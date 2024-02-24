트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2661

파이썬으로 트레이딩 로봇 물고기를 가진 사람이 있나요?

ML 로봇의 경우 ...

 
mytarmailS #:
멋진 기사 https://pair-code.github.io/understanding-umap/

어떤 재미가 있을까요?

 
Vladimir Perervenko #:

그게 무슨 재미가 있을까요?

제 요점은 '휴맵' 분해로 무언가를 인식하는 것이 매우 어렵다는 것입니다.

예를 들어, 인식 알고리즘이 두 개의 앞다리를 한 종류의 "앞다리"로 인식하려면.

많은 변환을 수행해야 합니다...


1) "언맵" 구성 요소를 조각(클러스터)으로 나누기 "dbscan"이 이 작업에 올바르게 대처할 가능성은 거의 없습니다(이 작업의 경우).

2) 불변성이 있도록 매머드 다리를 크기별로 변형합니다 (여기서는이 단계를 생략하겠습니다).

3) 알 수없는 알고리즘 + 센터링에 따라 다리를 서로 정확하게 일치시킵니다.

4) 더 정확한 위치를 위해 다리 회전

5) 더 정확한 위치를 위해 발을 미러링합니다.

6) 이제 다리를 정렬하고 주요 왜곡을 제거해야합니다. 주성분 방법으로 다리를 분해하고 첫 번째 주성분을 제거 할 수 있다고 생각하는데, 이론적으로 이것은 주요 왜곡을 제거해야합니다 (설명하지 않았습니다).


7) 그래야만 다리 사이의 거리 / 근접성을 측정하여 다리가 비슷하고 하나의 클래스 "앞다리"로 분류 할 수 있음을 알 수 있습니다.

mytarmailS #:

불쌍한 코끼리.
 
Maxim Dmitrievsky #:
저도 이미 머리가 네모난 코끼리처럼 생겼어요))))

mytarmailS #:

예, 이론적으로는 다리가 어디에 있고 머리가 어디에 있는지 등 모든 것이 명확하지만 알고리즘의 경우 명확한 것은 없으며 일련의 점만 있습니다.

봇의 표지판도 마찬가지입니다.

 
Maxim Dmitrievsky #:

그렇기 때문에 알고리즘 자체가 분할, 확장, 축소, 회전, 왜곡을 수행한 다음 비교할 수 있도록 컴퓨터 비전과 같이 가장 넓은 의미에서 불변성이 필요합니다.

https://robwhess.github.io/opensift/

https://www.analyticsvidhya.com/blog/2019/10/detailed-guide-powerful-sift-technique-image-matching-python/#:~:text=SIFT%20helps%20locate%20the%20local,detection%2C%20scene%20detection%2C%20detection%2C%20etc.
 
Maxim Dmitrievsky #:

봇의 특성도 마찬가지입니다.

바로 그거예요! 저는 코끼리가 걱정되지 않습니다.

시장은 정적이지 않습니다. 어제와 같지 않을 것입니다.
 
mytarmailS #:
.

시장은 정적이지 않습니다. 어제와 같지 않을 것입니다.

네, 궁금합니다.

이 예제는 코끼리 모델을 보여 주지만이 부품을 사용하여 낙타를 만들면 작동하지 않을 것입니다.

---

시장 차트에는 항상 "코끼리", "낙타", "토끼"와 같은 유사한 모델이 있습니다. 하지만 모두 크기가 다릅니다. 그러나 패턴은 실제이며 항상 반복됩니다.

제 나이에는 코끼리와 같은 복잡한 분석 프로세스에 깊이 들어가기가 어렵지만 흥미 롭다고 말할 것입니다.

 
Uladzimir Izerski #:

낙타에는 엄니와 코가 없고 코끼리에는 혹이 있는데 코끼리로 낙타를 만들면 무슨 소용이 있을까요?
