트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2661

LEbEdEV 2022.07.15 18:23 #26601

Vladimir Perervenko 2022.07.15 21:21 #26602

mytarmailS 2022.07.16 08:11 #26603

mytarmailS 2022.07.16 08:22 #26604

mytarmailS 2022.07.16 08:26 #26605

[삭제] 2022.07.16 08:36 #26606

mytarmailS 2022.07.16 08:43 #26607

mytarmailS 2022.07.16 08:44 #26608

Uladzimir Izerski 2022.07.16 10:28 #26609

mytarmailS 2022.07.16 10:53 #26610
파이썬으로 트레이딩 로봇 물고기를 가진 사람이 있나요?
ML 로봇의 경우 ...
멋진 기사 https://pair-code.github.io/understanding-umap/
어떤 재미가 있을까요?
그게 무슨 재미가 있을까요?
제 요점은 '휴맵' 분해로 무언가를 인식하는 것이 매우 어렵다는 것입니다.
예를 들어, 인식 알고리즘이 두 개의 앞다리를 한 종류의 "앞다리"로 인식하려면.
많은 변환을 수행해야 합니다...
1) "언맵" 구성 요소를 조각(클러스터)으로 나누기 "dbscan"이 이 작업에 올바르게 대처할 가능성은 거의 없습니다(이 작업의 경우).
2) 불변성이 있도록 매머드 다리를 크기별로 변형합니다 (여기서는이 단계를 생략하겠습니다).
3) 알 수없는 알고리즘 + 센터링에 따라 다리를 서로 정확하게 일치시킵니다.
4) 더 정확한 위치를 위해 다리 회전
5) 더 정확한 위치를 위해 발을 미러링합니다.
6) 이제 다리를 정렬하고 주요 왜곡을 제거해야합니다. 주성분 방법으로 다리를 분해하고 첫 번째 주성분을 제거 할 수 있다고 생각하는데, 이론적으로 이것은 주요 왜곡을 제거해야합니다 (설명하지 않았습니다).
7) 그래야만 다리 사이의 거리 / 근접성을 측정하여 다리가 비슷하고 하나의 클래스 "앞다리"로 분류 할 수 있음을 알 수 있습니다.
불쌍한 코끼리.
저도 이미 머리가 네모난 코끼리처럼 생겼어요))))
예, 이론적으로는 다리가 어디에 있고 머리가 어디에 있는지 등 모든 것이 명확하지만 알고리즘의 경우 명확한 것은 없으며 일련의 점만 있습니다.
봇의 표지판도 마찬가지입니다.
봇의 기능도 마찬가지입니다.
그렇기 때문에 알고리즘 자체가 분할, 확장, 축소, 회전, 왜곡을 수행한 다음 비교할 수 있도록 컴퓨터 비전과 같이 가장 넓은 의미에서 불변성이 필요합니다.
https://robwhess.github.io/opensift/https://www.analyticsvidhya.com/blog/2019/10/detailed-guide-powerful-sift-technique-image-matching-python/#:~:text=SIFT%20helps%20locate%20the%20local,detection%2C%20scene%20detection%2C%20detection%2C%20etc.
바로 그거예요! 코끼리는 걱정하지 않습니다.
네, 궁금합니다.
이 예제는 코끼리 모델을 보여 주지만이 부품을 사용하여 낙타를 만들면 작동하지 않을 것입니다.
시장 차트에는 항상 "코끼리", "낙타", "토끼"와 같은 유사한 모델이 있습니다. 하지만 모두 크기가 다릅니다. 그러나 패턴은 실제이며 항상 반복됩니다.
제 나이에는 코끼리와 같은 복잡한 분석 프로세스에 깊이 들어가기가 어렵지만 흥미 롭다고 말할 것입니다.
이 예는 코끼리 모델을 보여 주지만 이 부분으로 낙타를 만들면 아마 작동하지 않을 것입니다.