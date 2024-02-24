트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2576 1...256925702571257225732574257525762577257825792580258125822583...3399 새 코멘트 mytarmailS 2022.02.06 22:04 #25751 안드레이 트루하노비치 설마. 앞의 그래프를 보면 샘플의 ~3분의 1을 통과한 후 실제 "롤링"이 켜진 것을 알 수 있습니다. 실제 데이터에 이력이 있다면 그런 문제는 없을 것입니다. 그래도 그래도 칼만은 아무래도 낫겠지만 그래도 난로에서 빼는게 낫다고 생각함. 내일 나는 움직이는 회귀에서 그것을 할 것입니다. 그것이 어떻게 병합되는지 봅시다)) mytarmailS 2022.02.06 22:07 #25752 막심 드미트리예프스키 # : 우리는 이미 1바에 대한 예측의 예를 사용하여 Rena와 트랙터와 함께 이것을 "통과"했습니다))) 웃고 있습니다 한 경우에는 앞서고 다른 경우에는 늦을 것입니다. 총 50/50 최소한 초등은 배워야지... 적응형 앤티앨리어싱은 선험적으로 평소보다 나쁠 수 없습니다. [삭제] 2022.02.06 22:10 #25753 mytarmailS # : 최소한 초등은 배워야지... 적응형 앤티앨리어싱은 선험적으로 평소보다 나쁠 수 없습니다. 실제로, 반복 그리드만 어떻게 비틀어도 항상 마지막 막대를 예측합니다(고급 칼만 사례). 최소한 먼저 정보를 탐구하고 철학화하는 법을 배워야 합니다. [삭제] 2022.02.06 23:56 #25754 위협, 접근 방식이 나쁘다고 말하는 것이 아니라 만병 통치약은 아닙니다 공동 통합 시리즈에서 거래하는 1001가지 방법을 생각해낼 수 있습니다. 동일한 뉴런은 더 나빠지지 않을 것입니다. Forex에서는 이것이 몇 가지 지수이고 작은 출력이 있습니다. mytarmailS 2022.02.07 09:23 #25755 막심 드미트리예프스키 # : 위협, 접근 방식이 나쁘다고 말하는 것이 아니라 만병 통치약은 아닙니다 공동 통합 시리즈에서 1001가지 거래 방법을 생각해낼 수 있습니다 . 동일한 뉴런은 더 나빠지지 않을 것입니다. Forex에서는 이것이 몇 가지 지수이고 작은 출력이 있습니다. 또한 올바른 스프레드를 구축하는 방법을 가르치는 방법에 대해 생각합니다. 그리고 프린세페의 정확한 스프레드는 무엇입니까? 1) 스프레드는 고정적이어야 합니다(계산하기 쉽습니다). 2) 적절해야 합니다. 이러한 제로 스프레드는 거래된 쌍의 이익을 의미해야 합니다(더 이상 "명확하게" 존재하지 않음) 3) 시간이 지나도 풀리지 않아야 한다 [삭제] 2022.02.07 09:50 #25756 mytarmailS # : 또한 올바른 스프레드를 구축하는 방법을 가르치는 방법에 대해 생각합니다. 그리고 프린세페의 정확한 스프레드는 무엇입니까? 1) 스프레드는 고정적이어야 합니다(계산하기 쉽습니다). 2) 적절해야 합니다. 제로 스프레드는 거래 쌍의 이익을 의미해야 합니다(여기에는 더 이상 "명확하게" 있지 않음) 3) 시간이 지남에 따라 풀리지 않아야 합니다. 선형/다항식 회귀와 마찬가지로 임의 주문의 반환을 받고 임의로 거래에 레이블을 지정하고 조정합니다. 형식에 휩쓸리지 않기 위해 학문적 계산 없이 거기에 있는 것과 없는 것을 무차별 대입한다. 근본적으로 관련이 있는 도구가 아니라면 시간이 지나면서 계속 움직일 것입니다. mytarmailS 2022.02.07 10:22 #25757 막심 드미트리예프스키 # : 선형/다항식 회귀와 마찬가지로 임의 주문의 반환을 받고 임의로 거래에 레이블을 지정하고 조정합니다. 형식에 휩쓸리지 않기 위해 학문적 계산 없이 거기에 있는 것과 없는 것을 무차별 대입한다. 근본적으로 관련이 있는 도구가 아니라면 시간이 지나면서 계속 움직일 것입니다. 칼만은 안 깨지는 게 포인트다 그리드에서 하면 나쁠 건 없어 mytarmailS 2022.02.07 10:22 #25758 막심 드미트리예프스키 # : 선형/다항식 회귀와 마찬가지로 임의 주문의 반환을 받고 임의로 거래에 레이블을 지정하고 조정합니다. 형식에 휩쓸리지 않기 위해 학문적 계산 없이 거기에 있는 것과 없는 것을 무차별 대입한다. 근본적으로 관련이 있는 도구가 아니라면 시간이 지나면서 계속 움직일 것입니다. 칼만은 무너지지 않아 그게 포인트 그리드 위에서 하면 더 나빠지지 않아 [삭제] 2022.02.07 10:43 #25759 mytarmailS # : 칼만은 무너지지 않아 그게 포인트 그리드 위에서 하면 더 나빠지지 않아 추세를 제거하여 증분을 취하면 신호 / 종속성 자체를 제외하고는 따로 이동할 것이 없습니다. Mihail Marchukajtes 2022.02.10 19:16 #25760 mytarmailS # : 오랜만에 내일이 와서 15분 동안 장사를 했음에도 하기 싫은 일은 없었다.. Karoch, 100포인트(불도저에서 100포인트)의 창에서 이동 회귀에 대한 스프레드를 만들었습니다. 쌍 EURUSD GBPUSD (불도저에서) 공적분 검사가 통과되지 않음 그러나 여전히 스프레드를 만들고 제로 스프레드에서 벗어나는 거래를 확인했습니다(책에서와 같이) 병합.. 가장 일반적인 옵션은 스프레드에 따라 볼린저를 구축하고 볼린저의 경계에서 SMA까지의 거래로, 스프레드에 따라 구축되는 SMA 또는 볼린저의 반대쪽 경계까지 (더 많은 수입이 있습니다) 모든 설정은 절대적으로 표준이며 근본적으로 최적화된 것은 전혀 없습니다. 커미션 1p. 각 쌍에 대해 한 달에 200p를 벌었습니다. 불행히도, 균형 곡선은 정밀 조사를 견디지 못합니다. 나는 45도 각도에서 부드러운 성장을 의미했습니다. 나머지는 우연인듯.... 1...256925702571257225732574257525762577257825792580258125822583...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
설마. 앞의 그래프를 보면 샘플의 ~3분의 1을 통과한 후 실제 "롤링"이 켜진 것을 알 수 있습니다. 실제 데이터에 이력이 있다면 그런 문제는 없을 것입니다.
그래도 그래도 칼만은 아무래도 낫겠지만 그래도 난로에서 빼는게 낫다고 생각함.
우리는 이미 1바에 대한 예측의 예를 사용하여 Rena와 트랙터와 함께 이것을 "통과"했습니다))) 웃고 있습니다
한 경우에는 앞서고 다른 경우에는 늦을 것입니다. 총 50/50
최소한 초등은 배워야지...
실제로, 반복 그리드만 어떻게 비틀어도 항상 마지막 막대를 예측합니다(고급 칼만 사례).
최소한 먼저 정보를 탐구하고 철학화하는 법을 배워야 합니다.
위협, 접근 방식이 나쁘다고 말하는 것이 아니라 만병 통치약은 아닙니다
공동 통합 시리즈에서 거래하는 1001가지 방법을 생각해낼 수 있습니다. 동일한 뉴런은 더 나빠지지 않을 것입니다.Forex에서는 이것이 몇 가지 지수이고 작은 출력이 있습니다.
또한 올바른 스프레드를 구축하는 방법을 가르치는 방법에 대해 생각합니다.
그리고 프린세페의 정확한 스프레드는 무엇입니까?
1) 스프레드는 고정적이어야 합니다(계산하기 쉽습니다).
2) 적절해야 합니다. 이러한 제로 스프레드는 거래된 쌍의 이익을 의미해야 합니다(더 이상 "명확하게" 존재하지 않음)
3) 시간이 지나도 풀리지 않아야 한다
선형/다항식 회귀와 마찬가지로 임의 주문의 반환을 받고 임의로 거래에 레이블을 지정하고 조정합니다. 형식에 휩쓸리지 않기 위해 학문적 계산 없이 거기에 있는 것과 없는 것을 무차별 대입한다. 근본적으로 관련이 있는 도구가 아니라면 시간이 지나면서 계속 움직일 것입니다.
칼만은 무너지지 않아 그게 포인트 그리드 위에서 하면 더 나빠지지 않아
오랜만에 내일이 와서 15분 동안 장사를 했음에도 하기 싫은 일은 없었다..
Karoch, 100포인트(불도저에서 100포인트)의 창에서 이동 회귀에 대한 스프레드를 만들었습니다.
쌍 EURUSD GBPUSD (불도저에서)
공적분 검사가 통과되지 않음
그러나 여전히 스프레드를 만들고 제로 스프레드에서 벗어나는 거래를 확인했습니다(책에서와 같이)
병합..
가장 일반적인 옵션은 스프레드에 따라 볼린저를 구축하고 볼린저의 경계에서 SMA까지의 거래로, 스프레드에 따라 구축되는 SMA 또는 볼린저의 반대쪽 경계까지 (더 많은 수입이 있습니다)
모든 설정은 절대적으로 표준이며 근본적으로 최적화된 것은 전혀 없습니다.
커미션 1p. 각 쌍에 대해
한 달에 200p를 벌었습니다.
불행히도, 균형 곡선은 정밀 조사를 견디지 못합니다. 나는 45도 각도에서 부드러운 성장을 의미했습니다.
나머지는 우연인듯....