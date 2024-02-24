트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 810 1...803804805806807808809810811812813814815816817...3399 새 코멘트 Aleksei Kuznetsov 2018.04.02 17:18 #8091 마이클 마르쿠카이테스 : 쓰기에 이미 지쳤습니다. 델타 거래량과 미결제약정이 가격의 이유입니다. 먼저 그곳에서 운동의 전제조건이 형성되고, 그제서야 이 운동이 시작된다..... 유감스럽게도 인형극은 가격뿐만 아니라 삼각주도 조작합니다. 누적 델타 그래프를보십시오 ... 고전에 따르면 델타가 증가하면(구매 시장 규모가 판매보다 큼) 가격도 상승합니다. 그러나 때로는 델타가 증가하고 가격이 하락하거나 그 반대의 경우 섹션이 있습니다. 큰 돈의 소유자는 시장 주문과 거래하지 않고 보류 중인 주문과 거래합니다. 델타의 이러한 다른 동작은 예측하지 않고 NN을 혼동할 뿐입니다. revers45 2018.04.02 18:04 #8092 도서관 : 유감스럽게도 인형극은 가격뿐만 아니라 삼각주도 조작합니다. 누적 델타 그래프를보십시오 ... 고전에 따르면 델타가 증가하면(구매 시장 규모가 판매보다 큼) 가격도 상승합니다. 그러나 때로는 델타가 증가하고 가격이 하락하거나 그 반대의 경우 섹션이 있습니다. 큰 돈의 소유자는 시장 주문과 거래하지 않고 보류 중인 주문과 거래합니다. 델타의 이러한 다른 동작은 예측하지 않고 NN을 혼동할 뿐입니다. 더욱이 선물은 CME 시장의 일부이며 이러한 거래량은 기본적으로 계약 가격의 편차에만 영향을 미칠 수 있습니다. Aleksei Kuznetsov 2018.04.02 18:09 #8093 리버스45 : 더욱이 선물은 CME 시장의 일부이며 이러한 거래량은 기본적으로 계약 가격의 편차에만 영향을 미칠 수 있습니다. 계약 뿐만이 아닙니다. Forex와 CME 가격은 변동되기는 하지만 동기적입니다. 브로커간 중재의 원칙에 따라 그들 사이에 돈의 상호 재분배가 있다고 생각합니다. [삭제] 2018.04.02 18:33 #8094 도서관 : 계약 뿐만이 아닙니다. Forex와 CME 가격은 변동되기는 하지만 동기적입니다. 브로커간 중재의 원칙에 따라 그들 사이에 돈의 상호 재분배가 있다고 생각합니다. 거기에는 분배가 없으며 DC와 마찬가지로 핸디캡에서 견적을 가져오고 마켓 메이커가 제어합니다. 미래는 파생 상품이며 옵션과 마찬가지로 아무 것도 영향을 미치지 않습니다. 왜 가격은 항상 델타와 반대 방향으로 가나요? (실제로 항상 그런 것은 아니지만 음모 이론가들은 이것을 생각해 냈습니다). 시장은 그녀를 절대 신경 쓰지 않기 때문입니다 :) 아니면 모스크바 비자의 미래가 어떻게든 외환 코티르에 영향을 미친다고 순진하게 가정해 봅시다 :D Yuriy Asaulenko 2018.04.02 18:42 #8095 막심 드미트리예프스키 : 미래는 파생 상품이며 옵션과 마찬가지로 아무 영향도 미치지 않습니다. 용감한 주장. 오크도 영향을 미칩니다. 최소한 서랍장을 가져오세요. 서랍장의 가격은 선물과 관련이 있습니다. 선물의 가격 변동은 OI 옵션과 관련이 있습니다. 이것을 PBX에 적용하는 방법을 모르지만 연결은 분명합니다. [삭제] 2018.04.02 18:49 #8096 유리 아사울렌코 : 용감한 주장. 오크도 영향을 미칩니다. 최소한 서랍장을 가져오세요. 서랍장의 가격은 선물과 관련이 있습니다. 선물의 가격 움직임은 옵션의 OI와 관련이 있습니다. 이것을 PBX에 적용하는 방법을 모르지만 연결은 분명합니다. 서랍장은 증권 거래소에서 가격이 형성되는 상품입니다(완전히 사실은 아니지만 시장은 조작됨) 거래소를 통과하는 통화 흐름의 비율은 얼마입니까? 하나%? 아무리 찾아봐도 OI팬들한테도 제대로된 정보를 못찾고 헛소리)) СанСаныч Фоменко 2018.04.02 19:04 #8097 막심 드미트리예프스키 : 통화 흐름의 몇 퍼센트가 거래소를 통과합니까? 하나%? 아무리 찾아봐도 OI 팬이나 기타 헛소리) 어디에서도 적절한 정보를 찾을 수 없었습니다. 나는 장외 비현금 통화 시장에 대해 들어본 적이 없습니다. 장외 시장은 교환기입니다. 그리고 교환은 다음과 같습니다. Yuriy Asaulenko 2018.04.02 19:07 #8098 막심 드미트리예프스키 : 서랍장은 증권 거래소에서 가격이 형성되는 상품입니다(완전히 사실은 아니지만 시장은 조작됨) 거래소를 통과하는 통화 흐름의 비율은 얼마입니까? 하나%? 아무리 찾아봐도 OI팬들한테도 제대로된 정보를 못찾고 헛소리)) 통화 - 같은 서랍장. 증권거래소에서 얼마만큼 %%가 거래되는지는 모르겠지만 은행은 주가 + 수수료로 통화를 거래합니다. 우리의 기본 중앙 은행은 루블 환율도 환율로 설정합니다. [삭제] 2018.04.02 19:08 #8099 산산이치 포멘코 : 나는 장외 비현금 통화 시장에 대해 들어본 적이 없습니다. 장외 시장은 교환기입니다. 그리고 교환은 다음과 같습니다. 러시아 증권 거래소 Goldman Sachs의 fx 선물 견적 제공업체 그들의 웹사이트 어딘가에 저것들. 참고 견적 받고 가격은 마켓 메이커에서 조정 (기술 자체가 어떻게 작동하는지 자세히 모르겠습니다) [삭제] 2018.04.02 19:15 #8100 외환 시장의 주요 참가자는 두 가지 수준에서 운영되는 초국적 은행입니다. 소매 시장에서 그들은 고객과 거래합니다: 수출업자와 수입업자 , 외국 채권자와 투자자, 외국 수취인과 관광객 등. 도매 시장은 은행 간 관계 및 외환 시장의 또 다른 중요한 참여자인 중앙 발행 은행과의 관계로 대표됩니다. 다른 참가자들 중에서 주로 상업 은행 및 환전을 통해 운영을 수행하는 TNC를 선별해야 합니다. 외환 시장의 중개자는 외환 중개인으로 통화의 판매자와 구매자를 연결합니다. 기본적으로 중개 회사의 활동은 상업 은행의 고객과 연결됩니다. 외국환환은행과의 관계에서 은행들은 종종 서로 직접 소통합니다. 1...803804805806807808809810811812813814815816817...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
쓰기에 이미 지쳤습니다. 델타 거래량과 미결제약정이 가격의 이유입니다. 먼저 그곳에서 운동의 전제조건이 형성되고, 그제서야 이 운동이 시작된다.....
누적 델타 그래프를보십시오 ...
고전에 따르면 델타가 증가하면(구매 시장 규모가 판매보다 큼) 가격도 상승합니다. 그러나 때로는 델타가 증가하고 가격이 하락하거나 그 반대의 경우 섹션이 있습니다. 큰 돈의 소유자는 시장 주문과 거래하지 않고 보류 중인 주문과 거래합니다.
델타의 이러한 다른 동작은 예측하지 않고 NN을 혼동할 뿐입니다.
더욱이 선물은 CME 시장의 일부이며 이러한 거래량은 기본적으로 계약 가격의 편차에만 영향을 미칠 수 있습니다.
계약 뿐만이 아닙니다. Forex와 CME 가격은 변동되기는 하지만 동기적입니다. 브로커간 중재의 원칙에 따라 그들 사이에 돈의 상호 재분배가 있다고 생각합니다.
거기에는 분배가 없으며 DC와 마찬가지로 핸디캡에서 견적을 가져오고 마켓 메이커가 제어합니다.
미래는 파생 상품이며 옵션과 마찬가지로 아무 것도 영향을 미치지 않습니다.
왜 가격은 항상 델타와 반대 방향으로 가나요? (실제로 항상 그런 것은 아니지만 음모 이론가들은 이것을 생각해 냈습니다). 시장은 그녀를 절대 신경 쓰지 않기 때문입니다 :)
아니면 모스크바 비자의 미래가 어떻게든 외환 코티르에 영향을 미친다고 순진하게 가정해 봅시다 :D
미래는 파생 상품이며 옵션과 마찬가지로 아무 영향도 미치지 않습니다.
용감한 주장. 오크도 영향을 미칩니다. 최소한 서랍장을 가져오세요. 서랍장의 가격은 선물과 관련이 있습니다. 선물의 가격 변동은 OI 옵션과 관련이 있습니다.
이것을 PBX에 적용하는 방법을 모르지만 연결은 분명합니다.
서랍장은 증권 거래소에서 가격이 형성되는 상품입니다(완전히 사실은 아니지만 시장은 조작됨)
거래소를 통과하는 통화 흐름의 비율은 얼마입니까? 하나%? 아무리 찾아봐도 OI팬들한테도 제대로된 정보를 못찾고 헛소리))
통화 흐름의 몇 퍼센트가 거래소를 통과합니까? 하나%? 아무리 찾아봐도 OI 팬이나 기타 헛소리) 어디에서도 적절한 정보를 찾을 수 없었습니다.
나는 장외 비현금 통화 시장에 대해 들어본 적이 없습니다. 장외 시장은 교환기입니다.
그리고 교환은 다음과 같습니다.
통화 - 같은 서랍장. 증권거래소에서 얼마만큼 %%가 거래되는지는 모르겠지만 은행은 주가 + 수수료로 통화를 거래합니다. 우리의 기본 중앙 은행은 루블 환율도 환율로 설정합니다.
러시아 증권 거래소 Goldman Sachs의 fx 선물 견적 제공업체
그들의 웹사이트 어딘가에
저것들. 참고 견적 받고 가격은 마켓 메이커에서 조정 (기술 자체가 어떻게 작동하는지 자세히 모르겠습니다)