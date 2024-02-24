트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 250

새 코멘트
 
팬츄럴 :
글쎄, 당신이 한도를 가지고 일하고, 견적을 내거나, 환전소에서처럼 양쪽에 서서, 유동성을 팔면 어떨까요? 왜 예측이 있습니까?
팬츄럴 :
여기에 답이 있습니다. 우리는 양쪽에 제한을 두고 위험 없는 이익을 얻습니다.
모든 거래에는 추세, 후퇴, MM, 차익 거래, 변동성에 관계없이 시장의 미래 상태에 대한 예측이 필요합니다.
 

흥미로운

https://www.youtube.com/watch?v=p5UngSem9f0

 

비싼 시간.

누군가 Wavelet 변환을 통해 분석 및 후속 진단을 위해 매트릭스를 가져오는 방법을 알려줄 수 있습니까?

하나 하나 하나 하나 하나 2 4 6 여덟
하나 하나 하나 하나 2 5 7 아홉
하나 하나 하나 하나 4 6 여덟
하나 하나 하나 2 4 5 7 아홉 열하나
하나 하나 하나 5 6 여덟 12
하나 하나 하나 4 6 7 아홉 열하나 열셋
하나 하나 하나 5 7 여덟 12 십사
하나 하나 2 6 여덟 아홉 열하나 열셋 열 다섯
하나 하나 7 아홉 12 십사 열여섯
하나 하나 4 여덟 열하나 열셋 열 다섯 17
하나 2 5 아홉 열하나 12 십사 열여섯 십팔
하나 6 12 열셋 열 다섯 17 십구
하나 4 7 열하나 열셋 십사 열여섯 십팔 20
하나 5 여덟 12 십사 열 다섯 17 십구 21
하나 6 아홉 열셋 열 다섯 열여섯 십팔 20 22
2 7 십사 열여섯 17 십구 21 하나
여덟 열하나 열 다섯 17 십팔 20 22 하나
4 아홉 12 열여섯 십팔 십구 21 하나 하나
5 열셋 17 십구 20 22 하나 하나
6 열하나 십사 십팔 20 21 하나 하나 하나
7 12 열 다섯 십구 21 22 하나 하나 하나
여덟 열셋 열여섯 20 22 하나 하나 하나 하나
아홉 십사 17 21 하나 하나 하나 하나 하나
열 다섯 십팔 22 하나 하나 하나 하나 하나
 

나는 웨이블릿에 능숙하지 않지만, 예를 들어 여기에서는 dplR 패키지를 사용하여 예제를 제시했으며 나는 그것들에 의존할 것입니다.

1) 작업이 시계열로 진행 중이므로 행렬을 하나의 긴 벡터로 어떻게든 변환해야 합니다. 예를 들어, 행렬의 각 행은 길이가 9인 슬라이딩 창처럼 보이고 각 새 행의 창 오프셋은 0.5입니다. 두 번째 행마다 마지막 요소 하나를 벡터에 추가합니다. 슬라이딩 창과 행렬 없이 벡터를 그대로 가져오면 더 좋습니다.
1 1 1 1 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 1 1 1 1과 같은 시계열을 얻었습니다.

2) 그래프에서 음영으로 표시된 것은 신뢰할 수 없으며 미래를 예측하는 데 사용할 수 없습니다. 가장 오른쪽 음영 처리되지 않은 영역의 "가장 오른쪽" 색상은 녹색입니다(2~8 기간 동안).
그리고 대답은 "현재 기간 2에서 8이 지배적"일 것입니다. 이것은 정말 쓸모가 없습니다. 입력 벡터는 무엇이며 답도 마찬가지입니다 :).

inputMatrix <- t(matrix(c( 1 ,     1 ,       1 ,       1 ,       1 ,       2 ,       4 ,       6 ,       8 ,
                           1 ,     1 ,       1 ,       1 ,       2 ,       3 ,       5 ,       7 ,       9 ,
                           1 ,     1 ,       1 ,       1 ,       3 ,       4 ,       6 ,       8 ,       10 ,
                           1 ,     1 ,       1 ,       2 ,       4 ,       5 ,       7 ,       9 ,       11 ,
                           1 ,     1 ,       1 ,       3 ,       5 ,       6 ,       8 ,       10 ,     12 ,
                           1 ,     1 ,       1 ,       4 ,       6 ,       7 ,       9 ,       11 ,     13 ,
                           1 ,     1 ,       1 ,       5 ,       7 ,       8 ,       10 ,     12 ,     14 ,
                           1 ,     1 ,       2 ,       6 ,       8 ,       9 ,       11 ,     13 ,     15 ,
                           1 ,     1 ,       3 ,       7 ,       9 ,       10 ,     12 ,     14 ,     16 ,
                           1 ,     1 ,       4 ,       8 ,       10 ,     11 ,     13 ,     15 ,     17 ,
                           1 ,     2 ,       5 ,       9 ,       11 ,     12 ,     14 ,     16 ,     18 ,
                           1 ,     3 ,       6 ,       10 ,     12 ,     13 ,     15 ,     17 ,     19 ,
                           1 ,     4 ,       7 ,       11 ,     13 ,     14 ,     16 ,     18 ,     20 ,
                           1 ,     5 ,       8 ,       12 ,     14 ,     15 ,     17 ,     19 ,     21 ,
                           1 ,     6 ,       9 ,       13 ,     15 ,     16 ,     18 ,     20 ,     22 ,
                           2 ,     7 ,       10 ,     14 ,     16 ,     17 ,     19 ,     21 ,     1 ,
                           3 ,     8 ,       11 ,     15 ,     17 ,     18 ,     20 ,     22 ,     1 ,
                           4 ,     9 ,       12 ,     16 ,     18 ,     19 ,     21 ,     1 ,       1 ,
                           5 ,     10 ,     13 ,     17 ,     19 ,     20 ,     22 ,     1 ,       1 ,
                           6 ,     11 ,     14 ,     18 ,     20 ,     21 ,     1 ,       1 ,       1 ,
                           7 ,     12 ,     15 ,     19 ,     21 ,     22 ,     1 ,       1 ,       1 ,
                           8 ,     13 ,     16 ,     20 ,     22 ,     1 ,       1 ,       1 ,       1 ,
                           9 ,     14 ,     17 ,     21 ,     1 ,       1 ,       1 ,       1 ,       1 ,
                           10 ,   15 ,     18 ,     22 ,     1 ,       1 ,       1 ,       1 ,       1
                         ), ncol= 24 , nrow = 9 ))

#создаём из матрицы временной ряд
for (i in seq(from = 1 , to = nrow(inputMatrix), by = 2 )){
   if (i== 1 ){
     #первая строка матрицы берётся как есть`
    tsVector <- inputMatrix[i,]
  } else {
     #от каждой строй строки берётся последний элемент
    tsVector <- c(tsVector, inputMatrix[i,ncol(inputMatrix)])
  }
}

#полученный вектор
tsVector

library (dplR)

#рассчёт вейвлетов
waveletObj <- morlet(tsVector)

#показать расчитанные коэффициенты
waveletObj

#график
 wavelet.plot(waveletObj)


 
트레이더 박사 :

나는 웨이블릿에 능숙하지 않지만, 예를 들어 여기에서는 dplR 패키지를 사용하여 예제를 제시했으며 나는 그것들에 의존할 것입니다.

1) 작업이 시계열로 진행 중이므로 행렬을 하나의 긴 벡터로 어떻게든 변환해야 합니다. 예를 들어, 행렬의 각 행은 길이가 9인 슬라이딩 창처럼 보이고 각 새 행의 창 오프셋은 0.5입니다. 다른 모든 행의 마지막 요소를 벡터에 추가합니다. 슬라이딩 창과 행렬 없이 벡터를 그대로 가져오면 더 좋습니다.
1 1 1 1 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 1 1 1 1과 같은 시계열을 얻었습니다.

2) 그래프에서 음영으로 표시된 것은 신뢰할 수 없으며 미래를 예측하는 데 사용할 수 없습니다. 음영 처리되지 않은 영역의 "규모에서 더 오른쪽" 색상은 녹색입니다(기간 = 8).


오오 감사합니다 한번 볼게요!
 

R은 무엇입니까?

웨이블릿 변환을 위해 숫자를 삼각 값으로 변환해야 하는지 아는 사람이 있습니까?

또는 계산을 시작하기 위해 변환해야 하는 것

R은 무엇입니까?

 
Top2n :

R은 무엇입니까?

구글을 사용해 보셨나요?
 
mytarmailS :
구글을 사용해 보셨나요?
음, 반경이라면 다시 명확하지 않습니다. 확실히 프로그래밍 언어가 아닙니다.
 
그리고 아무도 이 분야의 지식을 테니스, 축구 등 스포츠에 대한 베팅을 예측하는 데 적용하려고 하지 않았습니까? 또는 포커/프리프 봇을 작성 하기 위해?
 
Top2n :

R은 무엇입니까?

푸리에 변환은 실수( Real ) 및 허수(허수) 부분이 있는 복소수로 결과를 제공합니다. 해당 공식에서 R은 허수부 없이 작업해야 함을 의미합니다.
1...243244245246247248249250251252253254255256257...3399
새 코멘트