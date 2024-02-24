트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1093

새 코멘트
 
마법사_ :

그것이 내가 선생님들에 대해 좋아하는 것입니다. 그것은 어리석음입니다. 씨발 노 트롤링
무역, TS ki도 리벳을 할 수 없습니다. 그러나 그들은 모든 것을 완벽하게 복사하여 붙여 넣습니다. 마음도 환상도 아님)))
글쎄, 이제 AI에 대해 이야기합시다))))

그냥 옆으로 해, 넌 싫어, 어쨌든, 넌 내 상태를 능가할 수 없어, tk. indyukatornaya TC at cha;)

mb AI가 도와줄게, 그래, 할 일이 없으면 공부해;;)

견적가 vashchpe는 당신의 파편이나 차량에 무엇이 있는지 신경 쓰지 않습니다. 그는 당신의 돈이 필요합니다
 
마법사_ :

아무도 우리를 도울 수 없습니다, 오직 좋은 선생님!
가르칠 것인가? 가격표를 깨뜨리지 마십시오. 얼마나 많이?

당신이 주는 핸디캡, 그리고 나는 그것을 거기에 가져갈 것입니다.

오류 2를 발견하면 그때 우리가 이야기 할 것입니다

 
마법사_ :

작성하되 추가하지 마십시오))) 가이드북을 아직 조정하지 않은 경우 오류 2번을 어떻게 알 수 있습니까? 금이 아니길 바랍니다.

"일반 오류입니다. 상황이 명확해질 때까지 모든 거래 시도를 중지하십시오."

행운을 빕니다, 당신은 아직 주위에 없습니다

 
마법사_ :

그리고 그녀는 얼마나 자주 이것을 가지고 있습니까? 아니면 파리 한천을 과식할 때만?)))

행운을 빕니다
 
마법사_ :

뭐야, 개년아, 피곤해? 잘 쉬다)))

수준이 아니라

뉴비들과 어울리다

수년 동안 당신은 칠면조에서만 배수된다는 것을 이해할 수 없습니다.

AI와 마찬가지로 모든 주문이 밀려날 것입니다 ;)

라나 안녕

 
마법사_ :

똥을 이해하지 못했습니다.
그래서 나는 칠면조나 AI를 가지고 있습니까?
그리고 무엇을 조언할 수 있습니까?

담배를 피우지 마십시오

처방약

;)

 
마법사_ :

아, 당신이 하려는 일이 여기 있습니다. 아니요, 오늘은 태블릿을 받지 않습니다.
침대로 달려가십시오. 그렇지 않으면 병동의 조명이 곧 꺼집니다)))
좋은 꿈 꾸세요, 자기야...

귀염둥이, 나는 핸디캡을 기다리고 있습니다. 그렇지 않으면 고양이가 금요일에 날아갔습니다.)

아니면 이미 말랐습니까?


 
마법사_ :

나는 항상 거기에 있지만 거기에서 당신을 본 적이 없습니다. 그런 귀염둥이는 잊혀지지 않을 것입니다.
자러가라 이 멍청한 놈아... 힘내라 그렇지 않으면 내일 또
당신이 나타나는 모든 지점에서, 그들은 걷어차게 될 것입니다)))

그리고 문장의 외투는 정상입니다, 당신의 것입니다! 수탉! 전화 끊기 염소 뒤에 숨을 수 없다
노력해도...

오, 당신은 말로 고통을 겪었습니다 ...

내 의지라면 괜찮은 포럼의 이미지를 망치지 않도록 영원히 금지 할 것입니다

몇 분 더 있으면 평소와 같이 게시물을 지우기 시작할 것입니다.

 

관리자, 모자를 쓰고 잠을 자거나 무엇입니까?

이미 이 쓰레기를 금지합니다. 영원히.

 
1...108610871088108910901091109210931094109510961097109810991100...3399
새 코멘트