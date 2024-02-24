트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 3025 1...301830193020302130223023302430253026302730283029303030313032...3399 새 코멘트 [삭제] 2023.04.12 17:17 #30241 СанСаныч Фоменко #:이집트인에게 말하는 건가요, 저에게 말하는 건가요? 이 주제에 대한 귀하의 활동에 매우 만족합니다. 호텔에서 저를 위해 커피를 따라 준 아랍인에게 무엇을 원하십니까?모든 것이 그려지고 설명되어 있는데 또 무엇이 필요합니까? [삭제] 2023.04.12 17:37 #30242 Aleksey Vyazmikin #:좋아요 - 중요한 것은 시작하는 것입니다! :) 기성 솔루션을 찾을 수 없어서 트리 구조를 파싱해야 합니다. 시간이 좀 더 걸립니다. mytarmailS 2023.04.12 17:57 #30243 맥락은 MO, 거래는 마쉬카 )))) 트레이딩은 위험/수익에 관한 것이지, 아쿠라시에 관한 것이 아닙니다... IMHO a, MO는 시장, 모델에 대한 이해를 설명하는 도구 일뿐입니다 ... 모델이없고 MO가 AI이고 그 자체라고 생각하면 오랫동안 곤경에 처해 있습니다.... Ivan Butko 2023.04.12 19:55 #30244 mytarmailS mashka )))) 트레이딩은 위험/수익에 관한 것이지, 아쿠라시가 아닙니다... IMHO a, MO는 시장, 모델에 대한 이해를 설명하는 도구 일뿐입니다.... 모델이없고 MO가 AI이고 그 자체로 모든 것이라고 생각하면 오랫동안 곤경에 처해 있습니다.... 노란색이 적응형이라고요? 중앙에 있고 수평입니다. mytarmailS 2023.04.12 19:59 #30245 Ivan Butko #:노란색이 적응형인가요? 중앙에 있는 가로로 가는 것이 적응형입니다. 아니요, 그냥 일반입니다. Valeriy Yastremskiy 2023.04.12 20:40 #30246 Maxim Dmitrievsky #: 100년입니다. 몇 날짜부터 몇 날짜까지인가요? 몇 달 정도 생각 중입니다. Aleksey Vyazmikin 2023.04.12 23:13 #30247 Maxim Dmitrievsky #: 기성 솔루션을 찾지 못해서 트리 구조를 파싱해야 합니다. 시간이 좀 더 걸립니다. 예, R에서도 마찬가지입니다. 트리 구조를 나름대로 이상한 방식으로 저장합니다. 그런 다음 잎을 뽑아내는 별도의 파서가 있습니다. Aleksey Vyazmikin 2023.04.12 23:45 #30248 mytarmailS #: 그리고 어떤 라이브러리를 사용해서 부등식을 리프 규칙으로 즉시 얻나요? [삭제] 2023.04.13 00:15 #30249 Aleksey Vyazmikin #:네, R에서도 그렇게 하고 있습니다. 트리 구조를 나름대로 이상한 방식으로 저장합니다. 그런 다음 별도의 파서를 사용하여 나뭇잎을 추출합니다. 이와 같은 방식으로 모델에서 최대 중요도, 클래스에 속할 확률 및 사용 빈도별로 정렬할 수 있습니다. 오늘은 여기까지입니다. Aleksey Vyazmikin 2023.04.13 00:20 #30250 Maxim Dmitrievsky #:예를 들어, 모델에서 최대 중요도, 클래스 멤버십 확률 및 사용 빈도별로 정렬할 수 있습니다. 오늘은 여기까지입니다. 효과적이네요! 마스터 샘플에서 예측자를 숫자로 코딩하나요? 1...301830193020302130223023302430253026302730283029303030313032...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
이집트인에게 말하는 건가요, 저에게 말하는 건가요?
이 주제에 대한 귀하의 활동에 매우 만족합니다.
좋아요 - 중요한 것은 시작하는 것입니다! :)
맥락은 MO, 거래는 마쉬카 ))))
트레이딩은 위험/수익에 관한 것이지, 아쿠라시에 관한 것이 아닙니다... IMHO
a, MO는 시장, 모델에 대한 이해를 설명하는 도구 일뿐입니다 ...
모델이없고 MO가 AI이고 그 자체라고 생각하면 오랫동안 곤경에 처해 있습니다....
트레이딩은 위험/수익에 관한 것이지, 아쿠라시가 아닙니다... IMHO
a, MO는 시장, 모델에 대한 이해를 설명하는 도구 일뿐입니다....
모델이없고 MO가 AI이고 그 자체로 모든 것이라고 생각하면 오랫동안 곤경에 처해 있습니다....
노란색이 적응형이라고요? 중앙에 있고 수평입니다.
노란색이 적응형인가요? 중앙에 있는 가로로 가는 것이 적응형입니다.
아니요, 그냥 일반입니다.
100년입니다.
기성 솔루션을 찾지 못해서 트리 구조를 파싱해야 합니다. 시간이 좀 더 걸립니다.
예, R에서도 마찬가지입니다. 트리 구조를 나름대로 이상한 방식으로 저장합니다. 그런 다음 잎을 뽑아내는 별도의 파서가 있습니다.
그리고 어떤 라이브러리를 사용해서 부등식을 리프 규칙으로 즉시 얻나요?
네, R에서도 그렇게 하고 있습니다. 트리 구조를 나름대로 이상한 방식으로 저장합니다. 그런 다음 별도의 파서를 사용하여 나뭇잎을 추출합니다.
이와 같은 방식으로 모델에서 최대 중요도, 클래스에 속할 확률 및 사용 빈도별로 정렬할 수 있습니다.
오늘은 여기까지입니다.
예를 들어, 모델에서 최대 중요도, 클래스 멤버십 확률 및 사용 빈도별로 정렬할 수 있습니다.
오늘은 여기까지입니다.
효과적이네요!
마스터 샘플에서 예측자를 숫자로 코딩하나요?