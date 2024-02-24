트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1162

특히 탱크에있는 사람들을 위해 썼습니다.

음, 12월에 대한 예측이 포함된 탱커 일정을 게시하여 가격을 볼 수 없지만 실제로는

 
그렇다면 그러한 예측을 하는 요점은 무엇입니까? 확인하려면 한 달을 기다려야합니까? 왜, 데이터를 기차와 테스트로 나누고 즉시 확인할 수 있다면 나는 그것을했습니다.

그리고 일반적으로 내 메시지의 본질은 예측에 관한 것이 아니라 반전의 성격에 관한 것입니다. 개인적으로이 속성이 매우 흥미로워서 공유하기로 결정했습니다..


예측을 너무 원하면 유지하십시오. 반전은 이 화살표 중 하나에서 발생해야 합니다(이론적으로).

 
4시간짜리 유로달러처럼 보입니다. 그렇다면 다음 주 말 어딘가에서 성장을 예측할 것입니다. 감사합니다. 우리는 ...
 
이것은 5분 유로달러 8천 포인트 기차와 8천 예보입니다

 
예, 최소 100K, 예측의 본질을 작성하십시오-가격이 어떻게 변경되고 언제 :)
 
안녕하세요. 누가 내 데이터에 자신의 차량을 시험해 보고 싶어??? 다시 해보자. 훈련할 최소 레코드 수를 지정합니다. 번호는 1000 이하부터 불렀던걸로 기억하는데???
 
TS는 거래 전략이며 그것을 시도하는 방법 - 이 데이터로 거래하시겠습니까?
 
실제로, 특히 현재로서는 200개의 레코드만 저장할 수 있었기 때문에 많은 사람들에게 매우 작을 것입니다. 따라서 의미가 없습니다 ... 운전 ...

 
귀하의 네트워크 Max는 어떻습니까? 재미있다 공유

 
이것을 시도 했습니까?

우리는 가장 중요한 구성 요소 중 하나를 선택합니다. 두 번째 또는 세 번째, 중요한 것은 뚜렷한 주기성을 갖는 것 입니다. 일반적으로 순수한 추세가 있기 때문에 첫 번째 구성 요소는 사용하지 않습니다.

나는 그것을 시도하지 않았고 Matlab에서 모든 것을했습니다. 왜냐하면 많은 기성품 자료가 있었지만 Matlab 라이센스가 사라졌습니다. 오늘에서야 다시 고쳤습니다 ...하지만 아마도이 주제를 더 이상 "선택"하지 않을 것입니다.

문제는 정확히 주기성에 있지만 존재하지 않으며 존재하지도 않을 것입니다. MLP 신경망이 입력 데이터에서 발견된 주기성이 미래에도 계속될 것임을 암시하더라도 SSA, 심지어 푸리에와 같은 어떤 방법도 존재하지 않습니다. , 가격 시리즈에는 그런 것이 없지만 빈도를 찾을 수있는 기회가 있다면 100 번째 반복합니다. MT 제공의 표준 지표는 현대 수학 장치보다 잘 작동합니다))


Ohu .. 날짜를 구문 분석하는 방법에 대한 기사

언젠가 마스터하게 될 사람들을 위해 :) 여기와 같이 맥박을 측정하는 시계와 같은 간단한 예를 사용하여 시장에 대한 응용 프로그램을 번역하려고 생각합니다.

https://towardsdatascience.com/markov-chain-monte-carlo-in-python-44f7e609be98

100% 정확하지는 않지만 실제 데이터는 결코 완벽하지 않으며 올바른 모델을 사용하면 노이즈가 많은 데이터에서 유용한 지식을 추출할 수 있습니다!

밤에 읽을 것입니다. 이것이 추가 분석을 위해 입력 데이터(가격 시리즈)를 변환하는 방법에 대한 기사라면 이것이 제가 찾고 있는 것입니다.

