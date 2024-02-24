트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2000 1...199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007...3399 새 코멘트 mytarmailS 2020.09.08 10:42 #19991 막심 드미트리예프스키 : 파이썬에는 라이브러리가 없으므로 필요한 것을 이해하지 못합니다. 구글은 거짓말을 하고 있다! 알았다 핀도스))) ================================= 판다나 다른 성경을 실행할 때 IDE에서 해당 기능이 포함된 10개의 열린 스크립트를 유지할 필요가 없습니다. 그게 제가 필요한 것입니다 . Evgeniy Chumakov 2020.09.08 10:45 #19992 . mytarmailS 2020.09.08 10:47 #19993 예브게니 추마코프 : X[,3] 등은 어디에 있습니까? 아니요, 필요하지 않기 때문입니다. 예브게니 추마코프 : X[,1] == X[,1] 의미를 이해하지 못합니까? 설명하는 데 시간이 오래 걸린다 예브게니 추마코프 : 예측의 경우 마지막 10개 값을 살펴봐야 합니다. 예 [삭제] 2020.09.08 10:51 #19994 mytarmailS : 구글은 거짓말을 하고 있다! 알았다, 핀도스))) 판다나 다른 성경을 실행할 때 IDE에서 해당 기능이 포함된 10개의 열린 스크립트를 유지할 필요가 없습니다. 그게 제가 필요한 것입니다 . 이것들은 패키지입니다 폴더에 빈 __init__.py 파일을 만들고 즐기십시오. Evgeniy Chumakov 2020.09.08 10:51 #19995 [ 16 ,] "X[,8]>-0.03370967745 & X[,9]<=-0.00120967745 & X[,10]>-0.00596774195 & X[,10]<=0.0229032258" 일반적으로 array[x3] > - 0.03370967745 및 array[x4] <= -0.00120967745 then [16] 등을 이해합니다. mytarmailS 2020.09.08 10:55 #19996 막심 드미트리예프스키 : 이것들은 패키지입니다 폴더에 빈 __init__.py 파일을 만들고 즐기십시오. 응 시도해 볼게 mytarmailS 2020.09.08 10:57 #19997 예브게니 추마코프 : 일반적으로 array[x3] > - 0.03370967745 및 array[x4] <= -0.00120967745 then [16] 등을 이해합니다. 나는 MT4 구문을 모릅니다. 당신이 쓴 것을 이해했는지 잘 모르겠습니다. mytarmailS 2020.09.08 11:04 #19998 mytarmailS : 나는 MT4 구문을 모릅니다. 당신이 쓴 것을 이해했는지 잘 모르겠습니다. 값이 있는 배열이 "x"이고 i번째 요소를 예측한다고 가정해 보겠습니다. 그러면 X[,10]은 x[i-1]입니다. 그리고 X[,1]은 x[i-10]입니다. 예측 - x[i] 다음은 규칙 및 오류에 대한 통계입니다. len freq err [ 1 ,] "2" "0.258200032315398" "0" [ 2 ,] "3" "0.168363225076749" "0" [ 3 ,] "1" "0.0980772338019066" "0" [ 4 ,] "1" "0.0929067700759412" "0" [ 5 ,] "3" "0.0575214089513653" "0" [ 6 ,] "4" "0.0571982549684925" "0" [ 7 ,] "3" "0.0542898691226369" "0" [ 8 ,] "2" "0.0525125222168363" "0" [ 9 ,] "2" "0.0313459363386654" "0" [ 10 ,] "3" "0.0274680885441913" "0" [ 11 ,] "2" "0.025044433672645" "0" [ 12 ,] "3" "0.015026660203587" "0" [ 13 ,] "2" "0.0124414283406043" "0" [ 14 ,] "3" "0.010017773469058" "0" [ 15 ,] "5" "0.0122798513491679" "0.0131578947368421" [ 16 ,] "4" "0.0103409274519308" "0.1875" [ 17 ,] "1" "0.0122798513491679" "0.236842105263158" [ 18 ,] "1" "0.00468573275165616" "0.482758620689655" 원칙적으로 16, 17, 18 규칙을 무시하려고 할 수 있습니다. Evgeniy Chumakov 2020.09.08 11:43 #19999 mytarmailS : 값이 있는 배열이 "x"이고 i번째 요소를 예측한다고 가정해 보겠습니다. 그러면 X[,10]은 x[i-1]입니다. 그리고 X[,1]은 x[i-10]입니다. 예측 - x[i] x[i], x[1], x[2], x[3] - 이러한 시퀀스. 그래서 X[,10] 은 오히려 x[i+1] 입니다. 마이너스이면 미래입니다. mytarmailS 2020.09.08 11:53 #20000 예브게니 추마코프 : x[i], x[1], x[2], x[3] - 이러한 시퀀스. 그래서 X[,10] 은 오히려 x[i+1] 입니다. 마이너스이면 미래입니다. 아, 그럼 내가 쓴 건 잊어버려, 내 언어로 i + 1은 미래야 그럼 이 사진을 보세요 #19988 Машинное обучение в трейдинге: теория, практика, торговля и не только 2020.09.08www.mql5.com Добрый день всем, Знаю, что есть на форуме энтузиасты machine learning и статистики... 1...199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
파이썬에는 라이브러리가 없으므로 필요한 것을 이해하지 못합니다.
구글은 거짓말을 하고 있다! 알았다 핀도스)))
=================================
판다나 다른 성경을 실행할 때 IDE에서 해당 기능이 포함된 10개의 열린 스크립트를 유지할 필요가 없습니다. 그게 제가 필요한 것입니다 .
.
X[,3] 등은 어디에 있습니까?
아니요, 필요하지 않기 때문입니다.
X[,1] == X[,1] 의미를 이해하지 못합니까?
설명하는 데 시간이 오래 걸린다
예측의 경우 마지막 10개 값을 살펴봐야 합니다.
예
구글은 거짓말을 하고 있다! 알았다, 핀도스)))
판다나 다른 성경을 실행할 때 IDE에서 해당 기능이 포함된 10개의 열린 스크립트를 유지할 필요가 없습니다. 그게 제가 필요한 것입니다 .
이것들은 패키지입니다
폴더에 빈 __init__.py 파일을 만들고 즐기십시오.
일반적으로 array[x3] > - 0.03370967745 및 array[x4] <= -0.00120967745 then [16] 등을 이해합니다.
이것들은 패키지입니다
폴더에 빈 __init__.py 파일을 만들고 즐기십시오.
응 시도해 볼게
일반적으로 array[x3] > - 0.03370967745 및 array[x4] <= -0.00120967745 then [16] 등을 이해합니다.
나는 MT4 구문을 모릅니다. 당신이 쓴 것을 이해했는지 잘 모르겠습니다.
나는 MT4 구문을 모릅니다. 당신이 쓴 것을 이해했는지 잘 모르겠습니다.
값이 있는 배열이 "x"이고 i번째 요소를 예측한다고 가정해 보겠습니다.
그러면 X[,10]은 x[i-1]입니다.
그리고 X[,1]은 x[i-10]입니다.
예측 - x[i]
다음은 규칙 및 오류에 대한 통계입니다.
원칙적으로 16, 17, 18 규칙을 무시하려고 할 수 있습니다.
값이 있는 배열이 "x"이고 i번째 요소를 예측한다고 가정해 보겠습니다.
그러면 X[,10]은 x[i-1]입니다.
그리고 X[,1]은 x[i-10]입니다.
예측 - x[i]
x[i], x[1], x[2], x[3] - 이러한 시퀀스.
그래서 X[,10] 은 오히려 x[i+1] 입니다. 마이너스이면 미래입니다.
x[i], x[1], x[2], x[3] - 이러한 시퀀스.
그래서 X[,10] 은 오히려 x[i+1] 입니다. 마이너스이면 미래입니다.
아, 그럼 내가 쓴 건 잊어버려, 내 언어로 i + 1은 미래야
그럼 이 사진을 보세요#19988