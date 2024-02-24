트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2397 1...239023912392239323942395239623972398239924002401240224032404...3399 새 코멘트 Aleksey Nikolayev 2021.05.09 09:40 #23961 mytarmailS : 나는 당신의 아이디어와 슬라이딩 윈도우에서 AMO의 지속적인 재교육의 차이점이 무엇인지 이해하지 못합니다. 시간순으로 정렬된 현재 이미지에서 마지막 n개의 이미지를 가져와서 이를 기반으로 예측을 수행하면 무엇을 제공해야 합니까? 위의 AMO와 같이 슬라이딩 윈도우에서 멍청하게 재훈련을 하면 어떤 이점이 있나요? 결론은 슬라이딩 윈도우의 길이는 고정된 값 N으로 주어져서는 안되지만, 사용되지 않는 예가 포함되지 않은 경우 길이를 최대화하여 결정됩니다 . 이는 변경점 감지 작업이라고 하는 작업과 유사합니다. mytarmailS 2021.05.09 09:59 #23962 알렉세이 니콜라예프 : 결론은 슬라이딩 윈도우의 길이는 고정된 값 N으로 주어져서는 안되지만, 사용되지 않는 예가 포함되지 않은 경우 길이를 최대화하여 결정됩니다 . 이는 변경점 감지 작업이라고 하는 작업과 유사합니다. N - 나는 창의 크기가 아니라 아날로그의 수를 초크했다 그러나 이 접근 방식은 적어도 1차원 데이터에서는 작동하지 않습니다. 매우 긴 섹션을 이미지로 찍을 수 있지만 "차원의 저주"가 가능합니까? Aleksey Nikolayev 2021.05.09 10:12 #23963 mytarmailS : N - 창의 크기가 아닌 예제의 수를 의미합니다. 저도요. 논의 중인 추상화 수준에서는 달력 시간, 막대 수, 패턴 수 등의 정확한 의미가 아직까지는 그다지 중요하지 않습니다. 내 생각에, 비정상성은 시간의 순서를 나타내는 어떤 방식으로든 나타날 것입니다. mytarmailS 2021.05.09 10:27 #23964 알렉세이 니콜라예프 : 나도 아, 그래서 내가 바보 알렉세이 니콜라예프 : 비정상성은 시간의 순서를 나타내는 어떤 방식으로든 나타날 것입니다. 동의한다.. 제 생각에는 우리는 단순히 잘못된 곳에서 무언가를 찾고 있습니다 ... 제 생각에는 시장은 시계열이 아니며, VR로 보면 항상 고정적이지 않을 것입니다. 나는 지금 레벨에서 모델을 만들려고 노력하고 있습니다. mytarmailS 2021.05.09 10:55 #23965 아마도 누군가가 관심을 가질 것입니다. 가격 움직임의 내 모델 ... 판매 수준의 예: 우리는 구매 주문 이 누적되는 영역을 찾고 있습니다. 이것은 대부분의 참가자가이 영역의 성장을 믿는 곳입니다.. (영역은 AMO를 사용하여 자동으로 검색됩니다) 1) 쇼핑 지역 2) 가격은 구매에 반응하지 않고 자신있게 이 영역을 통과합니다(시장에서 누군가가 모든 구매자에게 판매하고 누름) 3) 많은 바이어들이 매도하여 포지션을 청산하여 하락세를 강화하고 있지만, 많은 바이어들이 매수를 유지하며 가격이 진입점으로 돌아오기를 기도한다 (모두들 자신을 기억하고 있다고 생각한다). 따라서 가상의 판매 영역 이 나타나고 가격에 접근하는 즉시 구매자는 실패한 구매를 적극적으로 닫습니다. 다음은 이해하고 설명 할 수 있으며 모든 것이 상식에 맞는 모델입니다 ... 또한 이 모델을 받아들인다면 왜 VR에 대한 예측 방법이 효과가 없고 시장 데이터에 대해 원칙적으로 작동하지 않는지 명확해집니다. 모델이 얼마나 잘 만들어질 것인지, 얼마나 잘 작동할 것인지.. 모델에서 MO의 역할은 지정가 주문 영역을 예측하는 것입니다... 다음은 실제 데이터에 대한 예입니다. 영역은 자동으로 구축됩니다. 알고리즘은 처음 100개의 가격만 보았습니다. 지능이 있는 전문가. 개념. 초보자의 질문 MQL5 MT5 10핍 간격으로 주문을 엽니다. Aleksey Vyazmikin 2021.05.12 19:20 #23966 mytarmailS : 아마도 누군가가 관심을 가질 것입니다. 가격 움직임의 내 모델 ... 판매 수준의 예: 우리는 구매 주문 이 누적되는 영역을 찾고 있습니다. 이것은 대부분의 참가자가이 영역의 성장을 믿는 곳입니다.. (영역은 AMO를 사용하여 자동으로 검색됩니다) 영역의 시작과 끝은 어떻게 결정됩니까? 주어진 너비의 다른 클래스 또는 무엇입니까? [삭제] 2021.05.14 15:21 #23967 나는 파이썬을 철저히 공부하기 시작했고 1700페이지 분량의 책이 있고 또 한 주가 필요합니다. 그럼 새로운 리뷰로 찾아뵙겠습니다 :) Fast235 2021.05.14 15:27 #23968 막심 드미트리예프스키 : 나는 파이썬을 철저히 공부하기 시작했고 1700페이지 분량의 책이 있고 또 한 주가 필요합니다. 그럼 새로운 리뷰로 찾아뵙겠습니다 :) 읽고 이해하는 1700페이지, 이를 위해서는 티베트에 가서 돌 위에 앉아야 합니다. 용감한 행동, 당신은 이 책에 더 가려질 것입니다. 아내가 쫓겨납니다. Evgeni Gavrilovi 2021.05.14 15:56 #23969 막심 드미트리예프스키 : 나는 파이썬을 철저히 공부하기 시작했고 1700페이지 분량의 책이 있고 또 한 주가 필요합니다. 그럼 새로운 리뷰로 찾아뵙겠습니다 :) 책 제목?) [삭제] 2021.05.14 15:58 #23970 예브게니 가브릴로비 : 책 제목?) "파이썬 배우기" Mark Lutz 5판, 2권 1...239023912392239323942395239623972398239924002401240224032404...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
나는 당신의 아이디어와 슬라이딩 윈도우에서 AMO의 지속적인 재교육의 차이점이 무엇인지 이해하지 못합니다.
시간순으로 정렬된 현재 이미지에서 마지막 n개의 이미지를 가져와서 이를 기반으로 예측을 수행하면 무엇을 제공해야 합니까?
위의 AMO와 같이 슬라이딩 윈도우에서 멍청하게 재훈련을 하면 어떤 이점이 있나요?
결론은 슬라이딩 윈도우의 길이는 고정된 값 N으로 주어져서는 안되지만, 사용되지 않는 예가 포함되지 않은 경우 길이를 최대화하여 결정됩니다 .
이는 변경점 감지 작업이라고 하는 작업과 유사합니다.
N - 나는 창의 크기가 아니라 아날로그의 수를 초크했다
그러나 이 접근 방식은 적어도 1차원 데이터에서는 작동하지 않습니다.
매우 긴 섹션을 이미지로 찍을 수 있지만 "차원의 저주"가 가능합니까?
N - 창의 크기가 아닌 예제의 수를 의미합니다.
저도요. 논의 중인 추상화 수준에서는 달력 시간, 막대 수, 패턴 수 등의 정확한 의미가 아직까지는 그다지 중요하지 않습니다. 내 생각에, 비정상성은 시간의 순서를 나타내는 어떤 방식으로든 나타날 것입니다.
제 생각에는 우리는 단순히 잘못된 곳에서 무언가를 찾고 있습니다 ...
제 생각에는 시장은 시계열이 아니며, VR로 보면 항상 고정적이지 않을 것입니다.
나는 지금 레벨에서 모델을 만들려고 노력하고 있습니다.
아마도 누군가가 관심을 가질 것입니다. 가격 움직임의 내 모델 ...
판매 수준의 예:
우리는 구매 주문 이 누적되는 영역을 찾고 있습니다. 이것은 대부분의 참가자가이 영역의 성장을 믿는 곳입니다.. (영역은 AMO를 사용하여 자동으로 검색됩니다)
1) 쇼핑 지역
2) 가격은 구매에 반응하지 않고 자신있게 이 영역을 통과합니다(시장에서 누군가가 모든 구매자에게 판매하고 누름)
3) 많은 바이어들이 매도하여 포지션을 청산하여 하락세를 강화하고 있지만, 많은 바이어들이 매수를 유지하며 가격이 진입점으로 돌아오기를 기도한다 (모두들 자신을 기억하고 있다고 생각한다). 따라서 가상의 판매 영역 이 나타나고 가격에 접근하는 즉시 구매자는 실패한 구매를 적극적으로 닫습니다.
다음은 이해하고 설명 할 수 있으며 모든 것이 상식에 맞는 모델입니다 ...
또한 이 모델을 받아들인다면 왜 VR에 대한 예측 방법이 효과가 없고 시장 데이터에 대해 원칙적으로 작동하지 않는지 명확해집니다.
모델이 얼마나 잘 만들어질 것인지, 얼마나 잘 작동할 것인지.. 모델에서 MO의 역할은 지정가 주문 영역을 예측하는 것입니다...
다음은 실제 데이터에 대한 예입니다. 영역은 자동으로 구축됩니다.
알고리즘은 처음 100개의 가격만 보았습니다.
영역의 시작과 끝은 어떻게 결정됩니까? 주어진 너비의 다른 클래스 또는 무엇입니까?
나는 파이썬을 철저히 공부하기 시작했고 1700페이지 분량의 책이 있고 또 한 주가 필요합니다. 그럼 새로운 리뷰로 찾아뵙겠습니다 :)
읽고 이해하는 1700페이지, 이를 위해서는 티베트에 가서 돌 위에 앉아야 합니다.
용감한 행동, 당신은 이 책에 더 가려질 것입니다. 아내가 쫓겨납니다.
책 제목?)
"파이썬 배우기" Mark Lutz 5판, 2권