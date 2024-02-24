트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1834 1...182718281829183018311832183318341835183618371838183918401841...3399 새 코멘트 Valeriy Yastremskiy 2020.06.18 14:16 #18331 mytarmailS : 예를 들어 가격을 10개의 클러스터로 클러스터링합니다. 클러스터 란 - 이것은 반복되는 특정 이미지입니다 - "패턴" 클러스터의 번호는 c입니다. 날 사례 1에서 10 클러스터 형태의 가격은 다음과 같습니다. 111333335555433377779991010103333222288888 예를 들어 1593 과 같은 불도저에서 조합을 선택하십시오. 가격으로 찾는다 1 113333 5 5543337777 9 99101010 3 333222288888 이것은 결과 패턴이 될 것입니다 이 패턴으로 모든 상황을 수집하고 수익성 통계를 봅니다. 수백 개의 클러스터가 있을 수 있습니다. 모든 데이터에 따라 클러스터를 구축할 수 있습니다. 클러스터는 규칙 로그로 대체될 수 있습니다. 예를 들어 더 명확해질 것입니다. 불도저에서 이것은 흉상입니다 (무작위 또는 기타는 두 번째 질문입니다). 10 값에도 많은 옵션이 있습니다. 그리고 무작위로 선택한 경우 반드시 수익성이 있는 것은 아닙니다. 수익성이 있는 논리가 필요하므로 옵션의 수를 줄일 수 있습니다. Valeriy Yastremskiy 2020.06.18 14:17 #18332 막심 드미트리예프스키 : 강한 추세가 있는 경우 해당 범위에 가격이 거의 없습니다. 항상 다른 수의 기능을 얻습니다. 따라서 하나의 알고리즘/모델을 생략할 수 없으며 모델을 선택하는 기준이 필요합니다. 아마도 기능의 수에서)))) mytarmailS 2020.06.18 14:18 #18333 막심 드미트리예프스키 : 강한 추세가 있는 경우 해당 범위에 가격이 거의 없습니다. 항상 다른 수의 기능을 얻습니다. 여기에 당신을 위한 강력한 트렌드가 있습니다 무엇이 바뀌었습니까? Valeriy Yastremskiy 2020.06.18 14:30 #18334 mytarmailS : 예를 들어 가격을 10개의 클러스터로 클러스터링합니다. 클러스터 란 - 이것은 반복되는 특정 이미지입니다 - "패턴" 여기에서 자세히 알아볼 수 있습니다. 클러스터 10개에 대한 가격을 클러스터링합니다. 이것이 의미하는 바는 무엇입니까? 그러면서 뭔가 혼란스러워졌다. 나에게 이것은 가격을 10 부분으로 나누는 것이지만 클러스터는 이미지이기 때문에 분명히 그렇지 않습니다. mytarmailS 2020.06.18 14:31 #18335 발레리 야스트렘스키 : 여기에서 자세히 알아볼 수 있습니다. 클러스터 10개에 대한 가격을 클러스터링합니다. 이것이 의미하는 바는 무엇입니까? 그러면서 뭔가 혼란스러워졌다. 나에게 이것은 가격을 10 부분으로 나누는 것이지만 클러스터는 이미지이기 때문에 분명히 그렇지 않습니다. 클러스터링에 대해 알고 있습니까? Mihail Marchukajtes 2020.06.18 14:42 #18336 발레리 야스트렘스키 : 불도저에서 이것은 너무합니다 (무작위 또는 다른 것이 두 번째 질문입니다) 흉상은 잭-2 퀸-3 킹-4가 21개 이상인 경우입니다. 다른 모든 것은 악에서 온 것입니다 :-) Valeriy Yastremskiy 2020.06.18 14:43 #18337 mytarmailS : 클러스터링에 대해 알고 있습니까? 이것은 집합을 부분 집합으로 나누는 것이라는 이해에서. 분명히 여기에 없습니다. 분홍 부분을 10등분으로 나눠야 한다는 생각에서) Mihail Marchukajtes 2020.06.18 14:44 #18338 글쎄요, 당신은 최근에 지루했습니다. 당신과 지루하다. 마술사, 글쎄, 당신은 어디 ... 균열하자 .... Mihail Marchukajtes 2020.06.18 14:46 #18339 발레리 야스트렘스키 : 이것은 집합을 부분 집합으로 나누는 것이라는 이해에서. 분명히 여기에 없습니다. 맞습니다. 집합을 특정 수의 클래스로 나누는 것입니다. 즉, 클래스를 정의하거나 정의하지 않아야 합니다. 예를 들어 100개의 행이 있지만 10개의 그룹으로 그룹화할 수 있다고 가정해 보겠습니다. 분류는 더 이상 3개의 클래스에만 영향을 미치지 않습니다. "네", "아니요", "모르겠습니다" Valeriy Yastremskiy 2020.06.18 14:46 #18340 마이클 마르쿠카이테스 : 글쎄요, 당신은 최근에 지루했습니다. 당신과 지루하다. 마술사, 글쎄, 당신은 어디 ... 균열하자 .... 예, 거기 성배 의 주제가 진정되지 않은 것 같습니다. 사람들이 거기에서 갈라지고 있습니다.)))) 1...182718281829183018311832183318341835183618371838183918401841...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
예를 들어 가격을 10개의 클러스터로 클러스터링합니다.
클러스터 란 - 이것은 반복되는 특정 이미지입니다 - "패턴"
클러스터의 번호는 c입니다. 날 사례 1에서 10
클러스터 형태의 가격은 다음과 같습니다.
111333335555433377779991010103333222288888
예를 들어 1593 과 같은 불도저에서 조합을 선택하십시오.
가격으로 찾는다
1 113333 5 5543337777 9 99101010 3 333222288888
이것은 결과 패턴이 될 것입니다
이 패턴으로 모든 상황을 수집하고 수익성 통계를 봅니다.
수백 개의 클러스터가 있을 수 있습니다. 모든 데이터에 따라 클러스터를 구축할 수 있습니다. 클러스터는 규칙 로그로 대체될 수 있습니다. 예를 들어 더 명확해질 것입니다.
불도저에서 이것은 흉상입니다 (무작위 또는 기타는 두 번째 질문입니다). 10 값에도 많은 옵션이 있습니다. 그리고 무작위로 선택한 경우 반드시 수익성이 있는 것은 아닙니다. 수익성이 있는 논리가 필요하므로 옵션의 수를 줄일 수 있습니다.
강한 추세가 있는 경우 해당 범위에 가격이 거의 없습니다.항상 다른 수의 기능을 얻습니다.
따라서 하나의 알고리즘/모델을 생략할 수 없으며 모델을 선택하는 기준이 필요합니다. 아마도 기능의 수에서))))
여기에 당신을 위한 강력한 트렌드가 있습니다
무엇이 바뀌었습니까?
여기에서 자세히 알아볼 수 있습니다. 클러스터 10개에 대한 가격을 클러스터링합니다. 이것이 의미하는 바는 무엇입니까? 그러면서 뭔가 혼란스러워졌다. 나에게 이것은 가격을 10 부분으로 나누는 것이지만 클러스터는 이미지이기 때문에 분명히 그렇지 않습니다.
클러스터링에 대해 알고 있습니까?
불도저에서 이것은 너무합니다 (무작위 또는 다른 것이 두 번째 질문입니다)
흉상은 잭-2 퀸-3 킹-4가 21개 이상인 경우입니다. 다른 모든 것은 악에서 온 것입니다 :-)
이것은 집합을 부분 집합으로 나누는 것이라는 이해에서. 분명히 여기에 없습니다.
분홍 부분을 10등분으로 나눠야 한다는 생각에서)
맞습니다. 집합을 특정 수의 클래스로 나누는 것입니다. 즉, 클래스를 정의하거나 정의하지 않아야 합니다. 예를 들어 100개의 행이 있지만 10개의 그룹으로 그룹화할 수 있다고 가정해 보겠습니다.
분류는 더 이상 3개의 클래스에만 영향을 미치지 않습니다. "네", "아니요", "모르겠습니다"
글쎄요, 당신은 최근에 지루했습니다. 당신과 지루하다. 마술사, 글쎄, 당신은 어디 ... 균열하자 ....
예, 거기 성배 의 주제가 진정되지 않은 것 같습니다. 사람들이 거기에서 갈라지고 있습니다.))))