트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1804 1...179717981799180018011802180318041805180618071808180918101811...3399 새 코멘트 [삭제] 2020.06.09 14:01 #18031 이고르 마카누 : 그래서 나는 묻습니다 - 다른 방법을 시도 했습니까? 왼쪽도 그녀에게 알려지지 않았습니까? - 그래프가 오른쪽으로 이동하고 있다는 사실은 당신과 내가 아는 것입니다. 그녀에게 말하지 마십시오! )) 해봤는데 별 차이 없습니다. 그러나 테스트가 오른쪽에 있으면 거래를 시작할 때 다리 아래로 많은 물이 흐른 것입니다. 최신 데이터인 IMHA에 대해 더 잘 학습하면 수익 확률이 높아집니다. Igor Makanu 2020.06.09 14:07 #18032 막심 드미트리예프스키 : 최신 데이터인 IMHA에 대해 더 잘 학습하면 수익 확률이 높아집니다. 네 분명합니다 여기서 문제는 차량의 생존 가능성 시간을 결정하는 것입니다. 결정할 수 있다면 모든 것이 정상입니다. 이 접근 방식으로는 테스트할 데이터가 충분하지 않아 좌우 모두 확인해볼 것을 제안하지만, 역사를 깊이 들여다보면 의미가 없고, 변동성은 시시각각 변하기 때문에 2년 정도만 해당된다. 최소 1.5년 동안 유전학을 찾고, 6개월 동안 앞으로 테스트하고, 때로는 1년 동안 보내고, 1년 이상 차량은 큰 손실을 입고 획득합니다. - 내가 원하는 것이 아닙니다. [삭제] 2020.06.09 14:09 #18033 이고르 마카누 : 네 분명합니다 여기서 문제는 차량의 생존 가능성 시간을 결정하는 것입니다. 결정할 수 있다면 모든 것이 정상입니다. 이 접근 방식으로는 테스트할 데이터가 충분하지 않아 좌우 모두 확인해볼 것을 제안하지만, 역사를 깊이 들여다보면 의미가 없고, 변동성은 시시각각 변하기 때문에 2년 정도만 해당된다. 최소 1.5년 동안 유전학을 찾고, 6개월 동안 앞으로 테스트하고, 때로는 1년 동안 보내고, 1년 이상 차량은 큰 손실을 입고 획득합니다. - 내가 원하는 것이 아닙니다. 질적 표시가 없으므로 자전거를 발명해야 합니다. 기차에서 5X를 거부하면 어쨌든 좋은 모델입니다. Igor Makanu 2020.06.09 14:18 #18034 막심 드미트리예프스키 : 질적 표시가 없으므로 자전거를 발명해야 합니다. 기차에서 5X를 거부하면 어쨌든 좋은 모델입니다. 그래서 이것은 미래를 추측하는 것이 아니라 그것이 얼마나 거래될 것인지가 아니라 계획하는 것이 문제입니다. 음, 관찰에서 배수하는 주요 방법은 퇴적물의 성장과 함께 퇴적물의 %를 배치하는 것입니다. OOS에서 멀수록 배수가 시작될 가능성이 더 높고 로트 크기도 증가하면 따라서 혜성의 속도로 배수)))) 최소한 내가 관찰한 신호에서 평면 차트와 소폭 하락, 그리고 아래쪽 화살표, 거래를 보기 시작하고 모든 것이 명확하고 TS가 작동을 멈췄으며 로트 크기가 TS 시작 시보다 훨씬 큽니다. ....마틴게일 반대가 이긴듯-오래된 화제가 있었다;; [삭제] 2020.06.09 14:21 #18035 이고르 마카누 : 그래서 이것은 문제입니다. 미래를 추측하는 것이 아니라, 그것이 얼마나 거래될 것인지가 아니라 계획을 세우는 것입니다. 음, 관찰에서 배수하는 주요 방법은 퇴적물의 성장과 함께 퇴적물의 %를 배치하는 것입니다. OOS에서 멀수록 배수가 시작될 가능성이 더 높고 로트 크기도 증가하면 따라서 혜성의 속도로 배수)))) 최소한 내가 관찰한 신호에서 평면 차트와 소폭 하락, 그리고 아래쪽 화살표, 거래를 보기 시작하고 모든 것이 명확하고 TS가 작동을 멈췄으며 로트 크기가 TS 시작 시보다 훨씬 큽니다. ....마틴게일 반대가 이긴듯-오래된 화제가 있었다;; 요컨대, 기능으로 망칠 수있는 아이디어가 있으면 매우 빠르게 확인할 수 있습니다) 증가 및 회귀 등을 모두 시도했습니다. 연무, 사례별로 결과 테스터의 뉴스가 완료되지 않았습니다. 그들과 함께 플레이하는 것이 멋질 것입니다. Valeriy Yastremskiy 2020.06.09 14:42 #18036 막심 드미트리예프스키 : OOS 2년, 최근 5개월간 교육 최적 기간 2년) 취득 기간에 따라 많이 다릅니다. 그리고 모델이 없으면 분명히 아무데도 강요하지 않습니다. 최소 유효 기간에 대한 질문입니다. [삭제] 2020.06.09 14:51 #18037 발레리 야스트렘스키 : 최적 기간 2년) 취득 기간에 따라 많이 다릅니다. 그리고 모델이 없으면 분명히 아무데도 강요하지 않습니다. 최소 유효 기간에 대한 질문입니다. Eurobucks에서 그는 2-3년 동안 거의 모든 기능에 대해 잘 배웠습니다. 거기에는 분명히 패턴이 있습니다. 다른 악기는 더 심합니다. 봇은 패턴이 있는 경우 실제로 패턴을 찾습니다. 기능은 더 이상 특별한 역할을 하지 않습니다. Valeriy Yastremskiy 2020.06.09 14:52 #18038 막심 드미트리예프스키 : 테스터의 뉴스가 완료되지 않았습니다. 그들과 함께 플레이하는 것이 멋질 것입니다. 다운로드한 파일만 파싱하면 https://www.forexfactory.com/showthread.php?t=549773 처럼 10년이 있다는 소식 그리고 예, 오랫동안 나는 뉴스를 빠르고 쉽게 면도하고 싶었습니다) [삭제] 2020.06.09 14:53 #18039 발레리 야스트렘스키 : 다운로드한 파일만 파싱하면 https://www.forexfactory.com/showthread.php?t=549773 처럼 10년이 있다는 소식 그리고 예, 오랫동안 나는 뉴스를 빠르고 쉽게 면도하고 싶었습니다) 출혈에 대한 꺼려, 테스터의 데이터와 동기화 .. 꿀벌 :) 비록 .. 농담이 아니라 필수 테스터의 뉴스 Valeriy Yastremskiy 2020.06.09 14:59 #18040 막심 드미트리예프스키 : Eurobucks에서 그는 2-3년 동안 거의 모든 기능에 대해 잘 배웠습니다. 거기에는 분명히 패턴이 있습니다. 다른 악기는 더 심합니다. 또한 기기에 대해 최적화해야 합니다.) 수학 모델이 훈련에 필요한 기간보다 짧은 기간에 변경되면 분명히 이것은 SB입니다) 1...179717981799180018011802180318041805180618071808180918101811...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
그래서 나는 묻습니다 - 다른 방법을 시도 했습니까? 왼쪽도 그녀에게 알려지지 않았습니까? - 그래프가 오른쪽으로 이동하고 있다는 사실은 당신과 내가 아는 것입니다. 그녀에게 말하지 마십시오! ))
해봤는데 별 차이 없습니다. 그러나 테스트가 오른쪽에 있으면 거래를 시작할 때 다리 아래로 많은 물이 흐른 것입니다. 최신 데이터인 IMHA에 대해 더 잘 학습하면 수익 확률이 높아집니다.
최신 데이터인 IMHA에 대해 더 잘 학습하면 수익 확률이 높아집니다.
네 분명합니다
여기서 문제는 차량의 생존 가능성 시간을 결정하는 것입니다. 결정할 수 있다면 모든 것이 정상입니다.
이 접근 방식으로는 테스트할 데이터가 충분하지 않아 좌우 모두 확인해볼 것을 제안하지만, 역사를 깊이 들여다보면 의미가 없고, 변동성은 시시각각 변하기 때문에 2년 정도만 해당된다. 최소 1.5년 동안 유전학을 찾고, 6개월 동안 앞으로 테스트하고, 때로는 1년 동안 보내고, 1년 이상 차량은 큰 손실을 입고 획득합니다. - 내가 원하는 것이 아닙니다.
네 분명합니다
여기서 문제는 차량의 생존 가능성 시간을 결정하는 것입니다. 결정할 수 있다면 모든 것이 정상입니다.
이 접근 방식으로는 테스트할 데이터가 충분하지 않아 좌우 모두 확인해볼 것을 제안하지만, 역사를 깊이 들여다보면 의미가 없고, 변동성은 시시각각 변하기 때문에 2년 정도만 해당된다. 최소 1.5년 동안 유전학을 찾고, 6개월 동안 앞으로 테스트하고, 때로는 1년 동안 보내고, 1년 이상 차량은 큰 손실을 입고 획득합니다. - 내가 원하는 것이 아닙니다.
질적 표시가 없으므로 자전거를 발명해야 합니다. 기차에서 5X를 거부하면 어쨌든 좋은 모델입니다.
질적 표시가 없으므로 자전거를 발명해야 합니다. 기차에서 5X를 거부하면 어쨌든 좋은 모델입니다.
그래서 이것은 미래를 추측하는 것이 아니라 그것이 얼마나 거래될 것인지가 아니라 계획하는 것이 문제입니다.
음, 관찰에서 배수하는 주요 방법은 퇴적물의 성장과 함께 퇴적물의 %를 배치하는 것입니다. OOS에서 멀수록 배수가 시작될 가능성이 더 높고 로트 크기도 증가하면 따라서 혜성의 속도로 배수))))
최소한 내가 관찰한 신호에서 평면 차트와 소폭 하락, 그리고 아래쪽 화살표, 거래를 보기 시작하고 모든 것이 명확하고 TS가 작동을 멈췄으며 로트 크기가 TS 시작 시보다 훨씬 큽니다. ....마틴게일 반대가 이긴듯-오래된 화제가 있었다;;
그래서 이것은 문제입니다. 미래를 추측하는 것이 아니라, 그것이 얼마나 거래될 것인지가 아니라 계획을 세우는 것입니다.
음, 관찰에서 배수하는 주요 방법은 퇴적물의 성장과 함께 퇴적물의 %를 배치하는 것입니다. OOS에서 멀수록 배수가 시작될 가능성이 더 높고 로트 크기도 증가하면 따라서 혜성의 속도로 배수))))
최소한 내가 관찰한 신호에서 평면 차트와 소폭 하락, 그리고 아래쪽 화살표, 거래를 보기 시작하고 모든 것이 명확하고 TS가 작동을 멈췄으며 로트 크기가 TS 시작 시보다 훨씬 큽니다. ....마틴게일 반대가 이긴듯-오래된 화제가 있었다;;
요컨대, 기능으로 망칠 수있는 아이디어가 있으면 매우 빠르게 확인할 수 있습니다)
증가 및 회귀 등을 모두 시도했습니다. 연무, 사례별로 결과테스터의 뉴스가 완료되지 않았습니다. 그들과 함께 플레이하는 것이 멋질 것입니다.
OOS 2년, 최근 5개월간 교육
최적 기간 2년) 취득 기간에 따라 많이 다릅니다. 그리고 모델이 없으면 분명히 아무데도 강요하지 않습니다. 최소 유효 기간에 대한 질문입니다.
최적 기간 2년) 취득 기간에 따라 많이 다릅니다. 그리고 모델이 없으면 분명히 아무데도 강요하지 않습니다. 최소 유효 기간에 대한 질문입니다.
Eurobucks에서 그는 2-3년 동안 거의 모든 기능에 대해 잘 배웠습니다. 거기에는 분명히 패턴이 있습니다. 다른 악기는 더 심합니다.
봇은 패턴이 있는 경우 실제로 패턴을 찾습니다. 기능은 더 이상 특별한 역할을 하지 않습니다.
테스터의 뉴스가 완료되지 않았습니다. 그들과 함께 플레이하는 것이 멋질 것입니다.
다운로드한 파일만 파싱하면 https://www.forexfactory.com/showthread.php?t=549773 처럼 10년이 있다는 소식
그리고 예, 오랫동안 나는 뉴스를 빠르고 쉽게 면도하고 싶었습니다)
다운로드한 파일만 파싱하면 https://www.forexfactory.com/showthread.php?t=549773 처럼 10년이 있다는 소식
그리고 예, 오랫동안 나는 뉴스를 빠르고 쉽게 면도하고 싶었습니다)
출혈에 대한 꺼려, 테스터의 데이터와 동기화 .. 꿀벌 :) 비록 .. 농담이 아니라필수 테스터의 뉴스
Eurobucks에서 그는 2-3년 동안 거의 모든 기능에 대해 잘 배웠습니다. 거기에는 분명히 패턴이 있습니다. 다른 악기는 더 심합니다.
또한 기기에 대해 최적화해야 합니다.) 수학 모델이 훈련에 필요한 기간보다 짧은 기간에 변경되면 분명히 이것은 SB입니다)