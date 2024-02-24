트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2390 1...238323842385238623872388238923902391239223932394239523962397...3399 새 코멘트 [삭제] 2021.04.09 17:30 #23891 알렉세이 비아즈미킨 : 나는 당신의 클래스가 거래의 방향에 대한 책임이 있다는 것을 완전히 잊어 버렸습니다. 반면 내 클래스는 거래를 허용 / 금지하는 것입니다. 그래서 차트의 이점을 느낄 수 없습니다 :))) 따라서 패턴 검색은 다양한 예측자 연결을 통해 정렬하여 해결됩니다 . 증분이 불안정하고 범위를 확장하고 적어도 일일 ATR(3)을 추가해야 하기 때문입니다. 그러나 같은 야만적인 방식으로가 아니라 카운트될 때까지 일주일을 기다렸다가 눈을 떼지 말고 사진을 보십시오. 패턴이 없다는 데 동의하는 것이 더 쉽습니다) Aleksei Kuznetsov 2021.04.09 17:35 #23892 알렉세이 비아즈미킨 : 나는 당신의 클래스가 거래의 방향에 대한 책임이 있다는 것을 완전히 잊어 버렸습니다. 반면 내 클래스는 거래를 허용 / 금지하는 것입니다. 그래서 차트의 이점을 느낄 수 없습니다 :))) 따라서 패턴 검색은 다양한 예측자 연결을 통해 정렬하여 해결됩니다. 증분이 불안정하고 범위를 확장하고 적어도 일일 ATR(3)을 추가해야 하기 때문입니다. 기간 3이 있는 D1의 ATR? 그리고 M1에 대한 교육이 있다면? 1440개 막대의 경우 이 표시기와 동일한 값이 있습니다. 아니면 D1에 있고 가르치고 있습니까? Aleksey Vyazmikin 2021.04.09 17:43 #23893 막심 드미트리예프스키 : 그러나 같은 야만적인 방식으로가 아니라 카운트될 때까지 일주일을 기다렸다가 눈을 떼지 말고 사진을 보십시오. 일련의 기준에 따라 예비 선택이 있으며 특정 세트에 대한 모델의 품질을 이해하기 위해 그래프가 필요할 가능성이 더 큽니다. 차트는 물론 대상에 따라 변경됩니다. 예를 들어, 모델이 전체적으로 이익을 보여주지만 확률 중간에 강한 이익 하락이 있는 경우(예: 0.6), 나는 그러한 모델을 사용하지 않을 것이지만 이러한 하락이 분포의 끝에 있는 경우 , 그러면 여기에서처럼 응답(해석 단위)을 최대 0.65로 제한하겠습니다. 이전 모델에 비해 모델 자체가 그다지 좋지 않은 것은 분명하지만(두 개의 혹이 뚜렷하지 않음). FOREX - 동향, 예측 성배가 아니라 그냥 평범한 오류, 버그, 질문 Aleksey Vyazmikin 2021.04.09 17:47 #23894 도서관 : 기간 3이 있는 D1의 ATR? 그리고 M1에 대한 교육이 있다면? 1440개 막대의 경우 이 표시기와 동일한 값이 있습니다. 아니면 D1에 있고 가르치는 중입니까? 예, 동일할 것입니다. 이것은 변동성의 정의이며, 모델은 예를 들어 2-3개의 변동성 기간을 결정해야 합니다. 이 기간에서는 포인트 값이 다르게 해석되어야 합니다. 일부 범위에서는 이것이 트렌드의 시작이지만 다른 사람들에게는 이미 끝났습니다. 글쎄, 나는 또한 단순히 ATR에 그러한 값을 입력하므로 변동성이 다른 조각이 비교 가능합니다. [삭제] 2021.04.09 17:51 #23895 알렉세이 비아즈미킨 : 일련의 기준에 따라 예비 선택이 있으며 특정 세트에 대한 모델의 품질을 이해하기 위해 그래프가 필요할 가능성이 더 큽니다. 차트는 물론 대상에 따라 변경됩니다. 예를 들어, 모델이 전체적으로 이익을 보여주지만 확률 중간에 강한 이익 하락이 있는 경우(예: 0.6), 나는 그러한 모델을 사용하지 않을 것이지만 이러한 하락이 분포의 끝에 있는 경우 , 그러면 여기에서처럼 응답(해석 단위)을 최대 0.65로 제한하겠습니다. 이전 모델에 비해 모델 자체가 그다지 좋지 않은 것은 분명하지만(두 개의 혹이 뚜렷하지 않음). 이게 다야, 새로운 획기적인 아이디어가 필요해 그들 없이는 나는 손가락 하나 까딱하지 않을 것이다 iwelimorn 2021.04.11 11:19 #23896 막심 드미트리예프스키 : 어제 나는 비디오에서 당신의 아이디어를 기반으로 생성 적대 알고리즘을 만들려고했습니다. 트랜잭션을 타작하는 생성 에이전트가 있고 트랜잭션의 정확성을 평가하고 부정적인 트랜잭션을 제거하는 판별 에이전트가 있습니다. 데이터 세트는 개별 단계가 있는 슬라이딩 창으로 선택되었습니다. 불행히도 아직 안정적인 학습 과정을 얻지 못했기 때문입니다. 5-7 반복에서 판별자가 전체 데이터 세트를 삭제했습니다.))) 귀하의 아이디어에 따르면 교육 전에 두 에이전트를 모두 다시 샘플링하려고 시도했지만 잘 되지 않았습니다. 나는 오늘 밤 거래를 삭제하지 않고 그것을 뒤집거나 무작위로 만들려고 노력할 것입니다. 잘못된 레이블을 제거하는 것이 수정하거나 무작위화하는 것보다 더 효율적이라는 것을 이해하지만 비-퇴화 학습 프로세스를 실행하고 싶습니다. [삭제] 2021.04.11 12:17 #23897 웰리모른 : 어제 나는 비디오에서 당신의 아이디어를 기반으로 생성 적대 알고리즘을 만들려고했습니다. 트랜잭션을 타작하는 생성 에이전트가 있고 트랜잭션의 정확성을 평가하고 부정적인 트랜잭션을 제거하는 판별 에이전트가 있습니다. 데이터 세트는 개별 단계가 있는 슬라이딩 창으로 선택되었습니다. 불행히도 아직 안정적인 학습 과정을 얻지 못했기 때문입니다. 5-7 반복에서 판별자가 전체 데이터 세트를 삭제했습니다.))) 귀하의 아이디어에 따르면 교육 전에 두 에이전트를 모두 다시 샘플링하려고 시도했지만 잘 되지 않았습니다. 나는 오늘 밤 거래를 삭제하지 않고 그것을 뒤집거나 무작위로 만들려고 노력할 것입니다. 잘못된 레이블을 제거하는 것이 수정하거나 무작위화하는 것보다 더 효율적이라는 것을 이해하지만 비-퇴화 학습 프로세스를 실행하고 싶습니다. 잽싸게 좀 집어서 옆으로 치워뒀어) 내 버전 끝내고 보자 예상대로 퇴행이 발생합니다. 흥미롭습니다. 어떻게 대처해야 할지 고민해야 할 이유가 있다 요전에 인과 추론에 대해 읽고, 뭔가 검색에 적응하고 싶었지만 .. 우리의 주제가 아닌 것 같습니다. Z.Y. 5년 만에 메타 모델(반복 학습 없음)로 이것을 얻었습니다. 훈련 5개월 iterative를 첨부하는 방법에 대해 생각할 것입니다 (나는 기사에서 예제를 다시 실행합니다) [경고, 주제 닫힘!] 포럼을 상인님, 행복하려면 얼마가 필요합니까? 틱 데이터를 사용한 백테스팅 [삭제] 2021.04.11 14:21 #23898 그건 그렇고, python 3.9는 콘솔에서 3.8보다 눈에 띄게 빨라서 전환했습니다. iwelimorn 2021.04.11 14:24 #23899 막심 드미트리예프스키 : 잽싸게 좀 집어서 옆으로 치워뒀어) 내 버전 끝내고 보자 예상대로 퇴행이 발생합니다. 흥미롭습니다. 어떻게 대처해야 할지 고민해야 할 이유가 있다 요전에 인과 추론에 대해 읽고, 뭔가 검색에 적응하고 싶었지만 .. 우리의 주제가 아닌 것 같습니다. Z.Y. 5년 만에 메타 모델(반복 학습 없음)로 이것을 얻었습니다. 훈련 5개월 iterative를 첨부하는 방법에 대해 생각할 것입니다 (나는 기사에서 예제를 다시 실행합니다) 시원해 보이지만 아직 명확하지 않습니다. 어렵지 않다면 메타 모델이 무엇인지 알려주실 수 있나요? 또는 읽을 곳을 제안? 아마도 당신은 이미 이 스레드에서 그것에 대해 썼습니까? 나는 오랫동안 여기를 그만두었고 스레드를 따를 기회가 없었습니다. [삭제] 2021.04.11 14:26 #23900 웰리모른 : 시원해 보이지만 아직 명확하지 않습니다. 어렵지 않다면 메타 모델이 무엇인지 알려주실 수 있나요? 또는 읽을 곳을 제안? 아마도 당신은 이미 이 스레드에서 그것에 대해 썼습니까? 나는 오랫동안 여기를 그만두었고 스레드를 따를 기회가 없었습니다. 이것은 거래 개시를 허용/금지하는 두 번째 모델입니다. 저것들. 프로덕션에서는 나중에 2개의 모델이 사용됩니다. 1...238323842385238623872388238923902391239223932394239523962397...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
나는 당신의 클래스가 거래의 방향에 대한 책임이 있다는 것을 완전히 잊어 버렸습니다. 반면 내 클래스는 거래를 허용 / 금지하는 것입니다. 그래서 차트의 이점을 느낄 수 없습니다 :)))
따라서 패턴 검색은 다양한 예측자 연결을 통해 정렬하여 해결됩니다 . 증분이 불안정하고 범위를 확장하고 적어도 일일 ATR(3)을 추가해야 하기 때문입니다.
그러나 같은 야만적인 방식으로가 아니라
카운트될 때까지 일주일을 기다렸다가 눈을 떼지 말고 사진을 보십시오.
패턴이 없다는 데 동의하는 것이 더 쉽습니다)
나는 당신의 클래스가 거래의 방향에 대한 책임이 있다는 것을 완전히 잊어 버렸습니다. 반면 내 클래스는 거래를 허용 / 금지하는 것입니다. 그래서 차트의 이점을 느낄 수 없습니다 :)))
따라서 패턴 검색은 다양한 예측자 연결을 통해 정렬하여 해결됩니다. 증분이 불안정하고 범위를 확장하고 적어도 일일 ATR(3)을 추가해야 하기 때문입니다.
그리고 M1에 대한 교육이 있다면? 1440개 막대의 경우 이 표시기와 동일한 값이 있습니다. 아니면 D1에 있고 가르치고 있습니까?
그러나 같은 야만적인 방식으로가 아니라카운트될 때까지 일주일을 기다렸다가 눈을 떼지 말고 사진을 보십시오.
일련의 기준에 따라 예비 선택이 있으며 특정 세트에 대한 모델의 품질을 이해하기 위해 그래프가 필요할 가능성이 더 큽니다. 차트는 물론 대상에 따라 변경됩니다.
예를 들어, 모델이 전체적으로 이익을 보여주지만 확률 중간에 강한 이익 하락이 있는 경우(예: 0.6), 나는 그러한 모델을 사용하지 않을 것이지만 이러한 하락이 분포의 끝에 있는 경우 , 그러면 여기에서처럼 응답(해석 단위)을 최대 0.65로 제한하겠습니다.
이전 모델에 비해 모델 자체가 그다지 좋지 않은 것은 분명하지만(두 개의 혹이 뚜렷하지 않음).
기간 3이 있는 D1의 ATR?
그리고 M1에 대한 교육이 있다면? 1440개 막대의 경우 이 표시기와 동일한 값이 있습니다. 아니면 D1에 있고 가르치는 중입니까?
예, 동일할 것입니다. 이것은 변동성의 정의이며, 모델은 예를 들어 2-3개의 변동성 기간을 결정해야 합니다. 이 기간에서는 포인트 값이 다르게 해석되어야 합니다. 일부 범위에서는 이것이 트렌드의 시작이지만 다른 사람들에게는 이미 끝났습니다. 글쎄, 나는 또한 단순히 ATR에 그러한 값을 입력하므로 변동성이 다른 조각이 비교 가능합니다.
일련의 기준에 따라 예비 선택이 있으며 특정 세트에 대한 모델의 품질을 이해하기 위해 그래프가 필요할 가능성이 더 큽니다. 차트는 물론 대상에 따라 변경됩니다.
예를 들어, 모델이 전체적으로 이익을 보여주지만 확률 중간에 강한 이익 하락이 있는 경우(예: 0.6), 나는 그러한 모델을 사용하지 않을 것이지만 이러한 하락이 분포의 끝에 있는 경우 , 그러면 여기에서처럼 응답(해석 단위)을 최대 0.65로 제한하겠습니다.
이전 모델에 비해 모델 자체가 그다지 좋지 않은 것은 분명하지만(두 개의 혹이 뚜렷하지 않음).
이게 다야, 새로운 획기적인 아이디어가 필요해그들 없이는 나는 손가락 하나 까딱하지 않을 것이다
어제 나는 비디오에서 당신의 아이디어를 기반으로 생성 적대 알고리즘을 만들려고했습니다. 트랜잭션을 타작하는 생성 에이전트가 있고 트랜잭션의 정확성을 평가하고 부정적인 트랜잭션을 제거하는 판별 에이전트가 있습니다. 데이터 세트는 개별 단계가 있는 슬라이딩 창으로 선택되었습니다. 불행히도 아직 안정적인 학습 과정을 얻지 못했기 때문입니다. 5-7 반복에서 판별자가 전체 데이터 세트를 삭제했습니다.))) 귀하의 아이디어에 따르면 교육 전에 두 에이전트를 모두 다시 샘플링하려고 시도했지만 잘 되지 않았습니다. 나는 오늘 밤 거래를 삭제하지 않고 그것을 뒤집거나 무작위로 만들려고 노력할 것입니다. 잘못된 레이블을 제거하는 것이 수정하거나 무작위화하는 것보다 더 효율적이라는 것을 이해하지만 비-퇴화 학습 프로세스를 실행하고 싶습니다.
어제 나는 비디오에서 당신의 아이디어를 기반으로 생성 적대 알고리즘을 만들려고했습니다. 트랜잭션을 타작하는 생성 에이전트가 있고 트랜잭션의 정확성을 평가하고 부정적인 트랜잭션을 제거하는 판별 에이전트가 있습니다. 데이터 세트는 개별 단계가 있는 슬라이딩 창으로 선택되었습니다. 불행히도 아직 안정적인 학습 과정을 얻지 못했기 때문입니다. 5-7 반복에서 판별자가 전체 데이터 세트를 삭제했습니다.))) 귀하의 아이디어에 따르면 교육 전에 두 에이전트를 모두 다시 샘플링하려고 시도했지만 잘 되지 않았습니다. 나는 오늘 밤 거래를 삭제하지 않고 그것을 뒤집거나 무작위로 만들려고 노력할 것입니다. 잘못된 레이블을 제거하는 것이 수정하거나 무작위화하는 것보다 더 효율적이라는 것을 이해하지만 비-퇴화 학습 프로세스를 실행하고 싶습니다.
잽싸게 좀 집어서 옆으로 치워뒀어) 내 버전 끝내고 보자
예상대로 퇴행이 발생합니다. 흥미롭습니다. 어떻게 대처해야 할지 고민해야 할 이유가 있다
요전에 인과 추론에 대해 읽고, 뭔가 검색에 적응하고 싶었지만 .. 우리의 주제가 아닌 것 같습니다.
Z.Y. 5년 만에 메타 모델(반복 학습 없음)로 이것을 얻었습니다. 훈련 5개월
iterative를 첨부하는 방법에 대해 생각할 것입니다 (나는 기사에서 예제를 다시 실행합니다)
잽싸게 좀 집어서 옆으로 치워뒀어) 내 버전 끝내고 보자
예상대로 퇴행이 발생합니다. 흥미롭습니다. 어떻게 대처해야 할지 고민해야 할 이유가 있다
요전에 인과 추론에 대해 읽고, 뭔가 검색에 적응하고 싶었지만 .. 우리의 주제가 아닌 것 같습니다.
Z.Y. 5년 만에 메타 모델(반복 학습 없음)로 이것을 얻었습니다. 훈련 5개월
iterative를 첨부하는 방법에 대해 생각할 것입니다 (나는 기사에서 예제를 다시 실행합니다)
시원해 보이지만 아직 명확하지 않습니다. 어렵지 않다면 메타 모델이 무엇인지 알려주실 수 있나요? 또는 읽을 곳을 제안? 아마도 당신은 이미 이 스레드에서 그것에 대해 썼습니까?
나는 오랫동안 여기를 그만두었고 스레드를 따를 기회가 없었습니다.
시원해 보이지만 아직 명확하지 않습니다. 어렵지 않다면 메타 모델이 무엇인지 알려주실 수 있나요? 또는 읽을 곳을 제안? 아마도 당신은 이미 이 스레드에서 그것에 대해 썼습니까?
나는 오랫동안 여기를 그만두었고 스레드를 따를 기회가 없었습니다.
이것은 거래 개시를 허용/금지하는 두 번째 모델입니다.
저것들. 프로덕션에서는 나중에 2개의 모델이 사용됩니다.