트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1829

새 코멘트

Valeriy Yastremskiy 2020.06.17 22:32 #18281

mytarmailS :

그리고 그것은 무엇을 줄 것입니까? 아무것도 아님.

그것은 모두 VR로 다시 작동합니다. 작동하지 않습니다.

데이터를 어떻게 표현하고 싶은지 명확하지 않습니다. 그대로라면 행입니다. 이 시리즈의 패턴 - 조합의 반복을 찾고 있습니까? 감정없이 더 명확하게 설명하십시오.

mytarmailS 2020.06.17 22:38 #18282

발레리 야스트렘스키 :

데이터를 어떻게 표현하고 싶은지 명확하지 않습니다. 그대로라면 행입니다. 이 시리즈의 패턴 - 조합의 반복을 찾고 있습니까? 감정없이 더 명확하게 설명하십시오.

글쎄, 근처에 행을 남겨두고 향유 무덤 ...

슬라이딩 윈도우가 있는 행을 따라 이동하지 않고 일종의 트리거 규칙이 실행될 때까지 주기로 이동한 다음 다음으로 더 이동합니다. 규칙 등등...

같은 패턴이지만 패턴은 가격에 있지 않지만 일련의 이벤트(규칙)에서는 이벤트가 될 수 있습니다.

모든 조합의 열거를 시작하고 어떤 일련의 이벤트(패턴)가 작동하는지 확인하십시오...

즉, 자동 모드에서 거래 시스템을 만듭니다. [삭제] 2020.06.17 23:22 #18283

mytarmailS :

글쎄, 근처에 행을 남겨두고 향유 무덤 ...

슬라이딩 윈도우가 있는 행을 따라 이동하지 않고 일종의 트리거 규칙이 실행될 때까지 주기로 이동한 다음 다음으로 더 이동합니다. 규칙 등등...

같은 패턴이지만 패턴은 가격에 있지 않지만 일련의 이벤트(규칙)에서는 이벤트가 될 수 있습니다.

모든 조합의 열거를 시작하고 어떤 일련의 이벤트(패턴)가 작동하는지 확인하십시오...

즉, 자동 모드에서 거래 시스템을 만듭니다.

저것들. 지표와 옵티마이저로 돌아가

Aleksei Stepanenko 2020.06.18 00:32 #18284

여러분, 어떤 데이터에서 패턴을 찾고 있는지 알고 싶었습니다. 떠 다니는 창인 지그재그에 대해 여기를 읽어보십시오. 어느?

Mihail Marchukajtes 2020.06.18 06:24 #18285

mytarmailS :

몰라..

무엇이든 시계열로 나타낼 수 있지만 항상 시간이 있습니다.

그러나 BP 예측 알고리즘 이 어떻게든 가격을 예측할 수 없다면 답은 뻔하지 않습니까?

글쎄, 그것은 완전히 넌센스입니다. 시계열 은 시간에 변화가 있을 때 시간이 지남에 따라 변화가 없으면 근처에서 호출할 수 없으며 대부분 상수입니다. Mihail Marchukajtes 2020.06.18 06:27 #18286 알렉세이 스테파넨코 : 여러분, 어떤 데이터에서 패턴을 찾고 있는지 알고 싶었습니다. 떠 다니는 창인 지그재그에 대해 여기를 읽어보십시오. 어느? 가격 변동의 인과 모델에 따르면. 가격에 대한 인과관계. 가격변동 이유는???? 모델: 스마일 ->OI,델타,볼륨 ->가격 ->지표. 이것은 시간적 모델이 아니라 인과적 모델입니다. 다른 모든 것은 악한 자의 것입니다. 행운을 빕니다!!!! 그리고 나는 이미 너무 많이 말했다 :-) 글쎄, 칼로 처벌 할 사람, stsikun ???? mytarmailS 2020.06.18 07:04 #18287 막심 드미트리예프스키 : 저것들. 지표와 옵티마이저로 돌아가 왜요? 논리적 사슬을 설명하십시오. 어떻게 그런 결론에 도달 했습니까? 나는 자동 모드에서 모든 종류의 복잡한 차량을 만들 수 있다는 개념을 제안합니다. 누가 이 개념을 가지고 있습니까? Mihail Marchukajtes 2020.06.18 07:22 #18288 mytarmailS : 나는 자동 모드에서 모든 종류의 복잡한 차량을 만들 수 있다는 개념을 제안합니다. 누가 이 개념을 가지고 있습니까? 이 접근 방식의 장점은 무엇입니까? 단점: 트레이더는 TS의 본질을 알아야 하는데 장점은? Evgeny Dyuka 2020.06.18 07:28 #18289 "MO를 사용하여 가격 움직임을 예측할 수 있는지 여부", 표시 시간 논쟁에서 어딘가로 이동할 때입니다. 제 신경망은 3월 초부터 작동하고 있습니다. 이것이 내가 발명한 성능은 아니지만 모든 것이 사실이라고 가정하면 다음과 같은 중요한 정보가 있습니다. 1. 예, 패턴이 있으며 이를 기반으로 신경망을 훈련할 수 있습니다. 2. 실제로 내 방법을 사용하면 질문의 약 1%에서만 허용 가능한 정확도로 답변을 얻을 수 있습니다. 간단히 말해서, 매 분 초마다 네트워크에 "5분 후 가격은 어디가 될 것인가 - 높거나 낮습니까?"라고 묻는 경우 그러면 네트워크는 100번 중 1번만 응답합니다. 그런 다음 모든 답변을 수집하면 약 65-70%의 정확도로 추측하는 것으로 나타났습니다. 이 결과는 각 모델을 테스트하여 얻은 것으로 테스트에는 약 100,000개의 질문이 포함되어 있으며 그 중 1000개의 답변을 얻습니다. 이 모든 것은 5개월 동안 실제 시장에서 확인되었습니다. 3. 하지만 100문항에 1답을 기다릴 수는 없다. 각 촛불에 답을 얻는 방법이 있습니다. 물론 이러한 답변은 네트워크에 대한 "신뢰도"가 매우 낮습니다. 실제로 네트워크가 각 양초에 응답해야 하는 경우 추측은 51-52%에 불과하며 이는 거래에 충분하지 않지만 생각하는 방식을 볼 수 있습니다. 그는 초보자 상인 수준에서 매우 적절하게 생각하는 것으로 나타났습니다. 그녀의 답변이 0에서 100까지의 척도로 표시되면 반전을 기다리는 곳과 추세가 계속되는 곳을 명확하게 볼 수 있습니다. 4. 위의 내용은 5분 또는 5시간과 같이 특정 기간에 대한 예측을 말합니다. 따라서 각 모델은 전체 그림이 아닌 특정 "고조파"를 봅니다. 가격 움직임은 이러한 고조파의 합으로 구성됩니다. 예를 들어 5분에서 60분 사이의 1분 단계로 모델을 생성하면 1분 캔들에 대해 55개의 응답을 얻을 수 있습니다. 이 답변은 현재 고조파 중 어느 것이 더 발음되는지 보여줍니다. 이러한 양의 데이터가 있으면 수학적으로 처리하고 더 방대한 그림을 얻을 수 있습니다. 예, 65%의 품질로 100개의 질문에 대한 1개의 답변으로는 충분하지 않지만 이것은 실제 결과입니다. 작동합니다! 어쩌면 그런 예측의 질은 진짜 혼돈이 시작되는 한계에 가까우며 더 이상 나아갈 수 없을지도 모르지만 그렇지 않기를 바랍니다. 경험을 통해 얻은 다음 지식은 이미 중단하십시오. 1. 견적은 예측 가능합니다. 2. 패턴은 거의 없지만 있습니다! 3. 시장은 빠르게 변하지 않는다. 이 1%는 적어도 1년 동안은 상당히 안정적입니다. 그리고 조언을 따라잡기 위해 - "신경망을 어떻게 멈추거나 가져갈 것인가"와 같은 특정 문제를 해결하는 데 매달리지 말고 먼저 연구 대상의 본질을 이해하려고 노력하십시오. 그 후, 적어도 어떤 종류의 안정적인 결과를 얻으려고 노력하십시오! 코딩하는 방법? 지뢰밭에서의 시장예절 또는 예의범절 시간대별로 막대/촛대를 분석해야 합니까? 글쎄, 내가 무엇을 말할 수 있습니다. 말한 것에 대한 당신의 자신감만이 놀랍습니다. 따라서 우리 모두는 치열한 repnechek에 귀를 기울입니다 :-)

글쎄요, 그냥 재미로 :-) 여러분, 어떤 데이터에서 패턴을 찾고 있는지 알고 싶었습니다. 떠 다니는 창인 지그재그에 대해 여기를 읽어보십시오. 어느?
가격 변동의 인과 모델에 따르면. 가격에 대한 인과관계. 가격변동 이유는????
모델: 스마일 ->OI,델타,볼륨 ->가격 ->지표. 이것은 시간적 모델이 아니라 인과적 모델입니다. 다른 모든 것은 악한 자의 것입니다. 행운을 빕니다!!!! 그리고 나는 이미 너무 많이 말했다 :-)
글쎄, 칼로 처벌 할 사람, stsikun ????
왜요? 논리적 사슬을 설명하십시오. 어떻게 그런 결론에 도달 했습니까?
나는 자동 모드에서 모든 종류의 복잡한 차량을 만들 수 있다는 개념을 제안합니다. 누가 이 개념을 가지고 있습니까?
이 접근 방식의 장점은 무엇입니까?
단점: 트레이더는 TS의 본질을 알아야 하는데 장점은?
제 신경망은 3월 초부터 작동하고 있습니다. 이것이 내가 발명한 성능은 아니지만 모든 것이 사실이라고 가정하면 다음과 같은 중요한 정보가 있습니다.
1. 예, 패턴이 있으며 이를 기반으로 신경망을 훈련할 수 있습니다.
2. 실제로 내 방법을 사용하면 질문의 약 1%에서만 허용 가능한 정확도로 답변을 얻을 수 있습니다. 간단히 말해서, 매 분 초마다 네트워크에 "5분 후 가격은 어디가 될 것인가 - 높거나 낮습니까?"라고 묻는 경우 그러면 네트워크는 100번 중 1번만 응답합니다. 그런 다음 모든 답변을 수집하면 약 65-70%의 정확도로 추측하는 것으로 나타났습니다. 이 결과는 각 모델을 테스트하여 얻은 것으로 테스트에는 약 100,000개의 질문이 포함되어 있으며 그 중 1000개의 답변을 얻습니다. 이 모든 것은 5개월 동안 실제 시장에서 확인되었습니다.
3. 하지만 100문항에 1답을 기다릴 수는 없다. 각 촛불에 답을 얻는 방법이 있습니다. 물론 이러한 답변은 네트워크에 대한 "신뢰도"가 매우 낮습니다. 실제로 네트워크가 각 양초에 응답해야 하는 경우 추측은 51-52%에 불과하며 이는 거래에 충분하지 않지만 생각하는 방식을 볼 수 있습니다. 그는 초보자 상인 수준에서 매우 적절하게 생각하는 것으로 나타났습니다. 그녀의 답변이 0에서 100까지의 척도로 표시되면 반전을 기다리는 곳과 추세가 계속되는 곳을 명확하게 볼 수 있습니다.
4. 위의 내용은 5분 또는 5시간과 같이 특정 기간에 대한 예측을 말합니다. 따라서 각 모델은 전체 그림이 아닌 특정 "고조파"를 봅니다. 가격 움직임은 이러한 고조파의 합으로 구성됩니다. 예를 들어 5분에서 60분 사이의 1분 단계로 모델을 생성하면 1분 캔들에 대해 55개의 응답을 얻을 수 있습니다. 이 답변은 현재 고조파 중 어느 것이 더 발음되는지 보여줍니다. 이러한 양의 데이터가 있으면 수학적으로 처리하고 더 방대한 그림을 얻을 수 있습니다.
예, 65%의 품질로 100개의 질문에 대한 1개의 답변으로는 충분하지 않지만 이것은 실제 결과입니다. 작동합니다! 어쩌면 그런 예측의 질은 진짜 혼돈이 시작되는 한계에 가까우며 더 이상 나아갈 수 없을지도 모르지만 그렇지 않기를 바랍니다.
경험을 통해 얻은 다음 지식은 이미 중단하십시오.
1. 견적은 예측 가능합니다.
2. 패턴은 거의 없지만 있습니다!
3. 시장은 빠르게 변하지 않는다. 이 1%는 적어도 1년 동안은 상당히 안정적입니다.
그리고 조언을 따라잡기 위해 - "신경망을 어떻게 멈추거나 가져갈 것인가"와 같은 특정 문제를 해결하는 데 매달리지 말고 먼저 연구 대상의 본질을 이해하려고 노력하십시오. 그 후, 적어도 어떤 종류의 안정적인 결과를 얻으려고 노력하십시오!
글쎄, 내가 무엇을 말할 수 있습니다. 말한 것에 대한 당신의 자신감만이 놀랍습니다. 따라서 우리 모두는 치열한 repnechek에 귀를 기울입니다 :-)
글쎄요, 그냥 재미로 :-)
