트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 820

Yuriy Asaulenko 2018.04.05 19:18 #8191

알렉산더_K2 :

Vizard_ 2018.04.05 19:51 #8192

산산이치 포멘코 :

파일: LogicAlgs.zip 555 kb

СанСаныч Фоменко 2018.04.05 20:08 #8193

마법사_ :

Ivan Negreshniy 2018.04.05 22:28 #8194

마법사_ :

[삭제] 2018.04.06 00:04 #8195

Алексей Тарабанов 2018.04.06 00:38 #8196

막심 드미트리예프스키 :

Roffild 2018.04.06 01:21 #8198

Vladimir Perervenko 2018.04.06 18:11 #8199

알료샤 :

Mihail Marchukajtes 2018.04.06 19:10 #8200
조용한 동안 여기에 텍스트를 게시하겠습니다. 누군가 관심을 가질 수도 있습니다.
MO는 어느 쪽에서 왔습니까? "흥미로운 유머"라는 주제도 있습니다. 거기에 갈 수 있습니다. 아마도 누군가가 관심을 가질 것입니다.))
감사합니다. 매우 궁금합니다.
"§1.8 결론
모든 사람은 예외 없이 더 나은 패턴을 찾고... 더 간단한 알고리즘을 만들고... 가능한 한 빨리 수행하려고 노력합니다." - Brilliant))
왜 이런거야? 러시아 연방 에서는 엔트로피를 통해 중요성 이 결정됩니다.
손으로 계산하는 방법을 배우고 싶습니까?
https://habrahabr.ru/post/171759/
p..ts nafig 내가 다 알아?
주문을 열고 닫는 알고리즘이 다릅니다. 열린 신호만 처리할 때 R을 통해 무엇을 찾는지 명확하지 않습니다...
MSE는 값 범위 를 100에서 85로 영구적으로 줄여 테스트 샘플에 잘못된 측정값만 제공할 수 있습니다.
말도 안 되는 소리 하지 마세요. 70%는 잘못된 목표로 인한 오류이고, 이 17%, 30%는 천장에서 숫자에 대한 환상입니다. 정확도와 예리한 비율 사이에는 간단한 관계가 있습니다. 55%가 우주적 가치를 제공하면 70%에 대해 이야기할 때 무슨 말을 하는지 이해할 수 없습니다.
저도 무슨 말인지 이해가 안됩니다. 명확히 해주세요:
1 "올바른 대상이 아님"은 무엇입니까?
2. "정확도와 예리한 비율 사이"의 "단순한" 관계에 대한 언급
3. 모델이 0.75 미만의 정확도를 제공하는 경우, 퍼니스로 보내주십시오.
많은 오라클이 지점에서 이혼했으며 실험에 의한 확인 없이 방송하고 제 3자에 대한 링크 없이 방송하므로 공기가 흔들릴 것입니다.
자신의 실험을 수행했다면 결과를 제공하고 타사 연구가 있다면 링크를 제공하십시오.
몇 년 만에 처음으로 그는 금지되었습니다. 하지만 금지령이 내려진 마지막 날에 알게 되었고, 어쨌든 쉬기로 했기에 여기에서 강제로 하게 되었습니다.
바로 주제로 넘어가겠습니다. 잘못된 대상입니다. 정확하지 않더라도 모델은 대상에 맞게 특별히 최적화되고 잘못된 대상에 대해서도 ...... 결국 대상의 정확성이 아니라 잘못된 해석입니다. 글쎄, 대상이 선택되고 모델이 그 위에 구축되면 모델은 대상의 요구 사항을 충족하고 그것을 구축 한 전문가 만이 올바른지 아닌지를 결정합니다 ... IMHO