트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2777 1...277027712772277327742775277627772778277927802781278227832784...3399 새 코멘트 Uladzimir Izerski 2022.10.05 21:35 #27761 Aleksei Stepanenko #:블라디미르, 뭔가 찾았다면 다행이네요. 그럼 지점과 어떤 관련이 있나요? 신경망이나 신경망을 위한 데이터 확보? 2775페이지에 달하는 방대한 자료에서 예측자를 찾았어요. 국방부에 공급할 다른 무언가. 제 의견은 지표의 MA 및 기타 가격 왜곡이 아닌 가격 자체에서 검색 할 필요가 있다는 것입니다. 나는 고통받는 사람들을 올바른 길로 밀어 붙이고 싶습니다. 그들은 완고합니다). [삭제] 2022.10.05 21:41 #27762 광대가 광대짓을 하고 있으니 금지할 시간이 없습니다. 한 명이 사라졌다가 다시 돌아오는 식으로 계속 반복됩니다.계속할 필요가 없다고 생각합니다. Uladzimir Izerski 2022.10.05 21:46 #27763 Maxim Dmitrievsky #: 광대가 광대짓을 하고 있으니 금지할 시간이 없습니다. 한 명이 사라졌다가 다시 돌아오는 식으로 계속 반복됩니다. 계속할 필요가 없다고 생각합니다. 산만해지지 마세요. 과학 연구에 집중하세요. mytarmailS 2022.10.06 08:55 #27764 Uladzimir Izerski #:확실하다면 무엇으로 거래하든 상관없습니다.제가 말씀드리고 싶은 것은 SHF 아래에서는 실제 돈으로 거래해서는 안 된다는 것입니다.제가 글을 쓸 때마다 당신은 다른 얘기를 하고 있군요.마크에 대한 제 첫 번째 질문과 제 복제본에 대해요. СанСаныч Фоменко 2022.10.06 09:30 #27765 Evgeni Gavrilovi #:그러한 예측 지표를 게시할 수 있나요? EURUSD와 GBPUSD의 RSI 지표 수치의 차이일까요? RSI는 동일하지만 약간의 뉘앙스가 있습니다. 다시 한 번 말씀드리지만 중요한 것은 예측 변수 목록이 아니라 이러한 예측 변수를 선택하는 알고리즘입니다. 창이 움직일 때 언급 된 RSI는 사용되거나 사용되지 않을 수 있습니다. 이것이 문제이며 전체 문제 중 첫 번째 문제입니다. СанСаныч Фоменко 2022.10.06 10:01 #27766 Uladzimir Izerski #:주의가 산만해지지 않도록 하세요. 과학 작업에 집중하세요. 과학적 연구는 환영하지만, 시장에서 귀하의 특별한 지표를 간접적으로 광고하는 것은 금지됩니다. 지표가 금지되는 것이 아니라 유료 지표의 작성자가 금지됩니다. 좀 더 겸손해야 합니다. 당신은 6 년 동안 시장에 나와 있었고 10 년 전 대부분의 포럼 회원들은 기술적 분석의 틀 안에서 6 개월 이상 작동하는 거래 시스템을 만드는 것이 극히 어렵다고 확신했습니다. 신호의 수명으로 판단하면 수천 개의 신호 중 일부 사람들이 성공했지만 결과는 항상 동일합니다-예금 매화. 적어도 상태 또는 더 나은 신호 수준에서 지표를 사용할 가능성에 대한 증거를 제공하지 않았습니다. 우리는 기술적 분석을 사용하는 것이 실용적이고 가장 중요한 것은 이론적으로 불가능하기 때문에 MO에 종사하고 있습니다. 우리가 MO를 시작하게 된 것은 좋은 삶에서 비롯된 것이 아닙니다. MO는 정교한 수학과 소프트웨어의 산입니다. 여기에는 과학에 대한 사랑이 없습니다. 추신. 게시 된 지표는 첫 번째 지표가 아닙니다. 신호는 두 번째 캔들에 있으며 세 번째 캔들이 닫힐 때 포지션이 열립니다. 적어도 네 번째 캔들에서 3 캔들 이상의 추세가 지속되는 경우에만 수익이 발생합니다. 반전 신호는 두 번째 캔들에 나타나고 거래는 세 번째 캔들에 마감됩니다. 지표는 아무것도 아닙니다. 3개의 캔들에서 연속으로 하나의 부호가 양수로 증가하는 경우는 극히 드물며 관련 통계를 쉽게 얻을 수 있습니다. 해당 통계를 자동 상관관계라고 합니다. 보통 3개 미만입니다. 눈사태 MQL4 및 MQL5에 대한 ASCTrend 시스템 Rorschach 2022.10.06 11:17 #27767 СанСаныч Фоменко #: 관련 통계를 자동 상관 관계라고 합니다. 일반적으로 3 미만입니다. 70년대 책에서 자기 상관 관계 없이는 시리즈를 예측하는 것이 불가능하다고 읽은 적이 있습니다. 이 주제에 대해 더 현대적인 내용이 있나요? [삭제] 2022.10.06 11:54 #27768 СанСаныч Фоменко #:과학적 연구는 환영하지만, 시장에서 귀하의 특별한 지표를 간접적으로 광고하는 것은 금지됩니다. 지표가 금지되는 것이 아니라 유료 지표의 작성자가 금지됩니다. 좀 더 겸손해야 합니다. 당신은 6 년 동안 시장에 나와 있었고 10 년 전 대부분의 포럼 회원들은 기술적 분석의 틀 내에서 6 개월 이상 작동하는 거래 시스템을 만드는 것이 극히 어렵다고 확신했습니다. 신호의 수명으로 판단하면 수천 개의 신호 중 일부 사람들이 그것을 할 수 있었지만 결과는 항상 동일합니다-예금의 자두. 귀하는 적어도 상태 수준 또는 그 이상의 신호 수준에서 지표를 사용할 가능성에 대한 증거를 제공하지 않았습니다. 우리는 기술적 분석을 사용하는 것이 실용적이고 가장 중요한 것은 이론적으로 불가능하기 때문에 MO에 종사하고 있습니다. 우리가 MO를 시작하게 된 것은 좋은 삶에서 비롯된 것이 아닙니다. MO는 정교한 수학과 소프트웨어의 산입니다. 여기에는 과학에 대한 사랑이 없습니다. 추신. 게시 된 지표는 첫 번째 지표가 아닙니다. 신호는 두 번째 캔들에 있으며 포지션은 세 번째 캔들 종가에 오픈됩니다. 3개 캔들 이상, 적어도 네 번째 캔들에서 추세가 지속되는 경우에만 수익이 발생합니다. 반전 신호는 두 번째 캔들에 나타나고 거래는 세 번째 캔들에 마감됩니다. 지표는 아무것도 아닙니다. 3개의 캔들에서 연속으로 하나의 부호가 양수로 증가하는 경우는 극히 드물며 관련 통계를 쉽게 얻을 수 있습니다. 해당 통계를 자동 상관관계라고 합니다. 보통 3개 미만입니다. 프랙탈의 속성은 패턴이 존재하는 시간 동안 더 긴 상관 관계를 얻을 수 있습니다. 그러나 창을 조정해야합니다. 본질적으로이 방법은 시리즈를 두 부분으로 나누고 역순으로 다른 부분에서 하나를 빼고 두 번째 또는 첫 번째 부분을 시간순으로 반전하여 이러한 상태를 선택하는 것, 즉 점 (유인자)에서 그래프를 미러링하는 것으로 구성됩니다. 이러한 현상이 바로 팻테일과 메모리에서 나타나는 현상입니다. 즉, 유인점의 오른쪽과 왼쪽에 있는 그래프 조각은 서로 높은 상관관계를 가지고 있습니다.이 과정은 다음과 같이 간단하게 형성됩니다. 분기점, 과거 패턴이 깨지고 새로운 영향력 있는 정보가 시장에 진입합니다. 2. 정보가 이미 시장에 일부 반영된 후, 어트랙터가 나머지 정보를 예측하는 것으로 보입니다. 3. 다시 붕괴하면 이전 종속성이 작동을 멈춥니다. 새로운 분기점의 시작도 부분적으로 예측됩니다.고전적 계량경제학에는 이러한 기능이 없습니다. 그러나 슬라이딩 창에 대한 접근 방식을 간단히 수정하여 도구를 사용할 수 있습니다. 이론부터 실습까지 MQL4 및 MQL5에 대한 포럼을 어지럽히 지 않도록 Valeriy Yastremskiy 2022.10.06 12:17 #27769 Maxim Dmitrievsky #: 프랙탈의 속성을 사용하면 패턴이 지속되는 동안 더 긴 상관 관계를 얻을 수 있습니다. 그러나 창을 조정할 필요가 있습니다. 본질적으로이 방법은 시리즈를 두 부분으로 나누고 역순으로 다른 부분에서 하나를 빼고 두 번째 또는 첫 번째 부분을 시간순으로 반전시켜 이러한 상태를 분리하는 것입니다 (즉, 점 (유인자)에서 그래프를 미러링하는 것입니다. 이러한 현상이 바로 팻테일과 메모리에서 나타나는 현상입니다. 즉, 유인점의 오른쪽과 왼쪽에 있는 그래프 조각은 강한 상관관계가 있습니다. 이 과정은 다음과 같이 간단하게 형성됩니다. 분기점, 과거 패턴이 깨지고 새로운 영향력 있는 정보가 시장에 진입합니다. 2. 정보가 시장에 의해 부분적으로 이미 설명된 후, 어트랙터가 나머지 정보를 예측하는 것으로 보입니다. 3. 다시 붕괴하면 이전 종속성이 작동을 멈춥니다. 새로운 분기점의 시작도 부분적으로 예측됩니다. 고전적 계량경제학에서는 이런 것이 존재하지 않습니다. 그러나 슬라이딩 창에 대한 접근 방식을 수정하기만 하면 도구를 사용할 수 있습니다. 중앙을 기준으로 왼쪽에서 오른쪽을 빼고 그룹으로 나누어 강한 바운스를 식별할 수 있나요? 왜 더 긴 상관관계인가요? 이것은 짧은 프로세스입니다. 더 분명하고 강한 상관관계는 어떨까요? 일반적으로 시간이나 이벤트 바인딩으로 작동할 수 있습니다. 그러나 창 크기는 어떻게든 그것을 얻기 위해 훈련되어야 합니다. 그리고 이벤트의 공식화는 아직 해결되지 않았습니다. 시간만 남았습니다. СанСаныч Фоменко 2022.10.06 12:19 #27770 Maxim Dmitrievsky #: 프랙탈의 속성을 사용하면 패턴이 지속되는 동안 더 긴 상관 관계를 얻을 수 있습니다. 그러나 창을 조정할 필요가 있습니다. 본질적으로이 방법은 시리즈를 두 부분으로 나누고 역순으로 다른 부분에서 하나를 빼고 두 번째 또는 첫 번째 부분을 시간순으로 반전시켜 이러한 상태를 분리하는 것입니다 (즉, 점 (유인자)에서 그래프를 미러링). 이러한 현상이 바로 팻테일과 메모리에서 나타나는 현상입니다. 즉, 유인점의 오른쪽과 왼쪽에 있는 그래프 조각은 강한 상관관계가 있습니다. 이 과정은 다음과 같이 간단하게 형성됩니다. 분기점, 과거 패턴이 깨지고 새로운 영향력 있는 정보가 시장에 진입합니다. 2. 정보가 시장에 의해 부분적으로 이미 설명된 후, 어트랙터가 나머지 정보를 예측하는 것으로 보입니다. 3. 다시 붕괴하면 이전 종속성이 작동을 멈춥니다. 새로운 분기점의 시작도 부분적으로 예측됩니다. 고전적 계량경제학에서는 이런 것이 존재하지 않습니다. 그러나 슬라이딩 창에 대한 접근 방식을 수정하기만 하면 도구를 사용할 수 있습니다. 저는 프랙탈을 고려하지 않고 차트를 보았습니다. 1...277027712772277327742775277627772778277927802781278227832784...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
블라디미르, 뭔가 찾았다면 다행이네요. 그럼 지점과 어떤 관련이 있나요? 신경망이나 신경망을 위한 데이터 확보?
2775페이지에 달하는 방대한 자료에서 예측자를 찾았어요. 국방부에 공급할 다른 무언가.
제 의견은 지표의 MA 및 기타 가격 왜곡이 아닌 가격 자체에서 검색 할 필요가 있다는 것입니다.
나는 고통받는 사람들을 올바른 길로 밀어 붙이고 싶습니다. 그들은 완고합니다).
광대가 광대짓을 하고 있으니 금지할 시간이 없습니다. 한 명이 사라졌다가 다시 돌아오는 식으로 계속 반복됩니다.
산만해지지 마세요.
과학 연구에 집중하세요.
확실하다면 무엇으로 거래하든 상관없습니다.
그러한 예측 지표를 게시할 수 있나요?
EURUSD와 GBPUSD의 RSI 지표 수치의 차이일까요?
RSI는 동일하지만 약간의 뉘앙스가 있습니다.
다시 한 번 말씀드리지만 중요한 것은 예측 변수 목록이 아니라 이러한 예측 변수를 선택하는 알고리즘입니다. 창이 움직일 때 언급 된 RSI는 사용되거나 사용되지 않을 수 있습니다. 이것이 문제이며 전체 문제 중 첫 번째 문제입니다.
주의가 산만해지지 않도록 하세요.
과학 작업에 집중하세요.
과학적 연구는 환영하지만, 시장에서 귀하의 특별한 지표를 간접적으로 광고하는 것은 금지됩니다. 지표가 금지되는 것이 아니라 유료 지표의 작성자가 금지됩니다.
좀 더 겸손해야 합니다.
당신은 6 년 동안 시장에 나와 있었고 10 년 전 대부분의 포럼 회원들은 기술적 분석의 틀 안에서 6 개월 이상 작동하는 거래 시스템을 만드는 것이 극히 어렵다고 확신했습니다. 신호의 수명으로 판단하면 수천 개의 신호 중 일부 사람들이 성공했지만 결과는 항상 동일합니다-예금 매화. 적어도 상태 또는 더 나은 신호 수준에서 지표를 사용할 가능성에 대한 증거를 제공하지 않았습니다.
우리는 기술적 분석을 사용하는 것이 실용적이고 가장 중요한 것은 이론적으로 불가능하기 때문에 MO에 종사하고 있습니다. 우리가 MO를 시작하게 된 것은 좋은 삶에서 비롯된 것이 아닙니다. MO는 정교한 수학과 소프트웨어의 산입니다. 여기에는 과학에 대한 사랑이 없습니다.
추신.
게시 된 지표는 첫 번째 지표가 아닙니다.
신호는 두 번째 캔들에 있으며 세 번째 캔들이 닫힐 때 포지션이 열립니다. 적어도 네 번째 캔들에서 3 캔들 이상의 추세가 지속되는 경우에만 수익이 발생합니다.
반전 신호는 두 번째 캔들에 나타나고 거래는 세 번째 캔들에 마감됩니다. 지표는 아무것도 아닙니다.
3개의 캔들에서 연속으로 하나의 부호가 양수로 증가하는 경우는 극히 드물며 관련 통계를 쉽게 얻을 수 있습니다. 해당 통계를 자동 상관관계라고 합니다. 보통 3개 미만입니다.
СанСаныч Фоменко #:
관련 통계를 자동 상관 관계라고 합니다. 일반적으로 3 미만입니다.
70년대 책에서 자기 상관 관계 없이는 시리즈를 예측하는 것이 불가능하다고 읽은 적이 있습니다. 이 주제에 대해 더 현대적인 내용이 있나요?
과학적 연구는 환영하지만, 시장에서 귀하의 특별한 지표를 간접적으로 광고하는 것은 금지됩니다. 지표가 금지되는 것이 아니라 유료 지표의 작성자가 금지됩니다.
좀 더 겸손해야 합니다.
당신은 6 년 동안 시장에 나와 있었고 10 년 전 대부분의 포럼 회원들은 기술적 분석의 틀 내에서 6 개월 이상 작동하는 거래 시스템을 만드는 것이 극히 어렵다고 확신했습니다. 신호의 수명으로 판단하면 수천 개의 신호 중 일부 사람들이 그것을 할 수 있었지만 결과는 항상 동일합니다-예금의 자두. 귀하는 적어도 상태 수준 또는 그 이상의 신호 수준에서 지표를 사용할 가능성에 대한 증거를 제공하지 않았습니다.
우리는 기술적 분석을 사용하는 것이 실용적이고 가장 중요한 것은 이론적으로 불가능하기 때문에 MO에 종사하고 있습니다. 우리가 MO를 시작하게 된 것은 좋은 삶에서 비롯된 것이 아닙니다. MO는 정교한 수학과 소프트웨어의 산입니다. 여기에는 과학에 대한 사랑이 없습니다.
추신.
게시 된 지표는 첫 번째 지표가 아닙니다.
신호는 두 번째 캔들에 있으며 포지션은 세 번째 캔들 종가에 오픈됩니다. 3개 캔들 이상, 적어도 네 번째 캔들에서 추세가 지속되는 경우에만 수익이 발생합니다.
반전 신호는 두 번째 캔들에 나타나고 거래는 세 번째 캔들에 마감됩니다. 지표는 아무것도 아닙니다.
3개의 캔들에서 연속으로 하나의 부호가 양수로 증가하는 경우는 극히 드물며 관련 통계를 쉽게 얻을 수 있습니다. 해당 통계를 자동 상관관계라고 합니다. 보통 3개 미만입니다.
프랙탈의 속성을 사용하면 패턴이 지속되는 동안 더 긴 상관 관계를 얻을 수 있습니다. 그러나 창을 조정할 필요가 있습니다. 본질적으로이 방법은 시리즈를 두 부분으로 나누고 역순으로 다른 부분에서 하나를 빼고 두 번째 또는 첫 번째 부분을 시간순으로 반전시켜 이러한 상태를 분리하는 것입니다 (즉, 점 (유인자)에서 그래프를 미러링하는 것입니다. 이러한 현상이 바로 팻테일과 메모리에서 나타나는 현상입니다. 즉, 유인점의 오른쪽과 왼쪽에 있는 그래프 조각은 강한 상관관계가 있습니다.
중앙을 기준으로 왼쪽에서 오른쪽을 빼고 그룹으로 나누어 강한 바운스를 식별할 수 있나요? 왜 더 긴 상관관계인가요? 이것은 짧은 프로세스입니다. 더 분명하고 강한 상관관계는 어떨까요?
일반적으로 시간이나 이벤트 바인딩으로 작동할 수 있습니다. 그러나 창 크기는 어떻게든 그것을 얻기 위해 훈련되어야 합니다.
그리고 이벤트의 공식화는 아직 해결되지 않았습니다. 시간만 남았습니다.
프랙탈의 속성을 사용하면 패턴이 지속되는 동안 더 긴 상관 관계를 얻을 수 있습니다. 그러나 창을 조정할 필요가 있습니다. 본질적으로이 방법은 시리즈를 두 부분으로 나누고 역순으로 다른 부분에서 하나를 빼고 두 번째 또는 첫 번째 부분을 시간순으로 반전시켜 이러한 상태를 분리하는 것입니다 (즉, 점 (유인자)에서 그래프를 미러링). 이러한 현상이 바로 팻테일과 메모리에서 나타나는 현상입니다. 즉, 유인점의 오른쪽과 왼쪽에 있는 그래프 조각은 강한 상관관계가 있습니다.
저는 프랙탈을 고려하지 않고 차트를 보았습니다.