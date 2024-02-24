트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2784 1...277727782779278027812782278327842785278627872788278927902791...3399 새 코멘트 Aleksey Vyazmikin 2022.10.08 07:21 #27831 Uladzimir Izerski #:샘플링은 어떻게 하나요? 잘 모르겠네요. 배열에 넣은 다음 저장해야 하나요? 저는 이런 건 잘 못해요. 4k로 스케치를 하고 있는데 5k로 만들어도 문제가 없습니다. 열이 있는 ";"로 구분된 CSV 파일이 필요합니다: "데이터", "대상". "대상"에 화살표의 존재 여부와 위치를 인코딩하는 대상을 작성합니다. 바 오프닝에 화살표가 있나요? Uladzimir Izerski 2022.10.08 07:34 #27832 Aleksey Vyazmikin #:열이 있는 ";"로 구분된 CSV 파일이 필요합니다: "데이터", "대상". "대상"에 대상을 작성하여 화살표의 존재 여부와 위치를 인코딩합니다. 바 오프닝에 화살표가 있나요? 화살표는 이벤트 순간에 나타납니다. 나는 그것을 알아 내려고 노력할 것입니다. 내가 충분한 두뇌가 있다면). 이 질문은 다루지 않았습니다. 그럴 필요가 없었어요. 가족 문제로 바빠서 충분히 빨리 할 수 없습니다. Aleksey Vyazmikin 2022.10.08 07:49 #27833 Uladzimir Izerski #:이벤트가 발생하는 순간 화살표가 나타납니다. 알아낼 수 있도록 노력하겠습니다. 제 두뇌가 충분하다면요). 이 문제를 해결해 본 적이 없습니다. 그럴 필요도 없었고요. 아직 충분히 빨리 할 수 없어요. 가족 일로 바빠요. 막대 중앙의 화살표가 진드기에 임의로 의존하면 조금 더 복잡해집니다. 휴지통 파일을 제공하되 그 구조를 설명해 주세요. mytarmailS 2022.10.08 08:18 #27834 sibirqk #:20년 전 C를 개발할 때도 이 지점에서 멈췄습니다. 처음부터 인덱싱하고 주기를 한 단위 줄였죠. 하지만 MKL은 같은 C를 마스터하기가 쉽습니다. 처음부터 시작한다면 아마 처음부터 시작하는 것이 더 쉬울 것입니다. 그리고 저는 이미 다른 언어를 배웠기 때문에 다르게 생각하기가 어렵습니다.... Valeriy Yastremskiy 2022.10.08 08:35 #27835 Aleksey Vyazmikin #:막대 중앙의 화살표가 진드기에 임의로 의존하는 경우 확실히 조금 더 복잡해집니다. 빈 파일을 제공 할 수도 있지만 구조를 설명 할 수도 있습니다. 날짜 - 바 번호, 목표 0 또는 1 매수 매도? Aleksey Vyazmikin 2022.10.08 13:16 #27836 Valeriy Yastremskiy #:날짜는 막대 번호이고 목표는 0 또는 1 매수 매도입니까? 동기화를 제어하려면 날짜가 더 좋습니다. 목표 "0" 또는 "1" - 화살표 표시 여부 또는 한 번에 -1- 화살표 아래, 1- 화살표 위, 0- 화살표 없음. 하지만 화살표가 무릎 당 한 번만 그려지는 조건이 있다는 것을 인정하지만 반복적으로 그릴 이유가 있더라도 어려울 것입니다. Evgeni Gavrilovi 2022.10.09 14:03 #27837 다음 중 데이터를 생성하는 데 가장 적합한 도구는 무엇인가요? https://scikit-learn.org/stable/auto_examples/cluster/plot_cluster_comparison.html Comparing different clustering algorithms on toy datasets scikit-learn.org This example shows characteristics of different clustering algorithms on datasets that are “interesting” but still in 2D. With the exception of the last dataset, the parameters of each of these dat... СанСаныч Фоменко 2022.10.09 14:39 #27838 Evgeni Gavrilovi #:다음 중 데이터를 생성하는 데 가장 적합한 도구는 무엇인가요? https://scikit-learn.org/stable/auto_examples/cluster/plot_cluster_comparison.html 대상 변수와 관련된 클러스터링을 취해야 합니다. 여기에 그런 클러스터링이 있나요? mytarmailS 2022.10.09 15:56 #27839 Evgeni Gavrilovi #:다음 중 데이터를 생성하는 데 가장 적합한 도구는 무엇인가요? https://scikit-learn.org/stable/auto_examples/cluster/plot_cluster_comparison.html 클러스터링은 데이터를 생성하지 않습니다. Evgeni Gavrilovi 2022.10.09 16:31 #27840 아, 그렇군요, GMM이 한 명뿐인가요? 다른 사람은 없나요? 1...277727782779278027812782278327842785278627872788278927902791...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
열이 있는 ";"로 구분된 CSV 파일이 필요합니다: "데이터", "대상".
"대상"에 화살표의 존재 여부와 위치를 인코딩하는 대상을 작성합니다.
바 오프닝에 화살표가 있나요?
화살표는 이벤트 순간에 나타납니다.
나는 그것을 알아 내려고 노력할 것입니다. 내가 충분한 두뇌가 있다면). 이 질문은 다루지 않았습니다. 그럴 필요가 없었어요. 가족 문제로 바빠서 충분히 빨리 할 수 없습니다.
알아낼 수 있도록 노력하겠습니다. 제 두뇌가 충분하다면요). 이 문제를 해결해 본 적이 없습니다. 그럴 필요도 없었고요. 아직 충분히 빨리 할 수 없어요. 가족 일로 바빠요.
막대 중앙의 화살표가 진드기에 임의로 의존하면 조금 더 복잡해집니다.
휴지통 파일을 제공하되 그 구조를 설명해 주세요.
20년 전 C를 개발할 때도 이 지점에서 멈췄습니다. 처음부터 인덱싱하고 주기를 한 단위 줄였죠. 하지만 MKL은 같은 C를 마스터하기가 쉽습니다.
날짜 - 바 번호, 목표 0 또는 1 매수 매도?
동기화를 제어하려면 날짜가 더 좋습니다.
목표 "0" 또는 "1" - 화살표 표시 여부 또는 한 번에 -1- 화살표 아래, 1- 화살표 위, 0- 화살표 없음.
하지만 화살표가 무릎 당 한 번만 그려지는 조건이 있다는 것을 인정하지만 반복적으로 그릴 이유가 있더라도 어려울 것입니다.
다음 중 데이터를 생성하는 데 가장 적합한 도구는 무엇인가요?
https://scikit-learn.org/stable/auto_examples/cluster/plot_cluster_comparison.html
대상 변수와 관련된 클러스터링을 취해야 합니다.
여기에 그런 클러스터링이 있나요?
