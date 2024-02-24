트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2243 1...223622372238223922402241224222432244224522462247224822492250...3399 새 코멘트 [삭제] 2020.12.16 07:35 #22421 올렉 자동판매기 : 소용없다고 봅니다... 그러나 최소한 책을 펴려고 노력하십시오. 확인. 주스에 끓입니다. 당신이 CSF를 올리기 위해 온 것이 분명하지만 잘 되지 않았습니다. 자신에 대한 간단한 질문에 대답할 때까지: 정확히 무엇을 필터링하고 왜 필터링합니까? 그러면 장바구니가 더 이상 진행되지 않습니다. 같은 성공으로 나는 절대적으로 어떤 책을 펼칠 수 있습니다 [삭제] 2020.12.16 07:42 #22422 막심 드미트리예프스키 : 당신이 CSF를 올리기 위해 온 것이 분명하지만 잘 되지 않았습니다. 자신에 대한 간단한 질문에 대답할 때까지: 정확히 무엇을 필터링하고 왜 필터링합니까? 그러면 장바구니가 더 이상 진행되지 않습니다. 같은 성공으로 나는 절대적으로 어떤 책을 펼칠 수 있습니다 예, 예 ... 동일한 성공으로 ... mytarmailS 2020.12.16 08:04 #22423 예를 들어, 여기 많은 사람들이 천재처럼 Breiman을 존경하고 임의의 숲을 만들었고 거의 백 명의 과학자가이 쓰레기를 개발했습니다.))) 그리고 과학자들의 모든 날짜는 계속되고 있으며 거의 기념비를 세우고 싶어합니다 ... 그리고 그들 중 누구에게 숲이 어떻게 그리고 왜 작동하는지, 그리고 일반적 으로 앙상블의 원리 를 묻는다면 아무도 아무 말도하지 않을 것입니다. 왜냐하면 아무 생각이 없기 때문입니다 ... 다들 천재 과학자라고 생각하는데, 사실 이것은 이미 100년이 넘은 DSP의 노이즈 감소를 이용한 속임수이며, 이를 해냈을 뿐만 아니라 설명하고 증명하기도 했다. 다음은 숲 또는 앙상블이 작동하는 방식의 예입니다. 목표 "Y"가 있습니다. 이것은 우리가 달성하고자 하는 특정 순 결과입니다. 사인곡선으로 표현합시다. 사인파 + 노이즈 학습된 트리(모델)의 출력은 다음과 같습니다. 익숙한 그림? )) 그리고 이것은 나무 (모델)의 앙상블이 어떻게 생겼는지입니다. 1000개의 나무(모델)의 평균 결과는 다음과 같습니다. 이와 같이! 100년 전 기존 DSP, 노이즈 감소도 필터링… 여기에 모든 것이 잘 설명되어 있습니다. 이제 모델의 앙상블이 무엇인지 그리고 가장 중요한 것은 작동하는 이유, 모든 것이 노이즈에 의해 결정되기를 바랍니다. 계량경제학: 한 발 앞서 FOREX 차트를 PRNG와 구별하는 논의 Valeriy Yastremskiy 2020.12.16 08:49 #22424 올렉 자동판매기 : 이것은 오래된 이야기입니다. 소박하고 비어 있습니다. 그리고 그가 이 바이크를 믿는다면 그의 이해 수준은 청소기에 대한 이해 수준에 가깝다. 그리고 그들은 서로를 찾을 것입니다. 청소부 아줌마의 신조어 이름이 뭔지 아세요? 클리닉 매니저. ;)))))))))))) 모르는 사람을 평가하는 것은 좋지 않습니다.))) 그의 삶은 그렇지 않다고 말합니다. 그리고 나는 그와 동의합니다. 많은 사람들이 이해할 수 있지만 소수만이 이해한 내용을 설명할 수 있습니다. (이해할 수 없는/고려하고 싶지 않은 사람들))))))) mytarmailS 2020.12.16 09:05 #22425 mytarmailS : 예를 들어, 여기 많은 사람들이 천재와 같은 Breiman을 존경합니다 ...... 또한 신호 진폭이 노이즈보다 10~20배 작아도 여기와 같이 모든 초기 10k 나무가 결과를 가져옵니다. 시원한!!! 가장 중요한 것은 소음이 정상이라는 것입니다 .... [삭제] 2020.12.16 09:40 #22426 발레리 야스트렘스키 : 모르는 사람을 평가하는 것은 좋지 않습니다.))) 그의 삶은 그렇지 않다고 말합니다. 그리고 나는 그와 동의합니다. 많은 사람들이 이해할 수 있지만 소수만이 이해한 내용을 설명할 수 있습니다. (이해할 수 없는/고려하고 싶지 않은 사람들))))))) 그래서 그는 이 바이크를 풍자적으로 재현했습니다. [삭제] 2020.12.16 09:40 #22427 mytarmailS : 또한 신호 진폭이 노이즈보다 10~20배 작아도 여기와 같이 모든 초기 10k 나무가 결과를 가져옵니다. 시원한!!! 가장 중요한 것은 소음이 정상이라는 것입니다 .... Asaulenko도 매우 성공적으로 수행한 정현파의 근사치가 매우 고무적으로 보인다는 것을 이해합니다. 그러나 거래에 디지털 필터 를 적용하는 의미 있는 접근 방식을 하나 이상 설명할 수 있습니까? 기계는 할 수 없었다 [삭제] 2020.12.16 09:45 #22428 막심 드미트리예프스키 : Asaulenko도 매우 성공적으로 수행한 정현파의 근사치가 매우 고무적으로 보인다는 것을 이해합니다. 그러나 거래에 디지털 필터 를 적용하는 의미 있는 접근 방식을 하나 이상 설명할 수 있습니까? 기계는 할 수 없었다 당신은 이야기의 실제 인물입니다 ;))) Valeriy Yastremskiy 2020.12.16 09:47 #22429 막심 드미트리예프스키 : Asaulenko도 매우 성공적으로 수행한 정현파의 근사치가 매우 고무적으로 보인다는 것을 이해합니다. 그러나 거래에 디지털 필터 를 적용하는 의미 있는 접근 방식을 하나 이상 설명할 수 있습니까? 기계는 할 수 없었다 이러한 확장을 통해 우리가 모든 종류의 안정적인 섹션을 선택하고 상태의 성경을 만든다면(그들의 무한대가 분명하다면) 그 이유는))))) Valeriy Yastremskiy 2020.12.16 09:48 #22430 올렉 자동판매기 : 그래서 그는 이 바이크를 풍자적으로 재현했습니다. 누구나 풍자에 대한 자신의 이해가 있는 것 같습니다. 1...223622372238223922402241224222432244224522462247224822492250...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
소용없다고 봅니다...
그러나 최소한 책을 펴려고 노력하십시오.
확인. 주스에 끓입니다.
당신이 CSF를 올리기 위해 온 것이 분명하지만 잘 되지 않았습니다. 자신에 대한 간단한 질문에 대답할 때까지: 정확히 무엇을 필터링하고 왜 필터링합니까? 그러면 장바구니가 더 이상 진행되지 않습니다. 같은 성공으로 나는 절대적으로 어떤 책을 펼칠 수 있습니다
예, 예 ... 동일한 성공으로 ...
예를 들어, 여기 많은 사람들이 천재처럼 Breiman을 존경하고 임의의 숲을 만들었고 거의 백 명의 과학자가이 쓰레기를 개발했습니다.)))
그리고 과학자들의 모든 날짜는 계속되고 있으며 거의 기념비를 세우고 싶어합니다 ...
그리고 그들 중 누구에게 숲이 어떻게 그리고 왜 작동하는지, 그리고 일반적 으로 앙상블의 원리 를 묻는다면 아무도 아무 말도하지 않을 것입니다. 왜냐하면 아무 생각이 없기 때문입니다 ...
다들 천재 과학자라고 생각하는데, 사실 이것은 이미 100년이 넘은 DSP의 노이즈 감소를 이용한 속임수이며, 이를 해냈을 뿐만 아니라 설명하고 증명하기도 했다.
다음은 숲 또는 앙상블이 작동하는 방식의 예입니다.
목표 "Y"가 있습니다. 이것은 우리가 달성하고자 하는 특정 순 결과입니다. 사인곡선으로 표현합시다.
사인파 + 노이즈
학습된 트리(모델)의 출력은 다음과 같습니다.
익숙한 그림? ))
그리고 이것은 나무 (모델)의 앙상블이 어떻게 생겼는지입니다.
1000개의 나무(모델)의 평균 결과는 다음과 같습니다.
이와 같이! 100년 전 기존 DSP, 노이즈 감소도 필터링…
여기에 모든 것이 잘 설명되어 있습니다.
이제 모델의 앙상블이 무엇인지 그리고 가장 중요한 것은 작동하는 이유, 모든 것이 노이즈에 의해 결정되기를 바랍니다.
이것은 오래된 이야기입니다. 소박하고 비어 있습니다. 그리고 그가 이 바이크를 믿는다면 그의 이해 수준은 청소기에 대한 이해 수준에 가깝다. 그리고 그들은 서로를 찾을 것입니다.
청소부 아줌마의 신조어 이름이 뭔지 아세요?
클리닉 매니저.
;))))))))))))
모르는 사람을 평가하는 것은 좋지 않습니다.))) 그의 삶은 그렇지 않다고 말합니다.
그리고 나는 그와 동의합니다. 많은 사람들이 이해할 수 있지만 소수만이 이해한 내용을 설명할 수 있습니다. (이해할 수 없는/고려하고 싶지 않은 사람들)))))))
예를 들어, 여기 많은 사람들이 천재와 같은 Breiman을 존경합니다 ......
또한 신호 진폭이 노이즈보다 10~20배 작아도
여기와 같이
모든 초기 10k 나무가 결과를 가져옵니다.
시원한!!!
가장 중요한 것은 소음이 정상이라는 것입니다 ....
그래서 그는 이 바이크를 풍자적으로 재현했습니다.
Asaulenko도 매우 성공적으로 수행한 정현파의 근사치가 매우 고무적으로 보인다는 것을 이해합니다. 그러나 거래에 디지털 필터 를 적용하는 의미 있는 접근 방식을 하나 이상 설명할 수 있습니까?기계는 할 수 없었다
당신은 이야기의 실제 인물입니다 ;)))
이러한 확장을 통해 우리가 모든 종류의 안정적인 섹션을 선택하고 상태의 성경을 만든다면(그들의 무한대가 분명하다면) 그 이유는)))))
누구나 풍자에 대한 자신의 이해가 있는 것 같습니다.