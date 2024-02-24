트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1563 1...155615571558155915601561156215631564156515661567156815691570...3399 새 코멘트 Igor Makanu 2019.12.02 19:22 #15621 마이클 마르쿠카이테스 : 게다가 나는 이미 8개의 챕터를 썼다. 그래서 기획을 시작했는데 좀 더 구체적으로 하기로 하고 우연히 책을 쓰기 시작했어요 :-) 그래서 나는 당신에게 이 8개의 챕터의 이름을 말하도록 요청합니다. 당신의 대화가 얼마나 준비되었는지 즉시 분명해질 것입니다 - 아무 계획도 없습니다 .... 글쎄, 당신은 YouTube에서 하루 중 언제든지 이 내용을 볼 수 있습니다))) 추신: 제 질문은 자극적이지 않습니다. 오히려 도움을 주기 위한 것입니다. 많은 사람들이 포럼을 읽습니다. 진지한 의도를 보여주면 그렇게 할 수도 있습니다. 어때요? 아 풀 아웃! ;) Mihail Marchukajtes 2019.12.02 19:34 #15622 이고르 마카누 : 그래서 나는 당신에게 이 8개의 챕터의 이름을 말하도록 요청합니다. 당신의 대화가 얼마나 준비되었는지 즉시 분명해질 것입니다 - 아무 계획도 없습니다 .... 글쎄, 당신은 YouTube에서 하루 중 언제든지 이 내용을 볼 수 있습니다))) 추신: 제 질문은 자극적이지 않습니다. 오히려 도움을 주기 위한 것입니다. 많은 사람들이 포럼을 읽습니다. 진지한 의도를 보여주면 그렇게 할 수도 있습니다. 어때요? 아 풀 아웃! ;) 이고르가 이 점에 주의를 기울였습니다. 목차가 없으면 어떤 책이 될 수 있습니까? 나는 이것이 작동하는 버전이며 변경할 수 있다고 즉시 말할 것입니다. 1장: 모의 이중성 2장: 예측 및 분류 3장 가격 형성의 인과 모델 4장 목적 기능과 기본 전략 5장: 인용 종속 및 인용 비 종속 데이터 6장: 클러스터 분석 개요 7장: 일반화의 개념. 이론 8장: Reshetov 옵티마이저 9장: 연습. 액션 알고리즘. 세미나 일정이 잠정적으로 13일 금요일로 변경되었습니다 :-) 상트페테르부르크 현상. 확률 이론의 상인의 전문적인 장소 흥미로운 것 Sergey Chalyshev 2019.12.02 19:35 #15623 마이클 마르쿠카이테스 : 아니요, 고문님. 그는 인터넷에서 모든 것을 완벽하게 구축하므로 이제 이 모든 것을 Ontik으로 전송 하여 실제로 신호를 처리하기 시작하는 방법을 생각하고 있습니다. 아 아 아! Excel에서 이력을 분석하고 다른 사람들에게 거래 방법을 가르치려고 하십니까? 신호 처리를 시작할 때 알려주십시오. 관심이 있습니다. Mihail Marchukajtes 2019.12.02 19:36 #15624 세르게이 찰리셰프 : 아 아 아! Excel에서 이력을 분석하고 다른 사람들에게 거래 방법을 가르치려고 하십니까? 신호 처리를 시작할 때 알려주십시오. 관심이 있습니다. 별말씀을요. 계산기로 해요 :-) Igor Makanu 2019.12.02 19:37 #15625 마이클 마르쿠카이테스 : 이고르가 이 점에 주의를 기울였습니다. 목차가 없으면 어떤 책이 될 수 있습니까? 나는 이것이 작동하는 버전이며 변경할 수 있다고 즉시 말할 것입니다. 1장: MO의 이중성 2장: 예측 및 분류 3장 가격 형성의 인과 모델 4장 목적 기능과 기본 전략 5장: 인용 종속 및 인용 비 종속 데이터 6장: 클러스터 분석 개요 7장: 일반화의 개념. 이론 8장: Reshetov 옵티마이저 9장: 연습. 액션 알고리즘. 세미나 일정이 잠정적으로 13일 금요일로 변경되었습니다 :-) 알았어 고마워! Mihail Marchukajtes 2019.12.02 19:39 #15626 그저 그래. 게시물이 더 많다고 생각하는 뉴비에게는 멋진 일입니다. 저는 이 포럼의 고대 거주자입니다. 매우 실용적입니다. 지난 5년 동안 거래 없이 거래되는 주를 단 한 번도 놓친 적이 없습니다. 이제 Moex로 전환하기 때문에 2개월 동안 거래를 하지 않았습니다. 이것은 최근 몇 년 동안 거래에서 가장 큰 휴식입니다. 상위 5위권으로의 전환은 쉽지 않았지만 거의 완료되었습니다. 그에게 실생활에서 거래하는 법을 가르치는 것이 남아 있습니다. 그러니 덜 야망이 있는 여러분. EURUSD - 동향, 예측 Expert Advisor는 2개월 동안 금융 비디오에서 흥미로운 것 Mihail Marchukajtes 2019.12.02 19:42 #15627 시퀀스가 이미 신호를 형성하기 시작했으므로 모든 것이 실제라는 점에 유의하십시오. 봐, 사랑... Sergey Chalyshev 2019.12.02 19:47 #15628 마이클 마르쿠카이테스 : 그저 그래. 게시물이 더 많다고 생각하는 뉴비에게는 멋진 일입니다. 저는 이 포럼의 고대 거주자입니다. 매우 실용적입니다. 지난 5년 동안 거래 없이 거래되는 주를 단 한 번도 놓친 적이 없습니다. 이제 Moex로 전환하기 때문에 2개월 동안 거래를 하지 않았습니다. 이것은 최근 몇 년 동안 거래에서 가장 큰 휴식입니다. 상위 5위권으로의 전환은 쉽지 않았지만 거의 완료되었습니다. 그에게 실생활에서 거래하는 법을 가르치는 것이 남아 있습니다. 그러니 덜 야망이 있는 여러분. Moex가 여러분을 기다리고 있고, 저도 Moex에서 여러분을 기다리고 있습니다! 그리고 나는 당신의 프리랜서 주문을 기다리고 있습니다! )) 어떻게 2달동안 거래를 하지 않을 수 있었나요? 영혼이 부르고 있고, 손이 일종의 거래를 만들기 위해 손을 뻗고 있습니다. 공유, 그것은 매우 쉬운 일이 아니며 불가능하다고 말할 수도 있습니다. Mihail Marchukajtes 2019.12.02 19:52 #15629 세르게이 찰리셰프 : Moex가 여러분을 기다리고 있고, 저도 Moex에서 여러분을 기다리고 있습니다! 그리고 나는 당신의 프리랜서 주문을 기다리고 있습니다! )) 어떻게 2달동안 거래를 하지 않을 수 있었나요? 영혼이 부르고 있고, 손이 일종의 거래를 만들기 위해 손을 뻗고 있습니다. 공유, 그것은 매우 쉬운 일이 아니며 불가능하다고 말할 수도 있습니다. 안타깝게도 저는 로봇과만 거래를 하고 거래는 하지 않습니다. 그리고 아아, 나는 모든 것을 스스로 작성하려고하기 때문에 프리랜서를 사용하지 않습니다. 어떻게 든 MKUL5와 친구가되지 않았지만 4-ke에서는 모든 것이 나에 의해 작성되었습니다. 나는 MT4가 있는 VPS 를 빌렸고, 로봇이 병합되는 그 순간에도 그것은 나보다 느리게 했고, 이미 기쁘게 생각합니다. Sergey Chalyshev 2019.12.02 21:28 #15630 마이클 마르쿠카이테스 : 안타깝게도 저는 로봇과만 거래를 하고 거래는 하지 않습니다. 그리고 아아, 나는 모든 것을 스스로 작성하려고하기 때문에 프리랜서를 사용하지 않습니다. 어떻게 든 MKUL5와 친구가되지 않았지만 4-ke에서는 모든 것이 나에 의해 작성되었습니다. 나는 MT4가 있는 VPS 를 빌 렸고, 로봇이 병합되는 그 순간에도 그것은 나보다 느리게 했고 , 이미 만족스럽습니다. 그런 낙관론으로 정부에서 일해야 함)) 1...155615571558155915601561156215631564156515661567156815691570...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
게다가 나는 이미 8개의 챕터를 썼다. 그래서 기획을 시작했는데 좀 더 구체적으로 하기로 하고 우연히 책을 쓰기 시작했어요 :-)
그래서 나는 당신에게 이 8개의 챕터의 이름을 말하도록 요청합니다. 당신의 대화가 얼마나 준비되었는지 즉시 분명해질 것입니다 - 아무 계획도 없습니다 .... 글쎄, 당신은 YouTube에서 하루 중 언제든지 이 내용을 볼 수 있습니다)))
추신: 제 질문은 자극적이지 않습니다. 오히려 도움을 주기 위한 것입니다. 많은 사람들이 포럼을 읽습니다. 진지한 의도를 보여주면 그렇게 할 수도 있습니다. 어때요? 아 풀 아웃! ;)
이고르가 이 점에 주의를 기울였습니다. 목차가 없으면 어떤 책이 될 수 있습니까? 나는 이것이 작동하는 버전이며 변경할 수 있다고 즉시 말할 것입니다.
1장: 모의 이중성
2장: 예측 및 분류
3장 가격 형성의 인과 모델
4장 목적 기능과 기본 전략
5장: 인용 종속 및 인용 비 종속 데이터
6장: 클러스터 분석 개요
7장: 일반화의 개념. 이론
8장: Reshetov 옵티마이저
9장: 연습. 액션 알고리즘.
세미나 일정이 잠정적으로 13일 금요일로 변경되었습니다 :-)
아니요, 고문님. 그는 인터넷에서 모든 것을 완벽하게 구축하므로 이제 이 모든 것을 Ontik으로 전송 하여 실제로 신호를 처리하기 시작하는 방법을 생각하고 있습니다.
아 아 아! Excel에서 이력을 분석하고 다른 사람들에게 거래 방법을 가르치려고 하십니까?
신호 처리를 시작할 때 알려주십시오. 관심이 있습니다.
알았어 고마워!
시퀀스가 이미 신호를 형성하기 시작했으므로 모든 것이 실제라는 점에 유의하십시오. 봐, 사랑...
그저 그래. 게시물이 더 많다고 생각하는 뉴비에게는 멋진 일입니다. 저는 이 포럼의 고대 거주자입니다. 매우 실용적입니다. 지난 5년 동안 거래 없이 거래되는 주를 단 한 번도 놓친 적이 없습니다. 이제 Moex로 전환하기 때문에 2개월 동안 거래를 하지 않았습니다. 이것은 최근 몇 년 동안 거래에서 가장 큰 휴식입니다. 상위 5위권으로의 전환은 쉽지 않았지만 거의 완료되었습니다. 그에게 실생활에서 거래하는 법을 가르치는 것이 남아 있습니다. 그러니 덜 야망이 있는 여러분.
Moex가 여러분을 기다리고 있고, 저도 Moex에서 여러분을 기다리고 있습니다! 그리고 나는 당신의 프리랜서 주문을 기다리고 있습니다! ))
어떻게 2달동안 거래를 하지 않을 수 있었나요?
영혼이 부르고 있고, 손이 일종의 거래를 만들기 위해 손을 뻗고 있습니다.
공유, 그것은 매우 쉬운 일이 아니며 불가능하다고 말할 수도 있습니다.
안타깝게도 저는 로봇과만 거래를 하고 거래는 하지 않습니다. 그리고 아아, 나는 모든 것을 스스로 작성하려고하기 때문에 프리랜서를 사용하지 않습니다. 어떻게 든 MKUL5와 친구가되지 않았지만 4-ke에서는 모든 것이 나에 의해 작성되었습니다.
나는 MT4가 있는 VPS 를 빌렸고, 로봇이 병합되는 그 순간에도 그것은 나보다 느리게 했고, 이미 기쁘게 생각합니다.
그런 낙관론으로 정부에서 일해야 함))