내 발견을 다시 설명하겠습니다.
랜덤 워크 프로세스에 대한 AFK의 일반적인 추정을 위해서는 다음이 필요합니다.
- 가능한 가장 큰 표본을 취하십시오(제 경우에는 100,000,000).
- 정규화된 데이터 사용
결론: 피어슨 계수는 0이고 나머지는 모두 표본을 기반으로 한 프로세스 평가의 오류입니다.
즉, 랜덤 워크 프로세스에는 자기 상관이 없습니다.
0과 같습니다. ( 0.0010599888334729966 ), 여기서 0은 실제 자기상관이고 0.00105는 오류입니다.
아니다! 샘플을 채취할 필요가 없습니다. 정의를 내리고 이를 기반으로 계산해야 합니다.
음, 그럼 당신은 아무 것도 셀 필요가 없습니다. 랜덤 워크는 원칙적으로 자기 상관을 가질 수 없기 때문입니다. 왜냐하면 나 자신이 내 손으로 임의의 숫자 배열을 만들었기 때문입니다. 서로. 내가 설정하지 않은 링크는 어디에서 얻을 수 있습니까? 그럼에도 불구하고 일련의 결과를 테스트하고 이를 확인하는 동시에 평가 방법과 효과를 확인하는 것이 유용합니까?
하지만 예, 우리는 다른 생각을 가지고 있습니다. 당신은 학문적인 수학자처럼 생각하고 저는 컴퓨터 시뮬레이션을 사용합니다. 이것은 문제를 해결하는 다른 접근 방식입니다.
ACF를 선택적 평가로 바꾸려고 합니다. 기존 구현(샘플)에 따라 대략적으로 계산하는 방법이 아니라 ACF의 정의부터 시작합니다.예시. Xi를 백색 잡음이라고 하자. 그러면 ACF = COV(Xj,Xk)/sqrt( COV(Xj,Xj) * COV(Xk,Xk) )는 두 인덱스 j와 k의 함수로, j==k이면 1이고 0이면 0입니다. j!=k.
j와 k는 임시 인덱스입니까?
그리고 이것을 SB 공식으로 대체하는 방법은 무엇입니까?)
COV(Yj,Yk)를 계산해야 합니다. 여기서 Yn=X1+X2+..+Xn, 여기서 Xi는 백색 잡음입니다. 그런 다음 위와 같이 백색 잡음에 대해 ACF = COV(Yj,Yk)/sqrt( COV(Yj,Yj) * COV(Yk,Yk) ).
내가 올바르게 이해한다면 X1 ~ Xj 및 X1 ~ Xk의 합계가 대체됩니다.
Xj에서 Xk까지의 합은 공식에 남습니다.
아니요. j<k이면 COV(Yj,Yk)= COV(Yj,Yj+X(j+1)+..+Xk)= COV(Yj,Yj)+ COV(Yj, X(j+1)+ ..+Xk )=...
구구단도 공식입니다. 따라서 귀하의 진술은 다음과 같이 해석되어야 합니다. 귀하에게 친숙한 공식에 따른 거래는 실용성이고 익숙하지 않은 공식에 따른 거래 - 이론화)
"시장에서 구구단이 변한다"로 해석되어야 함)
아마도 그것은 매우 실용적이고 극비의 특별한 테이블로 바뀌는 것 같습니다) Stradivarius 드럼에 대한 농담이 생각납니다)
거의 최초의 우주선이 그러한 장치로 우주로 보내졌습니다. 이 우주 장비에 대해 많은 계산이 이루어졌습니다.)
요즘 젊은이들은 이게 무슨 쓰레기인지도 모름)
