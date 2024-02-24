트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2033 1...202620272028202920302031203220332034203520362037203820392040...3399 새 코멘트 Александр Алексеевич 2020.10.23 14:56 #20321 막심 드미트리예프스키 : 신경망 터미널에 쓰는 것은 전혀 선택 사항이 아닙니다. 어떤 기능이 갑자기 예상대로 작동하지 않을 수 있습니다. 기성품 사용 글쎄, 일반적인 그리드는 정상적으로 훈련됨) 재귀로 기울기를 계산하는 방법을 알아냅니다. Rorschach 2020.10.23 14:58 #20322 알렉세이 비아즈미킨 : 그것이 무엇인지 이해할 때까지 나무 덩어리가 어떻게 생겼는지 그림을 보여주십시오. 왜 열어? :) 디버깅을 위해 비슷한 구조로 미니 카피를 만들고 있습니다. 나는 그것을 여러 번 다시 만들었습니다. 압축을 푼 후에는 6GB가 걸립니다 . 요일, 요일, 시, 분, ...출구에 대해 동일..., 거래 기간(분), SL, TP, 결과 +-1 [삭제] 2020.10.23 15:32 #20323 알렉산더 알렉세비치 : 글쎄, 일반적인 그리드는 정상적으로 훈련됨) 재귀로 기울기를 계산하는 방법을 알아냅니다. 그 자체로는 좋은 결과를 보여주기 어렵기 때문에 컨볼루션 스택을 추천합니다. Renat Akhtyamov 2020.10.23 16:36 #20324 막심 드미트리예프스키 : 네트워크를 직접 작성하시겠습니까? 여기의 물에는 최소 단어와 최대 파이썬 코드가 있지만 영어도 있습니다. https://datascience-매니아.com/DL/Building_a_Recurrent_Neural_Network-Step_by_Step_v1.html 이들은 필터 계수 구름이 있는 일반 디지털 필터 입니다. 막심 드미트리예프스키 : 신경망 터미널에 쓰는 것은 전혀 선택 사항이 아닙니다. 거기, 어떤 f-I도 갑자기 예상대로 작동하지 않을 수 있습니다. 기성품 사용 왜요? Александр Алексеевич 2020.10.23 17:18 #20325 레나트 아크티아모프 : 이들은 필터 계수 구름이 있는 일반 디지털 필터 입니다. 왜요? 여기에 나는 거의 동일합니다) 가장 중요한 것은 모든 것이 올바른 것으로 간주된다는 것입니다. [삭제] 2020.10.23 18:35 #20326 레나트 아크티아모프 : 이들은 필터 계수 구름이 있는 일반 디지털 필터 입니다. 왜요? 하프 포커 잽이기 때문에 Farkhat Guzairov 2020.10.23 19:22 #20327 알렉산더 알렉세비치 : 여기에 나는 거의 동일합니다) 가장 중요한 것은 모든 것이 올바른 것으로 간주된다는 것입니다. 기존 네트워크에 대한 경험이 있으므로 아마도 재미로 MQL 도구와 순수 C++ 코드를 사용하여 교육을 수행하려고 했지만 그렇지 않은 경우 시도하면 즉시 명확하게 알 수 있습니다. Aleksey Nikolayev 2020.10.23 19:30 #20328 막심 드미트리예프스키 : 하프 포커 잽이기 때문에 ONNX와 함께 WinML을 추가하겠다고 약속했던 것을 기억합니다) Ilnur Khasanov 2020.10.23 20:15 #20329 막심 드미트리예프스키 : 그 자체로는 좋은 결과를 보여주기 어렵기 때문에 컨볼루션 스택을 추천합니다. 이것들은 흥미로운 종류의 질문입니다. 쌓다은 무슨 뜻인가요? 어떤 아키텍처(앙상블, 모델 트리)가 더 나은지 이해하는 방법은 무엇입니까? 최종 결과에 따라 어떤 메트릭으로 이해해야 합니까? 예를 들어 katbusta의 동일한 LST 반복을 결합하는 방법은 무엇입니까? 그리고 필요한지, 그만한 가치가 있는지 .. Mihail Marchukajtes 2020.10.23 20:48 #20330 나는 최근에 주로 메트릭 분야에서 옵티마이저를 수정했습니다. 그는 자신이 이미 자랑스러워 할 정도로 일을했습니다. 킥애스, 나는 일종의 블루머로 밝혀졌지만 일반적으로 7을 유지하십시오 :-) 1...202620272028202920302031203220332034203520362037203820392040...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
신경망 터미널에 쓰는 것은 전혀 선택 사항이 아닙니다. 어떤 기능이 갑자기 예상대로 작동하지 않을 수 있습니다. 기성품 사용
그것이 무엇인지 이해할 때까지 나무 덩어리가 어떻게 생겼는지 그림을 보여주십시오.
왜 열어? :) 디버깅을 위해 비슷한 구조로 미니 카피를 만들고 있습니다.
나는 그것을 여러 번 다시 만들었습니다. 압축을 푼 후에는 6GB가 걸립니다 .요일, 요일, 시, 분, ...출구에 대해 동일..., 거래 기간(분), SL, TP, 결과 +-1
글쎄, 일반적인 그리드는 정상적으로 훈련됨) 재귀로 기울기를 계산하는 방법을 알아냅니다.
네트워크를 직접 작성하시겠습니까?
여기의 물에는 최소 단어와 최대 파이썬 코드가 있지만 영어도 있습니다.
https://datascience-매니아.com/DL/Building_a_Recurrent_Neural_Network-Step_by_Step_v1.html
이들은 필터 계수 구름이 있는 일반 디지털 필터 입니다.
신경망 터미널에 쓰는 것은 전혀 선택 사항이 아닙니다. 거기, 어떤 f-I도 갑자기 예상대로 작동하지 않을 수 있습니다. 기성품 사용
왜요?
이들은 필터 계수 구름이 있는 일반 디지털 필터 입니다.
왜요?
이들은 필터 계수 구름이 있는 일반 디지털 필터 입니다.
왜요?
여기에 나는 거의 동일합니다) 가장 중요한 것은 모든 것이 올바른 것으로 간주된다는 것입니다.
기존 네트워크에 대한 경험이 있으므로 아마도 재미로 MQL 도구와 순수 C++ 코드를 사용하여 교육을 수행하려고 했지만 그렇지 않은 경우 시도하면 즉시 명확하게 알 수 있습니다.
하프 포커 잽이기 때문에
ONNX와 함께 WinML을 추가하겠다고 약속했던 것을 기억합니다)
그 자체로는 좋은 결과를 보여주기 어렵기 때문에 컨볼루션 스택을 추천합니다.