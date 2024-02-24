트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 3269 1...326232633264326532663267326832693270327132723273327432753276...3399 새 코멘트 fxsaber 2023.10.01 10:27 #32681 mytarmailS #: 그렇다면 이 모든 상관관계 연구의 최종 목표는 무엇일까요? 어떤 구현이 더 빠른지, 어떤 구현이 동일한 결과를 제공하는지, 어떤 구현이 그렇지 않은지 알아냈습니다. 이 지식으로 무엇을 할 건가요? 다른 사람들이 기술적 한계로 인해 계산할 수 없는 것을 계산할 수 있을 것입니다. [삭제] 2023.10.01 10:27 #32682 mytarmailS #: 또한 테스트 및 시각화 및 빠른 조치, 아마도 거래의 매개 변수를 선택하기 위한 최종 최적화도 정상입니다. Aleksei Kuznetsov 2023.10.01 10:27 #32683 fxsaber #:처음에는 매번 모든 줄을 세는 정면 변형을 시도했습니다. 제 스스로는 찾을 수 없었기 때문에 알글리브에 오류가 있다는 인상을 받았습니다. 결과는 종종 일치합니다. 하지만 어떤 상황에서는 그렇지 않은 경우도 있습니다. 항상 이런 식이라면 제 잘못이겠죠. 하지만 여기에는 뭔가 이상한 일이 벌어지고 있습니다. 내가 만든 Print(Matrix1); Print("------------------"); Print(Matrix2); Matrix2에는 처음 5개가 일치하고 그 다음에는 0이 있습니다. Res.Col(Corr.Row(0), i); 를 Res.Row(Corr.Row(0), i)로 변경했습니다; 행렬은 비슷해졌지만 여전히 IsEqual은 통과하지 못합니다. 어딘가에 다른 문제가 있는 것 같습니다... fxsaber 2023.10.01 10:29 #32684 Forester #:Res.Col(Corr.Row(0), i); 를 Res.Row(Corr.Row(0), i)로 변경했습니다; 잘못된 것 같습니다. Aleksei Kuznetsov 2023.10.01 10:37 #32685 Forester #: Made Print(Matrix1); Print("------------------"); Print(Matrix2); Matrix2에는 처음 5개가 일치하고 그 다음에는 0이 있습니다. Res.Col(Corr.Row(0), i); 를 Res.Row(Corr.Row(0), i)로 변경했습니다; 행렬은 비슷해졌지만 여전히 IsEqual은 통과하지 못합니다. 어딘가 다른 문제... 문제 발견 다음과 같아야 합니다. for (int i = 0; i < (int)Matrix.Cols(); i++) { if (i) Vector.SwapCols(0, i); CBaseStat::PearsonCorrM2(Vector, MatrixIn, MatrixIn.Rows(), 1, MatrixIn.Cols(), Corr); Res.Col(Corr.Row(0), i); } Aleksei Kuznetsov 2023.10.01 10:48 #32686 삼각형으로 세는 경우, 즉 끝부터 세는 경우 PearsonCorrM2의 속도를 2배로 높일 수 있습니다. 모두 100 줄을 세고 0-99, 99 및 100 번째가 모두 계산 된 99 줄을 세십시오. ...50 번째 줄을 모두 50 번째 등으로 복사 할 수 있습니다. 그리고 = 1 때문에 그 자체로 계산하지 마십시오. 추신 일반적으로 귀하의 코드는 아름답고 간결합니다. 나는 모든 것을 루프로 할 것입니다)))) mytarmailS 2023.10.01 10:52 #32687 Forester #: 삼각형으로 세는 경우, 즉 끝부터 세는 경우 PearsonCorrM2의 속도를 2배로 높일 수 있습니다. 모두 100 번째 줄을 모두 세고 0-99, 99 및 100 번째 줄이 이미 계산 된 99 개를 모두 계산하면됩니다. ... 50 번째 줄을 모두 50 번째 줄로 계산하는 식으로 복사 할 수 있습니다. 빠른 푸리에 변환을 통해 상관 관계를 빠르게 계산할 수 있다고 어딘가에서 읽었습니다... 또한 속도를 높이는 옵션으로. [삭제] 2023.10.01 10:55 #32688 잔액_a = a_mat - a_mat. column_means 잔액_b = b_mat - b_mat. column_means a_residual_sums = 잔액_a. column_sums b_residual_sums = 잔액_b. column_sums 잔액_제품 = dot_product( residuals_a. transpose, residuals_b)sum_products = sqrt( dot_product( a_residual_sums, b_residual_sums))상관 관계 = 잔여 제품 / 합계 제품 fxsaber 2023.10.01 11:31 #32689 mytarmailS #: 빠른 푸리에 변환을 통해 상관관계를 빠르게 읽을 수 있다는 글을 어디선가 읽었는데... 속도를 높이는 옵션도 있습니다. 나는 그것을했다. 문자열 길이가 클 때 의미가 있습니다. 언젠가 보여드릴게요. fxsaber 2023.10.01 11:39 #32690 Forester #:문제 발견 다음과 같이 표시되어야 합니다. 맞습니다, 감사합니다! 왜 잘못된 옵션이 inCols <100에서 작동하는지 이해가 되지 않습니다. 1...326232633264326532663267326832693270327132723273327432753276...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
그렇다면 이 모든 상관관계 연구의 최종 목표는 무엇일까요?
다른 사람들이 기술적 한계로 인해 계산할 수 없는 것을 계산할 수 있을 것입니다.
또한 테스트 및 시각화 및 빠른 조치, 아마도
거래의 매개 변수를 선택하기 위한 최종 최적화도 정상입니다.
처음에는 매번 모든 줄을 세는 정면 변형을 시도했습니다. 제 스스로는 찾을 수 없었기 때문에 알글리브에 오류가 있다는 인상을 받았습니다.
결과는 종종 일치합니다.
하지만 어떤 상황에서는 그렇지 않은 경우도 있습니다.
항상 이런 식이라면 제 잘못이겠죠. 하지만 여기에는 뭔가 이상한 일이 벌어지고 있습니다.
Print(Matrix1);
Print("------------------");
Print(Matrix2);
Matrix2에는 처음 5개가 일치하고 그 다음에는 0이 있습니다.행렬은 비슷해졌지만 여전히 IsEqual은 통과하지 못합니다. 어딘가에 다른 문제가 있는 것 같습니다...
Res.Col(Corr.Row(0), i); 를 Res.Row(Corr.Row(0), i)로 변경했습니다;
Res.Col(Corr.Row(0), i); 를 Res.Row(Corr.Row(0), i)로 변경했습니다;
잘못된 것 같습니다.
Made
Print(Matrix1);
Print("------------------");
Print(Matrix2);
Matrix2에는 처음 5개가 일치하고 그 다음에는 0이 있습니다.행렬은 비슷해졌지만 여전히 IsEqual은 통과하지 못합니다. 어딘가 다른 문제...
Res.Col(Corr.Row(0), i); 를 Res.Row(Corr.Row(0), i)로 변경했습니다;
문제 발견
다음과 같아야 합니다.
for (int i = 0; i < (int)Matrix.Cols(); i++)
{
if (i)
Vector.SwapCols(0, i);
CBaseStat::PearsonCorrM2(Vector, MatrixIn, MatrixIn.Rows(), 1, MatrixIn.Cols(), Corr);
Res.Col(Corr.Row(0), i);
}
추신
일반적으로 귀하의 코드는 아름답고 간결합니다. 나는 모든 것을 루프로 할 것입니다))))
삼각형으로 세는 경우, 즉 끝부터 세는 경우 PearsonCorrM2의 속도를 2배로 높일 수 있습니다. 모두 100 번째 줄을 모두 세고 0-99, 99 및 100 번째 줄이 이미 계산 된 99 개를 모두 계산하면됩니다. ... 50 번째 줄을 모두 50 번째 줄로 계산하는 식으로 복사 할 수 있습니다.
빠른 푸리에 변환을 통해 상관관계를 빠르게 읽을 수 있다는 글을 어디선가 읽었는데... 속도를 높이는 옵션도 있습니다.
나는 그것을했다. 문자열 길이가 클 때 의미가 있습니다. 언젠가 보여드릴게요.
문제 발견
다음과 같이 표시되어야 합니다.