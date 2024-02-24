트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2237 1...223022312232223322342235223622372238223922402241224222432244...3399 새 코멘트 Aleksei Kuznetsov 2020.12.15 10:56 #22361 Fast235 : 일반 컴퓨터에서 태블릿으로 이미지 방송, 컴퓨터에서 라디오 마우스 + 키보드 또는 동일한 랩톱에서 태블릿에서와 같이 원격 데스크톱을 설치하거나 브로드캐스트할 수도 있습니다. i7 또는 I9의 컴퓨터가 필요합니다. Aleksey Vyazmikin 2020.12.15 11:15 #22362 mytarmailS : 모든 것이 오랫동안 작성되었습니다. 5줄로 할 수 있습니다. antler mql 없이 제거하세요. 할 수 있는 일은 거래를 열고/닫는 것뿐입니다. 그런 다음 신청을 시도하고 그만한 가치가 있는지 여부를 알려주십시오. Valeriy Yastremskiy 2020.12.15 11:32 #22363 알렉세이 비아즈미킨 : 저도 옛날 방식으로 가입했습니다. 많은 결함 fb를 통해 등록되었습니다. mytarmailS 2020.12.15 12:01 #22364 알렉세이 비아즈미킨 : 그런 다음 신청을 시도하고 그만한 가치가 있는지 여부를 알려주십시오. )))) 멋진 아이디어... 나는 이미 시도했다 Aleksey Vyazmikin 2020.12.15 12:02 #22365 mytarmailS : )))) 멋진 아이디어... 나는 이미 시도했다 비디오의 저자는 이 접근 방식이 아직 파이썬과 아마도 R로 프로그래밍되지 않았다고 주장합니다. mytarmailS 2020.12.15 12:14 #22366 알렉세이 비아즈미킨 : 비디오의 저자는 이 접근 방식이 아직 파이썬과 아마도 R로 프로그래밍되지 않았다고 주장합니다. 최적화와 차이점은 무엇입니까??? 최적화하는 것이 중요하지 않습니까? Aleksey Vyazmikin 2020.12.15 12:42 #22367 mytarmailS : 최적화와 차이점은 무엇입니까??? 최적화하는 것이 중요하지 않습니까? 무엇을 어떻게 최적화할 것인지도 중요합니다. 부스팅과 트리는 모든 것을 기억하는 능력이 있으므로 학습에 대한 접근 방식이 완벽하지 않습니다. 그러나 무엇을 최적화해야 하는지도 마찬가지로 중요합니다. 여기서 저는 신호를 수신하는 지점에 따라 다른 학습 효율성을 관찰했습니다. 또한 문제를 공유하고 싶습니다. 이진 분류가 거래/비 거래이고 신호가 충분히 형식화되지 않고 자주 형성될 수 있는 경우 훈련 후 새로운 신호가 나타나는 상황에 도달합니다. 조건부로 열린 위치 와 훈련을 위해 데이터를 준비할 때 닫히는 지점 사이의 간격, 즉 항목을 놓친 경우 이전 항목 전에 신호가 다시 나타날 수 있습니다. 좋은 모델을 얻었지만 이 효과 때문에 재현할 수 없습니다. "XO"-메소드....... 파이썬으로 거래하기 모두가 무엇을 찾고 있습니까? mytarmailS 2020.12.15 12:58 #22368 알렉세이 비아즈미킨 : 무엇을 어떻게 최적화할 것인지도 중요합니다. 상관없어... 나는 더 이상 전형적인 표적을 사용하지 않습니다, 그들과 함께 멋진 사진은 모두 이야기에 딱 맞습니다... Aleksey Vyazmikin 2020.12.15 13:08 #22369 mytarmailS : 상관없어... 나는 더 이상 전형적인 표적을 사용하지 않습니다, 그들과 함께 멋진 사진은 모두 이야기에 딱 맞습니다... 지금 무엇을 사용하고 있습니까? Vladimir Perervenko 2020.12.15 13:13 #22370 웰리모른 : 파이썬 프로그램과 mql5 어드바이저 통신 기능의 최종 버전. EA에는 2가지 기능이 있습니다. 하나는 파일의 시간을 업데이트하고, 다른 하나는 파이썬 프로그램에서 생성된 파일의 현재 거래 신호를 읽습니다. "not_actual" 상태의 파이썬 프로그램에서현재 시간 을 읽고 현재 신호를 계산하여 파일에 기록합니다. 이 접착은 그리 빠르지는 않지만 독립적으로 작동합니다. 테스터에서 작동하고 데모에서 작동하며 실생활에서 시도하지 않았습니다. 개선 방법에 대한 질문이나 아이디어가 있으면 작성하십시오. 그렇지 않으면 주제가 어떻게 든 사라졌습니다 ... 완제품에 대해 옳지 않은 것은? 여기 그리고 여기 . MCL과 Python(ZeroMQ) 간의 통신을 담당하는 부분만 있으면 됩니다. 행운을 빕니다 1...223022312232223322342235223622372238223922402241224222432244...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
일반 컴퓨터에서 태블릿으로 이미지 방송, 컴퓨터에서 라디오 마우스 + 키보드
또는 동일한 랩톱에서 태블릿에서와 같이 원격 데스크톱을 설치하거나 브로드캐스트할 수도 있습니다.i7 또는 I9의 컴퓨터가 필요합니다.
모든 것이 오랫동안 작성되었습니다. 5줄로 할 수 있습니다.
antler mql 없이 제거하세요. 할 수 있는 일은 거래를 열고/닫는 것뿐입니다.
그런 다음 신청을 시도하고 그만한 가치가 있는지 여부를 알려주십시오.
저도 옛날 방식으로 가입했습니다. 많은 결함
fb를 통해 등록되었습니다.
그런 다음 신청을 시도하고 그만한 가치가 있는지 여부를 알려주십시오.
)))) 멋진 아이디어...
나는 이미 시도했다
)))) 멋진 아이디어...
나는 이미 시도했다
비디오의 저자는 이 접근 방식이 아직 파이썬과 아마도 R로 프로그래밍되지 않았다고 주장합니다.
비디오의 저자는 이 접근 방식이 아직 파이썬과 아마도 R로 프로그래밍되지 않았다고 주장합니다.
최적화와 차이점은 무엇입니까???
최적화하는 것이 중요하지 않습니까?
최적화와 차이점은 무엇입니까???
최적화하는 것이 중요하지 않습니까?
무엇을 어떻게 최적화할 것인지도 중요합니다.
부스팅과 트리는 모든 것을 기억하는 능력이 있으므로 학습에 대한 접근 방식이 완벽하지 않습니다.
그러나 무엇을 최적화해야 하는지도 마찬가지로 중요합니다. 여기서 저는 신호를 수신하는 지점에 따라 다른 학습 효율성을 관찰했습니다.
또한 문제를 공유하고 싶습니다. 이진 분류가 거래/비 거래이고 신호가 충분히 형식화되지 않고 자주 형성될 수 있는 경우 훈련 후 새로운 신호가 나타나는 상황에 도달합니다. 조건부로 열린 위치 와 훈련을 위해 데이터를 준비할 때 닫히는 지점 사이의 간격, 즉 항목을 놓친 경우 이전 항목 전에 신호가 다시 나타날 수 있습니다.
좋은 모델을 얻었지만 이 효과 때문에 재현할 수 없습니다.
무엇을 어떻게 최적화할 것인지도 중요합니다.
상관없어...
나는 더 이상 전형적인 표적을 사용하지 않습니다, 그들과 함께 멋진 사진은 모두 이야기에 딱 맞습니다...
상관없어...
나는 더 이상 전형적인 표적을 사용하지 않습니다, 그들과 함께 멋진 사진은 모두 이야기에 딱 맞습니다...
지금 무엇을 사용하고 있습니까?
파이썬 프로그램과 mql5 어드바이저 통신 기능의 최종 버전.
EA에는 2가지 기능이 있습니다. 하나는 파일의 시간을 업데이트하고, 다른 하나는 파이썬 프로그램에서 생성된 파일의 현재 거래 신호를 읽습니다.
"not_actual" 상태의 파이썬 프로그램에서현재 시간 을 읽고 현재 신호를 계산하여 파일에 기록합니다.
이 접착은 그리 빠르지는 않지만 독립적으로 작동합니다. 테스터에서 작동하고 데모에서 작동하며 실생활에서 시도하지 않았습니다. 개선 방법에 대한 질문이나 아이디어가 있으면 작성하십시오. 그렇지 않으면 주제가 어떻게 든 사라졌습니다 ...
완제품에 대해 옳지 않은 것은? 여기 그리고 여기 . MCL과 Python(ZeroMQ) 간의 통신을 담당하는 부분만 있으면 됩니다.
행운을 빕니다