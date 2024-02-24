트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2238

새 코멘트
 
알렉세이 비아즈미킨 :

지금 무엇을 사용하고 있습니까?

넌센스를 가지고 놀다, 당신은 이해할 것입니다 ...

기성품 솔루션은 여기 누구에게도 관심이 없습니다 ...

[삭제]  
Fast235 :

일반 컴퓨터에서 태블릿으로 이미지 방송, 컴퓨터에서 라디오 마우스 + 키보드

이 계획을 머리에 두십시오))

태블릿 이빨, 측면에 라디오 Claudia, op에 마우스. + 원격 연결 지연 추가

그리고 커피한잔과 함께 즐거운 저녁시간을

 
mytarmailS :

넌센스를 가지고 놀다, 당신은 이해할 것입니다 ...

기성품 솔루션은 여기 누구에게도 관심이 없습니다 ...

나는 많은 아이디어를 가지고 있으며 모든 것을 구현하는 데 너무 오래 걸리고 그때까지 새로운 아이디어가있을 것입니다 ...

모델의 시각화는 이벤트의 확률을 예측할 수 있지만 시간이 지남에 따라 이익 / 손실 비율이 변하는 것을 보여 주므로 여전히 이해하지 못합니다. 학습할 때 측면에 이익(녹색 곡선)과 손실(빨간색 곡선)을 더 분명히 낳을 필요가 있습니다.


 
막심 드미트리예프스키 :

이 계획을 머리에 두십시오))

태블릿 이빨, 측면에 라디오 Claudia 및 op에 마우스. + 원격 연결 지연 추가

그리고 커피한잔과 함께 즐거운 저녁시간을

작업 다이어그램,

Wi-Fi 네트워크 내부에서 지연됩니까? 일반 솔루션에서도 인터넷에는 거의 없습니다. 입력 지연이란 무엇입니까? 누워서 FPS를 하시겠습니까?

누구에게나 노트북용 마우스는 필요하고, 키보드는 손에 있으니,

원하는대로 태블릿을 비틀면 더 가볍고 터치됩니다.

지금 기성품 솔루션을 찾지 말고 rdp를 사용하십시오)

 
알렉세이 비아즈미킨 :

나는 많은 아이디어를 가지고 있으며 모든 것을 구현하는 데 너무 오래 걸리고 그때까지 새로운 아이디어가있을 것입니다 ...

모델의 시각화는 이벤트의 확률을 예측할 수 있지만 시간이 지남에 따라 이익 / 손실 비율이 변한다 는 것을 보여줍니다. 나는 여전히 이해하지 못합니다. 학습할 때 측면에 이익(녹색 곡선)과 손실(빨간색 곡선)을 더 분명히 낳을 필요가 있습니다.

시장과 참가자, 알고리즘은 시간이 지남에 따라 변합니다. 한 번 훈련된 안정적인 시스템을 기대하는 것이 이상합니다. 일주일에 한 번 또는 매일 재훈련하십시오(나무에서 금식).

[삭제]  
웰리모른 :

같은 문제. 인용의 모든 그래픽 해석을 50x50 픽셀의 이미지에 맞춰야 합니다.)) 이미지를 더 작게 만들기 때문에 정확도를 크게 줄이는 것은 의미가 없습니다. 더 큰 이미지는 컨볼루션 레이어의 너비와 일반적으로 네트워크의 깊이를 늘려야 하므로 훈련 시간이 크게 늘어납니다. 여기에서도 새 기계를 위해 미루고 있습니다 ... 동시에 GPU에서 학습을 억제하려고합니다.

1d 컨볼루션을 통해 가능한데 왜 그림으로 작업을 복잡하게 만드는지 잘 모르겠습니다. :) 사진은 시리즈에 정보를 추가하지 않습니다

[삭제]  
Fast235 :

작업 다이어그램,

Wi-Fi 네트워크 내부에서 지연됩니까? 일반 솔루션에서도 인터넷에는 거의 없습니다. 입력 지연이란 무엇입니까? 누워서 FPS를 하시겠습니까?

누구에게나 노트북용 마우스는 필요하고, 키보드는 손에 있으니,

원하는대로 태블릿을 비틀면 더 가볍고 터치됩니다.

지금 기성품 솔루션을 찾지 말고 rdp를 사용하십시오)

고마워, 나는 소파에 있는 기기들에 둘러싸여 있는 것보다 고정된 곳에 앉고 싶다

 
막심 드미트리예프스키 :

고마워, 나는 소파에 있는 기기들에 둘러싸여 있는 것보다 고정된 곳에 앉고 싶다

어떤 장치, 나는 추가 키보드를 사용하지 않습니다, 태블릿 + 마우스는 빠른 탐색을 위해 카펫이 없습니다

MO는 필요하지 않지만 인공 지능을 개발하여 도움)

[삭제]  
Fast235 :

어떤 장치, 나는 키보드를 사용하지 않습니다, 태블릿 + 마우스는 빠른 탐색을 위해 카펫이 없습니다

일반 노트북을 사용해 보셨나요? 그것을 시도, 말해))

 
막심 드미트리예프스키 :

일반 노트북을 사용해 보셨나요? 그것을 시도, 말해))

슬림 키보드 + 터치, 모두 결함 있음

1...223122322233223422352236223722382239224022412242224322442245...3399
새 코멘트