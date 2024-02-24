트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2698

Maxim Kuznetsov #:

가격(및 인디케이터 신호 발동)이 어떤 선을 넘을 확률은 시간과 요일에 따라 달라집니다.

NN과 DL에 주기적 시간을 추가해야 합니다. 가장 간단한 방법은 사인파입니다. 종속성은 비선형적이므로 부호를 고려하여 단순히 제곱합니다. 시간 참조를 담당하는 두 가지 추가 입력이 있습니다. 자정/정오는 모든 곳에서 다르므로 미리 위상을 계산하여 제공하는 것이 좋습니다. 이것은 모델과 실제 세계 및 시간과의 연결입니다.

명시 적으로 주어지지 않으면 IMHO는 호박을 얻거나 모든 것이 자체적으로 가져 와서 출력하려고 시도합니다.

코사인과 함께 사인을 2픽으로 공급해야 합니다. 그렇지 않으면 0,5 등이 동일한 시간 2번처럼 회전 당 2번 발생합니다...
또는 일 번호와 시간 번호를 가질 수 있습니다. 차이는 없습니다. 똑같이 잘 외워집니다.
Maxim Kuznetsov #:

실시간을 추가하는 것을 잊지 마세요... 그렇지 않으면 다른 사람들처럼 될 것입니다 :-)

a la 2 pcs: y=abs(sin(x))*sin(x); 1일과 1주일의 빈도로; 위상 이동은 미리 계산하는 것이 좋습니다.

왜냐하면 지표와 선이 교차할 확률이 그것에 따라 달라 지기 때문입니다.

그건 그렇고, 여기 푸리에를 싫어하는 해로운 것에 관한 것입니다 :-)

나쁜 방법, 밴 핫 인코딩 또는 방사형 함수를 사용하는 것이 좋으며이 표시가 여러 가지 중 하나 일 때 많은 것을 제공하지 않습니다.

아무것도 추가하거나 제거하지 않습니다.

적어도 저에게는 그렇게 작동했습니다.

진동하는 부호는 이질성(변동성)으로 인해 시간에 따라 다르게 변동하기 때문에 이미 고려하고 있기 때문입니다.

elibrarius #:
코사인과 함께 사인은 2픽으로 제공해야 합니다. 그렇지 않으면 0,5와 dr이 회전당 2번, 예를 들어 2번 동일하게 발생합니다...
또는 일 번호와 시간 번호만 사용할 수 있습니다. 차이는 없습니다. 똑같이 잘 외워집니다.

요일 번호/시간 번호도 좋지 않습니다 - 주기적으로 23-0의 큰 "간격"이 있을 것입니다.

그런 다음 반복을 피하기 위해 "정오 전/후"(사인파의 미분 부호)라는 다른 부호를 추가하고 sin^2를 남겨 시간을 측정합니다(동시에 신호의 배율도 조정합니다).

또는 이름에서 알 수 있듯이. 제 생각에는 과도합니다.

(주기는 큰 TF에서는 가짜이지만 작은 일 / 주에는 그냥 거기에 있으며 버릴 수없고 고려할 수 없으며 "캐리어"입니다).

 
mytarmailS #:
0) 네...)

1) 아직 전체를 배포하지 않았습니다,
1. 차원의 저주와 조합 폭발에 문제가 있지만 정확성을 위해 이론적으로 해결할 수 있습니다....
2. 검색 알고리즘이 느리고 많은 것을 C 또는 C ++로 작성해야한다는 사실에 문제가 있으며 어떻게해야할지 모르겠습니다.
3. 최적화 된 알고리즘조차도 큰 날짜의 패턴을 검색 할 수 없으므로 로컬에서 패턴을 검색해야합니다.....
하지만 일반적으로 작동하지 않으면 아무것도 작동하지 않습니다 ...

2) 예.


참고로 "이벤트"라는 단어를 "규칙"이라는 단어로 대체할 수 있습니다.


시장에는 정확성이란 존재하지 않습니다.

오차가 있는 확률만 있을 뿐입니다).

 
Maxim Kuznetsov #:

요일 번호/시간 번호도 좋지 않습니다. 주기적으로 23-0의 큰 "간격"이 있습니다.

그런 다음 반복을 피하기 위해 "정오 전/후"(사인파의 미분 부호)라는 다른 부호를 추가하고 sin^2를 남겨 시간을 측정합니다(동시에 신호의 배율도 조정합니다).

또는 이름에서 알 수 있듯이. 제 생각에는 과도합니다.

(주기는 큰 TF에서는 가짜이지만 작은 일 / 주에는 그냥 거기에 있으며 버릴 수없고 고려할 수 없으며 "캐리어"입니다).

사인의 제곱을 사용하면 0.5 턴당 4 번을 얻을 수 있습니다.
 
elibrarius #:
사인의 제곱을 사용하면 회전당 0.5의 4배를 얻습니다.

위 (모두)에서 "부호를 고려하여" - sin(x)*abs(sin(x))라고 했습니다.

 
Maxim Kuznetsov #:

위 (모두) 참조, "부호를 고려하여" - sin(x)*abs(sin(x))라고 했습니다.

"훌륭한 기능입니다.")

발명품의 그래프를 그려보세요.
 
Uladzimir Izerski #:

시장에는 정확성이란 없습니다.

오차 범위가 있는 확률만 있을 뿐입니다.)

제가 무슨 말을 하는지 이해가 안 되시는군요...

1. 차원의 저주와 조합 폭발에 문제가 있지만 정확성을 위해 이론적으로 해결할 수 있습니다...

차원의 저주와 조합 폭발이 무엇인지 읽어보세요, 위키가 도움이 될 것입니다 ...

정확성을 위해 해결할 수 있습니다. - 즉, 위의 문제를 해결할 수 있지만 정확도가 떨어질 것입니다. 즉, 해결책이 아니라 해결책의 근사치가 될 것입니다.

더 간단하게 설명하기 위해 살펴보는 기능이 10,000개이고 모든 기능에 대한 패턴을 찾는 데 시간이 오래 걸리며 조합이 많다고 가정해 보겠습니다(차원의 저주 ).

10,000개의 피처의 차원을 2~5개의 피처로 줄일 수 있지만 정확도는 떨어지지만 작업은 가능합니다.

이제 우리가 어떤 종류의 정확도에 대해 이야기하고 있는지 명확해졌기를 바랍니다.

 
elibrarius #:

"훌륭한" 기능)

발명품의 그래프를 그려보세요.

그리고 뭐죠? NN, DL을 사용하지 않으면 그렇게 거래되는 방식입니다.

익숙한 것이 보이나요?

 
Maxim Kuznetsov #:

그리고 뭐요? 사실 그렇습니다... NN, DL에 들어가지 않으면 그게 거래되는 가격입니다.

익숙한 것이 보이시나요?

귀하의 게시물에서 이미 3-4 번 익숙한 것을 봅니다.
턴당 0.5에 2번 ))))))
