트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 205 1...198199200201202203204205206207208209210211212...3399 새 코멘트 Aleksey Vyazmikin 2016.11.11 18:33 #2041 ivan_11 : 필요한 경우 이러한 기능을 직접 사용하도록 제안될 것입니다. https://www.mql5.com/en/docs/opencl 나는 오래된 vidyuha를 가지고 있는데, openCL은 그것을 지원하지 않는 것 같습니다. 그들이 지원을 라이브러리로 바로 밀어넣는다면 어떤 일이 벌어질까요? 내 또는 어디에 같은지도에 오류가 있습니까? 그래서 나는 vidyuhi와 다른 프로세서 코어 모두에 대한 지원을 선택하는 것이 가능한지, 아니면 OpenCL을 전혀 사용하지 않는 것이 가능한지에 대해 이야기하고 있습니다. OpenCL을 효과적으로 사용하는 방법을 일반인이 볼 수 있는 진정한 기회입니다. Renat Fatkhullin 2016.11.11 18:34 #2042 계산량이 많아지면 OpenCL을 사용할 수 있습니다. 그러나 멀티 코어 CPU를 사용하면 수용 가능한 결과를 얻을 수 있고 더 많이 보장될 수 있다고 말합니다. 지금까지는 가속에 문제가 없습니다. 라이브러리의 주요 기능을 개발 중입니다. A100 2016.11.11 18:43 #2043 트레이더 박사 : R help의 공식에 따르면 다음 공식으로 계산됩니다. f(x)= 1/(s^a 감마(a)) x^(a-1) e^-(x/s) ( 모양 = a 및 스케일 = s, x ≥ 0 , a > 0 및 s > 0 ) 배율은 기본적으로 1/비율로 설정됩니다. 문제는 이 경우 x^(a-1) = 0^(1-1) = 0^0이며 정의되지 않습니다. 그런 매개변수로 함수를 호출하는 것도 의미가 없고, 결과를 다른 소프트웨어와 비교하는 것도 의미가 없습니다. 0^0의 경우 개발자의 종교에 따라 다른 소프트웨어에서 다를 수 있습니다. 이것은 프로그램 의미에서 0 ^ 0입니다. 수학적 의미에서, 특히 여기서 lim(x ^ 0), x-> 0 - 그리고 이것은 유일하게 1입니다 Quantum 2016.11.11 20:47 #2044 트레이더 박사 : 예상되는 오류는 dgamma(x= 0 , 모양= 1 , rate= 1 , log = FALSE ) == 1 R help의 공식에 따르면 다음 공식으로 계산됩니다. f(x)= 1/(s^a 감마(a)) x^(a-1) e^-(x/s) ( 모양 = a 및 스케일 = s, x ≥ 0 , a > 0 및 s > 0 ) 배율은 기본적으로 1/비율로 설정됩니다. 문제는 이 경우 x^(a-1) = 0^(1-1) = 0^0이며 정의되지 않습니다. 그런 매개변수로 함수를 호출하는 것도 의미가 없고, 결과를 다른 소프트웨어와 비교하는 것도 의미가 없습니다. 0^0의 경우 개발자의 종교에 따라 다른 소프트웨어에서 다를 수 있습니다. 괜찮은. 불확실성이 있기 때문에 정의라고 하는 것은 불가능합니다. 그래프를 만들고 이 매개변수를 사용하여 x=0 지점에서 표현식이 1이 되는 경향이 있는지 확인할 수 있습니다. 이것은 정상적인 숫자이며 다른 지점에서는 발산이 없습니다. 전체 밀도를 합산하면 결과적으로 특정 숫자(정규화 계수)를 얻을 수 있으며, 이를 통해 단위 확률을 나누고 정의 영역에 퍼집니다. 곡선은 정규화되고 곡선 아래의 면적은 1입니다. 이 경우 확률 밀도에 대해 이야기할 수 있습니다. 그러나 x=0 지점에서 매개변수 0.5와 1을 사용하면 상황이 다릅니다. 이 지점의 한계값은 무한대와 같습니다. 0에 가까워지면 무한대가 됩니다. 이 시점 이후에는 통합하지 않을 수 있으며 결과는 변경되지 않습니다. 무한대로 정규화하는 방법? 이 정규화를 통해 모든 곡선이 직선으로 바뀝니다. 그러나 표현식이 x>0일 때만 작동한다고 생각하면 표현식을 함수 정의로 간주할 수 있습니다. x=0 지점에는 불확실성이 없습니다. 모든 값은 유한하며 아무 것도 깨지지 않습니다. 이 가설은 x=0 밀도=0 지점에서 Mathematica와 Matlab이 제공한 결과를 설명합니다. 이에 대한 질문 이 있었습니다. 최적화! 경험을 공유하십시오 plz. FR H-변동성 이 문제를 해결하는 데 Aleksey Vyazmikin 2016.11.11 21:00 #2045 레나트 팻쿨린 : 계산량이 많아지면 OpenCL을 사용할 수 있습니다. 그러나 멀티 코어 CPU를 사용하면 수용 가능한 결과를 얻을 수 있고 더 많이 보장될 수 있다고 말합니다. 지금까지는 가속에 문제가 없습니다. 라이브러리의 주요 기능을 개발 중입니다. 이해했다. 나는 발전을 기다릴 것이다. Alexey Burnakov 2016.11.11 22:01 #2046 양자 : 괜찮은. 불확실성이 있기 때문에 정의라고 하는 것은 불가능합니다. 그래프를 만들고 이 매개변수를 사용하여 x=0 지점에서 표현식이 1이 되는 경향이 있는지 확인할 수 있습니다. 이것은 정상적인 숫자이며 다른 지점에서는 발산이 없습니다. 전체 밀도를 합산하면 결과적으로 특정 숫자(정규화 계수)를 얻을 수 있으며, 이를 통해 단위 확률을 나누고 정의 영역에 퍼집니다. 곡선은 정규화되고 곡선 아래의 면적은 1입니다. 이 경우 확률 밀도에 대해 이야기할 수 있습니다. 그러나 x=0 지점에서 매개변수 0.5와 1을 사용하면 상황이 다릅니다. 이 지점의 한계값은 무한대와 같습니다. 0에 접근하면 무한대가 되는 경향이 있습니다. 이 시점 이후에는 통합하지 않을 수 있으며 결과는 변경되지 않습니다. 무한대로 정규화하는 방법? 이 정규화를 사용하면 모든 곡선이 직선으로 바뀝니다. 그러나 표현식이 x>0일 때만 작동한다고 생각하면 표현식을 함수 정의로 간주할 수 있습니다. x=0 지점에는 불확실성이 없습니다. 모든 값은 유한하며 중단되지 않습니다. 이 가설은 x=0 밀도=0 지점에서 Mathematica와 Matlab이 제공한 결과를 설명합니다. 이에 대한 질문 이 있었습니다. 이 함수는 (0,inf)에 정의되어 있습니다. 아니면 이에 동의하지 않습니까? 두번째. 확률분포함수가 특정영역에 완벽하게 정의되어 있기 때문에 0점의 밀도를 어떤 값 0, 1, inf에 할당하고 이 값들 중 하나를 오류라고 부를 만한 점이 있습니까? 아니오, 저는 값 0에 대해 불만이 없습니다. 기능 코드의 작성자로서 개인적으로 R 프로그래머의 dgamma 기능의 오류에 대한 귀하의 말에 답변하시겠습니까? Alexey Burnakov 2016.11.11 22:23 #2047 내 동료와 나는 기사를 읽은 후 dgamma를 테스트했습니다. 귀하의 계시는 수행된 연구 결과에 영향을 미치지 않았으며 영향을 미칠 수도 없습니다. 그리고 이것에 특별히 정통하지 않은 사람은 R이 오류로 계산을 하는 것처럼 보일 수 있습니다. 일부러 그랬어? 이것은 dgamma에만 적용됩니다. 더 멀리. 당신에게 개인적인 질문이 있습니다. 디랙 함수. 델타 함수. 점 0에서는 무한대와 같고 다른 점에서는 0과 같습니다. 도메인 적분은 -inf ~ +inf = 1입니다. 밀도가 0에서 무한대인 경우 도메인에서 감마 함수의 적분에 문제가 있는 이유는 무엇입니까? 다중 통화 지표를 개발하는 오류, 버그, 질문 포럼을 어지럽히 지 않도록 Quantum 2016.11.11 22:25 #2048 알렉세이 버나코프 : 당신에게 개인적인 질문이 있습니다. 디랙 함수. 델타 함수. 점 0에서는 무한대와 같고 다른 점에서는 0과 같습니다. 도메인 적분은 -inf ~ +inf = 1입니다. 밀도가 0에서 무한대인 경우 도메인에서 감마 함수의 적분에 문제가 있는 이유는 무엇입니까? 그런 디랙델타 함수로의 변환이 정상이라고 말하고 싶은가? 그렇다면 다른 모든 이유는 무엇입니까? dgamma(0,0.5,1)=+inf에서 말한 대로 "정답"이 주어졌을 때 x=0 지점에서 p감마 과정에서 무한대에 어떤 일이 발생하는지 말하십시오. p감마 계산을 위한 함수 및 적분 범위를 그래픽으로 표시합니다. Quantum 2016.11.11 23:08 #2049 흥미로운 사실 러시아어 번역에서 감마 분포 밀도 값의 정의 Johnson NL, Kots S., Balakrishnan N. 1차원 연속 분포. 파트 1과 이전 영어 버전은 다음과 같이 다릅니다. 하지만 영문판은 다른 문자로 인해 오타가 의심된다. Alexey Burnakov 2016.11.11 23:20 #2050 양자 : 그런 디랙델타 함수로의 변환이 정상이라고 말하고 싶은가? 그렇다면 다른 모든 이유는 무엇입니까? dgamma(0,0.5,1)=+inf에서 말한 대로 "정답"이 주어졌을 때 x=0 지점에서 p감마 과정에서 무한대에 어떤 일이 발생하는지 말하십시오. Pgamma 문서를 읽었습니다. 내가 알기로는 dgamma와 관련이 없습니다. 그녀의 기여자는 다릅니다. 아뇨, 제가 확실히 모르는 것은 말하지 않겠습니다. ... 밀도 = 무한대에 대해 적분 = 1일 때의 예를 들었습니다. 나머지 영역에는 0이 있기 때문에 ... 그리고 또 다른 질문입니다. 엑셀을 가져왔습니다. 거기에도 gamma.rasp 함수가 있습니다. 누적 = false인 경우 밀도를 계산합니다. x = 0인 경우 함수는 #number! 값을 반환합니다. 참조: Excel에서 이 오류는 수식이나 함수에 잘못된 숫자 값이 포함된 경우 발생합니다. 엑셀에도 오류가 있나요? 당신의 논리를 따르십시오. 당신은 또한 재치에서 그들과 경쟁할 수 있습니다. 동시에 Python의 감마 분포에 대한 stat. 함수가 R과 유사한 값을 반환한다는 언급을 기사에 추가하고 다음과 같이 feuilleton을 호출합니다. , 그리고 MT에서는 모든 오류를 해결했습니다. 그런데 계산할 수 없는 값에 대한 MT5 규칙에 대한 섹션을 추가합니다. 그리고 나는 R Core에서 내 질문의 중재와 그들의 대답을 기다리고 있습니다. 나는 그것이 무엇인지 알고 있지만 ... 그리고 나는 떠난다. Machine learning in trading: 허스트 지수 엘리엇 파동 이론에 기반한 1...198199200201202203204205206207208209210211212...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
필요한 경우 이러한 기능을 직접 사용하도록 제안될 것입니다. https://www.mql5.com/en/docs/opencl
나는 오래된 vidyuha를 가지고 있는데, openCL은 그것을 지원하지 않는 것 같습니다. 그들이 지원을 라이브러리로 바로 밀어넣는다면 어떤 일이 벌어질까요? 내 또는 어디에 같은지도에 오류가 있습니까?
그래서 나는 vidyuhi와 다른 프로세서 코어 모두에 대한 지원을 선택하는 것이 가능한지, 아니면 OpenCL을 전혀 사용하지 않는 것이 가능한지에 대해 이야기하고 있습니다. OpenCL을 효과적으로 사용하는 방법을 일반인이 볼 수 있는 진정한 기회입니다.
계산량이 많아지면 OpenCL을 사용할 수 있습니다. 그러나 멀티 코어 CPU를 사용하면 수용 가능한 결과를 얻을 수 있고 더 많이 보장될 수 있다고 말합니다.
지금까지는 가속에 문제가 없습니다. 라이브러리의 주요 기능을 개발 중입니다.
R help의 공식에 따르면 다음 공식으로 계산됩니다.문제는 이 경우 x^(a-1) = 0^(1-1) = 0^0이며 정의되지 않습니다. 그런 매개변수로 함수를 호출하는 것도 의미가 없고, 결과를 다른 소프트웨어와 비교하는 것도 의미가 없습니다. 0^0의 경우 개발자의 종교에 따라 다른 소프트웨어에서 다를 수 있습니다.
f(x)= 1/(s^a 감마(a)) x^(a-1) e^-(x/s)
( 모양 = a 및 스케일 = s, x ≥ 0 , a > 0 및 s > 0 )
배율은 기본적으로 1/비율로 설정됩니다.
트레이더 박사 :
예상되는 오류는
dgamma(x= 0 , 모양= 1 , rate= 1 , log = FALSE ) == 1
R help의 공식에 따르면 다음 공식으로 계산됩니다.문제는 이 경우 x^(a-1) = 0^(1-1) = 0^0이며 정의되지 않습니다. 그런 매개변수로 함수를 호출하는 것도 의미가 없고, 결과를 다른 소프트웨어와 비교하는 것도 의미가 없습니다. 0^0의 경우 개발자의 종교에 따라 다른 소프트웨어에서 다를 수 있습니다.
f(x)= 1/(s^a 감마(a)) x^(a-1) e^-(x/s)
( 모양 = a 및 스케일 = s, x ≥ 0 , a > 0 및 s > 0 )
배율은 기본적으로 1/비율로 설정됩니다.
괜찮은. 불확실성이 있기 때문에 정의라고 하는 것은 불가능합니다.
그래프를 만들고 이 매개변수를 사용하여 x=0 지점에서 표현식이 1이 되는 경향이 있는지 확인할 수 있습니다. 이것은 정상적인 숫자이며 다른 지점에서는 발산이 없습니다.
전체 밀도를 합산하면 결과적으로 특정 숫자(정규화 계수)를 얻을 수 있으며, 이를 통해 단위 확률을 나누고 정의 영역에 퍼집니다. 곡선은 정규화되고 곡선 아래의 면적은 1입니다. 이 경우 확률 밀도에 대해 이야기할 수 있습니다.
그러나 x=0 지점에서 매개변수 0.5와 1을 사용하면 상황이 다릅니다. 이 지점의 한계값은 무한대와 같습니다. 0에 가까워지면 무한대가 됩니다. 이 시점 이후에는 통합하지 않을 수 있으며 결과는 변경되지 않습니다. 무한대로 정규화하는 방법? 이 정규화를 통해 모든 곡선이 직선으로 바뀝니다.
그러나 표현식이 x>0일 때만 작동한다고 생각하면 표현식을 함수 정의로 간주할 수 있습니다. x=0 지점에는 불확실성이 없습니다. 모든 값은 유한하며 아무 것도 깨지지 않습니다.
이 가설은 x=0 밀도=0 지점에서 Mathematica와 Matlab이 제공한 결과를 설명합니다.
이에 대한 질문 이 있었습니다.
계산량이 많아지면 OpenCL을 사용할 수 있습니다. 그러나 멀티 코어 CPU를 사용하면 수용 가능한 결과를 얻을 수 있고 더 많이 보장될 수 있다고 말합니다.
지금까지는 가속에 문제가 없습니다. 라이브러리의 주요 기능을 개발 중입니다.
이해했다. 나는 발전을 기다릴 것이다.
괜찮은. 불확실성이 있기 때문에 정의라고 하는 것은 불가능합니다.
그래프를 만들고 이 매개변수를 사용하여 x=0 지점에서 표현식이 1이 되는 경향이 있는지 확인할 수 있습니다. 이것은 정상적인 숫자이며 다른 지점에서는 발산이 없습니다.
전체 밀도를 합산하면 결과적으로 특정 숫자(정규화 계수)를 얻을 수 있으며, 이를 통해 단위 확률을 나누고 정의 영역에 퍼집니다. 곡선은 정규화되고 곡선 아래의 면적은 1입니다. 이 경우 확률 밀도에 대해 이야기할 수 있습니다.
그러나 x=0 지점에서 매개변수 0.5와 1을 사용하면 상황이 다릅니다. 이 지점의 한계값은 무한대와 같습니다. 0에 접근하면 무한대가 되는 경향이 있습니다. 이 시점 이후에는 통합하지 않을 수 있으며 결과는 변경되지 않습니다. 무한대로 정규화하는 방법? 이 정규화를 사용하면 모든 곡선이 직선으로 바뀝니다.
그러나 표현식이 x>0일 때만 작동한다고 생각하면 표현식을 함수 정의로 간주할 수 있습니다. x=0 지점에는 불확실성이 없습니다. 모든 값은 유한하며 중단되지 않습니다.
이 가설은 x=0 밀도=0 지점에서 Mathematica와 Matlab이 제공한 결과를 설명합니다.
이에 대한 질문 이 있었습니다.
그런 디랙델타 함수로의 변환이 정상이라고 말하고 싶은가? 그렇다면 다른 모든 이유는 무엇입니까?
dgamma(0,0.5,1)=+inf에서 말한 대로 "정답"이 주어졌을 때 x=0 지점에서 p감마 과정에서 무한대에 어떤 일이 발생하는지 말하십시오.
p감마 계산을 위한 함수 및 적분 범위를 그래픽으로 표시합니다.
흥미로운 사실
러시아어 번역에서 감마 분포 밀도 값의 정의
Johnson NL, Kots S., Balakrishnan N. 1차원 연속 분포. 파트 1과 이전 영어 버전은 다음과 같이 다릅니다.
하지만 영문판은 다른 문자로 인해 오타가 의심된다.
그런 디랙델타 함수로의 변환이 정상이라고 말하고 싶은가? 그렇다면 다른 모든 이유는 무엇입니까?dgamma(0,0.5,1)=+inf에서 말한 대로 "정답"이 주어졌을 때 x=0 지점에서 p감마 과정에서 무한대에 어떤 일이 발생하는지 말하십시오.