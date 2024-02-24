트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 874

유리 아사울렌코 :

그들이 맞는지 어떻게 알 수 있습니까? NN(신경망)으로 작업합니까?

그리고 그렇지 않다면 무엇입니까? 그리고 MO의 주제에 더 가깝습니다.)

저는 준비 과정에 있습니다. 말하자면, 저는 목표를 정상화하고 그들에게 평가 - 매우 나쁨 - 완전한 슬래그, 평균 - 보통, 매우 좋음 - 또한 넌센스(희귀한 경우)를 주고 싶습니다.

 
알렉세이 비아즈미킨 :

그래서 뭐하는거야? 지역?

알렉세이 비아즈미킨 :

어떤 상태에서 찾고 적합한 지 확인합니까? 나는 지식이 없습니다-바보, 그래서 나는 똑똑한 사람들에게 묻습니다.

http://www.flong.com/texts/code/shapers_exp/

Logistic Sigmoid가 필요합니다(페이지 맨 아래에 있음).

f 번째에서 0에서 1로 정규화 된 데이터를 대체하십시오.

Exponential Shaping Functions - Golan Levin and Collaborators
  • www.flong.com
A collection of functions for shaping and tweening signals in the range 0 to 1.
 
유리 아사울렌코 :

그래서 뭐하는거야? 지역?

상상 중입니다. 어제 밤에 예측 변수를 선택(평가)하는 방법을 생각해 냈고(저에게는 이것이 필터 계산입니다) 시도해 보고 싶습니다.

자연 지표 외에도 몇 가지 추정 계수를 사용하고 싶습니다. 무엇이 더 좋을지는 아직 모릅니다. 아무 일도 일어나지 않을 수도 있고 망상이지만 확인하겠습니다 ...

막심 드미트리예프스키 :

감사합니다 - 할게요!

파일:
ErlangReturns.mq5  6 kb
막심 드미트리예프스키 :

그리고 그 다음에는 무엇을 해야 할까요?

올렉 자동판매기 :

그리고 그 다음에는 무엇을 해야 할까요?

I xs, 당신은 국회에 지원할 수 있습니다

진드기에 대해 더 많은 일을 해야 합니다.

막심 드미트리예프스키 :

I xs, 당신은 국회에 지원할 수 있습니다

진드기에 대해 더 많은 일을 해야 합니다.

당연하게도...

글쎄요, 원래의 목표/아이디어는 무엇이었나요?

올렉 자동판매기 :

Alexander가 쓴 잘 선별된 스트림

수익의 포아송 분포 또는 이와 유사한 것을 달성

막심 드미트리예프스키 :

사실 이것은 완전히 넌센스입니다.

이것을 이해하기 위해서는 "왜?"라는 질문을 던지고 그에 대해 합리적인 대답을 하려고 노력하면 됩니다.

