Aleksei Kuznetsov 2023.09.11 12:21 #32311 Maxim Dmitrievsky #: 이것은 광인 종파의 장벽입니다. MQL5를 포함한 수제 모델의 장벽이기도 합니다. 트리(예를 들어 조건 if(if{...}else{...})else{ if{...}else{...})에서 ONNX로 변환하는 변환기가 있다면 저도 참여할 수 있을 것 같습니다. })를 ONNX에 적용했다면 아마 참여했을 것입니다. 그래서 변환기가있는 표준 모델에서만 생각할 수 있지만..... 상품이 나쁘지 않으니 캣버스타에서 뭔가를 만들 수도 있겠네요. [삭제] 2023.09.11 20:55 #32312 Forester #:그리고 MQL5를 포함한 수제 모델 장벽에서. 트리(예를 들어, 조건 if(if{...}else{...})else{ if{...}else{...})에서 ONNX로 변환하는 변환기가 있다면 저도 참여할 수 있을 것 같습니다. })를 ONNX에 적용했다면 아마 참여했을 것입니다. 그래서 변환기가있는 표준 모델에서만 생각할 수 있지만..... 상품이 나쁘지 않으니 캣버스타에서 뭔가를 만들 수도 있겠네요. 캣버스트는 쉽게, 가장 중요한 것은 입력과 출력을 올바르게 설정하는 것입니다. 2023.09.12 02:02:47.903 ONNX 봇 (EURUSD,H1) ONNX: 잘못된 파라미터 크기, 4바이트 대신 8바이트 예상, 코드 'Experts\ONNX bot.mq5' 검사 (51:44) int64를 만드는 방법은? ) 배열을 단위 벡터로 바꾸기 [삭제] 2023.09.11 21:28 #32313 그리고 확률을 얻으려고 할 때 2023.09.12 02:28:16.996 ONNX 봇 (EURUSD,H1) ONNX: 출력 파라미터에 지원되지 않는 유형 'ONNX_TYPE_SEQUENCE', 검사 코드 'Experts\ONNX bot.mq5'(52:48) 있음. 아직 수정 방법을 모르겠습니다. 부스트 문서에서 확률 키 값은 예제가 맵 키로 정의된 클래스에 속할 확률을 반영합니다. 가능한 유형: 모양 텐서 [N_examples] 및 다음 유형 중 하나입니다: 학습 데이터 세트에 클래스 이름이 지정된 경우 seq(map(string, float)) 유형. 훈련 데이터 세트에 클래스 이름이 지정되지 않은 경우 seq(map(int64, float)). ONNX catboost.ai ONNX is an open format to represent AI models. A quote from the Open Neural Network Exchange documentation: Machine learning in trading: 트레이딩을 위한 ONNX 학습 프로그래밍 자습서 [삭제] 2023.09.11 23:51 #32314 아직 수정되지 않았거나 또는 ONNX 자체에서 유형을 변환해야하는데 아직 방법을 모르겠습니다. При попытки загрузки ONNX модели случается краш. Что не так? 2023.03.26www.mql5.com При попытке загрузки ONNX модели происходит краш по неизвестной причине... Aleksey Vyazmikin 2023.09.11 23:51 #32315 파이썬으로 할 필요는 없으며, 많은 사람들이 Matlab과 Wolfram에 익숙합니다. 개발을 위한 그래픽 환경을 갖춘 무료(또는 비싸지 않은) 다른 제품이 있나요? Roman Shiredchenko 2023.09.12 06:38 #32316 Renat Fatkhullin #:스캘퍼는 규칙에 따라 금지됩니다. 목표는 명확하게 명시되어 있습니다. 거래를위한 ML 모델 개발을 촉진하고 이전 방식으로 돈을 벌 수있는 기회를주지 않고 모델을 가장 한 평범한 스캘퍼를 붓는 등의 기회를주지 않는 것입니다. Renat 또는 동료 - 이에 대해 읽을 수있는 링크를 제공 할 수 있습니까? 저는 거래를 위해 로봇을 준비하는 캔버스 측면에 있습니다. 링크처럼 할 수 있습니다. 어떤 언어와 연결할 수있는 것은 무엇입니까? 몇 가지 기사를 읽었고 알고 있습니다. 랜덤 포레스트가 트렌드를 예측하는 것처럼요.챔피언십을위한 로봇을 작성하고 거래를위한 매개 변수를 선택하기위한 자료 인 캔버스에 대한 캔버스에 링크 할 수 있습니다. 불필요한 이론으로 나를로드하지 마십시오 - 나는 뭔가를 알고 있습니다. 바람직하게는 로봇을 작성할 가능성에 대한 주제의 물질에 관한 것입니다. 반대. 어쩌면 나는 또한 글을 쓰고 참여할 시간이있을 것입니다..... ;-)시간-챔피언의 한 달-그것은 정말 여기에 있습니다-일중 일부..... 너비. 두피가없는 경우..... 요컨대-로봇을 작성하는 규칙, 로봇에 연결할 항목, 허용 된 항목 및 읽을 수있는 위치-자료 및 기사에 대한 링크를 가질 수 있습니다. 수익 생성기 EA 가격 패턴(가틀리, 나비, 박쥐,...) ASCTrend 시스템 Aleksey Vyazmikin 2023.09.12 07:12 #32317 Roman Shiredchenko #: Renat 또는 동료 - 입찰을 위해 로봇을 준비하는 캔버스 측면에서 이에 대해 읽을 수있는 링크를 제공 할 수 있습니까? 좋아요 링크가 가능합니다. 어떤 언어와 연결할 수 있나요? 몇 가지 기사를 읽었고 알고 있습니다. 랜덤 포레스트가 트렌드를 예측하는 것처럼요. 캔버스에 캔버스에 대한 링크를 가질 수 있습니까 - 챔피언십을위한 로봇을 작성하고 거래를 위해 매개 변수를 선택하기위한 자료. 불필요한 이론으로 저를로드하지 마십시오 - 나는 뭔가를 알고 있습니다. 가급적이면 로봇을 작성할 가능성에 대한 주제의 본질에 관한 것입니다. 반대. 어쩌면 나는 또한 글을 쓰고 참여할 시간이있을 것입니다..... ;-) 시간-챔피언의 한 달-그것은 정말 여기에 있습니다-일중 일부..... 너비. 두피가없는 경우..... 간단히 말해서-로봇을 작성하는 규칙, 로봇에 연결할 수있는 규칙에 따라 허용되고 읽을 수있는 위치-자료와 기사에 링크 할 수 있습니다-감사합니다. 아직 규칙이 없습니다. 주요 규칙은 모델이 ONNX로 변환되어야한다는 것입니다. Aleksei Kuznetsov 2023.09.12 07:17 #32318 Aleksey Vyazmikin #:파이썬으로 할 필요는 없으며, 많은 사람들이 Matlab과 Wolfram에 익숙합니다. 개발을 위한 그래픽 환경을 갖춘 무료(또는 비싸지 않은) 다른 제품이 있나요? XGBoost - Python 또는 R에서도 사용할 수 있습니다. SciKitLearn은 많은 모델이 포함된 매우 큰 패키지입니다. Aleksey Vyazmikin 2023.09.12 08:16 #32319 Forester #: XGBoost - Python 또는 R에서도 사용할 수 있습니다. SciKitLearn - 일반적으로 많은 모델이 포함된 매우 큰 패키지입니다. 여기에서 R로 패키지를 찾을 수 있는지 모르겠습니다. 예를 들어 여기에서 사람들이 R을 통해 파이썬으로 작업하려고하는 것을 봅니다. 한 환경에서는 모델을 학습하지만 다른 환경에서 실행하고, 완성된 모델만 파이썬으로 변환하는 것이 해결책이 될 수 있습니다. GitHub - onnx/onnx-r: R Interface to Open Neural Network Exchange (ONNX) onnxgithub.com This is the R Interface to Open Neural Network Exchange (ONNX). ONNX is an open ecosystem that empowers AI developers to choose the right tools as their project evolves. ONNX provides an open source format for AI models, both deep learning and traditional ML. It defines an extensible computation graph model, as well as definitions of built-in... Aleksey Nikolayev 2023.09.12 09:03 #32320 Aleksey Vyazmikin #:R에서 패키지를 찾을 수 있는지 모르겠습니다. 이 패키지는 onnx 모델을 생성하고 실행할 수 없습니다. 망상을 통해 파이썬에 연결하여 실행할 수있는 것 같지만 파이썬에서만 생성 할 수있는 것 같습니다. 일반적으로 솔직히 말해서이 패키지의 의미를 이해하지 못합니다 (이 패키지 사이트의 자습서를 보면), 아마도 미완성 또는 버려진 것일 수 있습니다. IMHO, R에서 onnx의 상황은 파이썬 사람들이 웃을 수있는 큰 이유입니다.) 캣버스트는 쉽게, 가장 중요한 것은 입력과 출력을 올바르게 설정하는 것입니다.
2023.09.12 02:02:47.903 ONNX 봇 (EURUSD,H1) ONNX: 잘못된 파라미터 크기, 4바이트 대신 8바이트 예상, 코드 'Experts\ONNX bot.mq5' 검사 (51:44)
그리고 확률을 얻으려고 할 때
2023.09.12 02:28:16.996 ONNX 봇 (EURUSD,H1) ONNX: 출력 파라미터에 지원되지 않는 유형 'ONNX_TYPE_SEQUENCE', 검사 코드 'Experts\ONNX bot.mq5'(52:48) 있음.
아직 수정 방법을 모르겠습니다.
부스트 문서에서
확률
키 값은 예제가 맵 키로 정의된 클래스에 속할 확률을 반영합니다.
가능한 유형: 모양 텐서 [N_examples] 및 다음 유형 중 하나입니다:
아직 수정되지 않았거나
또는 ONNX 자체에서 유형을 변환해야하는데 아직 방법을 모르겠습니다.
스캘퍼는 규칙에 따라 금지됩니다.
목표는 명확하게 명시되어 있습니다. 거래를위한 ML 모델 개발을 촉진하고 이전 방식으로 돈을 벌 수있는 기회를주지 않고 모델을 가장 한 평범한 스캘퍼를 붓는 등의 기회를주지 않는 것입니다.
아직 규칙이 없습니다.
주요 규칙은 모델이 ONNX로 변환되어야한다는 것입니다.
SciKitLearn은 많은 모델이 포함된 매우 큰 패키지입니다.
XGBoost - Python 또는 R에서도 사용할 수 있습니다.
SciKitLearn - 일반적으로 많은 모델이 포함된 매우 큰 패키지입니다.
여기에서 R로 패키지를 찾을 수 있는지 모르겠습니다.
예를 들어 여기에서 사람들이 R을 통해 파이썬으로 작업하려고하는 것을 봅니다.
한 환경에서는 모델을 학습하지만 다른 환경에서 실행하고, 완성된 모델만 파이썬으로 변환하는 것이 해결책이 될 수 있습니다.
R에서 패키지를 찾을 수 있는지 모르겠습니다.
이 패키지는 onnx 모델을 생성하고 실행할 수 없습니다. 망상을 통해 파이썬에 연결하여 실행할 수있는 것 같지만 파이썬에서만 생성 할 수있는 것 같습니다.
일반적으로 솔직히 말해서이 패키지의 의미를 이해하지 못합니다 (이 패키지 사이트의 자습서를 보면), 아마도 미완성 또는 버려진 것일 수 있습니다. IMHO, R에서 onnx의 상황은 파이썬 사람들이 웃을 수있는 큰 이유입니다.)