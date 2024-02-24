트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 202 1...195196197198199200201202203204205206207208209...3399 새 코멘트 Alexey Burnakov 2016.11.11 11:50 #2011 ivan_11 : 목발을 통해 MT5에서 R을 계속 사용합니다. 다행히 mt4r입니다. 실례합니다. mt4r은 5세 미만에서도 작동합니까? 체크? ivanivan_11 2016.11.11 11:57 #2012 알렉세이 버나코프 : 실례합니다. mt4r은 5세 미만에서도 작동합니까? 체크? 여기 봐,tyts https://www.mql5.com/en/forum/37931/page10#comment_2945898 Обсуждение статьи "Третье поколение нейросетей: "Глубокие нейросети"" www.mql5.com Мы создадим индикатор и эксперт, использующие модель глубокой сети и работающих в связке по схеме клиент-сервер и проведем их тестирование. Alexey Burnakov 2016.11.11 12:41 #2013 ivan_11 : 여기 봐,tyts https://www.mql5.com/ru/forum/37931/page10#comment_2945898 아, 그게 다야. 500그루의 나무가 있는 그래디언트 부스트 모델을 첨부하고 싶습니다. Elastic net regularizer로 강력한 회귀를 원합니다. 그리고 이러한 방법은 자주 만날 수 있는 곳이 아닙니다. 그리고 R 아래에서는 힙입니다. Alexey Burnakov 2016.11.11 12:44 #2014 양자 : 기사 "연속 분포의 이산 혼합물 계산"은 저자의 웹사이트 에 있습니다. 기사의 저자는 문제가 시리즈의 수렴 기준에 있다고 말합니다. 제안된 반복 알고리즘 7.2 구현 https://github.com/neurodebian/afni_removeme_eventually/blob/master/nct.c 그러나 재귀 계산에는 오류가 있습니다. 예를 들어 베타 함수의 경우: #include <Math\Stat\Math.mqh> //+------------------------------------------------------------------+ //| Script program start function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart () { //--- double a= 1 ; double b= 1 ; double r_beta=MathBeta(a,b); for ( int j= 0 ; j< 40 ; j++) { if (j> 0 ) { r_beta*=((a+j- 1 )/(a+b+j- 1 )); } double beta=MathBeta(a+j,b); PrintFormat ( "%d error=%5.20e" ,j,beta-r_beta); } } CDF를 계산하려면 정확도가 충분할 수 있지만 높은 정확도로 분위수를 반전하는 경우 정확도가 충분하지 않을 수 있습니다. 따라서 분위수 계산 알고리즘에서는 반복 계산 없이 직접 합을 사용했습니다. 정보 주셔서 감사합니다! Alexey Burnakov 2016.11.11 12:50 #2015 ivan_11 : 여러분, 100500 페이지에 대한 주장은 무엇입니까? 누가 수학을 더 잘합니까? 당신에게 근본적인 차이점은 무엇입니까 - 함수는 0으로 정의됩니다 - 정의되지 않았으며 기사에 썼습니다 - R의 오류 - 또는 오류가 아닙니다. 마치 그들이 여기에서 당신의 아이에 대해 이야기하고 그가 배불렀다고 말하는 것과 같습니다 ... 그리고 당신은 그를 전심으로 옹호했습니다. 일반적인 메시지는 오랫동안 명확했습니다. R과 통합된 기능이 내장되어 있지 않으며 앞으로도 없을 것입니다. 당연하게 여기고 MT5에 내장된 칩을 사용하고, 개발자에게 새 칩을 요청하고, 누락된 것이 있으면 직접 작성하십시오. 결국 목발을 통해 MT5부터 R을 계속 사용하십시오. 다행히 mt4r입니다. 근본적인 차이는 없습니다. 없음, 훨씬 덜 실용적입니다. 그리고 거기에 - 범주형 우표에 대한 답이 있습니다. 그리고 그러한 답변이 없다면 어떤 표준(IEEE 포함 - 가장 큰 과학 커뮤니티)이든 적용하고 원하는 대로 작성할 수 있습니다. Renat Fatkhullin 2016.11.11 12:57 #2016 알렉세이 버나코프 : 근본적인 차이는 없습니다. 없음, 훨씬 덜 실용적입니다. 그리고 범주형 우표에 대한 답이 있습니다. 그리고 그러한 답변이 없다면 어떤 표준(IEEE 포함 - 가장 큰 과학 커뮤니티)이든 적용하고 원하는 대로 작성할 수 있습니다. 주제에 대해 매우 깊이 파고들어 오류의 근원을 보여 주신 @Quantum 의 설명에 대해서는 반박할 수 없습니다. 그는 도서관을 썼고, 깊은 연구를 했고, 그 근거를 보여줬고, 당신은 R에 대한 질문과 믿음만 가지고 있었습니다. 우리의 결론은 정확했습니다. Quantum 2016.11.11 14:14 #2017 ivan_11 : 여러분, 100500 페이지에 대한 주장은 무엇입니까? 누가 수학을 더 잘합니까? 당신에게 근본적인 차이점은 무엇입니까 - 함수는 0으로 정의됩니다 - 정의되지 않았으며 기사에 썼습니다 - R의 오류 - 또는 오류가 아닙니다. 마치 그들이 여기에서 당신의 아이에 대해 이야기하고 그가 배불렀다고 말하는 것과 같습니다 ... 그리고 당신은 그를 전심으로 옹호했습니다. 알렉세이 버나코프 : 근본적인 차이는 없습니다. 없음, 훨씬 덜 실용적입니다. 나는 여기에 동의할 수 없다. 실제 계산에서는 이러한 문제가 발생하지 않을 수 있지만 밀도는 올바르게 결정되어야 합니다. 예를 찾았습니다. > d감마(0,0.5,1,로그=거짓) [1] 인프 이는 단순히 한계값을 반환할 수 없음을 보여줍니다. 그렇지 않으면 확률 밀도 가 무한으로 판명됩니다. 이것은 실수입니다. 다음과 같이 올바르게 정의하십시오. 그러면 모든 것이 논리적이고 정확합니다. Matlab에서 동일한 작업을 수행합니다. >> 감마_pdf(0.5,1,0) 앤스 = 0.00000000000000e+000 >> 감마_pdf(1,1,0) 앤스 = 0.00000000000000e+000 Vladimir Perervenko 2016.11.11 14:19 #2018 레나트 파트훌린 : 주제에 대해 매우 깊이 파고들어 오류의 근원을 보여 주신 @Quantum 의 설명에 대해서는 반박할 수 없습니다. 그는 도서관을 썼고, 깊은 연구를 했고, 그 근거를 보여줬고, 당신은 R에 대한 질문과 믿음만 가지고 있었습니다. 우리의 결론은 정확했습니다. 당신이 선택한 길은 분명합니다. (생각대로) R에서와 같은 문제를 해결할 수 있는 툴킷을 늘리는 것. 아마도. 그러나 MCL과 R은 서로 다른 추상화 수준의 언어라는 것을 이해해야 합니다. MCL은 모든 결과를 수반하는 구현 언어입니다. 그것은 또한 프로그래머의 상응하는 사고 방식을 형성합니다. R/Python - 추상화 수준이 더 높은 알고리즘 언어를 사용하면 구현 수준에 신경 쓰지 않고도 복잡한 문제를 해결할 수 있습니다. 예, 복잡한 계산을 프로파일링할 때 때때로 병목 현상이 있습니다. 글쎄, 내려가서 Crr에 f-th를 쓰고 계속 가자. 도움이 되지 않았고 병렬화했지만 충분하지 않습니다. 그래픽 카드를 연결합니다. 그리고 이 모든 것을 위해 이미 만들어진 입증된 솔루션이 있습니다! 당신은 모두 바닥에서 시작하도록 제안합니다. 나는 오늘 당신의 악기가 금이 될 수 있다고 주장하지 않습니다. 그 중 일부는 백금을 만들 수도 있지만 악기로 남을 것입니다. 비 유적으로 차고에 좋은 도구와 미친 펜이 있으면 자전거를 만들거나 기성품 구성 요소를 사용하여 원하는 속성으로 자전거를 조립할 수 있습니다. 이러한 접근 방식 중 어느 것이 더 낫다고 주장하는 것은 무의미합니다. 그들은 서로 다르며 둘 다 생명권이 있습니다. 누구나 자신의 취향에 따라 선택할 수 있습니다. 그러나 이것은 평행한 평면에 있는 두 개의 도로이며 가까운 장래에 교차할 것인지 의심스럽습니다. 행운을 빕니다 [아카이브!] 어드바이저를 함께 씁니다!!! Profit Generator EA 결과 초보자의 질문 MQL5 MT5 Alexey Burnakov 2016.11.11 14:57 #2019 양자 : 나는 여기에 동의할 수 없다. 실제 계산에서는 이러한 문제가 발생하지 않을 수 있지만 밀도는 올바르게 결정되어야 합니다. 예를 찾았습니다. 이는 단순히 한계값을 반환할 수 없음을 보여줍니다. 그렇지 않으면 확률 밀도 가 무한으로 판명됩니다. 이것은 실수입니다. 다음과 같이 올바르게 정의하십시오. 그러면 모든 것이 논리적이고 정확합니다. Matlab에서 동일한 작업을 수행합니다. 알겠습니다. 수락했습니다. 그리고 왜 "...맞아요..."라고 말합니까? 어떤 근거로 이것이 옳은가? 다시 말하지만, 통계학자 John 삼촌이 "그렇지 않으면 0"이라고 썼던 Wolfram에서 저를 찌르십시오. 전문가로서의 자신의 생각, 0에서의 밀도가 0으로 가장 잘 정의되는 이유는 무엇입니까? 그리고 밀도를 1 또는 inf로 정의하는 것이 문제가 되는 예는 무엇입니까? 대규모 소프트웨어 프로젝트에 대한 언급이 없습니다. 제발... 그리고 나는 이미 토론의 예를 들었습니다. 어떤 것이 더 편리한지에 대한 예가 1 ... 링크에서 내 마지막 게시물을 읽을 수 있습니다. 고맙습니다. 오류, 버그, 질문 봉투 2.11 거래 시스템의 기초로서의 자연 Renat Fatkhullin 2016.11.11 15:04 #2020 블라디미르 페레르벤코 : 당신이 선택한 길은 분명합니다. 기사 "연속 분포의 이산 혼합물 계산"은 저자의 웹사이트 에 있습니다.
기사의 저자는 문제가 시리즈의 수렴 기준에 있다고 말합니다.
제안된 반복 알고리즘 7.2 구현 https://github.com/neurodebian/afni_removeme_eventually/blob/master/nct.c
그러나 재귀 계산에는 오류가 있습니다. 예를 들어 베타 함수의 경우:
#include <Math\Stat\Math.mqh>
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart ()
{
//---
double a= 1 ;
double b= 1 ;
double r_beta=MathBeta(a,b);
for ( int j= 0 ; j< 40 ; j++)
{
if (j> 0 )
{
r_beta*=((a+j- 1 )/(a+b+j- 1 ));
}
double beta=MathBeta(a+j,b);
PrintFormat ( "%d error=%5.20e" ,j,beta-r_beta);
}
}
CDF를 계산하려면 정확도가 충분할 수 있지만 높은 정확도로 분위수를 반전하는 경우 정확도가 충분하지 않을 수 있습니다.
따라서 분위수 계산 알고리즘에서는 반복 계산 없이 직접 합을 사용했습니다.
알겠습니다. 수락했습니다.
그리고 왜 "...맞아요..."라고 말합니까? 어떤 근거로 이것이 옳은가? 다시 말하지만, 통계학자 John 삼촌이 "그렇지 않으면 0"이라고 썼던 Wolfram에서 저를 찌르십시오. 전문가로서의 자신의 생각, 0에서의 밀도가 0으로 가장 잘 정의되는 이유는 무엇입니까? 그리고 밀도를 1 또는 inf로 정의하는 것이 문제가 되는 예는 무엇입니까? 대규모 소프트웨어 프로젝트에 대한 언급이 없습니다. 제발...
그리고 나는 이미 토론의 예를 들었습니다. 어떤 것이 더 편리한지에 대한 예가 1 ... 링크에서 내 마지막 게시물을 읽을 수 있습니다.
고맙습니다.
우리의 접근 방식은 표준 라이브러리 를 사용하여 R에서 MQL5로 개발을 전송하는 것입니다.
이것이 가능할 뿐만 아니라 쉽다는 것을 알게 될 것입니다. 우리는 라이브러리와 언어 자체에서 복잡한 기능을 즉시 구현하기 위한 대규모 캠페인을 시작했습니다.
오늘 우리는 베타를 발표하고 R의 플롯을 대체하기 위해 그래픽 라이브러리가 있는 또 다른 충격 기능을 보여줄 것입니다.