트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 250

새 코멘트

Женя 2016.12.11 09:55 #2491

팬츄럴 :

글쎄, 당신이 한도를 가지고 일하고, 견적을 내거나, 환전소에서처럼 양쪽에 서서, 유동성을 팔면 어떨까요? 왜 예측이 있습니까?

팬츄럴 :

여기에 답이 있습니다. 우리는 양쪽에 제한을 두고 위험 없는 이익을 얻습니다.

모든 거래에는 추세, 후퇴, MM, 차익 거래, 변동성에 관계없이 시장의 미래 상태에 대한 예측이 필요합니다.

mytarmailS 2016.12.12 16:51 #2492

흥미로운

https://www.youtube.com/watch?v=p5UngSem9f0

Mikhail Toptunov 2016.12.13 03:41 #2493

비싼 시간.

누군가 Wavelet 변환을 통해 분석 및 후속 진단을 위해 매트릭스를 가져오는 방법을 알려줄 수 있습니까?

하나 하나 하나 하나 하나 2 4 6 여덟
하나 하나 하나 하나 2 삼 5 7 아홉
하나 하나 하나 하나 삼 4 6 여덟 십
하나 하나 하나 2 4 5 7 아홉 열하나
하나 하나 하나 삼 5 6 여덟 십 12
하나 하나 하나 4 6 7 아홉 열하나 열셋
하나 하나 하나 5 7 여덟 십 12 십사
하나 하나 2 6 여덟 아홉 열하나 열셋 열 다섯
하나 하나 삼 7 아홉 십 12 십사 열여섯
하나 하나 4 여덟 십 열하나 열셋 열 다섯 17
하나 2 5 아홉 열하나 12 십사 열여섯 십팔
하나 삼 6 십 12 열셋 열 다섯 17 십구
하나 4 7 열하나 열셋 십사 열여섯 십팔 20
하나 5 여덟 12 십사 열 다섯 17 십구 21
하나 6 아홉 열셋 열 다섯 열여섯 십팔 20 22
2 7 십 십사 열여섯 17 십구 21
하나 삼 여덟 열하나 열 다섯 17 십팔 20 22
하나 4 아홉 12 열여섯 십팔 십구 21
하나 하나 5 십 열셋 17 십구 20 22
하나 하나 6 열하나 십사 십팔 20 21
하나 하나 하나 7 12 열 다섯 십구 21 22
하나 하나 하나 여덟 열셋 열여섯 20 22
하나 하나 하나 하나 아홉 십사 17 21
하나 하나 하나 하나 하나 십 열 다섯 십팔 22
하나 하나 하나 하나 하나

[아카이브] 순수수학, 물리학, 화학 MQL4 및 MQL5에 대한 숫자 계열의 밀도

Dr. Trader 2016.12.13 14:49 #2494

나는 웨이블릿에 능숙하지 않지만, 예를 들어 여기에서는 dplR 패키지를 사용하여 예제를 제시했으며 나는 그것들에 의존할 것입니다.

1) 작업이 시계열로 진행 중이므로 행렬을 하나의 긴 벡터로 어떻게든 변환해야 합니다. 예를 들어, 행렬의 각 행은 길이가 9인 슬라이딩 창처럼 보이고 각 새 행의 창 오프셋은 0.5입니다. 두 번째 행마다 마지막 요소 하나를 벡터에 추가합니다. 슬라이딩 창과 행렬 없이 벡터를 그대로 가져오면 더 좋습니다.

1 1 1 1 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 1 1 1 1과 같은 시계열을 얻었습니다.

2) 그래프에서 음영으로 표시된 것은 신뢰할 수 없으며 미래를 예측하는 데 사용할 수 없습니다. 가장 오른쪽 음영 처리되지 않은 영역의 "가장 오른쪽" 색상은 녹색입니다(2~8 기간 동안).

그리고 대답은 "현재 기간 2에서 8이 지배적"일 것입니다. 이것은 정말 쓸모가 없습니다. 입력 벡터는 무엇이며 답도 마찬가지입니다 :).

inputMatrix <- t(matrix(c(
1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 2 , 4 , 6 , 8 ,
1 , 1 , 1 , 1 , 2 , 3 , 5 , 7 , 9 ,
1 , 1 , 1 , 1 , 3 , 4 , 6 , 8 , 10 ,
1 , 1 , 1 , 2 , 4 , 5 , 7 , 9 , 11 ,
1 , 1 , 1 , 3 , 5 , 6 , 8 , 10 , 12 ,
1 , 1 , 1 , 4 , 6 , 7 , 9 , 11 , 13 ,
1 , 1 , 1 , 5 , 7 , 8 , 10 , 12 , 14 ,
1 , 1 , 2 , 6 , 8 , 9 , 11 , 13 , 15 ,
1 , 1 , 3 , 7 , 9 , 10 , 12 , 14 , 16 ,
1 , 1 , 4 , 8 , 10 , 11 , 13 , 15 , 17 ,
1 , 2 , 5 , 9 , 11 , 12 , 14 , 16 , 18 ,
1 , 3 , 6 , 10 , 12 , 13 , 15 , 17 , 19 ,
1 , 4 , 7 , 11 , 13 , 14 , 16 , 18 , 20 ,
1 , 5 , 8 , 12 , 14 , 15 , 17 , 19 , 21 ,
1 , 6 , 9 , 13 , 15 , 16 , 18 , 20 , 22 ,
2 , 7 , 10 , 14 , 16 , 17 , 19 , 21 , 1 ,
3 , 8 , 11 , 15 , 17 , 18 , 20 , 22 , 1 ,
4 , 9 , 12 , 16 , 18 , 19 , 21 , 1 , 1 ,
5 , 10 , 13 , 17 , 19 , 20 , 22 , 1 , 1 ,
6 , 11 , 14 , 18 , 20 , 21 , 1 , 1 , 1 ,
7 , 12 , 15 , 19 , 21 , 22 , 1 , 1 , 1 ,
8 , 13 , 16 , 20 , 22 , 1 , 1 , 1 , 1 ,
9 , 14 , 17 , 21 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 ,
10 , 15 , 18 , 22 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1
), ncol= 24 , nrow = 9 ))

#создаём из матрицы временной ряд
for (i in seq(from = 1 , to = nrow(inputMatrix), by = 2 )){
if (i== 1 ){
#первая строка матрицы берётся как есть`
tsVector <- inputMatrix[i,]
} else {
#от каждой строй строки берётся последний элемент
tsVector <- c(tsVector, inputMatrix[i,ncol(inputMatrix)])
}
}

#полученный вектор
tsVector

library (dplR)

#рассчёт вейвлетов
waveletObj <- morlet(tsVector)

#показать расчитанные коэффициенты
waveletObj

#график
wavelet.plot(waveletObj)

Machine learning in trading: Apophenia as an apologist [Archive!] Pure mathematics, physics,

Mikhail Toptunov 2016.12.13 14:52 #2495

트레이더 박사 :

나는 웨이블릿에 능숙하지 않지만, 예를 들어 여기에서는 dplR 패키지를 사용하여 예제를 제시했으며 나는 그것들에 의존할 것입니다.

1) 작업이 시계열로 진행 중이므로 행렬을 하나의 긴 벡터로 어떻게든 변환해야 합니다. 예를 들어, 행렬의 각 행은 길이가 9인 슬라이딩 창처럼 보이고 각 새 행의 창 오프셋은 0.5입니다. 다른 모든 행의 마지막 요소를 벡터에 추가합니다. 슬라이딩 창과 행렬 없이 벡터를 그대로 가져오면 더 좋습니다.

1 1 1 1 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 1 1 1 1과 같은 시계열을 얻었습니다.

2) 그래프에서 음영으로 표시된 것은 신뢰할 수 없으며 미래를 예측하는 데 사용할 수 없습니다. 음영 처리되지 않은 영역의 "규모에서 더 오른쪽" 색상은 녹색입니다(기간 = 8).

오오 감사합니다 한번 볼게요!

Mikhail Toptunov 2016.12.14 13:53 #2496

웨이블릿 변환을 위해 숫자를 삼각 값으로 변환해야 하는지 아는 사람이 있습니까?

또는 계산을 시작하기 위해 변환해야 하는 것

R은 무엇입니까?

mytarmailS 2016.12.14 14:00 #2497

Top2n :

R은 무엇입니까?

구글을 사용해 보셨나요?

Mikhail Toptunov 2016.12.14 14:23 #2498

mytarmailS :

구글을 사용해 보셨나요?

음, 반경이라면 다시 명확하지 않습니다. 확실히 프로그래밍 언어가 아닙니다.

ivanivan_11 2016.12.14 14:25 #2499

그리고 아무도 이 분야의 지식을 테니스, 축구 등 스포츠에 대한 베팅을 예측하는 데 적용하려고 하지 않았습니까? 또는 포커/프리프 봇을 작성 하기 위해?

Dr. Trader 2016.12.14 14:40 #2500

Top2n :

R은 무엇입니까?

푸리에 변환은 실수( Real ) 및 허수(허수) 부분이 있는 복소수로 결과를 제공합니다. 해당 공식에서 R은 허수부 없이 작업해야 함을 의미합니다.
글쎄, 당신이 한도를 가지고 일하고, 견적을 내거나, 환전소에서처럼 양쪽에 서서, 유동성을 팔면 어떨까요? 왜 예측이 있습니까?
여기에 답이 있습니다. 우리는 양쪽에 제한을 두고 위험 없는 이익을 얻습니다.
흥미로운
https://www.youtube.com/watch?v=p5UngSem9f0
비싼 시간.
누군가 Wavelet 변환을 통해 분석 및 후속 진단을 위해 매트릭스를 가져오는 방법을 알려줄 수 있습니까?
나는 웨이블릿에 능숙하지 않지만, 예를 들어 여기에서는 dplR 패키지를 사용하여 예제를 제시했으며 나는 그것들에 의존할 것입니다.
1) 작업이 시계열로 진행 중이므로 행렬을 하나의 긴 벡터로 어떻게든 변환해야 합니다. 예를 들어, 행렬의 각 행은 길이가 9인 슬라이딩 창처럼 보이고 각 새 행의 창 오프셋은 0.5입니다. 두 번째 행마다 마지막 요소 하나를 벡터에 추가합니다. 슬라이딩 창과 행렬 없이 벡터를 그대로 가져오면 더 좋습니다.
1 1 1 1 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 1 1 1 1과 같은 시계열을 얻었습니다.
2) 그래프에서 음영으로 표시된 것은 신뢰할 수 없으며 미래를 예측하는 데 사용할 수 없습니다. 가장 오른쪽 음영 처리되지 않은 영역의 "가장 오른쪽" 색상은 녹색입니다(2~8 기간 동안).
그리고 대답은 "현재 기간 2에서 8이 지배적"일 것입니다. 이것은 정말 쓸모가 없습니다. 입력 벡터는 무엇이며 답도 마찬가지입니다 :).
1 , 1 , 1 , 1 , 2 , 3 , 5 , 7 , 9 ,
1 , 1 , 1 , 1 , 3 , 4 , 6 , 8 , 10 ,
1 , 1 , 1 , 2 , 4 , 5 , 7 , 9 , 11 ,
1 , 1 , 1 , 3 , 5 , 6 , 8 , 10 , 12 ,
1 , 1 , 1 , 4 , 6 , 7 , 9 , 11 , 13 ,
1 , 1 , 1 , 5 , 7 , 8 , 10 , 12 , 14 ,
1 , 1 , 2 , 6 , 8 , 9 , 11 , 13 , 15 ,
1 , 1 , 3 , 7 , 9 , 10 , 12 , 14 , 16 ,
1 , 1 , 4 , 8 , 10 , 11 , 13 , 15 , 17 ,
1 , 2 , 5 , 9 , 11 , 12 , 14 , 16 , 18 ,
1 , 3 , 6 , 10 , 12 , 13 , 15 , 17 , 19 ,
1 , 4 , 7 , 11 , 13 , 14 , 16 , 18 , 20 ,
1 , 5 , 8 , 12 , 14 , 15 , 17 , 19 , 21 ,
1 , 6 , 9 , 13 , 15 , 16 , 18 , 20 , 22 ,
2 , 7 , 10 , 14 , 16 , 17 , 19 , 21 , 1 ,
3 , 8 , 11 , 15 , 17 , 18 , 20 , 22 , 1 ,
4 , 9 , 12 , 16 , 18 , 19 , 21 , 1 , 1 ,
5 , 10 , 13 , 17 , 19 , 20 , 22 , 1 , 1 ,
6 , 11 , 14 , 18 , 20 , 21 , 1 , 1 , 1 ,
7 , 12 , 15 , 19 , 21 , 22 , 1 , 1 , 1 ,
8 , 13 , 16 , 20 , 22 , 1 , 1 , 1 , 1 ,
9 , 14 , 17 , 21 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 ,
10 , 15 , 18 , 22 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1
), ncol= 24 , nrow = 9 ))
#создаём из матрицы временной ряд
for (i in seq(from = 1 , to = nrow(inputMatrix), by = 2 )){
if (i== 1 ){
#первая строка матрицы берётся как есть`
tsVector <- inputMatrix[i,]
} else {
#от каждой строй строки берётся последний элемент
tsVector <- c(tsVector, inputMatrix[i,ncol(inputMatrix)])
}
}
#полученный вектор
tsVector
library (dplR)
#рассчёт вейвлетов
waveletObj <- morlet(tsVector)
#показать расчитанные коэффициенты
waveletObj
#график
wavelet.plot(waveletObj)
웨이블릿 변환을 위해 숫자를 삼각 값으로 변환해야 하는지 아는 사람이 있습니까?
또는 계산을 시작하기 위해 변환해야 하는 것
R은 무엇입니까?
구글을 사용해 보셨나요?
