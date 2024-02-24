트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 247 1...240241242243244245246247248249250251252253254...3399 새 코멘트 Yuriy Asaulenko 2016.12.08 18:24 #2461 팬츄럴 : 예측통계를 말하는건데 시장의 방향을 얼마나 자주 추측하시나요? 0.5라고 합시다. 즉, 거래의 50%가 수익성이 없습니다. pantural 2016.12.08 18:27 #2462 유리 아사울렌코 : 0.5라고 합시다. 병합이라는 이점이 없습니다. 물론 지금은 볼륨이 다르다는 등의 말씀을 하십니다. 루블에 대해 10개의 거래를 병합하고 100루블에 대해 하나를 추가했지만 이는 이 거래에서 시장이 필요한 곳으로 갈 가능성이 가장 높다는 것을 알고 있음을 의미합니다. 일반적으로 거래량으로 무게를 달아야 합니다. Yuriy Asaulenko 2016.12.08 18:31 #2463 팬츄럴 : 장점이 없다는 것은 병합을 의미합니다. 동시에 나는 매일 거래 금액의 최소 0.5%를 벌 수 있습니다. 50% 손실 거래로. 이전 포스트를 다시 읽어보시면 수익이 어디에서 나오는지 아실 것입니다. PS 알았더라면 무익한 사업에 뛰어들지 않았을 것입니다.)) 그리고 늘 같은 양으로 늘거나 줄이지 않고 작업합니다. pantural 2016.12.08 18:40 #2464 유리 아사울렌코 : 동시에 나는 매일 거래 금액의 최소 0.5%를 벌 수 있습니다. 50% 손실 거래로. 이것은 불가능합니다. 2 * 2 = 5임을 증명하기 시작하거나 자신만의 "백분율"과 곱셈 등이 있다고 말하는 것과 같습니다. Yuriy Asaulenko 2016.12.08 18:50 #2465 팬츄럴 : 이것은 불가능합니다. 2 * 2 = 5임을 증명하기 시작하거나 자신만의 "백분율"과 곱셈 등이 있다고 말하는 것과 같습니다. 다시 25입니다.) 0.5의 확률로 10p를 잃거나 30-40p를 이기면 거래당 10-15p의 이익이 있습니다. 거래 비용은 금액에 포함됩니다. 여기에서 안되는 것은 무엇입니까? pantural 2016.12.08 18:57 #2466 유리 아사울렌코 : 다시, 25.) 0.5의 확률로 10p를 잃거나 30-40p를 이기면 거래당 20-30p의 이익이 있습니다. 거래 비용은 금액에 포함됩니다. 여기에서 안되는 것은 무엇입니까? 당신이 잃을 확률은 0.5입니다. 즉, 0.5를 얻습니다. 즉, 동전을 던지는 방법, 같은 로트를 내기 를 하면 무작위로 걸을 것입니다. Yuriy Asaulenko 2016.12.08 19:00 #2467 팬츄럴 : 당신이 잃을 확률은 0.5입니다. 즉, 0.5를 얻습니다. 즉, 동전을 던지는 방법, 같은 로트를 내기 를 하면 무작위로 걸을 것입니다. 동전을 던지면 추측의 확률은 0.5이지만 이기면 수입이 내기가 아니라 3-4 내기를 하고 잃으면 손실은 내기를 일뿐입니다. 나는 명확하지 않은 것을 이해하지 못합니다. mytarmailS 2016.12.08 19:23 #2468 오!!! 주제넘어서 말좀 그만해... Yuriy Asaulenko 2016.12.08 19:28 #2469 mytarmailS : 오!!! 주제넘어서 말좀 그만해... IMHO, och 심지어 주제에. MO, 그건 그렇고, 어떻게 든 이것을 고려합니까? mytarmailS 2016.12.08 21:20 #2470 유리 아사울렌코 : IMHO, och 심지어 주제에. MO, 그건 그렇고, 어떻게 든 이것을 고려합니까? 1...240241242243244245246247248249250251252253254...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
예측통계를 말하는건데 시장의 방향을 얼마나 자주 추측하시나요?
0.5라고 합시다.
병합이라는 이점이 없습니다.
물론 지금은 볼륨이 다르다는 등의 말씀을 하십니다. 루블에 대해 10개의 거래를 병합하고 100루블에 대해 하나를 추가했지만 이는 이 거래에서 시장이 필요한 곳으로 갈 가능성이 가장 높다는 것을 알고 있음을 의미합니다. 일반적으로 거래량으로 무게를 달아야 합니다.
장점이 없다는 것은 병합을 의미합니다.
동시에 나는 매일 거래 금액의 최소 0.5%를 벌 수 있습니다. 50% 손실 거래로.
이전 포스트를 다시 읽어보시면 수익이 어디에서 나오는지 아실 것입니다.
PS 알았더라면 무익한 사업에 뛰어들지 않았을 것입니다.)) 그리고 늘 같은 양으로 늘거나 줄이지 않고 작업합니다.
이것은 불가능합니다. 2 * 2 = 5임을 증명하기 시작하거나 자신만의 "백분율"과 곱셈 등이 있다고 말하는 것과 같습니다.
다시, 25.) 0.5의 확률로 10p를 잃거나 30-40p를 이기면 거래당 20-30p의 이익이 있습니다. 거래 비용은 금액에 포함됩니다. 여기에서 안되는 것은 무엇입니까?
당신이 잃을 확률은 0.5입니다. 즉, 0.5를 얻습니다. 즉, 동전을 던지는 방법, 같은 로트를 내기 를 하면 무작위로 걸을 것입니다.
IMHO, och 심지어 주제에. MO, 그건 그렇고, 어떻게 든 이것을 고려합니까?