 불구하고 5 분 동안 매월 100 % :) 및 트랜잭션 수는 거의 200을 제공합니다. 글쎄, 즉, 그대로는 아닙니다. 꽤 동전

M1 상황은 어떻습니까?

[삭제] 2017.05.07 22:22 #3234
레나트 아크티아모프 :
M1의 상황은 어떻습니까?

이제 클라우드에서 시작되었습니다. 완료되면 화면을 끄겠습니다.

Yuriy Asaulenko 2017.05.07 22:32 #3235
막심 드미트리예프스키 :
게다가 다른 TF들에서 뿔뿔이 흩어지기 시작해서 .. 글쎄, 이상하다 .. 그럼에도 불구하고 5분 동안 월 100% :)

나는 아마 거의 같은 -10-16% / 월을 가지고 있습니다. 나는 창고가 아니라 거래량 -IMHO에서 현실을 더 잘 반영한다고 생각합니다. 어깨 너머로 계산해야합니다.

그건 그렇고, 나는 유전학을 사용하지 않습니다. 그리고 일반적으로 저는 자동 최적화를 경계합니다.

[삭제] 2017.05.07 22:33 #3236
유리 아사울렌코 :
나는 아마 거의 같은 -10-16% / 월을 가지고 있습니다. 나는 창고가 아니라 거래량 -IMHO에서 현실을 더 잘 반영한다고 생각합니다. 어깨 너머로 계산해야합니다.

그건 그렇고, 나는 유전학을 사용하지 않습니다. 그리고 일반적으로 저는 자동 최적화를 경계합니다.

역시 NS? 어떤 유형?

Yuriy Asaulenko 2017.05.07 22:41 #3237
막심 드미트리예프스키 :
역시 NS? 어떤 유형?

NS까지. 논리지만 이미 너무 복잡해서 더 이상 처리할 수 없습니다. 더 복잡한 것은 미친 집으로 가는 직접적인 경로입니다.)) 데이터 마이닝만 남아 있습니다. 선택은 작습니다.))

[삭제] 2017.05.07 22:45 #3238
유리 아사울렌코 :
NS까지. 논리지만 이미 너무 복잡해서 더 이상 처리할 수 없습니다. 더 복잡한 것은 미친 집으로 가는 직접적인 경로입니다.)) 데이터 마이닝만 남아 있습니다. 선택은 작습니다.))

그것이 내가 NS를 선택한 이유입니다. 더 이상 논리로 수많은 코드를 마스터할 수 없기 때문입니다.)

[삭제] 2017.05.07 23:02 #3239
레나트 아크티아모프 :
M1의 상황은 어떻습니까?

잠시 동안 비슷하지만:

1. 고빈도 거래에 대한 논리를 수정할 필요가 있습니다. 여기서 하나의 후행으로는 충분하지 않습니다.

2. 매수 또는 매도 주문이 다른 런에서 우세하며, 이는 다시 재교육을 나타낼 수 있습니다. 2주의 훈련 시간 동안 너무 많은 것으로 판명되었습니다...

Renat Akhtyamov 2017.05.07 23:05 #3240
막심 드미트리예프스키 :
잠시 동안 비슷하지만:

1. 고빈도 거래에 대한 논리를 수정할 필요가 있습니다. 여기서 하나의 후행으로는 충분하지 않습니다.

2. 매수 또는 매도 주문이 다른 런에서 우세하며, 이는 다시 재교육을 나타낼 수 있습니다. 2주의 훈련 시간 동안 너무 많은 것으로 판명되었습니다.

흠. 시원한.

여전히 전반적으로 나쁘지 않습니다.
유전자 최적화 과정에서 결과가 난기류에 빠지기 시작한다는 것은 무엇을 의미합니까? :) 일정은 시간이 지남에 따라 개선되어야 합니다.
아마도 단계를 줄이거 나 그 반대로 늘려야 할 수도 있습니다. 즉, 구덩이를 놓치거나 빠져나갈 수 없습니다. MT에서 어떻게 구성되어 있는지 잘 알지 못하는 수정안으로.
또한 실행하는 동안 다른 TF에서 나타나기 시작했습니다 .. 음, 이상합니다 .. 그럼에도 불구하고 5 분 동안 매월 100 % :) 및 트랜잭션 수는 거의 200을 제공합니다. 글쎄, 즉, 그렇지 않았습니다. 꽤 동전. MB 때문에 반전 마팅게일을 추가하는 것이 합리적입니다. 자기 자본이 큰 것으로 판명
나는 또한 포워드 1/4가 1/2보다 항상 더 나쁘다는 이상한 점을 발견했습니다. 이것은 백 테스트에 대한 기록의 양이 줄어들고 너무 많이 재 훈련하지 않기 때문인 것 같습니다. ..하지만 이것은 너무, 추측
이제 클라우드에서 시작되었습니다. 완료되면 화면을 끄겠습니다.
NS까지. 논리지만 이미 너무 복잡해서 더 이상 처리할 수 없습니다. 더 복잡한 것은 미친 집으로 가는 직접적인 경로입니다.)) 데이터 마이닝만 남아 있습니다. 선택은 작습니다.))
그것이 내가 NS를 선택한 이유입니다. 더 이상 논리로 수많은 코드를 마스터할 수 없기 때문입니다.)
흠. 시원한.
여전히 전반적으로 나쁘지 않습니다.