막심 드미트리예프스키 :
파이썬에는 라이브러리가 없으므로 필요한 것을 이해하지 못합니다.

구글은 거짓말을 하고 있다! 알았다 핀도스)))

판다나 다른 성경을 실행할 때 IDE에서 해당 기능이 포함된 10개의 열린 스크립트를 유지할 필요가 없습니다. 그게 제가 필요한 것입니다 .

 

예브게니 추마코프 :

X[,3] 등은 어디에 있습니까?

아니요, 필요하지 않기 때문입니다.

예브게니 추마코프 :

X[,1] == X[,1] 의미를 이해하지 못합니까?

설명하는 데 시간이 오래 걸린다

예브게니 추마코프 :

예측의 경우 마지막 10개 값을 살펴봐야 합니다.

mytarmailS :

이것들은 패키지입니다

폴더에 빈 __init__.py 파일을 만들고 즐기십시오.

  
[ 16 ,] "X[,8]>-0.03370967745 & X[,9]<=-0.00120967745 & X[,10]>-0.00596774195 & X[,10]<=0.0229032258"

일반적으로 array[x3] > - 0.03370967745 및 array[x4] <= -0.00120967745 then [16] 등을 이해합니다.

 
막심 드미트리예프스키 :

응 시도해 볼게

 
예브게니 추마코프 :

일반적으로 array[x3] > - 0.03370967745 및 array[x4] <= -0.00120967745 then [16] 등을 이해합니다.

mytarmailS :

값이 있는 배열이 "x"이고 i번째 요소를 예측한다고 가정해 보겠습니다.

그러면 X[,10]은 x[i-1]입니다.

그리고 X[,1]은 x[i-10]입니다.

예측 - x[i]


다음은 규칙 및 오류에 대한 통계입니다.

      len freq                  err                 
 [ 1 ,] "2" "0.258200032315398"    "0"                  
 [ 2 ,] "3" "0.168363225076749"    "0"                  
 [ 3 ,] "1" "0.0980772338019066"    "0"                  
 [ 4 ,] "1" "0.0929067700759412"    "0"                  
 [ 5 ,] "3" "0.0575214089513653"    "0"                  
 [ 6 ,] "4" "0.0571982549684925"    "0"                  
 [ 7 ,] "3" "0.0542898691226369"    "0"                  
 [ 8 ,] "2" "0.0525125222168363"    "0"                  
 [ 9 ,] "2" "0.0313459363386654"    "0"                  
[ 10 ,] "3" "0.0274680885441913"    "0"                  
[ 11 ,] "2" "0.025044433672645"    "0"                  
[ 12 ,] "3" "0.015026660203587"    "0"                  
[ 13 ,] "2" "0.0124414283406043"    "0"                  
[ 14 ,] "3" "0.010017773469058"    "0"                  
[ 15 ,] "5" "0.0122798513491679"    "0.0131578947368421"
[ 16 ,] "4" "0.0103409274519308"    "0.1875"              
[ 17 ,] "1" "0.0122798513491679"    "0.236842105263158" 
[ 18 ,] "1" "0.00468573275165616" "0.482758620689655"


원칙적으로 16, 17, 18 규칙을 무시하려고 할 수 있습니다.

 
mytarmailS :

x[i], x[1], x[2], x[3] - 이러한 시퀀스.

그래서 X[,10] 은 오히려 x[i+1] 입니다. 마이너스이면 미래입니다.

 
예브게니 추마코프 :


아, 그럼 내가 쓴 건 잊어버려, 내 언어로 i + 1은 미래야


그럼 이 사진을 보세요

 
