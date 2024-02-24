트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1827 1...182018211822182318241825182618271828182918301831183218331834...3399 새 코멘트 Aleksei Kuznetsov 2020.06.17 15:44 #18261 랜덤 인용문과 입구의 쓰레기 주제에... 예측변수의 중요성을 평가하는 방법을 비교했습니다. https://www.mql5.com/en/blogs/post/737458 그것들조차도 객관적으로 평가될 수 없으며 쓰레기에서 중요한 것을 제거합니다 (( Сравнение разных методов оценки важности предикторов. www.mql5.com Провел сравнение разных методов оценки важности предикторов. Тесты проводил на данных титаника (36 фичей и 891 строки) при помощи случайного леса из 100 деревьев. Распечатка с результатами ниже. За образец с которым можно сравнивать все методы взял результаты оценки предикторов с реальным удалением предиктора/столбца из обучающего набора и... [삭제] 2020.06.17 15:50 #18262 도서관 : 랜덤 인용문과 입구의 쓰레기 주제에... 예측변수의 중요성을 평가하는 방법을 비교했습니다. https://www.mql5.com/en/blogs/post/737458 그것들조차도 객관적으로 평가될 수 없으며 쓰레기에서 중요한 것을 제거합니다 (( 그리고 모델과 새로운 데이터를 즉시 열거하는 것이 좋습니다) Valeriy Yastremskiy 2020.06.17 15:53 #18263 mytarmailS : 이것은 틱이 아니라 종가 5min , R에서 양초를 그리는 데 오랜 시간이 걸립니다. 종가는 이해할 수 있지만 무스에 대한 변동성이 무스보다 크면 무스의 기대치는 절반 이상이라는 사실. Aleksei Kuznetsov 2020.06.17 16:04 #18264 막심 드미트리예프스키 : 그리고 모델과 새로운 데이터를 즉시 열거하는 것이 좋습니다) 비교를 위해 샘플로 가져왔습니다. 그러나 이것은 891개 라인에도 해당됩니다. 35번의 재교육은 깁니다(약 1분). 백만 개의 행과 100개의 열이 있다면 어떻게 될까요? 그런 다음 1-2 주 동안 담배를 피우러 갈 수 있습니다)) mytarmailS 2020.06.17 16:23 #18265 발레리 야스트렘스키 : 종가는 이해할 수 있지만 무스에 대한 변동성이 무스보다 크면 무스의 기대치는 절반 이상이라는 사실. 그리고 이게 무슨 상관이야?? 젠장...!!!! 시장을 다르게 분석하고, 패턴을 다르게 찾아야 한다고 말하고, 표준 접근 방식은 시장에 적용할 수 없으며 이는 명백하며 어느 것도 작동하지 않습니다! 나는 시계열 작업을 위한 어떤 방법도 찾을 수 없는 패턴의 예를 들었습니다. 그러한 패턴은 수천 가지가 있습니다. 이것은 단지 예일 뿐입니다...!!!!!!! 그리고 추세를 삭제하라고 말하거나 변동성을 생각합니다. 대화 내용과 진행 상황을 이해하고 있습니까? Valeriy Yastremskiy 2020.06.17 16:40 #18266 도서관 : 비교를 위해 샘플로 가져왔습니다. 그러나 이것은 891개 라인에도 해당됩니다. 35번의 재교육은 깁니다(약 1분). 백만 개의 행과 100개의 열이 있다면 어떻게 될까요? 그런 다음 1-2 주 동안 담배를 피우러 갈 수 있습니다)) 그래서 조합이 많아 10년 안에는 더 빠를 것입니다.) 그래서 예측변수가 중요하기 때문에 그것들을 모두 분류해서 더 잘 고르는 것이 가능하겠지만 지금은 오랜만입니다. Valeriy Yastremskiy 2020.06.17 16:42 #18267 mytarmailS : 그리고 이게 무슨 상관이야?? 젠장...!!!! 시장을 다르게 분석하고, 패턴을 다르게 찾아야 한다고 말하고, 표준 접근 방식은 시장에 적용할 수 없으며 이는 명백하며 어느 것도 작동하지 않습니다! 나는 시계열 작업을 위한 어떤 방법도 찾을 수 없는 패턴의 예를 들었습니다. 그러한 패턴은 수천 가지가 있습니다. 이것은 단지 예일 뿐입니다...!!!!!!! 그리고 추세를 삭제하라고 말하거나 변동성을 생각합니다. 대화 내용과 진행 상황을 이해하고 있습니까? 다른 방법으로, 그것은 어떻습니까?, 처음에는 틱, 바, och. 우리가 확장하고 있는 긴 행입니다. 무엇을 제공합니까? 사실, 아직 명확하지 않습니다. mytarmailS 2020.06.17 16:58 #18268 발레리 야스트렘스키 : 다른 방법으로, 그것은 어떻습니까?, 처음에는 틱, 바, och. 우리가 확장하고 있는 긴 행입니다. 무엇을 제공합니까? 사실, 아직 명확하지 않습니다. 특정 시퀀스 의 일부 특정 이벤트 를 엄격하게 고려하는 규칙을 합성 하고 이러한 이벤트가 발생한 가격도 고려합니다 . 여기 패턴이 있습니다 다음은 가격 패턴입니다. 여기 같은 패치가 있습니다 Valeriy Yastremskiy 2020.06.17 17:18 #18269 mytarmailS : 특정 시퀀스 의 일부 특정 이벤트 를 엄격하게 고려하는 규칙을 합성 하고 이러한 이벤트가 발생한 가격도 고려합니다 . 무엇에서 규칙을 합성합니까? 막대 틱을 제외하고는 볼륨이 없고 나머지는 막대 틱의 파생물입니다. 규칙을 얻으려면 VR을 분석해야 합니다. 규칙에 대한 눈금 막대 외에 다른 것이 있습니까? mytarmailS 2020.06.17 17:23 #18270 발레리 야스트렘스키 : 무엇에서 규칙을 합성합니까? 막대 틱을 제외하고는 볼륨이 없고 나머지는 막대 틱의 파생물입니다. 규칙을 얻으려면 VR을 분석해야 합니다. 규칙에 대한 눈금 막대 외에 다른 것이 있습니까? 또 뭐가 필요해? 그리고 다른 이유는 무엇입니까? 1...182018211822182318241825182618271828182918301831183218331834...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
그리고 모델과 새로운 데이터를 즉시 열거하는 것이 좋습니다)
이것은 틱이 아니라 종가 5min , R에서 양초를 그리는 데 오랜 시간이 걸립니다.
종가는 이해할 수 있지만 무스에 대한 변동성이 무스보다 크면 무스의 기대치는 절반 이상이라는 사실.
비교를 위해 샘플로 가져왔습니다. 그러나 이것은 891개 라인에도 해당됩니다. 35번의 재교육은 깁니다(약 1분). 백만 개의 행과 100개의 열이 있다면 어떻게 될까요? 그런 다음 1-2 주 동안 담배를 피우러 갈 수 있습니다))
그리고 이게 무슨 상관이야?? 젠장...!!!!
시장을 다르게 분석하고, 패턴을 다르게 찾아야 한다고 말하고, 표준 접근 방식은 시장에 적용할 수 없으며 이는 명백하며 어느 것도 작동하지 않습니다!
나는 시계열 작업을 위한 어떤 방법도 찾을 수 없는 패턴의 예를 들었습니다. 그러한 패턴은 수천 가지가 있습니다. 이것은 단지 예일 뿐입니다...!!!!!!!
그리고 추세를 삭제하라고 말하거나 변동성을 생각합니다. 대화 내용과 진행 상황을 이해하고 있습니까?
그래서 조합이 많아 10년 안에는 더 빠를 것입니다.) 그래서 예측변수가 중요하기 때문에 그것들을 모두 분류해서 더 잘 고르는 것이 가능하겠지만 지금은 오랜만입니다.
다른 방법으로, 그것은 어떻습니까?, 처음에는 틱, 바, och. 우리가 확장하고 있는 긴 행입니다. 무엇을 제공합니까? 사실, 아직 명확하지 않습니다.
특정 시퀀스 의 일부 특정 이벤트 를 엄격하게 고려하는 규칙을 합성 하고 이러한 이벤트가 발생한 가격도 고려합니다 .
여기 패턴이 있습니다
다음은 가격 패턴입니다.
여기 같은 패치가 있습니다
무엇에서 규칙을 합성합니까? 막대 틱을 제외하고는 볼륨이 없고 나머지는 막대 틱의 파생물입니다. 규칙을 얻으려면 VR을 분석해야 합니다. 규칙에 대한 눈금 막대 외에 다른 것이 있습니까?
또 뭐가 필요해? 그리고 다른 이유는 무엇입니까?