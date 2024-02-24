트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1959 1...195219531954195519561957195819591960196119621963196419651966...3399 새 코멘트 Rorschach 2020.08.04 16:15 #19581 일반적으로 성배의 문제를 해결할 기술을 찾았습니다 . GPT-3을 사용하여 "전리품을 깎는 버튼 만들기"라고 작성하면 작업 코드가 나옵니다. Q: 모글에 박차를 가하는 방법은 무엇입니까? A: 모지는 박차를 가해야 합니다. Q: kulebyak에는 몇 개의 gakov가 있습니까? A: 쿨레뱌크에는 3개의 갈고리가 있습니다. Q: 하와이에서 열일곱으로 건너뛰려면 몇 개의 무지개가 필요합니까? A: 하와이에서 열일곱으로 넘어가려면 두 개의 무지개가 필요합니다. Q: 어떤 무색 녹색 아이디어가 맹렬히 잠을 자나요? A: 맹렬한 꿈의 무색 녹색 아이디어는 맹렬히 잠을 잔다. Q: 이 질문을 이해합니까? A: 이러한 질문을 이해합니다. mytarmailS 2020.08.04 16:38 #19582 막심 드미트리예프스키 : 아침기도 대신 이것을 반복하십시오 AI가 아무리 강력해도 '전혀 무엇을 해야할지'에 대한 무력감과 이해 부족은 벼락치기로만 처리)) 당신이 나를 트롤하거나 무엇입니까? 어제 술먹고 오늘은 생각이 가물가물한데 당구는 3:0 이겼어) ===================================================== ========= 방금 패턴에 시간 필터를 적용하기 시작했는데 특정 시간 범위에서만 패턴에 반응합니다... 도구 - 에브라 5분 30p를 가져 가라. 중지 10p. 3 대 1 + 커미션 1p. 유감스럽게도 모든 것은 각각의 패턴을 따로 찾아보고 살펴봐야 하도록 구성되어 있지만, 컷: 각 라인은 개별 패턴의 개별 특성입니다. 마을만의 패턴으로 총 100개 정도.. 그림에서 패턴 중 하나를 거래하고 있습니다 각 개별 패턴은 엄격하게 자체 시간 프레임에서 거래됩니다... 다음은 패턴 중 하나의 거래입니다. 패턴 중 하나의 에퀴티 또 다른 이모 글쎄, 최대 백 .. T3 에마 크로스! 마지막으로 MT5로 전환하려면 어떻게 [삭제] 2020.08.04 16:58 #19583 mytarmailS : 당신이 나를 트롤하거나 무엇입니까? 어제 술먹고 오늘은 생각이 가물가물한데 당구는 3:0 이겼어) ==================================================== ========= 방금 패턴에 시간 필터를 적용하기 시작했는데 특정 시간 범위에서만 패턴에 반응합니다... 도구 - 에브라 5분 30p를 가져 가라. 중지 10p. 3 대 1 + 커미션 1p. 유감스럽게도 모든 것은 각각의 패턴을 따로 찾아보고 살펴봐야 하도록 구성되어 있지만, 컷: 각 라인은 개별 패턴의 개별 특성입니다. 마을만의 패턴으로 총 100개 정도.. 각 개별 패턴은 엄격하게 자체 시간 프레임에서 거래됩니다... 다음은 패턴 중 하나의 거래입니다. +- 우리는 같은 것에 대해 이야기하고 있습니다. 나는 트롤은 아니지만 매일 반복하지 않으면 정확한 정보가 머리에 나쁘게 들어간다고 말합니다)) mytarmailS 2020.08.04 17:11 #19584 막심 드미트리예프스키 : + - 우리는 같은 것에 대해 이야기하고 있습니다. 나는 트롤은 아니지만 매일 반복하지 않으면 정확한 정보가 머리에 나쁘게 들어간다고 말합니다)) 아)) 네 네 네 네 네)) 아마도 머리에 누워있는 것이 나쁘지 않을 수도 있습니다. 사람은 도덕적으로나 정보적으로이 정보에 대한 준비가되어 있지 않습니다. 왜냐하면 수년 동안 왜곡되었지만 결과가 없었지만 그는 성숙하고 더 많이 이해하기 시작했기 때문입니다. , 그리고 이제 그는 새로운 지식의 관점에서 같은 정보를 다른 사람에게 보기 시작했고, 데이터는 같더라도 결과도 다릅니다... =================================== 하나의 손실 무역 패턴 나는 그녀를 지켜본다 그리고 나는 이것을 나쁜 예후로 고려할 가치가 있다고 생각합니다) Mihail Marchukajtes 2020.08.04 17:20 #19585 얘들 아, 내 질문이 갑자기 누군가에게 말도 안되거나 진부한 것처럼 보이면 용서하십시오. 그러나 모델의 작업을 평가하는 메트릭 외에도 다항식의 분석이 그 계수를 보면 어리석게도 수행될 수 있다는 강한 느낌이 듭니다. 이 아이디어가 오랫동안 머릿속을 맴돌았지만 아직까지는 제대로 된 접근 방식이 떠오르지 않습니다. 두 개의 다항식의 실제 값이 두 개의 열에 있고 대상이 세 번째 열에 있는 테이블을 저장했습니다. 물론 이것은 공부 기간 동안입니다. 이제 질문이 있습니다. 이 테이블이 라틀라와 마차 외에 P로 어떻게든 뒤틀릴 수 있습니까? 어떤 조언을 해주시면 감사하겠습니다.... Alexandr Andreev 2020.08.04 17:34 #19586 마이클 마르쿠카이테스 : 조금 다른, 디지털 컴퓨터는 0과 1의 형태로 정보를 처리합니다. 도체에 전류가 있든 없든 더 높은 수준의 배열을 형성합니다. 아날로그 신호는 비임계화를 통해 디지털로 변환될 수 있습니다. 그러나 여기에는 도체에 전류가 있거나 없다는 사실이 아니라이 도체의 전압 수준, 즉 그들이 어떻게 든 추가하는 법을 배운 아날로그 신호인 추가 및 수학적 연산이 있다고 생각합니다. 글쎄, 어리석게도 숫자 5가 필요하면 프로세서 다리에서 5볼트입니다. 숫자 8.345354346346이 필요하면 동일한 볼트 수입니다. 제 영상에서 말했듯이 생물학적 뉴런과 관련하여 현재 구현되지 않은 두 개의 아킬레스건이 있습니다. 첫 번째는 뉴런 간의 연결을 끊고 설정하는 것이 가능하고 두 번째는 디지털 형식의 작업으로 소수점 이하 숫자 순서의 차원 형태로 비임계화가 있습니다. 아날로그 세계에서 이러한 비트 깊이는 훨씬 더 크며 각 뉴런에 대해 개별적이라고 생각합니다. 즉, 아날로그 신호는 소수점 이하 무한 자릿수로 숫자를 정제할 수 있을 때 무한 비트 깊이를 갖습니다. . 실수의 세계는 이렇다 :-) 내가 올바르게 이해하고 프로세서가 아날로그 신호로 작동한다면 이것은 아킬레스건의 한쪽 발 뒤꿈치가 이미 파괴 된 진정한 돌파구입니다 .... 결국, 당신과 함께 우리 머리 내부에서 뉴런은 신호를 서로에게 전송합니다. 아날로그 형식. 나는 그 기사가 여전히 아날로그적이라고 생각한다 - 직접적으로 백분율로 기록된 "뉴런의 무게"의 결과를 쌓았다. (여기에 트랜지스터를 대체할 곳을 찾았다는 말은 없습니다.) 이는 0과 1의 형태로 전류가 흐르면서 그대로 남아 있다는 뜻입니다. 아날로그 전류의 경우 이를 변경할 수 있는 기능, 변경할 수 있는 타사 오류에 대한 보호, 다른 전압 전류를 기록 및 저장하는 기능 및 처리하는 기능이 없습니다. Mihail Marchukajtes 2020.08.04 17:35 #19587 훈련구간인건 알지만, 이번에는 기간 기본전략의 최악의 결과를 (최고의 것을 택하기 전) 결정하고 개선하기로 했다. 이것이 기본이 작동한 방식입니다. 음, 실제로 네트워크. 불행하게도 놀랍게도 최적화 사이트에서 훈련된 모델이 마이너스를 하나도 만들지 않은 것을 처음으로 봅니다. 따라서 여러 매개변수를 계산할 수 없습니다. 현재 구축된 결합된 메트릭 외에도 교육과 관련된 것입니다. 결과 다항식을 작업뿐만 아니라 시각적으로 평가할 수 있도록 R에 이러한 도구를 갖고 싶습니다. 다항식 작업의 의미가 실제 단위로, 그리고 타겟과 관련하여 어떻게 분석될 것인가??? Mihail Marchukajtes 2020.08.04 17:38 #19588 글쎄요, 사실 화살 자체, 실생활에서 어떻게 작동하는지 ....하지만 젠장, 오늘 나는 하루에 100 개씩 ...... Rorschach 2020.08.04 17:53 #19589 아날로그 그리드 Renat Akhtyamov 2020.08.04 18:19 #19590 마이클 마르쿠카이테스 : 훈련구간인건 알지만, 이번에는 기간 기본전략의 최악의 결과를 (최고의 것을 택하기 전) 결정하고 개선하기로 했다. 이것이 기본이 작동한 방식입니다. 음, 실제로 네트워크. 불행하게도 놀랍게도 최적화 사이트에서 훈련된 모델이 마이너스를 하나도 만들지 않은 것을 처음으로 봅니다. 따라서 여러 매개변수를 계산할 수 없습니다. 현재 구축된 결합된 메트릭 외에도 교육과 관련된 것입니다. 결과 다항식을 작업뿐만 아니라 시각적으로 평가할 수 있도록 R에 이러한 도구를 갖고 싶습니다. 다항식 작업의 의미가 실제 단위로, 그리고 타겟과 관련하여 어떻게 분석될 것인가??? 모든 것, 플레이 신호가 올까요? 1...195219531954195519561957195819591960196119621963196419651966...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
일반적으로 성배의 문제를 해결할 기술을 찾았습니다 . GPT-3을 사용하여 "전리품을 깎는 버튼 만들기"라고 작성하면 작업 코드가 나옵니다.
Q: 모글에 박차를 가하는 방법은 무엇입니까?
A: 모지는 박차를 가해야 합니다.
Q: kulebyak에는 몇 개의 gakov가 있습니까?
A: 쿨레뱌크에는 3개의 갈고리가 있습니다.
Q: 하와이에서 열일곱으로 건너뛰려면 몇 개의 무지개가 필요합니까?
A: 하와이에서 열일곱으로 넘어가려면 두 개의 무지개가 필요합니다.
Q: 어떤 무색 녹색 아이디어가 맹렬히 잠을 자나요?
A: 맹렬한 꿈의 무색 녹색 아이디어는 맹렬히 잠을 잔다.
Q: 이 질문을 이해합니까?
A: 이러한 질문을 이해합니다.
아침기도 대신 이것을 반복하십시오
AI가 아무리 강력해도 '전혀 무엇을 해야할지'에 대한 무력감과 이해 부족은 벼락치기로만 처리))
당신이 나를 트롤하거나 무엇입니까? 어제 술먹고 오늘은 생각이 가물가물한데 당구는 3:0 이겼어)
===================================================== =========
방금 패턴에 시간 필터를 적용하기 시작했는데 특정 시간 범위에서만 패턴에 반응합니다...
도구 - 에브라 5분
30p를 가져 가라. 중지 10p. 3 대 1
+ 커미션 1p.
유감스럽게도 모든 것은 각각의 패턴을 따로 찾아보고 살펴봐야 하도록 구성되어 있지만,
컷:
각 라인은 개별 패턴의 개별 특성입니다.
마을만의 패턴으로 총 100개 정도..
그림에서 패턴 중 하나를 거래하고 있습니다
각 개별 패턴은 엄격하게 자체 시간 프레임에서 거래됩니다...
다음은 패턴 중 하나의 거래입니다.
패턴 중 하나의 에퀴티
또 다른
이모
글쎄, 최대 백 ..
+- 우리는 같은 것에 대해 이야기하고 있습니다.
나는 트롤은 아니지만 매일 반복하지 않으면 정확한 정보가 머리에 나쁘게 들어간다고 말합니다))
아)) 네 네 네 네 네))
아마도 머리에 누워있는 것이 나쁘지 않을 수도 있습니다. 사람은 도덕적으로나 정보적으로이 정보에 대한 준비가되어 있지 않습니다. 왜냐하면 수년 동안 왜곡되었지만 결과가 없었지만 그는 성숙하고 더 많이 이해하기 시작했기 때문입니다. , 그리고 이제 그는 새로운 지식의 관점에서 같은 정보를 다른 사람에게 보기 시작했고, 데이터는 같더라도 결과도 다릅니다...
===================================
하나의 손실 무역 패턴
나는 그녀를 지켜본다
그리고 나는 이것을 나쁜 예후로 고려할 가치가 있다고 생각합니다)
조금 다른, 디지털 컴퓨터는 0과 1의 형태로 정보를 처리합니다. 도체에 전류가 있든 없든 더 높은 수준의 배열을 형성합니다. 아날로그 신호는 비임계화를 통해 디지털로 변환될 수 있습니다. 그러나 여기에는 도체에 전류가 있거나 없다는 사실이 아니라이 도체의 전압 수준, 즉 그들이 어떻게 든 추가하는 법을 배운 아날로그 신호인 추가 및 수학적 연산이 있다고 생각합니다. 글쎄, 어리석게도 숫자 5가 필요하면 프로세서 다리에서 5볼트입니다. 숫자 8.345354346346이 필요하면 동일한 볼트 수입니다.
제 영상에서 말했듯이 생물학적 뉴런과 관련하여 현재 구현되지 않은 두 개의 아킬레스건이 있습니다. 첫 번째는 뉴런 간의 연결을 끊고 설정하는 것이 가능하고 두 번째는 디지털 형식의 작업으로 소수점 이하 숫자 순서의 차원 형태로 비임계화가 있습니다. 아날로그 세계에서 이러한 비트 깊이는 훨씬 더 크며 각 뉴런에 대해 개별적이라고 생각합니다. 즉, 아날로그 신호는 소수점 이하 무한 자릿수로 숫자를 정제할 수 있을 때 무한 비트 깊이를 갖습니다. . 실수의 세계는 이렇다 :-)
내가 올바르게 이해하고 프로세서가 아날로그 신호로 작동한다면 이것은 아킬레스건의 한쪽 발 뒤꿈치가 이미 파괴 된 진정한 돌파구입니다 .... 결국, 당신과 함께 우리 머리 내부에서 뉴런은 신호를 서로에게 전송합니다. 아날로그 형식.
나는 그 기사가 여전히 아날로그적이라고 생각한다 - 직접적으로 백분율로 기록된 "뉴런의 무게"의 결과를 쌓았다. (여기에 트랜지스터를 대체할 곳을 찾았다는 말은 없습니다.) 이는 0과 1의 형태로 전류가 흐르면서 그대로 남아 있다는 뜻입니다. 아날로그 전류의 경우 이를 변경할 수 있는 기능, 변경할 수 있는 타사 오류에 대한 보호, 다른 전압 전류를 기록 및 저장하는 기능 및 처리하는 기능이 없습니다.
훈련구간인건 알지만, 이번에는 기간 기본전략의 최악의 결과를 (최고의 것을 택하기 전) 결정하고 개선하기로 했다. 이것이 기본이 작동한 방식입니다.
음, 실제로 네트워크. 불행하게도 놀랍게도 최적화 사이트에서 훈련된 모델이 마이너스를 하나도 만들지 않은 것을 처음으로 봅니다. 따라서 여러 매개변수를 계산할 수 없습니다.
현재 구축된 결합된 메트릭 외에도 교육과 관련된 것입니다. 결과 다항식을 작업뿐만 아니라 시각적으로 평가할 수 있도록 R에 이러한 도구를 갖고 싶습니다. 다항식 작업의 의미가 실제 단위로, 그리고 타겟과 관련하여 어떻게 분석될 것인가???
글쎄요, 사실 화살 자체, 실생활에서 어떻게 작동하는지 ....하지만 젠장, 오늘 나는 하루에 100 개씩 ......
아날로그 그리드
모든 것, 플레이
신호가 올까요?