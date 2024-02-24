트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2238 1...223122322233223422352236223722382239224022412242224322442245...3399 새 코멘트 mytarmailS 2020.12.15 13:24 #22371 알렉세이 비아즈미킨 : 지금 무엇을 사용하고 있습니까? 넌센스를 가지고 놀다, 당신은 이해할 것입니다 ... 기성품 솔루션은 여기 누구에게도 관심이 없습니다 ... [삭제] 2020.12.15 13:40 #22372 Fast235 : 일반 컴퓨터에서 태블릿으로 이미지 방송, 컴퓨터에서 라디오 마우스 + 키보드 이 계획을 머리에 두십시오)) 태블릿 이빨, 측면에 라디오 Claudia, op에 마우스. + 원격 연결 지연 추가 그리고 커피한잔과 함께 즐거운 저녁시간을 Aleksey Vyazmikin 2020.12.15 13:41 #22373 mytarmailS : 넌센스를 가지고 놀다, 당신은 이해할 것입니다 ... 기성품 솔루션은 여기 누구에게도 관심이 없습니다 ... 나는 많은 아이디어를 가지고 있으며 모든 것을 구현하는 데 너무 오래 걸리고 그때까지 새로운 아이디어가있을 것입니다 ... 모델의 시각화는 이벤트의 확률을 예측할 수 있지만 시간이 지남에 따라 이익 / 손실 비율이 변하는 것을 보여 주므로 여전히 이해하지 못합니다. 학습할 때 측면에 이익(녹색 곡선)과 손실(빨간색 곡선)을 더 분명히 낳을 필요가 있습니다. Fast235 2020.12.15 13:52 #22374 막심 드미트리예프스키 : 이 계획을 머리에 두십시오)) 태블릿 이빨, 측면에 라디오 Claudia 및 op에 마우스. + 원격 연결 지연 추가 그리고 커피한잔과 함께 즐거운 저녁시간을 작업 다이어그램, Wi-Fi 네트워크 내부에서 지연됩니까? 일반 솔루션에서도 인터넷에는 거의 없습니다. 입력 지연이란 무엇입니까? 누워서 FPS를 하시겠습니까? 누구에게나 노트북용 마우스는 필요하고, 키보드는 손에 있으니, 원하는대로 태블릿을 비틀면 더 가볍고 터치됩니다. 지금 기성품 솔루션을 찾지 말고 rdp를 사용하십시오) Aleksei Kuznetsov 2020.12.15 13:52 #22375 알렉세이 비아즈미킨 : 나는 많은 아이디어를 가지고 있으며 모든 것을 구현하는 데 너무 오래 걸리고 그때까지 새로운 아이디어가있을 것입니다 ... 모델의 시각화는 이벤트의 확률을 예측할 수 있지만 시간이 지남에 따라 이익 / 손실 비율이 변한다 는 것을 보여줍니다. 나는 여전히 이해하지 못합니다. 학습할 때 측면에 이익(녹색 곡선)과 손실(빨간색 곡선)을 더 분명히 낳을 필요가 있습니다. 시장과 참가자, 알고리즘은 시간이 지남에 따라 변합니다. 한 번 훈련된 안정적인 시스템을 기대하는 것이 이상합니다. 일주일에 한 번 또는 매일 재훈련하십시오(나무에서 금식). [삭제] 2020.12.15 13:55 #22376 웰리모른 : 같은 문제. 인용의 모든 그래픽 해석을 50x50 픽셀의 이미지에 맞춰야 합니다.)) 이미지를 더 작게 만들기 때문에 정확도를 크게 줄이는 것은 의미가 없습니다. 더 큰 이미지는 컨볼루션 레이어의 너비와 일반적으로 네트워크의 깊이를 늘려야 하므로 훈련 시간이 크게 늘어납니다. 여기에서도 새 기계를 위해 미루고 있습니다 ... 동시에 GPU에서 학습을 억제하려고합니다. 1d 컨볼루션을 통해 가능한데 왜 그림으로 작업을 복잡하게 만드는지 잘 모르겠습니다. :) 사진은 시리즈에 정보를 추가하지 않습니다 [삭제] 2020.12.15 13:56 #22377 Fast235 : 작업 다이어그램, Wi-Fi 네트워크 내부에서 지연됩니까? 일반 솔루션에서도 인터넷에는 거의 없습니다. 입력 지연이란 무엇입니까? 누워서 FPS를 하시겠습니까? 누구에게나 노트북용 마우스는 필요하고, 키보드는 손에 있으니, 원하는대로 태블릿을 비틀면 더 가볍고 터치됩니다. 지금 기성품 솔루션을 찾지 말고 rdp를 사용하십시오) 고마워, 나는 소파에 있는 기기들에 둘러싸여 있는 것보다 고정된 곳에 앉고 싶다 Fast235 2020.12.15 13:58 #22378 막심 드미트리예프스키 : 고마워, 나는 소파에 있는 기기들에 둘러싸여 있는 것보다 고정된 곳에 앉고 싶다 어떤 장치, 나는 추가 키보드를 사용하지 않습니다, 태블릿 + 마우스는 빠른 탐색을 위해 카펫이 없습니다 MO는 필요하지 않지만 인공 지능을 개발하여 도움) [삭제] 2020.12.15 14:00 #22379 Fast235 : 어떤 장치, 나는 키보드를 사용하지 않습니다, 태블릿 + 마우스는 빠른 탐색을 위해 카펫이 없습니다 일반 노트북을 사용해 보셨나요? 그것을 시도, 말해)) Fast235 2020.12.15 14:02 #22380 막심 드미트리예프스키 : 일반 노트북을 사용해 보셨나요? 그것을 시도, 말해)) 슬림 키보드 + 터치, 모두 결함 있음 1...223122322233223422352236223722382239224022412242224322442245...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
지금 무엇을 사용하고 있습니까?
넌센스를 가지고 놀다, 당신은 이해할 것입니다 ...
기성품 솔루션은 여기 누구에게도 관심이 없습니다 ...
일반 컴퓨터에서 태블릿으로 이미지 방송, 컴퓨터에서 라디오 마우스 + 키보드
이 계획을 머리에 두십시오))
태블릿 이빨, 측면에 라디오 Claudia, op에 마우스. + 원격 연결 지연 추가
그리고 커피한잔과 함께 즐거운 저녁시간을
넌센스를 가지고 놀다, 당신은 이해할 것입니다 ...
기성품 솔루션은 여기 누구에게도 관심이 없습니다 ...
나는 많은 아이디어를 가지고 있으며 모든 것을 구현하는 데 너무 오래 걸리고 그때까지 새로운 아이디어가있을 것입니다 ...
모델의 시각화는 이벤트의 확률을 예측할 수 있지만 시간이 지남에 따라 이익 / 손실 비율이 변하는 것을 보여 주므로 여전히 이해하지 못합니다. 학습할 때 측면에 이익(녹색 곡선)과 손실(빨간색 곡선)을 더 분명히 낳을 필요가 있습니다.
이 계획을 머리에 두십시오))
태블릿 이빨, 측면에 라디오 Claudia 및 op에 마우스. + 원격 연결 지연 추가
그리고 커피한잔과 함께 즐거운 저녁시간을
작업 다이어그램,
Wi-Fi 네트워크 내부에서 지연됩니까? 일반 솔루션에서도 인터넷에는 거의 없습니다. 입력 지연이란 무엇입니까? 누워서 FPS를 하시겠습니까?
누구에게나 노트북용 마우스는 필요하고, 키보드는 손에 있으니,
원하는대로 태블릿을 비틀면 더 가볍고 터치됩니다.
지금 기성품 솔루션을 찾지 말고 rdp를 사용하십시오)
나는 많은 아이디어를 가지고 있으며 모든 것을 구현하는 데 너무 오래 걸리고 그때까지 새로운 아이디어가있을 것입니다 ...
모델의 시각화는 이벤트의 확률을 예측할 수 있지만 시간이 지남에 따라 이익 / 손실 비율이 변한다 는 것을 보여줍니다. 나는 여전히 이해하지 못합니다. 학습할 때 측면에 이익(녹색 곡선)과 손실(빨간색 곡선)을 더 분명히 낳을 필요가 있습니다.
시장과 참가자, 알고리즘은 시간이 지남에 따라 변합니다. 한 번 훈련된 안정적인 시스템을 기대하는 것이 이상합니다. 일주일에 한 번 또는 매일 재훈련하십시오(나무에서 금식).
같은 문제. 인용의 모든 그래픽 해석을 50x50 픽셀의 이미지에 맞춰야 합니다.)) 이미지를 더 작게 만들기 때문에 정확도를 크게 줄이는 것은 의미가 없습니다. 더 큰 이미지는 컨볼루션 레이어의 너비와 일반적으로 네트워크의 깊이를 늘려야 하므로 훈련 시간이 크게 늘어납니다. 여기에서도 새 기계를 위해 미루고 있습니다 ... 동시에 GPU에서 학습을 억제하려고합니다.
1d 컨볼루션을 통해 가능한데 왜 그림으로 작업을 복잡하게 만드는지 잘 모르겠습니다. :) 사진은 시리즈에 정보를 추가하지 않습니다
작업 다이어그램,
Wi-Fi 네트워크 내부에서 지연됩니까? 일반 솔루션에서도 인터넷에는 거의 없습니다. 입력 지연이란 무엇입니까? 누워서 FPS를 하시겠습니까?
누구에게나 노트북용 마우스는 필요하고, 키보드는 손에 있으니,
원하는대로 태블릿을 비틀면 더 가볍고 터치됩니다.
지금 기성품 솔루션을 찾지 말고 rdp를 사용하십시오)
고마워, 나는 소파에 있는 기기들에 둘러싸여 있는 것보다 고정된 곳에 앉고 싶다
고마워, 나는 소파에 있는 기기들에 둘러싸여 있는 것보다 고정된 곳에 앉고 싶다
어떤 장치, 나는 추가 키보드를 사용하지 않습니다, 태블릿 + 마우스는 빠른 탐색을 위해 카펫이 없습니다
MO는 필요하지 않지만 인공 지능을 개발하여 도움)
어떤 장치, 나는 키보드를 사용하지 않습니다, 태블릿 + 마우스는 빠른 탐색을 위해 카펫이 없습니다
일반 노트북을 사용해 보셨나요? 그것을 시도, 말해))
일반 노트북을 사용해 보셨나요? 그것을 시도, 말해))
슬림 키보드 + 터치, 모두 결함 있음