트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1741 1...173417351736173717381739174017411742174317441745174617471748...3399 새 코멘트 Valeriy Yastremskiy 2020.04.23 09:44 #17401 내가 당신을 올바르게 이해한다면 이것이 발견 된 동일한 가격 행동입니까? 그렇다면 결과 검색 대상인 추세에서 이 동작을 찾는 이유는 무엇입니까? 양모는 전후여야 합니다. 나를 위해, 개는 거기에 묻혔다. 나는 시간에 의한 구분과 거기에 대한 검색을 존중하지만, 분명히 거기에 이익이 있지만 이것이 문제의 답은 아닙니다. [삭제] 2020.04.23 09:52 #17402 발레리 야스트렘스키 : 내가 당신을 올바르게 이해한다면 이것이 발견 된 동일한 가격 행동입니까? 그렇다면 결과 검색 대상인 추세에서 이 동작을 찾는 이유는 무엇입니까? 양모는 전후여야 합니다. 나를 위해, 개는 거기에 묻혔다. 나는 시간에 의한 구분과 거기에 대한 검색을 존중하지만, 분명히 거기에 이익이 있지만 이것이 문제의 답은 아닙니다. 이것은 주어진 기준에 따라 여러 조건부 상태로 나누는 것입니다. 상태가 성장, 쇠퇴, 평평하다고 가정해 보겠습니다. 각 주에 대한 전략이 작성됩니다. 클러스터 전환 시 새로운 데이터에 대한 전략 변경 Rorschach 2020.04.23 10:25 #17403 배포 유형이 중요한지 예측하려고 합니까? 그래서 실을 수 있습니까? int size 10000 ; double A[]; ArrayResize (A,size); for ( int i= 0 ;i<size;i++) { for ( int j= 0 ;j< 15 ;j++) { rand (); } A[i]= rand (); } 내가 이해하는 한, 2개 계수의 간단한 회귀로 예측하기에 충분합니까? IMHO, 어딘가에서 엿봄, 그런 배출량 을 예측하는 것은 불가능합니까, 아니면 농담입니까? 그럼 성배야 Valeriy Yastremskiy 2020.04.23 12:14 #17404 mytarmailS : 마이클 마르쿠카이테스 : 그리고 이제 선물의 끝에서 완벽한 원을 얻을 때 발생하는 주파수 변환 거래 전략의 아이러니, 거기에 어떤 바보라도 구축할 수 있습니다. 지난 주에 잘 작동하는 차량을 얻었고 처음에는 거의 아침에, 그 다음에는 오후에도 해야 합니다. 이 수치를 한 번 이상 운전하고 찾을 기회가 있었다면 이것은 일입니다. 나는 기쁠거야. 저에게 이것은 파동의 정확성 때문이며 파동 이론에서 정확한 파동이 올바르게 감쇠하므로 단기 예측이 있습니다. 불규칙한 곡선은 내부에 많은 파동이 있으므로 파동 분리 없이 예측할 수 없습니다. Valeriy Yastremskiy 2020.04.23 12:30 #17405 막심 드미트리예프스키 : 이것은 주어진 기준에 따라 여러 조건부 상태로 나누는 것입니다. 상태가 성장, 쇠퇴, 평평하다고 가정해 보겠습니다. 각 주에 대한 전략이 작성됩니다. 클러스터 전환 시 새로운 데이터에 대한 전략 변경 원칙적으로 정확하게 이해합니다. 표지판에 대해 더 자세히 알 수 있습니다. 증분(지금까지는 여기에서만 볼 수 있음), 속도, 막대 수, 이전 기간의 막대 내부에 있는 낮은 기간의 가격 행동을 볼 수 있습니까? 내게는 귀환의 임무가 더 가깝다. 일반 전략: 클러스터링 규칙이 충분하지 않은 최적화 EA 매개변수에는 항상 배수 영역이 있으며, 그 시작은 불충분하게 올바른 규칙으로 정확하게 결정할 수 없습니다. 클러스터링 규칙을 최적화하거나 상태를 구분하는 매개변수를 최적화하는 것이 더 정확합니다. 히스토리에서 상태를 결정하고 안정 상태의 시작과 끝에서 생각할 수 있는 모든 매개 변수를 보고 동일한 변경 사항이 있는 매개 변수를 결정합니다. 매개변수는 한 번에 하나씩이 아니라 쌍으로, 3배입니다. [삭제] 2020.04.23 13:17 #17406 로르샤흐 : 배포 유형이 중요한지 예측하려고 합니까? 그래서 실을 수 있습니까? 내가 이해하는 한, 2개 계수의 간단한 회귀로 예측하기에 충분합니까? IMHO, 어딘가에서 엿봄, 그런 배출량 을 예측하는 것은 불가능합니까, 아니면 농담입니까? 그럼 성배야 여기에서 그들은 이전 시간에 의해 예측되고 또한 얇아졌습니다. 즉. 그들도 거기에있다 마지막 기사에서 "모든 클러스터 시계에 대한 매개변수가 상당히 가깝습니다"를 검색하십시오. mytarmailS 2020.04.23 13:22 #17407 발레리 야스트렘스키 : 저에게 이것은 파동의 정확성 때문이며 파동 이론에서 정확한 파동이 올바르게 감쇠하므로 단기 예측이 있습니다. 불규칙한 곡선은 내부에 많은 파동이 있으므로 파동 분리 없이 예측할 수 없습니다. 파동 이론에는 옳고 그른 파동의 개념이 있습니까? Karoch, 스펙트럼 분석을 사용하여 예측자를 생성하려고했습니다. 유로돌러 시계(분류)에 대한 교육, 나는 깊이 존경하는 블라디미르 페레르베녹 기사의 결과와 내 결과를 비교하고 싶었습니다. 내가 그의 기사에서 본 한 그의 최대 결과는 내가 틀리지 않았다면 정확한 예측의 76%, 나는 80-82%를 얻었지만 이것이 기차에서 교차 검증에 있다는 점에 유의합니다. 대상이 새로운 데이터에 특별한 방식으로 구축되기 때문에 테스트에서 확인하지 마십시오. 단순히 레이블이 지정되지 않습니다. 하지만 그래프로 보면 오차가 같은 범위에 있습니다.. 또한 훈련 후 모델이 죽어가는 영향을 죽일 수 있었다는 의혹이 있음을 지적하고 싶습니다. 이것은 훈련 후 800개의 OOS 막대에 대한 예측 차트의 모습입니다. 에브라 시계 이것에 대해 무언가를 얻을 수 있는지는 모르겠지만 그것이 무엇입니까? 유니버설 MA 크로스 EA 학생을 위한 OOP. 한 전문가가 실제로 작동하는 Valeriy Yastremskiy 2020.04.23 13:34 #17408 mytarmailS : 파동 이론에는 옳고 그른 파동의 개념이 있습니까? 이것은 훈련 후 800개의 OOS 막대에 대한 예측 차트의 모습입니다. 이것에 대해 무언가를 얻을 수 있는지는 모르겠지만 그것이 무엇입니까? 정현파는 일반적으로 고려됩니다))) 그런 다음 원을 얻습니다)) 좋은 차트, 시도해야합니다 mytarmailS 2020.04.23 13:38 #17409 발레리 야스트렘스키 : 좋은 차트, 시도해야합니다 네, 거기에 무엇이 있습니까, 잘못된 신호의 무리, 당신은 95 %를 위해 노력해야합니다. 품질을 개선할 수 있는 다른 방법에 대한 아이디어가 있지만 모두 구현하는 방법을 모르겠습니다. Mihail Marchukajtes 2020.04.23 13:39 #17410 로르샤흐 : 우리가 보는 것은 기간이 안정될수록 둥글다. 즉, 예를 들어 웨이블릿을 사용하여 동일한 사진을 얻을 수 있습니다. 일반적으로 잘 작동하지 않습니다. 아래 사진은 마침표가 좋은데(2, 3), 매끄럽지 못해서 원이 무너져요. 여기에서 그들은 cssa가 신경망의 예측을 기반으로 구축된 ssa라고 씁니다. 앞서 썼듯이 지연은 예측을 통해서만 제거할 수 있습니다. 일반적인 ssa에서는 예측 대신 마지막으로 알려진 가격이 복제되고 cssa에서는 예측이 신경망을 사용하여 구축될 가능성이 큽니다. 결과적으로 정보를 주셔서 대단히 감사합니다. 이 사진들은 직접 만드신 건가요 아니면 어디에서 가져오신 건가요? 그렇다면 OO에 대한 작업의 결과는 무엇입니까? 1...173417351736173717381739174017411742174317441745174617471748...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
내가 당신을 올바르게 이해한다면 이것이 발견 된 동일한 가격 행동입니까? 그렇다면 결과 검색 대상인 추세에서 이 동작을 찾는 이유는 무엇입니까? 양모는 전후여야 합니다. 나를 위해, 개는 거기에 묻혔다. 나는 시간에 의한 구분과 거기에 대한 검색을 존중하지만, 분명히 거기에 이익이 있지만 이것이 문제의 답은 아닙니다.
이것은 주어진 기준에 따라 여러 조건부 상태로 나누는 것입니다.
상태가 성장, 쇠퇴, 평평하다고 가정해 보겠습니다.
각 주에 대한 전략이 작성됩니다. 클러스터 전환 시 새로운 데이터에 대한 전략 변경
배포 유형이 중요한지 예측하려고 합니까?
그래서 실을 수 있습니까?
내가 이해하는 한, 2개 계수의 간단한 회귀로 예측하기에 충분합니까?
IMHO, 어딘가에서 엿봄, 그런 배출량 을 예측하는 것은 불가능합니까, 아니면 농담입니까? 그럼 성배야
그리고 이제 선물의 끝에서 완벽한 원을 얻을 때 발생하는 주파수 변환 거래 전략의 아이러니, 거기에 어떤 바보라도 구축할 수 있습니다. 지난 주에 잘 작동하는 차량을 얻었고 처음에는 거의 아침에, 그 다음에는 오후에도 해야 합니다. 이 수치를 한 번 이상 운전하고 찾을 기회가 있었다면 이것은 일입니다. 나는 기쁠거야.
저에게 이것은 파동의 정확성 때문이며 파동 이론에서 정확한 파동이 올바르게 감쇠하므로 단기 예측이 있습니다. 불규칙한 곡선은 내부에 많은 파동이 있으므로 파동 분리 없이 예측할 수 없습니다.
이것은 주어진 기준에 따라 여러 조건부 상태로 나누는 것입니다.
상태가 성장, 쇠퇴, 평평하다고 가정해 보겠습니다.
각 주에 대한 전략이 작성됩니다. 클러스터 전환 시 새로운 데이터에 대한 전략 변경
원칙적으로 정확하게 이해합니다. 표지판에 대해 더 자세히 알 수 있습니다. 증분(지금까지는 여기에서만 볼 수 있음), 속도, 막대 수, 이전 기간의 막대 내부에 있는 낮은 기간의 가격 행동을 볼 수 있습니까?
내게는 귀환의 임무가 더 가깝다. 일반 전략: 클러스터링 규칙이 충분하지 않은 최적화 EA 매개변수에는 항상 배수 영역이 있으며, 그 시작은 불충분하게 올바른 규칙으로 정확하게 결정할 수 없습니다.
클러스터링 규칙을 최적화하거나 상태를 구분하는 매개변수를 최적화하는 것이 더 정확합니다. 히스토리에서 상태를 결정하고 안정 상태의 시작과 끝에서 생각할 수 있는 모든 매개 변수를 보고 동일한 변경 사항이 있는 매개 변수를 결정합니다. 매개변수는 한 번에 하나씩이 아니라 쌍으로, 3배입니다.
배포 유형이 중요한지 예측하려고 합니까?
그래서 실을 수 있습니까?
내가 이해하는 한, 2개 계수의 간단한 회귀로 예측하기에 충분합니까?
IMHO, 어딘가에서 엿봄, 그런 배출량 을 예측하는 것은 불가능합니까, 아니면 농담입니까? 그럼 성배야
여기에서 그들은 이전 시간에 의해 예측되고 또한 얇아졌습니다. 즉. 그들도 거기에있다
마지막 기사에서 "모든 클러스터 시계에 대한 매개변수가 상당히 가깝습니다"를 검색하십시오.
저에게 이것은 파동의 정확성 때문이며 파동 이론에서 정확한 파동이 올바르게 감쇠하므로 단기 예측이 있습니다. 불규칙한 곡선은 내부에 많은 파동이 있으므로 파동 분리 없이 예측할 수 없습니다.
파동 이론에는 옳고 그른 파동의 개념이 있습니까?
Karoch, 스펙트럼 분석을 사용하여 예측자를 생성하려고했습니다.
유로돌러 시계(분류)에 대한 교육, 나는 깊이 존경하는 블라디미르 페레르베녹 기사의 결과와 내 결과를 비교하고 싶었습니다.
내가 그의 기사에서 본 한 그의 최대 결과는 내가 틀리지 않았다면 정확한 예측의 76%, 나는 80-82%를 얻었지만 이것이 기차에서 교차 검증에 있다는 점에 유의합니다. 대상이 새로운 데이터에 특별한 방식으로 구축되기 때문에 테스트에서 확인하지 마십시오. 단순히 레이블이 지정되지 않습니다.
하지만 그래프로 보면 오차가 같은 범위에 있습니다..
또한 훈련 후 모델이 죽어가는 영향을 죽일 수 있었다는 의혹이 있음을 지적하고 싶습니다.
이것은 훈련 후 800개의 OOS 막대에 대한 예측 차트의 모습입니다.
에브라 시계
이것에 대해 무언가를 얻을 수 있는지는 모르겠지만 그것이 무엇입니까?
파동 이론에는 옳고 그른 파동의 개념이 있습니까?
이것은 훈련 후 800개의 OOS 막대에 대한 예측 차트의 모습입니다.
이것에 대해 무언가를 얻을 수 있는지는 모르겠지만 그것이 무엇입니까?
정현파는 일반적으로 고려됩니다))) 그런 다음 원을 얻습니다))
좋은 차트, 시도해야합니다
좋은 차트, 시도해야합니다
네, 거기에 무엇이 있습니까, 잘못된 신호의 무리, 당신은 95 %를 위해 노력해야합니다.
품질을 개선할 수 있는 다른 방법에 대한 아이디어가 있지만 모두 구현하는 방법을 모르겠습니다.
우리가 보는 것은 기간이 안정될수록 둥글다. 즉, 예를 들어 웨이블릿을 사용하여 동일한 사진을 얻을 수 있습니다.
일반적으로 잘 작동하지 않습니다. 아래 사진은 마침표가 좋은데(2, 3), 매끄럽지 못해서 원이 무너져요.여기에서 그들은 cssa가 신경망의 예측을 기반으로 구축된 ssa라고 씁니다. 앞서 썼듯이 지연은 예측을 통해서만 제거할 수 있습니다. 일반적인 ssa에서는 예측 대신 마지막으로 알려진 가격이 복제되고 cssa에서는 예측이 신경망을 사용하여 구축될 가능성이 큽니다.