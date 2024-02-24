트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 247

팬츄럴 :
예측통계를 말하는건데 시장의 방향을 얼마나 자주 추측하시나요?
0.5라고 합시다. 즉, 거래의 50%가 수익성이 없습니다.
 
유리 아사울렌코 :
0.5라고 합시다.

병합이라는 이점이 없습니다.

물론 지금은 볼륨이 다르다는 등의 말씀을 하십니다. 루블에 대해 10개의 거래를 병합하고 100루블에 대해 하나를 추가했지만 이는 이 거래에서 시장이 필요한 곳으로 갈 가능성이 가장 높다는 것을 알고 있음을 의미합니다. 일반적으로 거래량으로 무게를 달아야 합니다.

 
팬츄럴 :
장점이 없다는 것은 병합을 의미합니다.

동시에 나는 매일 거래 금액의 최소 0.5%를 벌 수 있습니다. 50% 손실 거래로.

이전 포스트를 다시 읽어보시면 수익이 어디에서 나오는지 아실 것입니다.

PS 알았더라면 무익한 사업에 뛰어들지 않았을 것입니다.)) 그리고 늘 같은 양으로 늘거나 줄이지 않고 작업합니다.

 
유리 아사울렌코 :

동시에 나는 매일 거래 금액의 최소 0.5%를 벌 수 있습니다. 50% 손실 거래로.

이것은 불가능합니다. 2 * 2 = 5임을 증명하기 시작하거나 자신만의 "백분율"과 곱셈 등이 있다고 말하는 것과 같습니다.
 
팬츄럴 :
이것은 불가능합니다. 2 * 2 = 5임을 증명하기 시작하거나 자신만의 "백분율"과 곱셈 등이 있다고 말하는 것과 같습니다.
다시 25입니다.) 0.5의 확률로 10p를 잃거나 30-40p를 이기면 거래당 10-15p의 이익이 있습니다. 거래 비용은 금액에 포함됩니다. 여기에서 안되는 것은 무엇입니까?
 
유리 아사울렌코 :
다시, 25.) 0.5의 확률로 10p를 잃거나 30-40p를 이기면 거래당 20-30p의 이익이 있습니다. 거래 비용은 금액에 포함됩니다. 여기에서 안되는 것은 무엇입니까?
당신이 잃을 확률은 0.5입니다. 즉, 0.5를 얻습니다. 즉, 동전을 던지는 방법, 같은 로트를 내기 를 하면 무작위로 걸을 것입니다.
 
팬츄럴 :
당신이 잃을 확률은 0.5입니다. 즉, 0.5를 얻습니다. 즉, 동전을 던지는 방법, 같은 로트를 내기 를 하면 무작위로 걸을 것입니다.
동전을 던지면 추측의 확률은 0.5이지만 이기면 수입이 내기가 아니라 3-4 내기를 하고 잃으면 손실은 내기를 일뿐입니다. 나는 명확하지 않은 것을 이해하지 못합니다.
 

IMHO, och 심지어 주제에. MO, 그건 그렇고, 어떻게 든 이것을 고려합니까?
 
유리 아사울렌코 :
IMHO, och 심지어 주제에. MO, 그건 그렇고, 어떻게 든 이것을 고려합니까?
