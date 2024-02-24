트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 204 1...197198199200201202203204205206207208209210211...3399 새 코멘트 mytarmailS 2016.11.11 16:25 #2031 이 스레드에서 아무도 필요로 하지 않는 함수의 가상 오류에 대한 5페이지의 논쟁, 머신 러닝에 대한 스레드에서, 이 세상에서 뭔가가 분명히 잘못되었습니다... Quantum 2016.11.11 16:41 #2032 알렉세이 버나코프 : Quantum과 대화가 있지만 그는 자신이 하는 일이 "정확하다"는 질문에 대답하고 싶지 않습니다. 단순히 이 문제에 대한 단일한 올바른 관점이 없기 때문입니다. 우리는 dgamma(0,0.5,1이 내보낸 무한대)가 어떻게 사라졌는지, 왜 존재했는지 알아내야 하지만 "적분"의 결과가 유한하다는 것이 밝혀졌습니다. Mathematica와 Matlab이 하는 것처럼 밀도를 결정할 때 x=0 지점을 0으로 만들지 않고 한계를 간단히 취할 수 있으며 합리적인 결과를 얻을 수 있다고 주장합니다. 점 x=0에서 결과 무한대로 어떻게 작업합니까? 얻은 결과가 x=0 지점에서 불완전 감마 함수의 도함수와 일치합니까? Aleksey Vyazmikin 2016.11.11 17:01 #2033 레나트 파트훌린 : 오늘 우리는 베타 버전을 발표하고 R의 플롯을 대체하는 그래픽 라이브러리로 또 다른 놀라운 기능을 보여줄 것입니다. 차트를 저장할 수 있습니까? 오래전부터 그래프 출력으로 일괄 데이터 처리가 필요했는데.... Renat, 당신이 R 핸들러를 만드는 것이 아니라 미래에 R을 따라잡을 기회가 있는 대안이라고 말할 가치가 있는 것 같습니다. 나는 R을 사용하지 않지만, 새로운 기능은 미래에 나에게 흥미로워 보입니다. 사용. OpenCL에서 샤프닝으로 라이브러리를 즉시 만들 수 있습니까? Renat Fatkhullin 2016.11.11 17:34 #2034 -알렉스 - : 차트를 저장할 수 있습니까? 오래전부터 그래프 출력으로 일괄 데이터 처리가 필요했는데.... Renat, 당신이 R 핸들러를 만드는 것이 아니라 미래에 R을 따라잡을 기회가 있는 대안이라고 말할 가치가 있는 것 같습니다. 나는 R을 사용하지 않지만, 새로운 기능은 미래에 나에게 흥미로워 보입니다. 사용. OpenCL에서 샤프닝으로 라이브러리를 즉시 만들 수 있습니까? 할 것이다. 차트는 캔버스 기반이며 릴리스 버전에서 BMP 파일에 저장 기능을 추가할 예정입니다. 오늘, 몇 시간 안에 그래픽 라이브러리와 확장된 통계 라이브러리가 포함된 MetaQuotes-Demo의 베타 버전을 출시할 것입니다. 직접 시도해 볼 수 있습니다: https://www.mql5.com/en/forum/97153/page10#comment_3831485 물론, 우리는 수학 라이브러리의 자체 구현을 만듭니다. 이제 DLL 없이 플랫폼 내에서 복잡한 수학 로봇을 바로 생성하는 것이 더 빠르고 더 편리해질 것이라는 이점이 있습니다. 결국, 분석은 그 자체로 가치가 없으며 응용 분야가 필요합니다. Обсуждение статьи "Статистические распределения в MQL5 - берем лучшее из R и делаем быстрее" www.mql5.com Опубликована статья Статистические распределения в MQL5 - берем лучшее из R и делаем быстрее: Автор: MetaQuotes Software Corp... Dr. Trader 2016.11.11 18:06 #2035 양자 : 어떤 기능을 말씀하시는 건가요? 설정은 무엇입니까? https://www.mql5.com/ru/articles/2742#Errors_R , 섹션 6. R에서 감지된 계산 오류에서 이에 대해 이야기하고 있습니다. > n <- 5 > k <- seq( 0 , 1 ,by= 1 /n)> gamma_pdf<-dgamma(k, 1 , 1 , log = FALSE ) 이 코드를 더 읽기 쉽게 만들고 벡터 X가 없으면 다음과 같이 보일 것입니다. > dgamma(x= 0 , shape= 1 , rate= 1 , log = FALSE )[ 1 ] 1 > dgamma(x= 0.2 , shape= 1 , rate= 1 , log = FALSE )[ 1 ] 0.8187308 > dgamma(x= 0.4 , shape= 1 , rate= 1 , log = FALSE )[ 1 ] 0.67032 > dgamma(x= 0.6 , shape= 1 , rate= 1 , log = FALSE )[ 1 ] 0.5488116 > dgamma(x= 0.8 , shape= 1 , rate= 1 , log = FALSE )[ 1 ] 0.449329 > dgamma(x= 1 , shape= 1 , rate= 1 , log = FALSE )[ 1 ] 0.3678794 예상되는 오류는 dgamma(x= 0 , 모양= 1 , rate= 1 , log = FALSE ) == 1 R help의 공식에 따르면 다음 공식으로 계산됩니다. f(x)= 1/(s^a 감마(a)) x^(a-1) e^-(x/s) ( 모양 = a 및 스케일 = s, x ≥ 0 , a > 0 및 s > 0 ) 배율은 기본적으로 1/비율로 설정됩니다. 문제는 이 경우 x^(a-1) = 0^(1-1) = 0^0이며 정의되지 않습니다. 그런 매개변수로 함수를 호출하는 것도 의미가 없고, 결과를 다른 소프트웨어와 비교하는 것도 의미가 없습니다. 0^0의 경우 개발자의 종교에 따라 다른 소프트웨어에서 다를 수 있습니다. Machine learning in trading: [아카이브] 순수수학, 물리학, 화학 코딩하는 방법? Alexey Burnakov 2016.11.11 18:15 #2036 우리는 통계와 동일하게 할 것입니다. 우리는 단지 사용자입니다. 우리는 무언가를 말할 수 있지만 통계적으로 유의하지는 않을 것입니다. R 지원(베이스에 패키지 통계 포함)과 통신을 시작했습니다. 왜 값이 1 또는 inf인지 물었습니다. 그리고 다른 거인들이 0에서 값을 0으로 결정할 수 있다는 점을 감안할 때 프로덕션에서 사용하는 것이 안전합니까? 기사를 영어로 번역하면 훨씬 더 쉬울 것입니다. "실수"가 수정되고 실제적이고 터무니없는 섹션에 대한 링크를 제공하겠습니다. 이 링크를 R 지원 팀에 보여주고 요청할 수 있습니다. 포럼을 어지럽히 지 않도록 [ARCHIVE] 포럼을 어지럽히 지 피벗 표시기 Alexey Burnakov 2016.11.11 18:16 #2037 트레이더 박사 : https://www.mql5.com/ru/articles/2742#Errors_R , 섹션 6. R에서 감지된 계산 오류에서 이에 대해 이야기하고 있습니다. > n <- 5 > k <- seq( 0 , 1 ,by= 1 /n)> gamma_pdf<-dgamma(k, 1 , 1 , log = FALSE ) 이 코드를 더 읽기 쉽게 만들고 벡터 X가 없으면 다음과 같이 보일 것입니다. > dgamma(x= 0 , shape= 1 , rate= 1 , log = FALSE )[ 1 ] 1 > dgamma(x= 0.2 , shape= 1 , rate= 1 , log = FALSE )[ 1 ] 0.8187308 > dgamma(x= 0.4 , shape= 1 , rate= 1 , log = FALSE )[ 1 ] 0.67032 > dgamma(x= 0.6 , shape= 1 , rate= 1 , log = FALSE )[ 1 ] 0.5488116 > dgamma(x= 0.8 , shape= 1 , rate= 1 , log = FALSE )[ 1 ] 0.449329 > dgamma(x= 1 , shape= 1 , rate= 1 , log = FALSE )[ 1 ] 0.3678794 예상되는 오류는 dgamma(x= 0 , 모양= 1 , rate= 1 , log = FALSE ) == 1 R help의 공식에 따르면 다음 공식으로 계산됩니다. f(x)= 1/(s^a 감마(a)) x^(a-1) e^-(x/s) ( 모양 = a 및 스케일 = s, x ≥ 0 , a > 0 및 s > 0 ) 배율은 기본적으로 1/비율로 설정됩니다. 문제는 이 경우 x^(a-1) = 0^(1-1) = 0^0이며 정의되지 않습니다. 그런 매개변수로 함수를 호출하는 것도 의미가 없고, 결과를 다른 소프트웨어와 비교하는 것도 의미가 없습니다. 0^0의 경우 개발자의 종교에 따라 다른 소프트웨어에서 다를 수 있습니다. 고맙습니다. 나는 이것을 지금 이틀 동안 알아내려고 노력하고 있다. 그러나 분명히 종교적 견해를 만지는 것은 위험합니다 ... ivanivan_11 2016.11.11 18:21 #2038 0^0 , 정의되지 않음, 즉 그런 매개변수로 함수를 호출하는 것도 의미가 없고, 결과를 다른 소프트웨어와 비교하는 것도 의미가 없습니다. 0^0의 경우 개발자의 종교에 따라 다른 소프트웨어에서 다를 수 있습니다. 나는 평신도이지만 Vasya Guglin은 그렇게 생각합니다)) 누가 더 오래 가지고 있습니까? Vasya Guglin 또는 텅스텐?)) 물론 농담입니다. Aleksey Vyazmikin 2016.11.11 18:25 #2039 레나트 팻쿨린 : 할 것이다. 차트는 캔버스 기반이며 릴리스 버전에서 BMP 파일에 저장 기능을 추가할 예정입니다. 오늘, 몇 시간 안에 그래픽 라이브러리와 확장된 통계 라이브러리가 포함된 MetaQuotes-Demo의 베타 버전을 출시할 것입니다. 직접 시도해 볼 수 있습니다: https://www.mql5.com/ru/forum/97153/page10#comment_3831485 좋은 소식입니다. 감사합니다! 레나트 팻쿨린 : 물론, 우리는 수학 라이브러리의 자체 구현을 만듭니다. 이제 DLL 없이 플랫폼 내에서 복잡한 수학 로봇을 바로 생성하는 것이 더 빠르고 더 편리해질 것이라는 이점이 있습니다. 결국, 분석은 그 자체로 가치가 없으며 응용 분야가 필요합니다. 이것은 좋지만 이러한 데이터 처리 기술의 거래에 대한 유용성에 대해서는 더 많은 정보가 필요합니다. 내가 사용하는 최대값은 선형 회귀입니다. 실제로 무엇을 줄 수 있는지는 분명하지만 결정을 내리기 위해 데이터 분석에 적용할 수 있는 다른 현명한 것들을 알고 싶습니다. 그리고 라이브러리에서 OpenCL을 사용할 가능성에 대해 아무 대답도 하지 않았습니다. 함수 내에서 계산 작업을 분산하여 작업 속도를 높일 계획이 있습니까? 비디오 카드로 인해 성능을 높이고 싶은 유혹이 항상 있습니까? ivanivan_11 2016.11.11 18:30 #2040 -알렉스 -: 좋은 소식입니다. 감사합니다! 그리고 라이브러리에서 OpenCL을 사용할 가능성에 대해 아무 대답도 하지 않았습니다. 함수 내에서 계산 작업을 분산하여 작업 속도를 높일 계획이 있습니까? 비디오 카드로 인해 성능을 높이고 싶은 유혹이 항상 있습니까? 필요한 경우 이러한 기능을 직접 사용하도록 제안될 것입니다. https://www.mql5.com/en/docs/opencl 나는 오래된 vidyuha를 가지고 있는데, openCL은 그것을 지원하지 않는 것 같습니다. 그들이 지원을 라이브러리로 바로 밀어넣는다면 어떤 일이 벌어질까요? 내 또는 어디에 같은지도에 오류가 있습니까? Quantum과 대화가 있지만 그는 자신이 하는 일이 "정확하다"는 질문에 대답하고 싶지 않습니다. 단순히 이 문제에 대한 단일한 올바른 관점이 없기 때문입니다.
우리는 dgamma(0,0.5,1이 내보낸 무한대)가 어떻게 사라졌는지, 왜 존재했는지 알아내야 하지만 "적분"의 결과가 유한하다는 것이 밝혀졌습니다.
Mathematica와 Matlab이 하는 것처럼 밀도를 결정할 때 x=0 지점을 0으로 만들지 않고 한계를 간단히 취할 수 있으며 합리적인 결과를 얻을 수 있다고 주장합니다.
점 x=0에서 결과 무한대로 어떻게 작업합니까?얻은 결과가 x=0 지점에서 불완전 감마 함수의 도함수와 일치합니까?
오늘 우리는 베타 버전을 발표하고 R의 플롯을 대체하는 그래픽 라이브러리로 또 다른 놀라운 기능을 보여줄 것입니다.
차트를 저장할 수 있습니까? 오래전부터 그래프 출력으로 일괄 데이터 처리가 필요했는데....
Renat, 당신이 R 핸들러를 만드는 것이 아니라 미래에 R을 따라잡을 기회가 있는 대안이라고 말할 가치가 있는 것 같습니다. 나는 R을 사용하지 않지만, 새로운 기능은 미래에 나에게 흥미로워 보입니다. 사용. OpenCL에서 샤프닝으로 라이브러리를 즉시 만들 수 있습니까?
차트를 저장할 수 있습니까? 오래전부터 그래프 출력으로 일괄 데이터 처리가 필요했는데....
Renat, 당신이 R 핸들러를 만드는 것이 아니라 미래에 R을 따라잡을 기회가 있는 대안이라고 말할 가치가 있는 것 같습니다. 나는 R을 사용하지 않지만, 새로운 기능은 미래에 나에게 흥미로워 보입니다. 사용. OpenCL에서 샤프닝으로 라이브러리를 즉시 만들 수 있습니까?
할 것이다. 차트는 캔버스 기반이며 릴리스 버전에서 BMP 파일에 저장 기능을 추가할 예정입니다.
오늘, 몇 시간 안에 그래픽 라이브러리와 확장된 통계 라이브러리가 포함된 MetaQuotes-Demo의 베타 버전을 출시할 것입니다. 직접 시도해 볼 수 있습니다: https://www.mql5.com/en/forum/97153/page10#comment_3831485
물론, 우리는 수학 라이브러리의 자체 구현을 만듭니다.
이제 DLL 없이 플랫폼 내에서 복잡한 수학 로봇을 바로 생성하는 것이 더 빠르고 더 편리해질 것이라는 이점이 있습니다. 결국, 분석은 그 자체로 가치가 없으며 응용 분야가 필요합니다.
어떤 기능을 말씀하시는 건가요? 설정은 무엇입니까?
> k <- seq( 0 , 1 ,by= 1 /n)
> gamma_pdf<-dgamma(k, 1 , 1 , log = FALSE )
이 코드를 더 읽기 쉽게 만들고 벡터 X가 없으면 다음과 같이 보일 것입니다.
[ 1 ] 1
> dgamma(x= 0.2 , shape= 1 , rate= 1 , log = FALSE )
[ 1 ] 0.8187308
> dgamma(x= 0.4 , shape= 1 , rate= 1 , log = FALSE )
[ 1 ] 0.67032
> dgamma(x= 0.6 , shape= 1 , rate= 1 , log = FALSE )
[ 1 ] 0.5488116
> dgamma(x= 0.8 , shape= 1 , rate= 1 , log = FALSE )
[ 1 ] 0.449329
> dgamma(x= 1 , shape= 1 , rate= 1 , log = FALSE )
[ 1 ] 0.3678794
예상되는 오류는
dgamma(x= 0 , 모양= 1 , rate= 1 , log = FALSE ) == 1
R help의 공식에 따르면 다음 공식으로 계산됩니다.문제는 이 경우 x^(a-1) = 0^(1-1) = 0^0이며 정의되지 않습니다. 그런 매개변수로 함수를 호출하는 것도 의미가 없고, 결과를 다른 소프트웨어와 비교하는 것도 의미가 없습니다. 0^0의 경우 개발자의 종교에 따라 다른 소프트웨어에서 다를 수 있습니다.
f(x)= 1/(s^a 감마(a)) x^(a-1) e^-(x/s)
( 모양 = a 및 스케일 = s, x ≥ 0 , a > 0 및 s > 0 )
배율은 기본적으로 1/비율로 설정됩니다.
우리는 통계와 동일하게 할 것입니다. 우리는 단지 사용자입니다. 우리는 무언가를 말할 수 있지만 통계적으로 유의하지는 않을 것입니다.
R 지원(베이스에 패키지 통계 포함)과 통신을 시작했습니다. 왜 값이 1 또는 inf인지 물었습니다. 그리고 다른 거인들이 0에서 값을 0으로 결정할 수 있다는 점을 감안할 때 프로덕션에서 사용하는 것이 안전합니까?
기사를 영어로 번역하면 훨씬 더 쉬울 것입니다. "실수"가 수정되고 실제적이고 터무니없는 섹션에 대한 링크를 제공하겠습니다. 이 링크를 R 지원 팀에 보여주고 요청할 수 있습니다.
https://www.mql5.com/ru/articles/2742#Errors_R , 섹션 6. R에서 감지된 계산 오류에서 이에 대해 이야기하고 있습니다.
> k <- seq( 0 , 1 ,by= 1 /n)
> gamma_pdf<-dgamma(k, 1 , 1 , log = FALSE )
이 코드를 더 읽기 쉽게 만들고 벡터 X가 없으면 다음과 같이 보일 것입니다.
[ 1 ] 1
> dgamma(x= 0.2 , shape= 1 , rate= 1 , log = FALSE )
[ 1 ] 0.8187308
> dgamma(x= 0.4 , shape= 1 , rate= 1 , log = FALSE )
[ 1 ] 0.67032
> dgamma(x= 0.6 , shape= 1 , rate= 1 , log = FALSE )
[ 1 ] 0.5488116
> dgamma(x= 0.8 , shape= 1 , rate= 1 , log = FALSE )
[ 1 ] 0.449329
> dgamma(x= 1 , shape= 1 , rate= 1 , log = FALSE )
[ 1 ] 0.3678794
예상되는 오류는
dgamma(x= 0 , 모양= 1 , rate= 1 , log = FALSE ) == 1
R help의 공식에 따르면 다음 공식으로 계산됩니다.문제는 이 경우 x^(a-1) = 0^(1-1) = 0^0이며 정의되지 않습니다. 그런 매개변수로 함수를 호출하는 것도 의미가 없고, 결과를 다른 소프트웨어와 비교하는 것도 의미가 없습니다. 0^0의 경우 개발자의 종교에 따라 다른 소프트웨어에서 다를 수 있습니다.
f(x)= 1/(s^a 감마(a)) x^(a-1) e^-(x/s)
( 모양 = a 및 스케일 = s, x ≥ 0 , a > 0 및 s > 0 )
배율은 기본적으로 1/비율로 설정됩니다.
할 것이다. 차트는 캔버스 기반이며 릴리스 버전에서 BMP 파일에 저장 기능을 추가할 예정입니다.
오늘, 몇 시간 안에 그래픽 라이브러리와 확장된 통계 라이브러리가 포함된 MetaQuotes-Demo의 베타 버전을 출시할 것입니다. 직접 시도해 볼 수 있습니다: https://www.mql5.com/ru/forum/97153/page10#comment_3831485
좋은 소식입니다. 감사합니다!
물론, 우리는 수학 라이브러리의 자체 구현을 만듭니다.
이제 DLL 없이 플랫폼 내에서 복잡한 수학 로봇을 바로 생성하는 것이 더 빠르고 더 편리해질 것이라는 이점이 있습니다. 결국, 분석은 그 자체로 가치가 없으며 응용 분야가 필요합니다.
이것은 좋지만 이러한 데이터 처리 기술의 거래에 대한 유용성에 대해서는 더 많은 정보가 필요합니다. 내가 사용하는 최대값은 선형 회귀입니다. 실제로 무엇을 줄 수 있는지는 분명하지만 결정을 내리기 위해 데이터 분석에 적용할 수 있는 다른 현명한 것들을 알고 싶습니다.
그리고 라이브러리에서 OpenCL을 사용할 가능성에 대해 아무 대답도 하지 않았습니다. 함수 내에서 계산 작업을 분산하여 작업 속도를 높일 계획이 있습니까? 비디오 카드로 인해 성능을 높이고 싶은 유혹이 항상 있습니까?
좋은 소식입니다. 감사합니다!
그리고 라이브러리에서 OpenCL을 사용할 가능성에 대해 아무 대답도 하지 않았습니다. 함수 내에서 계산 작업을 분산하여 작업 속도를 높일 계획이 있습니까? 비디오 카드로 인해 성능을 높이고 싶은 유혹이 항상 있습니까?
필요한 경우 이러한 기능을 직접 사용하도록 제안될 것입니다. https://www.mql5.com/en/docs/opencl
나는 오래된 vidyuha를 가지고 있는데, openCL은 그것을 지원하지 않는 것 같습니다. 그들이 지원을 라이브러리로 바로 밀어넣는다면 어떤 일이 벌어질까요? 내 또는 어디에 같은지도에 오류가 있습니까?