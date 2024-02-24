트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 3045 1...303830393040304130423043304430453046304730483049305030513052...3399 새 코멘트 Aleksei Kuznetsov 2023.04.23 15:20 #30441 Andrey Dik #: 다른 유적지 테스트에서 FF 값의 표준편차가 낮을수록 좋습니다. 자세히 설명해 주시겠어요? 아니면 예를 들어주세요. 어떤 값, 어떤 FF? Aleksey Vyazmikin 2023.04.23 15:22 #30442 mytarmailS #:사용해 보기 콘솔 출력을 영어로 변경하는 것이 더 좋으며, 그러면 정상적으로 문제를 구글에 검색할 수 있습니다. https://www.google.com/search?q=package+is+not+available+(for+r+version+)+how+to+install&oq=pac&aqs=chrome.1.69i57j35i39j46i340i433i512j0i512l3j0i131i433i512l2j0i512l2.4701j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8 설치했지만 여전히 작동하지 않습니다. > abline(h = 0,col=2,lty=2) Warning messages: 1: replacing previous import ‘lifecycle::last_warnings’ by ‘rlang::last_warnings’ when loading ‘tibble’ 2: replacing previous import ‘lifecycle::last_warnings’ by ‘rlang::last_warnings’ when loading ‘pillar’ > abline(h = 0,col=2,lty=2) Warning messages: 1: replacing previous import ‘lifecycle::last_warnings’ by ‘rlang::last_warnings’ when loading ‘tibble’ 2: replacing previous import ‘lifecycle::last_warnings’ by ‘rlang::last_warnings’ when loading ‘pillar’ Aleksey Vyazmikin 2023.04.23 15:23 #30443 Aleksey Vyazmikin #:설치했지만 여전히 작동하지 않습니다. 아니요, 그림을 그렸습니다. Andrey Dik 2023.04.23 15:25 #30444 Forester #: 자세히 설명해 주시겠어요? 아니면 예를 들어주세요. 어떤 가치, 어떤 FF? 전략에 대한 개별. 예를 들어, 대략적으로 FF-균형을 선택하고 다른 매개 변수로 기록의 다른 부분에서 테스트를 수행합니다. 기록의 각 부분에 대한 각 매개 변수 세트에 대한 FF 값의 표준 편차를 측정합니다. 예를 들어, 월별 잔액: 10, 1000, 200, 8000, 9000, -5000: 나쁨 예, 월별 잔액 1000, 1100, 1500, 800, 900, 950: 좋음 Aleksey Vyazmikin 2023.04.23 15:32 #30445 Aleksey Vyazmikin #:아니요, 그림을 그렸습니다. 나는 거의 모든 것을 플러스 측면에 넣었습니다 - 이상한 무작위성 :) mytarmailS 2023.04.23 15:33 #30446 Aleksey Vyazmikin #:아니요, 그림을 그렸습니다. 분명히 뭔가 잘못되었습니다. 모든 것이 경고 중입니다... 모든 패키지를 업데이트하거나 뭔가를 모르겠습니다. Aleksey Vyazmikin 2023.04.23 15:40 #30447 mytarmailS #:분명히 뭔가 잘못되었습니다. 모든 것이 경고에 있습니다... 모든 패키지 또는 무언가를 업데이트하십시오. 그런 버튼이 있나요? Aleksey Vyazmikin 2023.04.23 15:43 #30448 Aleksey Vyazmikin #:그런 버튼이 있나요? 버튼을 찾았지만 질문이 쓰여 있는데 하나의 버튼으로 모든 질문에 긍정으로 답할 수 있는 방법이 있나요? mytarmailS 2023.04.23 15:48 #30449 Aleksey Vyazmikin #:버튼을 찾았지만 질문이 적혀 있는데 버튼 하나로 모든 질문에 긍정으로 답할 수 있는 방법이 있나요? 그런 것 같아요. Aleksey Nikolayev 2023.04.23 15:54 #30450 mytarmailS #:간단히 말해, 통계적 유의성을 기준으로 하나의 TC를 평가하면 좋은 것입니다, 100개의 TC가 있는데 같은 기준에 따라 가장 좋은 것을 선택하면 나쁘다는 뜻인가요? 제가 뭔가 잘못 이해한 건가요? 그것도 안 되나요? 모든 것을 올바르게 이해했으며 명확성을 위해 두 가지 거래 통계를 비교하십시오: 1) 하나의 거래 계좌에서 하나의 TS를 거래한 결과로 얻은 것입니다. 2) 많은 거래 계좌가 개설되었습니다. 동시에 절반은 상승하고 절반은 하락하는 모든 계좌에서 거래가 시작됩니다. 손실 계좌는 폐쇄되고 나머지 계좌는 손실이없는 계좌가 하나만있을 때까지 반복 된 다음이 계좌의 스티스가 비교를 위해 취해집니다. 두 번째 상태는 거의 항상 첫 번째 상태보다 낫습니다 (모든 지표에 의해). 이것이 매우 나쁜 변종이라는 것은 분명하지만 선택 속임수는 여기에서 명확하게 볼 수 있습니다. 더 자주이 속임수는 은폐되고 오히려 자기기만이됩니다. 1...303830393040304130423043304430453046304730483049305030513052...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
사용해 보기
콘솔 출력을 영어로 변경하는 것이 더 좋으며, 그러면 정상적으로 문제를 구글에 검색할 수 있습니다.
https://www.google.com/search?q=package+is+not+available+(for+r+version+)+how+to+install&oq=pac&aqs=chrome.1.69i57j35i39j46i340i433i512j0i512l3j0i131i433i512l2j0i512l2.4701j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
설치했지만 여전히 작동하지 않습니다.
설치했지만 여전히 작동하지 않습니다.
아니요, 그림을 그렸습니다.
자세히 설명해 주시겠어요? 아니면 예를 들어주세요. 어떤 가치, 어떤 FF?
전략에 대한 개별.
예를 들어, 대략적으로 FF-균형을 선택하고 다른 매개 변수로 기록의 다른 부분에서 테스트를 수행합니다. 기록의 각 부분에 대한 각 매개 변수 세트에 대한 FF 값의 표준 편차를 측정합니다.
예를 들어, 월별 잔액: 10, 1000, 200, 8000, 9000, -5000: 나쁨
예, 월별 잔액 1000, 1100, 1500, 800, 900, 950: 좋음
아니요, 그림을 그렸습니다.
나는 거의 모든 것을 플러스 측면에 넣었습니다 - 이상한 무작위성 :)
아니요, 그림을 그렸습니다.
분명히 뭔가 잘못되었습니다. 모든 것이 경고 중입니다... 모든 패키지를 업데이트하거나 뭔가를 모르겠습니다.
분명히 뭔가 잘못되었습니다. 모든 것이 경고에 있습니다... 모든 패키지 또는 무언가를 업데이트하십시오.
그런 버튼이 있나요?
그런 버튼이 있나요?
버튼을 찾았지만 질문이 쓰여 있는데 하나의 버튼으로 모든 질문에 긍정으로 답할 수 있는 방법이 있나요?
버튼을 찾았지만 질문이 적혀 있는데 버튼 하나로 모든 질문에 긍정으로 답할 수 있는 방법이 있나요?
그런 것 같아요.
간단히 말해, 통계적 유의성을 기준으로 하나의 TC를 평가하면 좋은 것입니다,
100개의 TC가 있는데 같은 기준에 따라 가장 좋은 것을 선택하면 나쁘다는 뜻인가요?
제가 뭔가 잘못 이해한 건가요? 그것도 안 되나요?
모든 것을 올바르게 이해했으며 명확성을 위해 두 가지 거래 통계를 비교하십시오:
1) 하나의 거래 계좌에서 하나의 TS를 거래한 결과로 얻은 것입니다.
2) 많은 거래 계좌가 개설되었습니다. 동시에 절반은 상승하고 절반은 하락하는 모든 계좌에서 거래가 시작됩니다. 손실 계좌는 폐쇄되고 나머지 계좌는 손실이없는 계좌가 하나만있을 때까지 반복 된 다음이 계좌의 스티스가 비교를 위해 취해집니다.
두 번째 상태는 거의 항상 첫 번째 상태보다 낫습니다 (모든 지표에 의해).
이것이 매우 나쁜 변종이라는 것은 분명하지만 선택 속임수는 여기에서 명확하게 볼 수 있습니다. 더 자주이 속임수는 은폐되고 오히려 자기기만이됩니다.