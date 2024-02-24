트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2698 1...269126922693269426952696269726982699270027012702270327042705...3399 새 코멘트 Aleksei Kuznetsov 2022.08.22 15:36 #26971 Maxim Kuznetsov #:가격(및 인디케이터 신호 발동)이 어떤 선을 넘을 확률은 시간과 요일에 따라 달라집니다. NN과 DL에 주기적 시간을 추가해야 합니다. 가장 간단한 방법은 사인파입니다. 종속성은 비선형적이므로 부호를 고려하여 단순히 제곱합니다. 시간 참조를 담당하는 두 가지 추가 입력이 있습니다. 자정/정오는 모든 곳에서 다르므로 미리 위상을 계산하여 제공하는 것이 좋습니다. 이것은 모델과 실제 세계 및 시간과의 연결입니다. 명시 적으로 주어지지 않으면 IMHO는 호박을 얻거나 모든 것이 자체적으로 가져 와서 출력하려고 시도합니다. 코사인과 함께 사인을 2픽으로 공급해야 합니다. 그렇지 않으면 0,5 등이 동일한 시간 2번처럼 회전 당 2번 발생합니다... 또는 일 번호와 시간 번호를 가질 수 있습니다. 차이는 없습니다. 똑같이 잘 외워집니다. [삭제] 2022.08.22 16:00 #26972 Maxim Kuznetsov #:실시간을 추가하는 것을 잊지 마세요... 그렇지 않으면 다른 사람들처럼 될 것입니다 :-) a la 2 pcs: y=abs(sin(x))*sin(x); 1일과 1주일의 빈도로; 위상 이동은 미리 계산하는 것이 좋습니다. 왜냐하면 지표와 선이 교차할 확률이 그것에 따라 달라 지기 때문입니다. 그건 그렇고, 여기 푸리에를 싫어하는 해로운 것에 관한 것입니다 :-) 나쁜 방법, 밴 핫 인코딩 또는 방사형 함수를 사용하는 것이 좋으며이 표시가 여러 가지 중 하나 일 때 많은 것을 제공하지 않습니다. 아무것도 추가하거나 제거하지 않습니다. 적어도 저에게는 그렇게 작동했습니다. 진동하는 부호는 이질성(변동성)으로 인해 시간에 따라 다르게 변동하기 때문에 이미 고려하고 있기 때문입니다. https://developer.nvidia.com/blog/three-approaches-to-encoding-time-information-as-features-for-ml-models/ Three Approaches to Encoding Time Information as Features for ML Models | NVIDIA Technical Blog Eryk Lewinsondeveloper.nvidia.com Imagine you have just started a new data science project. The goal is to build a model predicting Y, the target variable. You have already received some data from the stakeholders/data engineers, did a thorough EDA, and selected some variables you believe are relevant for the problem at hand. Then you finally built your first model. The score... Maxim Kuznetsov 2022.08.22 16:42 #26973 elibrarius #: 코사인과 함께 사인은 2픽으로 제공해야 합니다. 그렇지 않으면 0,5와 dr이 회전당 2번, 예를 들어 2번 동일하게 발생합니다... 또는 일 번호와 시간 번호만 사용할 수 있습니다. 차이는 없습니다. 똑같이 잘 외워집니다. 요일 번호/시간 번호도 좋지 않습니다 - 주기적으로 23-0의 큰 "간격"이 있을 것입니다. 그런 다음 반복을 피하기 위해 "정오 전/후"(사인파의 미분 부호)라는 다른 부호를 추가하고 sin^2를 남겨 시간을 측정합니다(동시에 신호의 배율도 조정합니다). 또는 이름에서 알 수 있듯이. 제 생각에는 과도합니다. (주기는 큰 TF에서는 가짜이지만 작은 일 / 주에는 그냥 거기에 있으며 버릴 수없고 고려할 수 없으며 "캐리어"입니다). 골드, 골드 및 XAUUSD 지그재그, 파도, 추세. 수학을 잘하는 사람을 위한 Uladzimir Izerski 2022.08.22 17:05 #26974 mytarmailS #: 0) 네...) 1) 아직 전체를 배포하지 않았습니다, 1. 차원의 저주와 조합 폭발에 문제가 있지만 정확성을 위해 이론적으로 해결할 수 있습니다.... 2. 검색 알고리즘이 느리고 많은 것을 C 또는 C ++로 작성해야한다는 사실에 문제가 있으며 어떻게해야할지 모르겠습니다. 3. 최적화 된 알고리즘조차도 큰 날짜의 패턴을 검색 할 수 없으므로 로컬에서 패턴을 검색해야합니다..... 하지만 일반적으로 작동하지 않으면 아무것도 작동하지 않습니다 ... 2) 예. 참고로 "이벤트"라는 단어를 "규칙"이라는 단어로 대체할 수 있습니다. 시장에는 정확성이란 존재하지 않습니다. 오차가 있는 확률만 있을 뿐입니다). Aleksei Kuznetsov 2022.08.22 17:18 #26975 Maxim Kuznetsov #:요일 번호/시간 번호도 좋지 않습니다. 주기적으로 23-0의 큰 "간격"이 있습니다. 그런 다음 반복을 피하기 위해 "정오 전/후"(사인파의 미분 부호)라는 다른 부호를 추가하고 sin^2를 남겨 시간을 측정합니다(동시에 신호의 배율도 조정합니다). 또는 이름에서 알 수 있듯이. 제 생각에는 과도합니다. (주기는 큰 TF에서는 가짜이지만 작은 일 / 주에는 그냥 거기에 있으며 버릴 수없고 고려할 수 없으며 "캐리어"입니다). 사인의 제곱을 사용하면 0.5 턴당 4 번을 얻을 수 있습니다. Maxim Kuznetsov 2022.08.22 17:34 #26976 elibrarius #: 사인의 제곱을 사용하면 회전당 0.5의 4배를 얻습니다. 위 (모두)에서 "부호를 고려하여" - sin(x)*abs(sin(x))라고 했습니다. Aleksei Kuznetsov 2022.08.22 17:40 #26977 Maxim Kuznetsov #:위 (모두) 참조, "부호를 고려하여" - sin(x)*abs(sin(x))라고 했습니다. "훌륭한 기능입니다.") 발명품의 그래프를 그려보세요. mytarmailS 2022.08.22 17:47 #26978 Uladzimir Izerski #:시장에는 정확성이란 없습니다. 오차 범위가 있는 확률만 있을 뿐입니다.) 제가 무슨 말을 하는지 이해가 안 되시는군요... 1. 차원의 저주와 조합 폭발에 문제가 있지만 정확성을 위해 이론적으로 해결할 수 있습니다... 차원의 저주와 조합 폭발이 무엇인지 읽어보세요, 위키가 도움이 될 것입니다 ... 정확성을 위해 해결할 수 있습니다. - 즉, 위의 문제를 해결할 수 있지만 정확도가 떨어질 것입니다. 즉, 해결책이 아니라 해결책의 근사치가 될 것입니다. 더 간단하게 설명하기 위해 살펴보는 기능이 10,000개이고 모든 기능에 대한 패턴을 찾는 데 시간이 오래 걸리며 조합이 많다고 가정해 보겠습니다(차원의 저주 ). 이 10,000개의 피처의 차원을 2~5개의 피처로 줄일 수 있지만 정확도는 떨어지지만 작업은 가능합니다. 이제 우리가 어떤 종류의 정확도에 대해 이야기하고 있는지 명확해졌기를 바랍니다. Maxim Kuznetsov 2022.08.22 17:56 #26979 elibrarius #:"훌륭한" 기능) 발명품의 그래프를 그려보세요. 그리고 뭐죠? NN, DL을 사용하지 않으면 그렇게 거래되는 방식입니다. 익숙한 것이 보이나요? Aleksei Kuznetsov 2022.08.22 18:17 #26980 Maxim Kuznetsov #:그리고 뭐요? 사실 그렇습니다... NN, DL에 들어가지 않으면 그게 거래되는 가격입니다. 익숙한 것이 보이시나요? 귀하의 게시물에서 이미 3-4 번 익숙한 것을 봅니다. 턴당 0.5에 2번 )))))) 1...269126922693269426952696269726982699270027012702270327042705...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
가격(및 인디케이터 신호 발동)이 어떤 선을 넘을 확률은 시간과 요일에 따라 달라집니다.
NN과 DL에 주기적 시간을 추가해야 합니다. 가장 간단한 방법은 사인파입니다. 종속성은 비선형적이므로 부호를 고려하여 단순히 제곱합니다. 시간 참조를 담당하는 두 가지 추가 입력이 있습니다. 자정/정오는 모든 곳에서 다르므로 미리 위상을 계산하여 제공하는 것이 좋습니다. 이것은 모델과 실제 세계 및 시간과의 연결입니다.
명시 적으로 주어지지 않으면 IMHO는 호박을 얻거나 모든 것이 자체적으로 가져 와서 출력하려고 시도합니다.
또는 일 번호와 시간 번호를 가질 수 있습니다. 차이는 없습니다. 똑같이 잘 외워집니다.
실시간을 추가하는 것을 잊지 마세요... 그렇지 않으면 다른 사람들처럼 될 것입니다 :-)
a la 2 pcs: y=abs(sin(x))*sin(x); 1일과 1주일의 빈도로; 위상 이동은 미리 계산하는 것이 좋습니다.
왜냐하면 지표와 선이 교차할 확률이 그것에 따라 달라 지기 때문입니다.
그건 그렇고, 여기 푸리에를 싫어하는 해로운 것에 관한 것입니다 :-)
나쁜 방법, 밴 핫 인코딩 또는 방사형 함수를 사용하는 것이 좋으며이 표시가 여러 가지 중 하나 일 때 많은 것을 제공하지 않습니다.
아무것도 추가하거나 제거하지 않습니다.
적어도 저에게는 그렇게 작동했습니다.
진동하는 부호는 이질성(변동성)으로 인해 시간에 따라 다르게 변동하기 때문에 이미 고려하고 있기 때문입니다.
코사인과 함께 사인은 2픽으로 제공해야 합니다. 그렇지 않으면 0,5와 dr이 회전당 2번, 예를 들어 2번 동일하게 발생합니다...
또는 일 번호와 시간 번호만 사용할 수 있습니다. 차이는 없습니다. 똑같이 잘 외워집니다.
요일 번호/시간 번호도 좋지 않습니다 - 주기적으로 23-0의 큰 "간격"이 있을 것입니다.
그런 다음 반복을 피하기 위해 "정오 전/후"(사인파의 미분 부호)라는 다른 부호를 추가하고 sin^2를 남겨 시간을 측정합니다(동시에 신호의 배율도 조정합니다).
또는 이름에서 알 수 있듯이. 제 생각에는 과도합니다.
(주기는 큰 TF에서는 가짜이지만 작은 일 / 주에는 그냥 거기에 있으며 버릴 수없고 고려할 수 없으며 "캐리어"입니다).
시장에는 정확성이란 존재하지 않습니다.
오차가 있는 확률만 있을 뿐입니다).
사인의 제곱을 사용하면 회전당 0.5의 4배를 얻습니다.
위 (모두)에서 "부호를 고려하여" - sin(x)*abs(sin(x))라고 했습니다.
제가 무슨 말을 하는지 이해가 안 되시는군요...
1. 차원의 저주와 조합 폭발에 문제가 있지만 정확성을 위해 이론적으로 해결할 수 있습니다...
차원의 저주와 조합 폭발이 무엇인지 읽어보세요, 위키가 도움이 될 것입니다 ...
정확성을 위해 해결할 수 있습니다. - 즉, 위의 문제를 해결할 수 있지만 정확도가 떨어질 것입니다. 즉, 해결책이 아니라 해결책의 근사치가 될 것입니다.
더 간단하게 설명하기 위해 살펴보는 기능이 10,000개이고 모든 기능에 대한 패턴을 찾는 데 시간이 오래 걸리며 조합이 많다고 가정해 보겠습니다(차원의 저주 ).
이 10,000개의 피처의 차원을 2~5개의 피처로 줄일 수 있지만 정확도는 떨어지지만 작업은 가능합니다.
이제 우리가 어떤 종류의 정확도에 대해 이야기하고 있는지 명확해졌기를 바랍니다.
그리고 뭐죠? NN, DL을 사용하지 않으면 그렇게 거래되는 방식입니다.
