지난 6시간 동안 모두가 달러에 반대하고 있습니다.
저녁 하락인가요? 중요한 뉴스에 대한 반응인가요? 아니면 단순한 변동인가요, 아니면 전날 연준이 금리 인상을 하지 않기로 결정한 것일까요?
단일 상품의 시세만 보고는 누구도 이 질문에 답할 수 없습니다. 개별 시세/스티커의 관점에서 보면 모든 옵션이 동일합니다.
추신/ 윈도우와 기준점에 대해: 10년물 채권 보유자의 관점에서 보면 오늘 XAU가 5000p 상승한 것은 언급할 가치가 없는 쓰레기입니다. 그리고 누군가는 예금을 잃었을 것입니다.
이것은 분석이 아니라 전혀 분석이 아닙니다))))
Maxim Kuznetsov #:
..а нету обоснованной теории по которой что-то измерить, и почему 10, почему именно этих свечей,
왜 지금인지, 무엇을 기대했는지, GPT-5가 정확히 어떻게 도움이 되었는지.
심지어 "실험 결과 평가"라는 기본적인 것까지 말이죠. GPT를 사용하지 않았을 때와 사용했을 때 - 어떻게 평가할 수 있을까요? 실험이 성공적이었는지 아닌지?
측정하기 위해 - ...
그리고 타당성을 증명하는 것은 완전히 다른 문제입니다... P값을 통한 가설 증명 - .. .
그러나 베이지안 접근법에서 통계적 유의성은 증명할 수 없습니다 (통계적 접근법에서만) -- 통계없이 베이지안 방법의 타당성을 증명하면 기사를 갖게됩니다 (포럼에 기사가 전혀없고 읽기 자료 만 있음) -- 기사를 요구하는 비명 소리가 많이 있습니다 (학교의 에세이처럼, 문화 수준과 결론의 질이 학교보다 낮음) == 그들이 독서에 더 노력하게하십시오) ...
베이즈는 확률 적 의사 결정 만 제공 할 수 있습니다.
하지만 확률!=가설의 통계적 유의성... 그리고 당신은 그것을 가지고 있습니까 (가설)?
추신.
그리고 자동 인코더가 작동하려면-예, 고양이와 개뿐만 아니라 가능한 모든 클래스를 포함해야하며 악어를 정의하지 않습니다.... - 그래서 "슬라이딩 창"질문은 매우 모호합니다....
추신 및 타이밍도
내 계산에 따르면 창 크기는 700에서 2000 바까지입니다. 한 바 앞을 예측하는 데 35초가 걸립니다. 블런트 오버슈트, 즉 창을 700에서 1800으로 늘리고 최적의 창을 선택하면 420초가 걸리는데 이는 매우 긴 시간입니다. 최적화해야 할 것이 많지만 다른 컴퓨터와 모든 코어를 로드할 수 있는 기능이 필요합니다.
헛소리가 아니라, running_to_security.... 미디어의 이유
그리고 "미디어의 이유"(트위터, 페이스북)를 무역 솔루션으로 번역하는 것은 DL과 NN의 영역이며, 그들은 그것을 위해 만들어지고 그로부터 자금을 지원받습니다..... 하지만 우리는 그것을 감당할 수 없습니다 :-(
작은 중지, 큰 테이크 ...
다른 것은 필요하지 않지만 이틀 동안 채굴 된 726 개의 규칙이 있으며 이것은 판매에만 해당됩니다.)
빛에서-사이트의 관점에서 차트의 확대 된 그림 :-)))
세상의 모든 것은 상대적이며 동시에 아무것도 숨길 수 없습니다.
PS/ 726 규칙을 채굴할 수 없었습니다 - 이것은 유로 세션의 분석입니다.
어떤 이유로 오래된 사진을 붙 였고 모든 사진을 확대해도 괜찮습니다.
예, 물론..... 마샤의 교차 아직 말해주십시오)))))
왜 말하지 않겠습니까-매쉬 키로 줄일 수 있습니다. 그러나 제시된 화면에 따르면 이것이 바로 유로 세션의 고장입니다. 그러한 전략이 있으며 상당히 많은 전략이 있으며 일반적인 원칙은 어제의 거래 세션을 중요한 순간에 고려하고 거기에서 거래하는 것입니다. EURUSD 상승 추세는 미국 세션이 유럽 세션의 고점 위에서 끝날 때 시작됩니다 (추세의 엄격한 정의).
하지만 이틀간의 채굴과 CPU 연기가 결국에는 셀 수 없는 수의 마샤로 귀결되는 것은 조금 아쉽습니다.