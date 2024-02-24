트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 3026

새 코멘트
[삭제]  
Aleksey Vyazmikin #:

효과적입니다!

마스터 샘플에서 예측자를 숫자로 코딩하나요?

모든 이름

 
Maxim Dmitrievsky #:

모든 이름

일반 샘플 테이블의 열 이름이 트리에서 가져온 것이라면 괜찮습니다.

적어도 효율적으로 작동한다면 나중에 속도에 대해 생각할 수 있습니다.

[삭제]  
Aleksey Vyazmikin #:

일반 샘플 테이블의 열 이름을 트리에서 가져와도 괜찮습니다.

속도에 대해서는 최소한 효율적으로 작동한다면 나중에 생각할 수 있습니다.

50만 년 동안 나뭇잎을 따셨군요. 정상적인 것을 찾았나요? 적어도 10개는요.)
 
Maxim Dmitrievsky #:
50만 년 동안 나뭇잎을 따셨군요. 좋은 나뭇잎을 찾았나요? 적어도 10개는요.)

결과를 발표했습니다. 예, 정상적인 변종이 있습니다. 하지만 저는 3년 동안 하지 않았어요.

또 한 가지, 잎 선택에 대한 제 실험은 샘플링만으로 제한되어 있습니다.

[삭제]  
Aleksey Vyazmikin #:

결과를 게시했습니다. 네, 좋은 옵션이 몇 가지 있습니다. 하지만 저는 3년 동안 하지 않았어요.

또 하나, 잎 선택에 대한 제 실험은 샘플링에만 국한되어 있습니다.

3년 동안 안 해봤다니 무슨 뜻이죠? 어떻게 하셨나요?
글쎄, 어디 보자, 빠르게 생성되고 있네요.
 
Maxim Dmitrievsky #:
3년 동안 안 했다니 무슨 말이죠? 어떻게 하나요?
.
음, 어디 보자, 빠르게 생성되고 있네요.

전 세계적으로-양자 테이블에 참여했습니다. 다양한 샘플을 포함하여 많은 테스트와 실험이 수행되었습니다.

[삭제]  
Aleksey Vyazmikin #:

저는 전 세계적으로 양자 테이블에 참여했습니다. 다양한 샘플을 포함하여 많은 테스트와 실험이 수행되었습니다.

그리고 어떤 형태로 캣버스트에 규칙을 밀어 넣나요? 아니면 전혀 참여하지 않나요?

 
Maxim Dmitrievsky #:

캣버스터에는 어떤 종류의 규칙을 적용하나요? 아니면 아예 참여하지 않나요?

이진 형식으로. 열은 규칙의 번호이며 값은 "1"-규칙이 작동하고 "0"-규칙이 작동하지 않았습니다. 그리고 대상은 기본 샘플과 같습니다.

이것이 모든 것을 집계하는 한 가지 방법입니다. 하지만 CatBoost는 여기서 그다지 좋은 결과를 얻지 못합니다. 매우 희귀한 데이터인 것 같습니다.

[삭제]  
Aleksey Vyazmikin #:

바이너리 형식입니다. 열은 규칙 번호이며 값은 "1"(규칙이 작동됨)이고 "0"(규칙이 작동하지 않음)입니다. 그리고 대상은 기본 샘플과 동일합니다.

이것이 모든 것을 집계하는 한 가지 방법입니다. 그러나 CatBoost는 여기서 그다지 좋은 결과를 얻지 못합니다. 매우 희귀한 데이터인 것 같습니다.

또한 규칙은 단방향 매수/매도입니다. 스탑이 그에 맞게 조정되고 있나요? 부스팅에 넣지 않는다면요.

체크 봇을 한 번에 생성하고 테스터/옵티마이저를 통해 필요한 규칙을 확인하면 될 것 같습니다.
 
Maxim Dmitrievsky #:

규칙은 단방향 매수/매도입니다. 정거장만 일치하나요? 부스팅에 밀어 넣지 않으면

제가 시연했던 이전 방식에서는 "1" - 매수, "-1" - 매도, "0" - 거래 안 함의 세 가지 클래스 레이블이 있었습니다.

이제 저는 "1" - 거래, "0" - 거래하지 않음이라는 두 개의 레이블을 사용하고 열 이름은 "Target_100"입니다. 방향은 별도의 열 "Target_P"로 정의되고, 매매의 재무 결과는 해당 열 "Target_100_Buy" 및 "Target_100_Sell"로 정의됩니다. 또한 샘플에는 날짜가 "시간"인 보조 열이 있습니다.

일반적으로 샘플의 꼬리에는 이러한 모든 열이 포함되며 다음과 같이 보입니다.

1...301930203021302230233024302530263027302830293030303130323033...3399
새 코멘트