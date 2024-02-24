트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2776 1...276927702771277227732774277527762777277827792780278127822783...3399 새 코멘트 Uladzimir Izerski 2022.10.05 18:21 #27751 mytarmailS #:거래는 어디에서 시작되나요? 마크가 있는 곳에서 오픈할까요, 아니면 마크가 있는 곳에서 닫을까요, 아니면 다음 캔들에서 열까요? 아직 과학적 연구를 해보지 못했습니다.))) 그런 발견을 담그느라 바쁩니다.)))) 추신 원칙적으로 그것은 중요하지 않으며, 모두 TF와 손절매의 가치에 달려 있습니다. 심지어 들어가려고했습니다. Aleksei Stepanenko 2022.10.05 19:37 #27752 Uladzimir Izerski #:특히 이 스레드에서는 30분 동안 OHLC만 사용하여 화살표 표시기를 대략적으로 스케치했습니다. 표시기 자체는 어디에 있습니까? 특별히이 지점을위한 것이라면 ... Uladzimir Izerski 2022.10.05 19:44 #27753 Aleksei Stepanenko #:표시기 자체는 어디에 있나요? 특별히 지점을 위한 것이라면... 작업 결과 만 표시 할 수 있습니다. 지표가 너무 뚱뚱합니다). 그건 그렇고, 당신은 기회가 있었지만 거절했습니다. 불행히도. Uladzimir Izerski 2022.10.05 20:09 #27754 머신 러닝을 사용하면 결과가 더 정확할 수도 있습니다. 하지만 저는 너무 게을러서 신경 쓸 겨를이 없습니다. 현명한 제안을 기다리고 있습니다. Aleksey Vyazmikin 2022.10.05 20:23 #27755 Uladzimir Izerski #: 머신 러닝을 사용하면 결과가 더 정확할 수도 있습니다. 하지만 저는 너무 게을러서 신경 쓸 겨를이 없습니다. 현명한 제안을 기다리고 있습니다. MT5의 MQ에서 5만 바에 대한 시세에 대한 지표를 기준으로 샘플을 만들 수 있습니까? 각 막대의 동기화를 위해 날짜를 기록하고 "1"- 위쪽 화살표 및 "-1"- 아래쪽 화살표, "0"- 화살표 없음? 그리고 화살표의 모양과 방향까지 추측하도록 스스로 훈련해 보겠습니다. MO 또는 내 예측이 어떤 효과가 있는지 확인해 봅시다..... mytarmailS 2022.10.05 20:25 #27756 Uladzimir Izerski #: 심지어 들어가 보기도 했습니다. 이 상태에서 거래하는 것은 약간의 연습이 필요하기 때문에 데모 버전이었으면 좋겠습니다. mytarmailS 2022.10.05 20:27 #27757 좋은 기사, 높은 품질입니다. 개요보다 높지만 비밀을 드러내지 않고 Machine learning for Trading: Adventures in Feature Selection 2016.03.04Kris Longmorerobotwealth.com Back when I originally wrote this article, there was a commonly held idea that a newly-hyped approach to predictive modeling known as machine learning could discern predictive patterns in market data. A quick search on SSRN will turn up dozens of examples of heroic attempts at this very thing, many of which have been downloaded thousands of... Uladzimir Izerski 2022.10.05 20:36 #27758 Aleksey Vyazmikin #:MT5의 MQ에서 5만 바에 대한 시세에 대한 지표를 기준으로 샘플을 만들 수 있습니까? 각 막대의 동기화 날짜를 기록하고 "1" - 위쪽 화살표, "-1" - 아래쪽 화살표, "0" - 화살표가 없다고 가정 해 보겠습니다. 그리고 화살표의 모양과 방향까지 추측하도록 스스로 훈련해 보겠습니다. MO 또는 내 예측기가 무엇인지 봅시다..... 지금까지는 매우 조잡한 버전입니다. 앞으로 어떻게 될지 지켜보겠습니다. 내 메일 #: 데모 버전이 있으면 좋겠지만, 그렇지 않다면 이 아래에서 키트를 거래하는 것은 다소 번거로운 일입니다. 확실하다면 무엇을 거래하든 상관 없습니다. Evgeni Gavrilovi 2022.10.05 20:37 #27759 СанСаныч Фоменко #: 그래서 무언가를 가지고 무언가를 변형하는 온갖 종류의 변형. 저는 무언가를 만들어내는 것에 문제가 없습니다. 그런 예측 지표를 하나 발표해 주시겠어요? EURUSD와 GBPUSD의 RSI 지표 수치의 차이일까요? Aleksei Stepanenko 2022.10.05 21:06 #27760 Uladzimir Izerski #:표시기가 너무 기름기가 많을 수 있습니다.) 블라디미르, 뭔가 잘 풀렸다면 다행이네요. 그렇다면 지점과 어떤 관련이 있나요? 신경망이나 신경망을 위한 데이터 확보? 1...276927702771277227732774277527762777277827792780278127822783...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
거래는 어디에서 시작되나요?
마크가 있는 곳에서 오픈할까요, 아니면 마크가 있는 곳에서 닫을까요, 아니면 다음 캔들에서 열까요?
아직 과학적 연구를 해보지 못했습니다.)))
그런 발견을 담그느라 바쁩니다.))))
추신
원칙적으로 그것은 중요하지 않으며, 모두 TF와 손절매의 가치에 달려 있습니다.
심지어 들어가려고했습니다.
특히 이 스레드에서는 30분 동안 OHLC만 사용하여 화살표 표시기를 대략적으로 스케치했습니다.
표시기 자체는 어디에 있습니까? 특별히이 지점을위한 것이라면 ...
표시기 자체는 어디에 있나요? 특별히 지점을 위한 것이라면...
작업 결과 만 표시 할 수 있습니다. 지표가 너무 뚱뚱합니다).
그건 그렇고, 당신은 기회가 있었지만 거절했습니다. 불행히도.
머신 러닝을 사용하면 결과가 더 정확할 수도 있습니다. 하지만 저는 너무 게을러서 신경 쓸 겨를이 없습니다. 현명한 제안을 기다리고 있습니다.
MT5의 MQ에서 5만 바에 대한 시세에 대한 지표를 기준으로 샘플을 만들 수 있습니까?
각 막대의 동기화를 위해 날짜를 기록하고 "1"- 위쪽 화살표 및 "-1"- 아래쪽 화살표, "0"- 화살표 없음?
그리고 화살표의 모양과 방향까지 추측하도록 스스로 훈련해 보겠습니다. MO 또는 내 예측이 어떤 효과가 있는지 확인해 봅시다.....
심지어 들어가 보기도 했습니다.
이 상태에서 거래하는 것은 약간의 연습이 필요하기 때문에 데모 버전이었으면 좋겠습니다.
좋은 기사, 높은 품질입니다.
개요보다 높지만 비밀을 드러내지 않고
MT5의 MQ에서 5만 바에 대한 시세에 대한 지표를 기준으로 샘플을 만들 수 있습니까?
각 막대의 동기화 날짜를 기록하고 "1" - 위쪽 화살표, "-1" - 아래쪽 화살표, "0" - 화살표가 없다고 가정 해 보겠습니다.
그리고 화살표의 모양과 방향까지 추측하도록 스스로 훈련해 보겠습니다. MO 또는 내 예측기가 무엇인지 봅시다.....
지금까지는 매우 조잡한 버전입니다.
앞으로 어떻게 될지 지켜보겠습니다.
데모 버전이 있으면 좋겠지만, 그렇지 않다면 이 아래에서 키트를 거래하는 것은 다소 번거로운 일입니다.
확실하다면 무엇을 거래하든 상관 없습니다.
СанСаныч Фоменко #:
그래서 무언가를 가지고 무언가를 변형하는 온갖 종류의 변형. 저는 무언가를 만들어내는 것에 문제가 없습니다.
그런 예측 지표를 하나 발표해 주시겠어요?
EURUSD와 GBPUSD의 RSI 지표 수치의 차이일까요?
표시기가 너무 기름기가 많을 수 있습니다.)
블라디미르, 뭔가 잘 풀렸다면 다행이네요. 그렇다면 지점과 어떤 관련이 있나요? 신경망이나 신경망을 위한 데이터 확보?