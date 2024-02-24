트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 251 1...244245246247248249250251252253254255256257258...3399 새 코멘트 СанСаныч Фоменко 2016.12.14 14:44 #2501 Top2n : R은 무엇입니까? 여기 러시아어로 R은 그다지 흥미롭지 않은 알고리즘 언어입니다. 하이라이트: R은 통계 소프트웨어 및 그래픽입니다. Ri는 알고리즘 언어로서 그다지 흥미롭지는 않지만 범용 알고리즘 언어 중에서는 견고한 5위를 차지하고 있습니다. 여기 사진이 있습니다. R은 Microsoft의 한 부서입니다. 여기 에서 로드 해야 합니다 . R 자체는 실제 알고리즘 언어와 패키지의 두 부분으로 구성됩니다. 다음 은 패키지의 알파벳순 목록입니다. 또한 푸리에와 웨이블릿과 많은 것(심지어 많은 것)이 있습니다. 다음 은 주제 영역에 따라 이전 링크에 나열된 패키지 그룹입니다. 이 모든 것을 보더라도 두려워하지 마십시오. 매우 사용자 친화적인 시스템. 1. R 언어 자체는 매우 고급이지만 최소한 MKL만 알면 첫 번째 최소값은 몇 시간 안에 마스터할 수 있습니다. 2. R은 인터프리터이므로 디버깅이 매우 쉽습니다. 항상 하나 이상의 라인을 시도할 수 있습니다. 코드의 첫 번째 줄을 설치하고 실행하는 데 최대 30분이 걸립니다. 3. 예를 들어 웨이블릿의 경우 관심있는 패키지를 찾는 것으로 충분하기 때문에 많은 수의 패키지가 사용을 복잡하게 만들지 않습니다. 일반적으로 이것은 하나 이상의 라인입니다. "시도" 수준에서는 모든 것이 매우 간단합니다. 행운을 빕니다. Tufte in R (примеры для всех вариантов графических подсистем R) 2016.12.03p2004rr-statistics.livejournal.com Классическая книга о отображении количественных данных в графическом виде получила сборник открытых примеров реализации рецептов отображения информации на языке R. ivan_11 2016.12.14 15:03 #2503

그리고 아무도 이 분야의 지식을 테니스, 축구 등 스포츠에 대한 베팅을 예측하는 데 적용하려고 하지 않았습니까? 또는 포커/pref 봇을 작성 하기 위해?

mytarmailS 2016.12.14 15:07 #2504

가지고 있지 않다고 해서 그것이 전혀 존재하지 않는 것은 아닙니다. 신경망을 기반으로 테니스를 예측하기 위한 온라인 리소스가 있습니다. 그들에 따르면, 800,000개 이상의 경기 결과가 분석되었습니다.

일반적으로 IBM과 소규모 소프트 기업도 주저하지 않고 이러한 프로젝트 를 발표합니다.

포커에서는 다양한 토너먼트 분포의 결과를 찾는 것도 꽤 가능하다고 생각합니다. 결국 NS를 온라인으로 가르칩니다)) 작은 방법으로 재생합니다.

СанСаныч Фоменко 2016.12.15 09:50 #2510

나에게 예측 가능성은 참가자의 구성에 달려 있습니다. 참가자의 전체 구성이 변경된 경우 수집된 모든 통계를 폐기할 수 있습니다. Dr. Trader 2016.12.14 15:13 #2506

내 생각에 포커에서 기계 학습은 너무 복잡하고 이해할 수 없을 것입니다. 이것은 닫힌 정보가 있는 게임입니다.

그러나 간단한 통계만으로도 승리하기에 충분합니다.

자신의 카드와 일반 카드를 알면 상대 카드의 옵션을 분류하고 승리 확률을 평가할 수 있습니다. 또한, 투자한 돈(자신과 상대방)을 기반으로 - 다음 움직임이 성과를 낼지 평가합니다. 거기에서 수천 가지 가능한 상황을 평가하고 평균 이익을 계산하기 위해 몇 가지 이동에 대한 이벤트 개발 시뮬레이션을 추가할 수도 있습니다. 허세와 실패에 대한 수정 요소를 입력합니다. 또한 상대의 허풍 성향을 알기 위해 프로파일링합니다. 그리고 어떻게든 작동해야 합니다.

mytarmailS 2016.12.14 15:16 #2507

우선, 당신은 거기에 없는 무언가가 필요합니다.

fxsaber 2016.12.15 06:32 #2508

파이썬으로

github에서 검색하면 매우 흥미로운 솔루션을 찾을 수 있습니다.

https://github.com/femtotrader/rabbit4mt4

https://github.com/OpenTrading Vladimir Perervenko 2016.12.15 09:28 #2509

어렵고 구식입니다.

"PythonInR"을 통해 모든 .py 코드는 문제 없이 실행됩니다.

그건 그렇고, RStudio에서 디버깅을 위해 NotebookR은 Python 코드를 네이티브로 실행합니다.

행운을 빕니다 R 시스템을 애플리케이션 자체에서 분리하는 것이 중요합니다. 한 가지 이유는 R에 대한 기본 직접 인터페이스(Chambers, 1998)가 C 언어(R Engineering Working Group, 2003)에서만 적용 가능하기 때문에 응용 프로그램의 프로그래밍 언어에 대한 종속성을 피하기 위한 것입니다. 또 다른 측면은 애플리케이션이 R의 내부를 고려해야 하기 때문에 R과의 긴밀한 통합이 더 오류가 발생하기 쉽다는 사실에서 비롯됩니다. 반면에 애플리케이션 개발자는 인터페이스가 매우 유연하고 대부분의 R 기능을 사용하기를 원합니다. 마지막으로 , 속도는 핵심 요소입니다. 목표는 처음부터 R 세션을 시작할 필요 없이 사용자에게 원하는 결과를 신속하게 제공하는 것이기 때문입니다. 클라이언트-서버 개념을 통해 세 가지 주요 요구 사항을 모두 충족할 수 있습니다. 계산은 애플리케이션과 같은 클라이언트의 요청에 응답하는 서버인 코어 Rserv에 의해 수행됩니다. Rserve와 클라이언트 간의 통신은 일반적으로 TCP/IP를 통해 네트워크 소켓을 통해 이루어지지만 다른 변형도 가능합니다. 이를 통해 원격 컴퓨터에서 중앙 Rserve를 사용하고 원격 클라이언트에서 여러 Rserv를 사용하여 컴퓨팅을 배포할 수 있을 뿐만 아니라 단일 시스템에서 로컬 통신도 사용할 수 있습니다. 하나의 Rserve는 동시에 여러 클라이언트에 서비스를 제공할 수 있습니다. Rserve와의 모든 연결 자체 데이터 공간과 작업 디렉토리를 가져옵니다. 이것은 하나의 연결에 의해 생성된 개체가 다른 연결에 영향을 미치지 않는다는 것을 의미합니다. 또한 각 연결은 다른 연결을 방해하지 않고 R 비트맵 장치 에서 생성된 이미지와 같은 로컬 파일을 생성할 수 있습니다. 각 응용 프로그램은 병렬 작업을 처리하기 위해 여러 연결을 열 수 있습니다. 애플리케이션과 Rserve 간의 데이터 전송은 속도를 높이고 전송되는 데이터의 양을 최소화하기 위해 이진 형식으로 수행됩니다. 중간 개체는 Rserve에 저장되므로 관심 있는 항목만 클라이언트로 전송하면 됩니다. R 코어와 통신하는 것 외에도 Rserve에는 통합 인증 및 Rserve를 개별 시스템에서 사용하기에 적합하도록 만드는 파일 전송 프로토콜이 있습니다. 원격 사용을 위한 보안 계층을 추가하기 위해 사용자 인증이 제공됩니다. 파일 전송을 사용하면 R에서 계산하거나 생성하는 데 필요한 파일을 클라이언트에서 서버로 또는 그 반대로 복사할 수 있습니다. Rserve는 현재 R과 통신하기 위한 두 가지 주요 명령 그룹을 지원합니다: R에서 객체 생성 및 R 코드 평가 숫자, 문자열 또는 벡터와 같은 대부분의 기본 객체는 직접 보수 생성을 통해 생성할 수 있습니다. 개체의 내용은 이진 형식으로 클라이언트에서 서버로 전송됩니다. 이는 평가에 필요한 데이터를 전송하는 효율적인 방법을 제공합니다. 모든 개체는 항상 별도의 클라이언트 및 서버 데이터 공간에 값으로 전달됩니다. 따라서 클라이언트와 서버 모두 언제든지 데이터를 자유롭게 폐기할 수 있으므로 시스템이 물리적으로 동일한 데이터를 공유하는 다른 통신 모드에서 발생하는 충돌을 방지할 수 있습니다. 두 번째 주요 명령 그룹은 R 코드 평가입니다. 개체 생성과 달리 이러한 코드는 일반 텍스트로 Rserve에 전송되고 코드가 R의 콘솔에 입력된 것처럼 처리됩니다. 결과 평가 개체는 이진 형식으로 다시 보낼 수 있습니다. 원하는 경우 클라이언트에. 스칼라, 문자열, 벡터, 목록(따라서 클래스, 데이터 프레임 등), 어휘 개체 등을 포함한 대부분의 R 유형이 지원됩니다. 이렇게 하면 Rserv가 모든 모델을 클라이언트로 다시 반환할 수 있습니다. 클라이언트는 어떤 객체도 수신하지 않기로 결정할 수 있습니다. 이는 클라이언트와 직접적으로 관련이 없는 R에서 중간 객체를 설정할 때 유용합니다. Rserve는 두 가지 주요 오류 처리 서비스를 제공합니다. 평가의 세 가지 가능한 결과는 성공적인 평가, 파서 오류에 대한 런타임 오류 및 코드입니다. 상태는 항상 적절한 작업을 허용하도록 클라이언트 응용 프로그램에 반환됩니다. Rserve는 응용 프로그램과 R 사이의 계층일 뿐이므로 잘못된 옵션이나 try 명령과 같이 R 자체의 런타임 오류 처리에 여전히 영향을 미칠 수 있습니다. Rserve 도구의 일반적인 용도는 필요한 모든 데이터를 R에 로드하고, 모델 구성과 같은 사용자 입력을 기반으로 계산을 수행하고, 표시를 위해 응용 프로그램에 결과를 다시 전달하는 것입니다. 모든 데이터와 개체는 연결이 닫힐 때까지 지속됩니다. 이를 통해 애플리케이션은 예를 들어 사용자가 데이터 세트를 처음 지정했을 때 조기에 연결을 열고 필요한 모든 데이터를 서버에 전달하고 원하는 모델 또는 추정치의 실시간 계산으로 사용자 입력에 응답할 수 있습니다. 결과가 텍스트 형식이 아니기 때문에 지루한 결과 구문 분석이 없습니다. Rserve에 대한 인터페이스는 모듈식이며 문서화되어 있어 현재 스크립팅 및 프로그래밍 언어를 포함하여 소켓을 지원하는 모든 응용 프로그램 언어 또는 프로그래밍 언어에서 Rserve에 액세스할 수 있습니다. 우리는 대부분의 Rserve 도구와 인터페이스하고 Rserve에서 사용 가능한 모든 개체를 기본 Java 개체 또는 클래스에 매핑하는 순수 Java에서 Rserve용 클라이언트를 구현했습니다. 가지고 있지 않다고 해서 그것이 전혀 존재하지 않는 것은 아닙니다. 신경망을 기반으로 테니스를 예측하기 위한 온라인 리소스가 있습니다. 그들에 따르면, 800,000개 이상의 경기 결과가 분석되었습니다.
일반적으로 IBM과 소규모 소프트 기업도 주저하지 않고 이러한 프로젝트 를 발표합니다.
포커에서는 다양한 토너먼트 분포의 결과를 찾는 것도 꽤 가능하다고 생각합니다. 결국 NS를 온라인으로 가르칩니다)) 작은 방법으로 재생합니다.
내 생각에 포커에서 기계 학습은 너무 복잡하고 이해할 수 없을 것입니다. 이것은 닫힌 정보가 있는 게임입니다.
그러나 간단한 통계만으로도 승리하기에 충분합니다.
자신의 카드와 일반 카드를 알면 상대 카드의 옵션을 분류하고 승리 확률을 평가할 수 있습니다. 또한, 투자한 돈(자신과 상대방)을 기반으로 - 다음 움직임이 성과를 낼지 평가합니다. 거기에서 수천 가지 가능한 상황을 평가하고 평균 이익을 계산하기 위해 몇 가지 이동에 대한 이벤트 개발 시뮬레이션을 추가할 수도 있습니다. 허세와 실패에 대한 수정 요소를 입력합니다. 또한 상대의 허풍 성향을 알기 위해 프로파일링합니다. 그리고 어떻게든 작동해야 합니다.
github에서 검색하면 매우 흥미로운 솔루션을 찾을 수 있습니다.
https://github.com/femtotrader/rabbit4mt4
https://github.com/OpenTrading
Python은 훌륭하지만 MKL4가 필요합니다.
Rserve 패키지가 있습니다. 다음은 초록을 번역한 내용입니다.
Rserve는 R을 초기화하거나 R 라이브러리에 연결할 필요 없이 다른 프로그램이 다른 언어의 R 기능을 사용할 수 있도록 하는 TCP/IP 서버입니다. 각 연결에는 별도의 작업 공간과 작업 디렉토리가 있습니다. 클라이언트 구현은 C/C++ 및 Java와 같은 인기 있는 언어에 사용할 수 있습니다. Rserve는 원격 연결, 인증 및 파일 전송 을 지원합니다.
Rserve의 주요 목적은 응용 프로그램이 R에서 계산을 수행하는 데 사용할 수 있는 인터페이스를 제공하는 것입니다. 다른 통신 모드에 대한 우리의 경험은 새 시스템을 개발할 때 고려해야 할 세 가지 주요 포인트가 있음을 보여주었습니다. 공유, 유연성 및 속도 .
R 시스템을 애플리케이션 자체에서 분리하는 것이 중요합니다. 한 가지 이유는 R에 대한 기본 직접 인터페이스(Chambers, 1998)가 C 언어(R Engineering Working Group, 2003)에서만 적용 가능하기 때문에 응용 프로그램의 프로그래밍 언어에 대한 종속성을 피하기 위한 것입니다. 또 다른 측면은 애플리케이션이 R의 내부를 고려해야 하기 때문에 R과의 긴밀한 통합이 더 오류가 발생하기 쉽다는 사실에서 비롯됩니다. 반면에 애플리케이션 개발자는 인터페이스가 매우 유연하고 대부분의 R 기능을 사용하기를 원합니다. 마지막으로 , 속도는 핵심 요소입니다. 목표는 처음부터 R 세션을 시작할 필요 없이 사용자에게 원하는 결과를 신속하게 제공하는 것이기 때문입니다.
클라이언트-서버 개념을 통해 세 가지 주요 요구 사항을 모두 충족할 수 있습니다. 계산은 애플리케이션과 같은 클라이언트의 요청에 응답하는 서버인 코어 Rserv에 의해 수행됩니다. Rserve와 클라이언트 간의 통신은 일반적으로 TCP/IP를 통해 네트워크 소켓을 통해 이루어지지만 다른 변형도 가능합니다. 이를 통해 원격 컴퓨터에서 중앙 Rserve를 사용하고 원격 클라이언트에서 여러 Rserv를 사용하여 컴퓨팅을 배포할 수 있을 뿐만 아니라 단일 시스템에서 로컬 통신도 사용할 수 있습니다.
하나의 Rserve는 동시에 여러 클라이언트에 서비스를 제공할 수 있습니다. Rserve와의 모든 연결 자체 데이터 공간과 작업 디렉토리를 가져옵니다. 이것은 하나의 연결에 의해 생성된 개체가 다른 연결에 영향을 미치지 않는다는 것을 의미합니다. 또한 각 연결은 다른 연결을 방해하지 않고 R 비트맵 장치 에서 생성된 이미지와 같은 로컬 파일을 생성할 수 있습니다. 각 응용 프로그램은 병렬 작업을 처리하기 위해 여러 연결을 열 수 있습니다.
애플리케이션과 Rserve 간의 데이터 전송은 속도를 높이고 전송되는 데이터의 양을 최소화하기 위해 이진 형식으로 수행됩니다. 중간 개체는 Rserve에 저장되므로 관심 있는 항목만 클라이언트로 전송하면 됩니다.
R 코어와 통신하는 것 외에도 Rserve에는 통합 인증 및 Rserve를 개별 시스템에서 사용하기에 적합하도록 만드는 파일 전송 프로토콜이 있습니다. 원격 사용을 위한 보안 계층을 추가하기 위해 사용자 인증이 제공됩니다. 파일 전송을 사용하면 R에서 계산하거나 생성하는 데 필요한 파일을 클라이언트에서 서버로 또는 그 반대로 복사할 수 있습니다.
Rserve는 현재 R과 통신하기 위한 두 가지 주요 명령 그룹을 지원합니다: R에서 객체 생성 및 R 코드 평가 숫자, 문자열 또는 벡터와 같은 대부분의 기본 객체는 직접 보수 생성을 통해 생성할 수 있습니다. 개체의 내용은 이진 형식으로 클라이언트에서 서버로 전송됩니다.
이는 평가에 필요한 데이터를 전송하는 효율적인 방법을 제공합니다. 모든 개체는 항상 별도의 클라이언트 및 서버 데이터 공간에 값으로 전달됩니다. 따라서 클라이언트와 서버 모두 언제든지 데이터를 자유롭게 폐기할 수 있으므로 시스템이 물리적으로 동일한 데이터를 공유하는 다른 통신 모드에서 발생하는 충돌을 방지할 수 있습니다.
두 번째 주요 명령 그룹은 R 코드 평가입니다. 개체 생성과 달리 이러한 코드는 일반 텍스트로 Rserve에 전송되고 코드가 R의 콘솔에 입력된 것처럼 처리됩니다. 결과 평가 개체는 이진 형식으로 다시 보낼 수 있습니다. 원하는 경우 클라이언트에. 스칼라, 문자열, 벡터, 목록(따라서 클래스, 데이터 프레임 등), 어휘 개체 등을 포함한 대부분의 R 유형이 지원됩니다. 이렇게 하면 Rserv가 모든 모델을 클라이언트로 다시 반환할 수 있습니다. 클라이언트는 어떤 객체도 수신하지 않기로 결정할 수 있습니다. 이는 클라이언트와 직접적으로 관련이 없는 R에서 중간 객체를 설정할 때 유용합니다.
Rserve는 두 가지 주요 오류 처리 서비스를 제공합니다. 평가의 세 가지 가능한 결과는 성공적인 평가, 파서 오류에 대한 런타임 오류 및 코드입니다. 상태는 항상 적절한 작업을 허용하도록 클라이언트 응용 프로그램에 반환됩니다. Rserve는 응용 프로그램과 R 사이의 계층일 뿐이므로 잘못된 옵션이나 try 명령과 같이 R 자체의 런타임 오류 처리에 여전히 영향을 미칠 수 있습니다.
Rserve 도구의 일반적인 용도는 필요한 모든 데이터를 R에 로드하고, 모델 구성과 같은 사용자 입력을 기반으로 계산을 수행하고, 표시를 위해 응용 프로그램에 결과를 다시 전달하는 것입니다. 모든 데이터와 개체는 연결이 닫힐 때까지 지속됩니다. 이를 통해 애플리케이션은 예를 들어 사용자가 데이터 세트를 처음 지정했을 때 조기에 연결을 열고 필요한 모든 데이터를 서버에 전달하고 원하는 모델 또는 추정치의 실시간 계산으로 사용자 입력에 응답할 수 있습니다. 결과가 텍스트 형식이 아니기 때문에 지루한 결과 구문 분석이 없습니다.
Rserve에 대한 인터페이스는 모듈식이며 문서화되어 있어 현재 스크립팅 및 프로그래밍 언어를 포함하여 소켓을 지원하는 모든 응용 프로그램 언어 또는 프로그래밍 언어에서 Rserve에 액세스할 수 있습니다. 우리는 대부분의 Rserve 도구와 인터페이스하고 Rserve에서 사용 가능한 모든 개체를 기본 Java 개체 또는 클래스에 매핑하는 순수 Java에서 Rserve용 클라이언트를 구현했습니다. Java 클라이언트의 사용은 예제 섹션에 설명되어 있습니다.
이 서버에 대한 액세스를 제공하는 Java 패키지가 있습니다.
이제 이 패키지를 Java에서 MKL4....로 다시 작성하면 어드바이저로부터 R에 대한 실제 액세스 권한을 얻을 수 있습니다.