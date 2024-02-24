트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 3044

mytarmailS #:

괜찮아요, 작동할 겁니다.

코드를 변경하지 않으셨나요? 오류가 발생하는 코드를 보여주세요.

아니요, 변경하지 않았습니다.


 
Aleksey Vyazmikin #:

아니요, 안 했어요.

아주 작은

 
mytarmailS #:

매우 작음

사진을 클릭합니다.

그런 다음 플로피 디스크 옆에 있는 화살표를 클릭합니다.
 
Aleksey Vyazmikin #:

사진을 클릭합니다.

그런 다음 플로피 디스크 옆의 화살표를 클릭합니다.

임베드를 통계::임베드로 바꾸세요.

 
Forester #:
안정성을 평가하기 위한 옵션은 무엇인가요? 최근 두 가지 옵션에 대해 논의하고 있습니다.

서로 다른 사적지에 대한 테스트에서 FF 값의 표준편차가 낮을수록 좋습니다.
 
Aleksey Vyazmikin #:

성공했나요?

 
mytarmailS #:

성공했나요?

새로운 오류가 발생했습니다.

> library(inTrees)  # ?inTrees::getRuleMetric()
Error in library(inTrees) : нет пакета под названием ‘inTrees’
In addition: Warning messages:
1: replacing previous import ‘lifecycle::last_warnings’ by ‘rlang::last_warnings’ when loading ‘tibble’ 
2: replacing previous import ‘lifecycle::last_warnings’ by ‘rlang::last_warnings’ when loading ‘pillar’ 

> tr <- 1:500

> library(inTrees)  # ?inTrees::getRuleMetric()
Error in library(inTrees) : нет пакета под названием ‘inTrees’
In addition: Warning messages:
1: replacing previous import ‘lifecycle::last_warnings’ by ‘rlang::last_warnings’ when loading ‘tibble’ 
2: replacing previous import ‘lifecycle::last_warnings’ by ‘rlang::last_warnings’ when loading ‘pillar’

R-Studio를 설치하려고 하면 재부팅된다는 경고가 표시되지만 재부팅되지 않습니다.

R에서 다음 로그가 표시됩니다.

> install.packages("inTrees")
Устанавливаю пакет в ‘C:/Users/S_V_A/Documents/R/win-library/4.0’
(потому что ‘lib’ не определено)
Предупреждение: недоступен индекс для хранилища https://mirrors.bfsu.edu.cn/CRAN/src/contrib:
  не могу открыть URL 'https://mirrors.bfsu.edu.cn/CRAN/src/contrib/PACKAGES'
Предупреждение: недоступен индекс для хранилища https://mirrors.bfsu.edu.cn/CRAN/bin/windows/contrib/4.0:
  не могу открыть URL 'https://mirrors.bfsu.edu.cn/CRAN/bin/windows/contrib/4.0/PACKAGES'
Предупреждение:
пакет '‘inTrees’' недоступен (for R version 4.0.5)
 
Aleksey Vyazmikin #:

새로운 오류가 발생했습니다.

R-Studio를 설치하려고 하면 재부팅된다는 경고가 표시되지만 재부팅되지 않습니다.

R-Studio를 설치하는 이유는 무엇입니까?

 
Aleksey Vyazmikin #:

R에서 이것은 로그입니다.

시도해 보세요.

install.packages("inTrees", dependencies=TRUE, repos='http://cran.rstudio.com/')

그리고 콘솔 출력을 영어로 변경하는 것이 더 좋으며, 그러면 정상적으로 문제를 구글에 검색 할 수 있습니다.

mytarmailS #:

R-Studio를 설치해야 합니까?

거기에 쉼표를 넣었어야 한다고 생각합니다. 패키지가 설치된 위치에 관한 것이었습니다.

1...303730383039304030413042304330443045304630473048304930503051...3399
