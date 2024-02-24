트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 3034 1...302730283029303030313032303330343035303630373038303930403041...3399 새 코멘트 Aleksey Vyazmikin 2023.04.15 18:10 #30331 Maxim Dmitrievsky #: 그리고 지금 하고 계신 일을 두 단어로 다시 설명해 주시겠어요? ) 균형 성장의 역학을 고려한 균형 평활도의 추정 측정값입니다. 기본적으로 피트니스 기능으로 사용할 수 있습니다. Aleksei Kuznetsov 2023.04.15 18:17 #30332 Aleksey Vyazmikin #:말씀하신 대로 그대로 했습니다. N P.P. 잔액 1 T.L.Reg. 편차 Correction 밸런스 2 1 0 4,075 -4,075 -2,8525 0 2 5 4,4929 0,5071 0,65923 5,15213 3 7 4,9108 2,0892 2,71596 7,62676 4 5 5,3287 -0,3287 -0,23009 5,09861 5 3 5,7466 -2,7466 -1,92262 3,82398 6 8 6,1645 1,8355 2,38615 8,55065 7 10 6,5824 3,4176 4,44288 11,02528 8 9 7,0003 1,9997 2,59961 9,59991 9 8 7,4182 0,5818 0,75634 8,17454 10 7 7,8361 -0,8361 -0,58527 7,25083 11 9 8,254 0,746 0,9698 9,2238 12 8 8,6719 -0,6719 -0,47033 8,20157 13 9 9,0898 -0,0898 -0,06286 9,02694 14 8 9,5077 -1,5077 -1,05539 8,45231 15 9 9,9256 -0,9256 -0,64792 9,27768 회귀선 아래의 점은 1차 균형선 아래에 만들어야 합니다. 예를 들어 값이 3인 점 5는 3 + 0.82398 = 3.8239가 아니라 3 - 0.82398 = 2.17602, 즉 3 - 편차*0.3이 되어야 합니다. Aleksey Vyazmikin 2023.04.15 18:27 #30333 Forester #: 예를 들어 값이 3인 점 5는 3 + 0.82398 = 3.17602가 아니라 3 - 0.82398 = 3.8239가 되어야 합니다(). 회귀선 -1,92262 에서 의 편차를 수정하고 있는데 잔액만 수정하시겠습니까? 그럼 여기 잔액이 있습니다. 1 0 4,075 -4,075 0 2 5 4,4929 0,5071 6,5 3 7 4,9108 2,0892 9,1 4 5 5,3287 -0,3287 3,5 5 3 5,7466 -2,7466 2,1 6 8 6,1645 1,8355 10,4 7 10 6,5824 3,4176 13 8 9 7,0003 1,9997 11,7 9 8 7,4182 0,5818 10,4 10 7 7,8361 -0,8361 4,9 11 9 8,254 0,746 11,7 12 8 8,6719 -0,6719 5,6 13 9 9,0898 -0,0898 6,3 14 8 9,5077 -1,5077 5,6 15 9 9,9256 -0,9256 6,3 Machine learning in trading: Question - Open Order [Archive!] Pure mathematics, physics, Aleksey Vyazmikin 2023.04.15 18:41 #30334 Aleksey Nikolayev #:그들만의 샤프와 소르티노 발명) 블랙잭 및 기타 필요한 물건으로) 이 분노를 더 쉽게 계산하는 방법을 알려주실 수 있나요? :) mytarmailS 2023.04.15 18:55 #30335 Forester #: 균형의 균일성) 균형이 균등하다는 것은 무엇을 의미하나요? Aleksei Kuznetsov 2023.04.15 19:13 #30336 Aleksey Vyazmikin #:회귀선 -1.92262 에서 의 편차를 보정하고 있는데 밸런스만 조정하시겠습니까? 그럼 여기 밸런스가 있습니다. 1 0 4,075 -4,075 0 2 5 4,4929 0,5071 6,5 3 7 4,9108 2,0892 9,1 4 5 5,3287 -0,3287 3,5 5 3 5,7466 -2,7466 2,1 6 8 6,1645 1,8355 10,4 7 10 6,5824 3,4176 13 8 9 7,0003 1,9997 11,7 9 8 7,4182 0,5818 10,4 10 7 7,8361 -0,8361 4,9 11 9 8,254 0,746 11,7 12 8 8,6719 -0,6719 5,6 13 9 9,0898 -0,0898 6,3 14 8 9,5077 -1,5077 5,6 15 9 9,9256 -0,9256 6,3 또 틀렸습니다. line2= line1 + 편차 * 0.3 이렇게 해야 합니다: 0 4.075 -4.075 0 2 5 4.4929 0.5071 5,15 3 7 4,9108 2,0892 7,63 4 5 5,3287-0,3287 4,89 5 3 5,7466 -2,7466 2,18 6 8 6,1645 1,8355 8,55 7 10 6,5824 3,4176 11 8 97,0003 1,9997 9,6 9 8 7,4182 0,5818 8,17 107 7,8361 -0,8361 6,75 11 9 8,254 0,7469,22 12 8 8 8,6719 -0,6719 7,8 13 9 9,0898 -0.0898 9.03 14 8 9.5077 -1.5077 7.5 15 9 9.9256 -0.9256 8.724 Machine learning in trading: [Archive!] Pure mathematics, physics, [아카이브] 순수수학, 물리학, 화학 Aleksei Kuznetsov 2023.04.15 19:14 #30337 mytarmailS #: 균일성이란 무엇을 의미하나요? 직선은 완벽한 균일성에 해당합니다. 직선과 다른 점은 불균일성입니다. 저는 불균일성을 최소화하고 싶습니다. Aleksey Nikolayev 2023.04.15 19:28 #30338 Aleksey Vyazmikin #:이 분노를 어떻게 더 쉽게 계산할 수 있을까요? :) 나는 반대로 양손으로 부드러운 균형에 반대하는 것이 없습니다!) 문제는 지표가 샘플링 순서에 따라 달라지며 이는 MO에서는 일반적이지 않다는 것입니다. 예를 들어 샤프는 거래 순서에 의존하지 않습니다. 제 직감으로는 그렇게 간단하지 않다는 것을 알 수 있기 때문에 유사한 손실 함수를 가진 기사를 찾아야합니다. mytarmailS 2023.04.15 19:33 #30339 Forester #:직선은 완벽한 균일성에 해당합니다. 직선과 다른 점은 불균일성입니다. 불균일성을 최소화하고 싶습니다. 이상적인 곡선을 가져와 저울과의 상관관계를 계산합니다...그게 다입니다. Aleksey Vyazmikin 2023.04.15 19:34 #30340 Forester #: 또 틀렸습니다. line2= line1 + 편차 * 0.3 이렇게 해야 합니다: 0 4.075 -4.075 0 2 5 4.4929 0.5071 5,15 3 7 4,9108 2,0892 7,63 4 5 5,3287-0,3287 4,89 5 3 5,7466 -2,7466 2,18 6 8 6,1645 1,8355 8,55 7 10 6,5824 3,4176 11 8 97,0003 1,9997 9,6 9 8 7,4182 0,5818 8,17 107 7,8361 -0,8361 6,75 11 9 8,254 0,746 9,22 12 8 8 8,6719 -0,6719 7,8 13 9 9,0898 -0,0898 9,03 148 9 9,5077 -1,5077 7,5 15 9 9,9256 -0,9256 8,724 해석에 따라 결과는 동일합니다. 1...302730283029303030313032303330343035303630373038303930403041...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
그리고 지금 하고 계신 일을 두 단어로 다시 설명해 주시겠어요? )
균형 성장의 역학을 고려한 균형 평활도의 추정 측정값입니다. 기본적으로 피트니스 기능으로 사용할 수 있습니다.
말씀하신 대로 그대로 했습니다.
예를 들어 값이 3인 점 5는 3 + 0.82398 = 3.8239가 아니라 3 - 0.82398 = 2.17602, 즉 3 - 편차*0.3이 되어야 합니다.
예를 들어 값이 3인 점 5는 3 + 0.82398 = 3.17602가 아니라 3 - 0.82398 = 3.8239가 되어야 합니다(
).
회귀선 -1,92262 에서 의 편차를 수정하고 있는데 잔액만 수정하시겠습니까?
그럼 여기 잔액이 있습니다.
그들만의 샤프와 소르티노 발명) 블랙잭 및 기타 필요한 물건으로)
이 분노를 더 쉽게 계산하는 방법을 알려주실 수 있나요? :)
균형의 균일성)
균일성이란 무엇을 의미하나요?
직선은 완벽한 균일성에 해당합니다. 직선과 다른 점은 불균일성입니다. 저는 불균일성을 최소화하고 싶습니다.
이 분노를 어떻게 더 쉽게 계산할 수 있을까요? :)
나는 반대로 양손으로 부드러운 균형에 반대하는 것이 없습니다!) 문제는 지표가 샘플링 순서에 따라 달라지며 이는 MO에서는 일반적이지 않다는 것입니다. 예를 들어 샤프는 거래 순서에 의존하지 않습니다. 제 직감으로는 그렇게 간단하지 않다는 것을 알 수 있기 때문에 유사한 손실 함수를 가진 기사를 찾아야합니다.
직선은 완벽한 균일성에 해당합니다. 직선과 다른 점은 불균일성입니다. 불균일성을 최소화하고 싶습니다.
해석에 따라 결과는 동일합니다.